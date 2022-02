15 cách phòng rạn da khi mang thai hiệu quả xóa tan ám ảnh sau sinh

1.7. Do thiếu nước

1.6. Do thiếu kẽm trong cơ thể

1.5. Do cơ địa của mỗi người

1.4. Do di truyền

1.3. Do ít vận động

1.2. Do tăng cân bất thường

1.1. Do sự thay đổi của hormone



Rạn da khi mang thai là nguyên nhân khiến nhiều bà bầu cảm thấy tự ti và lo lắng. Đặc biệt là sau khi sinh, vùng bị rạn sẽ để lại bề mặt da thiếu thẩm mỹ. Do đó, bạn hãy phòng rạn da khi mang thai ngay từ đầu với 15 cách hiệu quả dưới đây nhé!



1. Nguyên nhân xuất hiện rạn da khi mang thai

Cách phòng rạn da khi mang thai như thế nào? Bà bầu bị rạn da tháng thứ mấy? Hiện tượng này thường xuất hiện ở tháng thứ 6, thứ 7 của thai kỳ. Biểu hiện dễ nhận thấy là trên bề mặt da bụng, thậm chí cả da chân, mông của mẹ có những đường rạn trắng, hồng hoặc thâm sẫm. Triệu chứng này thường từ những nguyên nhân sau.

1.1. Do sự thay đổi của hormone

Sự thay đổi hormone của phụ nữ khi mang thai là rất nhanh. Tuy nhiên, các tế bào da lại chưa phát triển kịp với sự thay đổi đó. Chính vì vậy dẫn đến tình trạng da bị rạn, nứt thành từng đường dẫn. Bạn có thể thấy điều này ở những thời điểm dậy thì, khi cơ thể phát triển nhanh chóng.

Có sự thay đổi hormone lớn từ khi các mẹ mang thai (Nguồn: oxii.vn)

1.2. Do tăng cân bất thường

Khi mang thai cơ thể phụ nữ sẽ tăng cân nhiều và rất nhanh. Điều đó làm cho da bị kéo dãn trong thời gian dài gây đứt gãy các sợi liên kết như Collagen, elastin dẫn đến da bị rạn. Thường rạn da sẽ diễn ra ở lớp trung bì nên rất khó can thiệp và việc xóa rạn da cũng trở nên khó khăn.

Tăng cân đột ngột khiến mẹ bầu dễ bị rạn da (Nguồn: vuaong.vn)

1.3. Do ít vận động

Nhiều bà mẹ khi có bầu thường kiêng hẳn việc vận động khiến máu không thể lưu thông tự nhiên. Chính điều đó đã dẫn đến việc các tế bào da không được nuôi dưỡng đầy đủ và dễ bị rạn khi khối lượng cơ thể tăng lên.

Hạn chế vận động sẽ dẫn đến việc cơ thể mẹ bầu ể oải và máu không lưu thông tốt (Nguồn: ovui.vn)

1.4. Do di truyền

Nhiều người bị rạn da là do di truyền mặc dù đã áp dụng nhiều cách phòng rạn da khi mang thai trước đó. Thường nếu mẹ bị rạn da thì con gái sau này mang thai cũng dễ bị rạn da.

1.5. Do cơ địa của mỗi người

Có nhiều bà mẹ do cơ địa, cấu trúc da kém bền vững nên dù không phải do các nguyên nhân trên nhưng vẫn bị rạn da như thường. Họ sẽ bị rạn da sớm hơn, có thể từ tháng thứ 4, rạn ở nhiều vùng hơn và mức độ trầm trọng cũng lớn hơn so với các bà mẹ khác.

Rạn da ở bà bầu có thể do cơ địa không tốt (Nguồn: dieutridachayxe.com)

1.6. Do thiếu kẽm trong cơ thể

Kẽm là khoáng chất cần thiết cho cơ thể, đặc biệt là trong việc tổng hợp và hình thành nên collagen và chống lão hóa. Cơ thể mẹ bầu thường rất dễ bị thiếu kẽm dẫn đến rạn da.

Thiếu kẽm cũng là một nguyên nhân khiến bà bầu bị rạn da (Nguồn: sanhangnhapkhau.com)

1.7. Do thiếu nước

Khi cơ thể mẹ bầu thiếu nước sẽ làm giảm sự đàn hồi của da và dẫn đến rạn da nhiều hơn và dễ dàng hơn. Do đó, mẹ bầu hãy bổ sung nước lọc đầy đủ trong suốt quá trình mang thai nhé.

Nước là một phần quan trọng giúp các mẹ bầu không bị rạn da (Nguồn: vietnammoi.vn)

2. Các cách phòng rạn da khi mang thai hiệu quả nhất

Rạn da khi mang thai sẽ để lại bề mặt da thiếu thẩm mỹ sau khi sinh khiến nhiều bà mẹ cảm thấy tự ti, lo lắng. Tuy nhiên bạn hoàn toàn có thể phòng tránh điều này nếu áp dụng 15 cách phòng rạn da khi mang thai sau đây.

2.1. Chủ động chăm sóc da từ sớm

Để không bị rạn da bạn hãy chủ động chăm sóc da từ sớm bằng các loại tinh dầu tự nhiên như tinh dầu dừa, tinh dầu bơ, hạnh nhân… Các loại tinh dầu giúp cung cấp độ ẩm và tăng thêm tính đàn hồi cho da giúp hạn chế tối đa việc da bị rạn, sẹo. Hàng ngày trước khi đi ngủ, mẹ bầu bôi tinh dầu lên vùng da đang tăng kích thước như bụng, đùi, mông ngực hoặc các vùng da bị ngứa.

Sử dụng các loại tinh dầu chống rạn da từ sớm cho mẹ bầu (Nguồn: em8.vn)

2.2. Giữ cân nặng ở mức vừa phải

Tăng cân là việc không thể tránh khỏi đối với nhiều bà bầu. Tuy nhiên, bạn có thể kiểm soát được vấn đề này, vừa để tốt cho cơ thể vừa để tránh rạn da rất tốt. Do đó, nếu có thể hãy kiểm soát cơ thể tăng từ 10 đến 15kg nếu mang đơn thai và 20kg nếu mang song thai là hợp lý nhất.

Bà bầu cần chủ động kiểm soát cân nặng của bản thân qua từng giai đoạn (Nguồn: poh.vn)

2.3. Ăn các loại thực phẩm tốt cho da

Khi mang thai bạn hoàn toàn có thể chăm sóc cho da của mình bằng cách bổ sung các loại thực phẩm tốt cho da, đặc biệt là thực phẩm giàu Vitamin A, E, C và omega.

Các loại thực phẩm chứa nhiều Vitamin E sẽ giúp bảo vệ các màng tế bào, ngăn rạn da. Vitamin E có trong các loại thực phẩm như bơ, bông cải, cải rổ, quả hạch.

Thực phẩm giàu vitamin A giúp tái tạo tế bào và tăng thêm độ đàn hồi cho da. Mẹ bầu có thể chọn mua các loại rau, củ, quả sạch, cung cấp nhiều chất xơ và vitamin như: cà rốt, ớt chuông, bí đỏ, xoài, bí, khoai lang.

Thực phẩm giàu omega như omega 3, omega 6 sẽ giúp nuôi dưỡng làn da luôn mịn màng và khỏe mạnh. Các loại hạt, ngũ cốc, chocolate đen là nguồn thực phẩm rất giàu omega 3.

Dù bạn bổ sung thực phẩm nhóm nào thì cũng nên lưu ý một điều là tham khảo ý kiến bác sĩ về cách dùng, liều lượng để tránh các tác dụng phụ nhé.

Các loại thực phẩm nhóm A, C, E rất tốt cho da, giúp mẹ bầu phòng tránh rạn da (Nguồn: avianinfluenza.org.vn)

2.4. Uống đủ nước, đồng thời hạn chế các thức uống không tốt cho da

Như bạn đã biết, một trong những nguyên nhân gây rạn da là do cơ thể mẹ bầu thiếu nước. Do đó, uống đủ nước là cách phòng rạn da khi mang thai đơn giản và hữu hiệu. Trung bình một ngày bạn nên uống tám ly nước. Nếu có việc ra ngoài thì nên mang chai nước theo dự trữ. Bạn có thể bổ sung nước cho cơ thể bằng việc ăn các loại trái cây nội địa và nhập khẩu đảm bảo an toàn vệ sinh, mọng nước như: dưa hấu, dưa leo, táo, dâu tây.

Tuy nhiên, tốt nhất mẹ bầu chỉ nên bổ sung nước lọc hoặc các loại nước uống lành tính, không nên uống cà phê, rượu bia hay các loại trà vì sẽ không tốt cho cả mẹ và em bé.

Các loại nước và trái cây rất tốt trong việc phòng chống rạn da ở bà bầu (Nguồn: baomoi.com)

2.5. Bổ sung dinh dưỡng đầy đủ

Trong thời kỳ ốm nghén, thường các mẹ bầu sẽ không ăn được nhiều nên cơ thể sẽ thiếu hụt chất dinh dưỡng. Điều này không chỉ ảnh hưởng đến bé mà còn ảnh hưởng đến việc chăm sóc da của mẹ. Da bị thiếu chất dinh dưỡng dẫn đến dễ bị bẻ gãy liên kết khi cơ thể lớn thêm. Do đó, sau giai đoạn ốm nghén mẹ bầu nên bổ sung các chất dinh dưỡng đầy đủ để vừa tốt cho con vừa tốt cho cơ thể mẹ, chống rạn da hiệu quả. Đặc biệt nên bổ sung thực phẩm nhiều protein như thịt, cá, trứng, sữa sẽ giúp da tăng thêm độ đàn hồi và khỏe mạnh hơn.

Bổ sung đầy đủ chất dinh dưỡng vừa tốt cho bé yêu vừa chống rạn da hiệu quả (Nguồn: procarevn.vn)

2.6. Tập thể dục nhẹ nhàng, thường xuyên

Muốn chống rạn da mẹ bầu phải thay đổi ngay suy nghĩ không nên vận động nhiều ảnh hưởng đến em bé. Mà thay vào đó bạn có thể vận động nhẹ nhàng với tần suất nhiều hơn. Việc vận động nhẹ nhàng không chỉ giúp máu lưu thông tốt hơn, kiểm soát cân nặng hiệu quả hơn mà còn giúp da được vận động, co giãn và làm quen dần với việc tăng lên của cơ thể. Từ đó mà hạn chế tối đa việc rạn da. Các mẹ có thể lựa chọn những bài tập nhẹ, đi bộ hoặc nếu có thời gian hãy đến các lớp yoga cho bà bầu giúp tăng cường sức khỏe và giảm stress hiệu quả.

Luyện tập nhẹ nhàng giúp mẹ bầu có thêm sức khỏe và phòng chống được rạn da (Nguồn: baoquocte.vn)

2.7. Ngủ đủ giấc, tránh bị stress khi mang thai

Khi ngủ đủ giấc, cơ thể cũng như làn da của bạn sẽ được nghỉ ngơi và có thời gian để hồi phục. Do đó, mẹ bầu hãy đảm bảo mỗi đêm ngủ ít nhất là sáu tiếng và ba mươi phút ngủ trưa để cơ thể thoải mái nhất. Đồng thời, hạn chế đến mức tối đa việc bị stress bởi điều này sẽ tác động xấu đến da dẫn đến việc bị rạn da nhanh và nhiều hơn.

Đảm bảo có đủ thời gian nghỉ ngơi cho bản thân khi mang thai (Nguồn: mekheochamcon.com)

2.8. Massage bằng các loại tinh dầu với các vùng da bị rạn

Ngay từ tháng thứ tư bạn đã có thể massage cho vùng da bị rạn hoặc có nguy cơ bị rạn bằng các loại tinh dầu tự nhiên như tinh dầu dừa, bơ, hạnh nhân. Việc massage giúp da được thư giãn, đồng thời các dưỡng chất giúp da mềm mại, mịn màng. Đây cũng là cách phòng rạn da khi mang thai tốt nhất. Ngoài ra, các mẹ bầu cũng có thể massage chống rạn và thư giãn với các gói dịch vụ chăm sóc bà bầu uy tín, chuyên nghiệp, mang lại làn da khỏe mạnh trong thai kỳ, đồng thời cũng giúp mau chóng phục hồi làn da sau khi sinh.

Đăng ký các liệu trình chăm sóc da cho bà bầu tại spa cao cấp (Nguồn: jadespa.vn)

2.9. Bổ sung collagen tự nhiên

Khi da bị thiếu hụt collagen thì sự liên kết cấu trúc da trở nên lỏng lẻo dẫn đến rạn da nhanh hơn. Do đó, để tránh bị rạn da thì ngay từ đầu bạn hãy bổ sung collagen tự nhiên cho cơ thể. Hiện nay có nhiều viên uống collagen nhưng tốt nhất mẹ bầu nên bổ sung bằng các loại thực phẩm giàu collagen như trứng, trái cây màu đỏ, cá hồi…

Bổ sung collagen tự nhiên qua thực phẩm hàng ngày (Nguồn: cachxoanepnhanvungmat.com)

2.10. Bổ sung kẽm cho da

Uống các viên bổ sung kẽm là cách rất tốt để chống rạn da khi mang thai, đồng thời tăng cường sức đề kháng cho mẹ. Tuy nhiên bạn nên tham khảo ý kiến bác sĩ về nguồn gốc, chủng loại cũng như liều lượng sử dụng để an toàn cho bé yêu nhé.

Cần tham khảo ý kiến của bác sĩ trước khi sử dụng các loại thuốc khi mang thai (Nguồn: romper.com)

2.11. Sử dụng lòng trắng trứng gà

Lòng trắng trứng gà có tác dụng rất tốt trong việc tái tạo collagen và phục hồi da. Do đó, một tuần mẹ bầu có thể thoa lòng trắng trứng gà lên da bị rạn ba lần. Mỗi lần thoa từ ba đến bốn lớp trước khi da bị khô. Sau đó để trong vòng 15 phút rồi tắm hoặc rửa sạch. Chăm chỉ thực hiện cách phòng rạn da khi mang thai này, bạn sẽ thấy hiệu quả vượt trội đấy.

Lòng trắng trứng là một phương pháp giúp phòng ngừa rạn da cho bà bầu (Nguồn: conlatatca.vn)

2.12. Hỗn hợp lô hội và lê

Lô hội (hay còn gọi là nha đam) từ lâu đã được biết đến là mỹ phẩm tự nhiên giúp chăm sóc da hiệu quả. Đây là loại cây có tác dụng cấp ẩm, nuôi dưỡng và làm lành các vết sẹo rất tốt. Kèm với đó là trái lê có tác dụng cấp ẩm, làm sáng da và phục hồi da. Hỗn hợp nha đam và lê tạo nên một hệ dưỡng chất đủ đầy giúp da khỏe mạnh, chắc khỏe và chống rạn da rất tốt.

Dưỡng chất trong nha đam và lê có tác dụng cấp ẩm và phục hồi da tốt (Nguồn: gcfood.com.vn)

2.13. Bơ cây hạt mỡ hoặc bơ cacao

Các tinh chất có trong các loại bơ này sau khi thẩm thấu vào da sẽ làm liền sẹo, giảm rạn da hiệu quả. Đây cũng là các chất quen thuộc thường được sử dụng trong ngành làm đẹp. Cách sử dụng rất đơn giản, bạn chỉ cần bôi bơ cacao, bơ hạt mỡ lên vùng da bị rạn, để trong ba mươi phút rồi rửa lại với nước sạch. Chăm chỉ thực hiện bạn sẽ thấy vết rạn mờ đi trông thấy.

Mẹ bầu hãy thử bơ hạt mỡ hoặc bơ cacao để thấy hiệu quả rõ rệt (Nguồn: bohatmo.blogspot.com)

2.14. Dùng khoai tây trị rạn da

Khoai tây thường được biết đến với tác dụng làm sáng, giảm tổn thương da và cấp ẩm cho da rất tốt. Do đó, mẹ bầu có thể tận dụng nguồn thực phẩm tự nhiên này để phòng rạn da khi mang thai. Bạn chỉ cần cắt từng lát mỏng sau đó chà nhẹ lên vùng da bị rạn hoặc da đang bị tăng kích thước sao cho các tinh chất trong khoai tây ngấm đều vào da. Sau đó tắm hoặc lau lại với nước sạch.

Sử dụng khoai tây để chà lên vùng da bị rạn (Nguồn: curcumingold.com)

2.15. Thoa kem chống rạn

Một cách đơn giản khác để chống rạn da khi mang thai đó là dùng kem chống rạn. Hiện nay có rất nhiều loại kem chống rạn khác nhau. Các loại kem chống rạn này đều được nghiên cứu để hiệu quả cho mẹ và đảm bảo an toàn cho em bé. Để đảm bảo hơn bạn hãy đọc kỹ thành phần của kem. Nếu là kem có thành phần từ tự nhiên là tốt nhất. Khi sử dụng kem chống rạn, bạn hãy dùng theo đúng liều lượng, thời gian có ghi trên bao bì. Ngoài ra, mẹ bầu cần chú ý tìm địa chỉ mua hàng tin cậy để mua được hàng chính hãng. Mẹ có thể tham khảo và chọn mua kem chống rạn da cho bà bầu tốt, chính hãng, an toàn trên Saigon-Gpdaily đang được bán với mức giá siêu ưu đãi nhé!

Bôi kem chống rạn da để phòng tránh trước nguy cơ rạn da khi mang thai (Nguồn: conlatatca.vn)

Như vậy, rạn da là điều khó tránh khỏi nhưng lại hoàn toàn có thể phòng tránh. Nếu bạn đang trong thời gian mang bầu thì hãy áp dụng thử 15 biện pháp phòng rạn da khi mang thai đã kể trên. Các phương pháp trên cũng có thể áp dụng đối với các trường hợp rạn do dậy thì hay tăng cân nhanh, do đó hãy lưu lại để sử dụng khi cần thiết nhé. Ngoài ra, mẹ bầu đừng quên mua các sản phẩm chăm sóc cho mẹ và bé cao cấp, chính hãng và tiện dụng tại Saigon-Gpdaily để quá trình thai diễn ra suôn sẻ nhất. Chúc các mẹ bầu có một làn da mềm mại, mịn màng, không rạn da và bé yêu luôn khỏe mạnh!