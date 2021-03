15 chảo chống dính loại tốt bền nhất không bị cháy bề mặt giá từ 300k

Chọn mua chảo chống dính loại nào tốt và lưu ý khi sử dụng như thế nào để chảo luôn giữ được khả năng chống dính tốt, không bị nứt vỡ sau một thời gian dùng sẽ được bất mí trong bài viết này. Cùng tham khảo nhé!



1. Chảo chống dính Elmich Zeus 26cm

Chảo chống dính Elmich Zeus 26cm có thiết kế 5 đáy bằng inox 304 chống mài mòn, oxy hoá, độ bền cao. Khả năng truyền và giữ nhiệt siêu tốt nên thức ăn được xào nấu nhanh chóng chín hơn. Chảo có điểm mạnh là hấp thụ nhiệt nhanh, phân bố nhiệt lượng đều, giữ nhiệt lâu giúp đồ ăn chín đều, chín kĩ mà không bị mất hương vị. Lòng chảo sâu đựng được nhiều đồ bên trong, lúc đun nấu cũng không bị bắn dầu mỡ ra ngoài. Vung chịu nhiệt, chịu lực lớn, có lỗ thoát hơi bên trên. Tay cầm cán dài, làm bằng inox chịu nhiệt nên rất an toàn cho bạn. Giá tham khảo là 1.185.000 đồng.

Chảo Elmich Zeus 26cm chống dính hiệu quả (Nguồn: elmich.vn)

2. Chảo chống dính Supor F05A22 22cm

Chảo chống dính Supor F05A22 thiết kế đẹp mắt làm từ hợp kim nhôm an toàn cho sức khoẻ với độ bền cao, không bị ăn mòn và gỉ sét. Khi đun nấu ở nhiệt độ cao không xảy ra các phản ứng hoá học tạo ra chất độc hại nên đây là một trong các lựa chọn mua chảo chống dính an toàn cho sức khỏe người sử dụng bạn nên tham khảo.

Lớp tráng men bên trong có tác dụng giữ và dẫn nhiệt nhanh, siêu bền, hạn chế tốt nhất việc thức ăn bám vào chảo nên khi rửa vệ sinh cực dễ dàng. Tay cầm chịu nhiệt chống bỏng, phần lòng chảo có chấm đỏ để nhận biết nhiệt độ có sự thay đổi trong khi đun nấu tránh cho món ăn bị cháy khét. Giá tham khảo là 296.000 đồng.

3. Chảo chống dính Goldsun 26cm

Các bà nội trợ chọn mua chảo chống dính thương hiệu Goldsun có kích thước 26 cm vì làm bằng nhôm cao cấp, sáng bóng bền đẹp. Bề mặt chảo trơn chống dính nên dễ dàng vệ sinh lau chùi.

Khả năng chịu nhiệt lớn khó mài mòn, xây xước, khi đun nấu thức ăn nhanh chín mà lại rất an toàn vì chảo có tay cầm cách nhiệt. Giá tham khảo là 299.000 đồng. Lưu ý nên dùng chảo ở nhiệt độ trung bình, không đun quá khô trong thời gian dài để bảo vệ lớp chống dính. Không dùng các vật nhọn như dao cọ xát làm bong lớp sơn chống dính.

Chảo chống dính Goldsun 26cm (Nguồn: tikicdn.com)

4. Chảo chống dính không nắp Maxim Valentino 20 cm

Chảo chống dính loại nào tốt, sản phẩm Maxim Valentino có tốt không? Chất liệu sản xuất nên chiếc chảo này là hợp kim nhôm cao cấp có khả năng dẫn nhiệt, toả nhiệt đều tiết kiệm thời gian đun nấu. Độ này chảo là 1,8mm và nhẹ nên rất tiện dụng trong nấu nướng. Chảo không nắp Maxim Valentino 20 cm có phủ lớp chống dính hiện đại bên trong và lớp sơn chịu nhiệt bên ngoài. Giá tham khảo là 188.000 đồng.

Maxim Valentino 20 cm (Nguồn: shopee.co.id)

5. Chảo chống dính Lock&Lock Stone LCA6263D 26cm

Cách chọn chảo chống dính an toàn là chọn sản phẩm không gây bỏng, không bị cháy, không tạo ra chất độc hại khi nấu nướng. Đối với chảo Lock&Lock Stone LCA6263D có thiết kế trang nhã với lớp chịu nhiệt phủ bên ngoài làm tăng thêm độ bền cho chảo là sản phẩm rất xứng đáng mua dùng. Chất liệu nhôm chắc chắn bền đẹp, phủ sơn chống hoen gỉ. Lớp chống dính vững chắc bền bỉ ngăn chặn thức ăn bám dính vào nên lau rửa nhanh chóng thuận tiện. Quai cầm có thể chống nóng, phù hợp với mọi gia đình. Giá tham khảo là 789.000 đồng.

Lock&Lock Stone LCA6263D 26cm (Nguồn: sanhangre.net)

6. Chảo chống dính kim cương 5D Kangaroo KG169M 28cm

Sản phẩm làm từ hợp kim nhiều lớp cực bền. Lòng chảo được tráng qua lớp kim cương nhân tạo và titan, chống trầy xước, chống dính hiệu quả. Chảo chống dính kim cương 5D Kangaroo KG169M 28cm hấp thu nhiệt nhanh và giữ nhiệt tốt, giảm thời gian nấu nướng, tiết kiệm nhiên liệu. Tay cầm được thiết kế vừa vặn, chống cháy, chống nóng. Bạn đang phân vân chảo chống dính loại nào tốt thì nên tham khảo sản phẩm này nhé! Giá tham khảo là 535.000 đồng.

Chảo chống dính kim cương 5D Kangaroo KG169M 28cm thiết kế sang trọng (Nguồn: cdn.tgdd.vn)

7. Chảo chống dính Scanpan Classic 20cm 20001200

Chảo chống dính Scanpan Classic 20001200 làm từ hợp kim nhôm đúc liền thành 5 khối giúp phân bố nhiệt đồng đều, dễ dàng kiểm soát nhiệt độ lúc đun nấu và không tốn nhiên liệu. Trọng lượng nhẹ, độ bền cao, mặt chảo không bị vênh cong khi nấu ở nhiệt độ cao. Chất phủ chống dính không chứa PFOS và PFOA an toàn đặc biệt với người dùng. Giá tham khảo là 2.050.000 đồng.

Chảo chống dính Scanpan Classic 20cm 20001200 (Nguồn: ebayimg.com)

8. Chảo chống dính đáy từ Sunhouse Mama SHG1128MCB

Sản phẩm này có kiểu dáng hiện đại, siêu bền, khả năng chống dính cao, không bị bám bụi, dễ dàng chùi rửa vệ sinh. Bề mặt chảo sáng, trơn bóng nhờ phủ lớp chống dính cao cấp Whitford (USA). Tay cầm làm từ nhôm bọc nhựa vừa vặn, độ dài vừa phải, không trơn trượt, chống bỏng an toàn. Độ dày chảo là 2,4mm, khó bị biến dạng nếu va đập. Chảo chống dính Sunhouse Mama SHG1128MCB là sự chọn lựa lý tưởng khi bạn băn khoăn mua chảo chống dính loại nào tốt. Giá tham khảo là 299.000 đồng.

9. Chảo chiên chống dính Ballarini Siena 39T000.16 16cm

Được sản xuất từ hợp kim nhôm siêu bền, phủ 3 lớp chống dính bên Quartz Plus bên trong khiến chảo chiên chống dính Ballarini Siena 39T000.16 16cm vừa an toàn vừa có tuổi thọ cao. Tay cầm nhỏ gọn tiện lợi, an toàn cho người dùng. Bề mặt chảo bóng trơn không hề bị bám dính đồ ăn, rất phù hợp khi làm các món chiên xào, tiết kiệm dầu mỡ, nhiên liệu. Giá tham khảo là 317.900 đồng.

Chảo chiên chống dính Ballarini Siena 39T000.16 (Nguồn: amazon.com)

10. Chảo chống dính Fivestar FS032 32cm

Chảo chống dính này được sản xuất từ inox có thể truyền nhiệt nhanh, độ bền lâu dài nên khó hư hỏng khi bị tác động bởi từ nhiệt độ. Chảo chống dính Fivestar FS032 32cm phủ 3 lớp chống dính an toàn cho sức khỏe, thiết kế mắt lưới nổi, khi chiên rán không tốn nhiều dầu mỡ, không bị mỡ thừa đọng lại và dễ dàng làm sạch. Chảo dùng được cho cả bếp ga, bếp từ, bếp hồng ngoại. Giá tham khảo là 329.000 đồng.

Fivestar FS032 32cm (Nguồn: saigon-gpdaily.com.vn)

11. Chảo chống dính vân đá bếp từ Egg Dance 20cm

Chảo được làm từ nhôm nguyên chất cao cấp nhập từ Úc, dày 2,6mm không chứa chất PFOA, không chứa kim loại nặng, an toàn với sức khoẻ. Bề mặt chảo trơn nhẵn, chống dính với 1 lớp vân đá cứng như đá Ceramic. Mặt bên ngoài chảo phủ 2 lớp chống dính Akzo-Blue có thể chịu nhiệt cao.

Phần đáy kép dùng được với các loại bếp kể cả bếp từ giúp thức ăn mau chính. Chảo có thể chịu được 300 độ C, tay cầm bằng nhựa cũng có tính chịu nhiệt ở 260 độ C. Với chảo chống dính vân đá bếp từ Egg Dance 20cm câu chuyện chảo chống dính loại nào tốt sẽ không còn làm khó bạn. Giá tham khảo 219.000 đồng.

Egg Dance 20cm (Nguồn: saigon-gpdaily.com.vn)

12. Chảo inox chống dính Zwilling Moment 24cm

Chất liệu sản xuất chảo Zwilling Moment 24cm là thép không gỉ. Phần đáy đóng 3 lớp Sigma Classic bền chắc giúp nhiệt độ lan toả nhanh và giữ ổn định biên độ nhiệt. Lớp phủ chống dính chịu nhiệt cao lên tới 320 độ C, nhờ vậy dùng chảo inox chống dính Zwilling Moment 24cm giúp thực phẩm khi đun nấu không bị bám dính chảo. Tay cầm Ergonomic hiện đại để bạn dễ dàng cầm nắm. Giá tham khảo là 1.439.100 đồng.

Zwilling Moment 24cm (Nguồn: thinkshop.cn)

13. Chảo chống dính gốm Tefal C4000202 21cm

Chảo được phủ lớp chống dính của Tefal dùng với các dụng cụ nấu bằng kim loại thoải mái. Lớp phủ thân thiện với môi trường và an toàn cho người sử dụng. Chảo chống dính Tefal C4000202 sử dụng cho mọi loại bếp mà không lo cong vênh hư hại do khả năng dẫn truyền chịu nhiệt tốt. Giá tham khảo là 590.000 đồng.

Tefal C4000202 21cm (Nguồn: saigon-gpdaily.com.vn)

14. Chảo chống dính ceramic vân đá ILO IL-FP20CR 20cm

Chảo chống dính ILO IL-FP20CR 20cm có thân chảo làm từ hợp kim nhôm aluminum nguyên khối, chất liệu này không bị oxy hoá, không bị han gỉ. Lòng chảo phù lớp chống dính ceramoc vân đá cao cấp nên bạn dễ dàng làm các món xào, rán mà không bị dính cháy chảo. Tay cầm chống nóng hữu dụng đảm bảo an toàn. Giá tham khảo là 299.000 đồng.

15. Chảo đá chống dính không từ Saluki SLK7263Gs

Chảo Saluki 26cm SLK7263Gs có độ bền cao nhờ sản xuất từ nhôm nguyên chất không chứa các thành phần độc hại với sức khoẻ. Bề ngoài chảo phủ lớp sơn chịu nhiệt, chống nóng hiệu quả. Lòng chảo phủ lớp chống dính nên khi đun nấu đồ ăn ngon, nhanh chín, giữ nguyên giá trị dinh dưỡng. Giá tham khảo là 408.000 đồng.

Chảo Saluki SLK7263GS (Nguồn: vnecdn.net)

Chảo chống dính cực kì cần thiết trong gian bếp mỗi gia đình, đừng để vấn đề chảo chống dính loại nào tốt khiến bạn đắn đo mỗi khi nâng lên hạ xuống mỗi món hàng. Nếu bạn lo âu mua chảo chống dính ở đâu được sản phẩm chất lượng hãy đến với Saigon-Gpdaily để sở hữu chiếc chảo ưng ý, xịn xò nhất và áp dụng ngay cách sử dụng chảo chống dính mới mua bền lâu để nâng cao tuổi thọ của sản phẩm nhé!