15 địa điểm du lịch Berlin đẹp nổi tiếng cả 4 mùa giàu văn hóa lịch sử

Khám phá hết những địa điểm du lịch Berlin được giới thiệu sau sẽ giúp bạn hiểu được nền văn hóa độc đáo của nước Đức, ghi nhớ các dấu ấn lịch sử cũng như có những trải nghiệm vô cùng quý giá. Cùng dạo quanh 15 điểm đến hấp dẫn sau đây trước khi cất cánh bạn nhé.



1. Reichstag

Reichstag là tiền thân của trụ sở quốc hội Đức, đã trải qua lịch sử đầy biến động trước khi trở thành một trong các địa danh nổi tiếng ở Berlin. Sau thiệt hại trong Thế chiến II, người dân cùng chính quyền nơi đây đã bắt tay vào tu sửa và xây dựng nên một tòa nhà đồ sộ có lối kiến trúc vô cùng độc đáo. Điểm nổi bật nhất là vị trí vòm kính có thể nhìn ra toàn thành phố, cho phép bạn cảm nhận trọn vẹn không khí tấp nập xen lẫn trầm lặng ở nơi đây. Tuy nhiên để lên đây bạn phải trả khoảng 15$ cho một lượt thăm quan.

Kiến trúc Reichstag cổ kính là niềm tự hào của người dân Berlin (Nguồn: trover.com)

2. Tiergarten

Tiergarten là một trong những khu vườn đô thị lớn nhất ở Đức, nổi bật bởi hàng cây xanh mát và bãi cỏ bên bờ sông thơ mộng. Bên rìa của Tiergarten là Lâu đài Bellelvue được trang trí công phu, đẹp đẽ và là nơi ở chính thức của Tổng thống Đức.

Khu vườn Tiergarten thơ mộng và cổ kính (Nguồn: exploringrworld.com)

3. Tempelhofer Feld

Vào cuối tuần, hàng ngàn người dân Berlin và du khách đổ dồn về Tempelhofer Feld để tham gia các trò chơi giải trí và dã ngoại ở đó. Trong khi hộ gia đình sẽ mang theo các loại lều trại từ nhỏ tới lớn thì các nhóm bạn bè sẽ chuẩn bị thảm trải nhiều màu sắc và một vài món ăn nhẹ cho bữa trưa. Các hoạt động được ưa chuộng khi đến với Tempelhofer Feld là nướng BBQ ngoài trời, chạy bộ hoặc đi xe đạp.

4. Mauerpark

Theo kể lại công viên này được tạo ra từ một phần của dải tử thần thời Chiến tranh Lạnh. Nếu bạn ở Berlin vào Chủ Nhật hãy ghé thăm chợ trời để tham gia các hoạt động giải trí miễn phí, hoặc cùng bạn bè thử giọng tại Bearpit Karaoke để hòa chung không khí náo nhiệt, vui tươi tại đây. Đức được đánh giá là một trong các điểm du lịch đáng tới nhất Châu Âu, khi đến đây hãy dành thời gian ghé qua Mauerpark bạn nhé.

Mauerpark sôi nổi với các hoạt động ngoài trời (Nguồn: tripsavvy.com)

5. Markthalle IX

Là một trong các địa điểm du lịch Berlin hấp dẫn nhiều du khách nhất. Đây là nơi tổ chức các hội chợ thường niên với đa dạng hàng hóa và chủng loại sản phẩm. Đến đây vào thứ Sáu, thứ Bảy hoặc Chủ Nhật, bạn sẽ được thưởng thức các trái cây sạch tươi ngon, rau củ quả hữu cơ giàu vitamin và các loại thực phẩm khác như phô mai giàu dinh dưỡng, thơm béo, bánh mì, thịt và cá hun khói. Bên cạnh đó bạn cũng có thể sử dụng bữa ăn nhẹ tại các bàn ăn ngoài trời, cho trẻ vui chơi tại trung tâm giải trí và hít thở không khí trong lành.

Thích thú với sự đa dạng các sản phẩm tại Markthalle IX (Nguồn: tagesspiegel.de)

6. Cổng Brandenburg

Cổng Brandenburg là một trong những biểu tượng nổi bật nhất của Berlin. Xây dựng vào những năm 1700, hình thành trên nền tảng đổ nát của chế độ cũ và được sử dụng như một trong những điểm giao cắt của nước Đức. Hiện nay, nó là nơi diễn ra sự kiện NYE lớn nhất châu Âu, với sự tham gia của hàng triệu người kéo đến chung vui thời khắc chuyển giao năm mới.

Cổng Brandenburg là một trong các địa điểm du lịch Berlin hấp dẫn (Nguồn: maketimetoseetheworld.com)

7. East Side Gallery

East Side Gallery là phòng trưng bày nổi tiếng thu hút nhiều du khách đến tham quan. Mỗi năm được tổ chức thường niên với sự tham gia của hàng loạt các tác phẩm nghệ thuật nổi bật trên một bức tường lớn. Trải dài hơn 1,3km, bạn có thể chiêm ngưỡng đầy đủ các loại tranh từ tuyên truyền hòa bình thế giới đến tranh nghệ thuật đương đại, hình họa về chiến tranh hoặc biểu trưng cho chiến thắng.

8. Berlin Victory Column

Ý nghĩa của Berlin Victory Column là để kỷ niệm chiến thắng vang dội trước Đan mạch năm 1873. Cây cột này thu hút nhiều khách du lịch từ khắp nơi đổ về để lắng nghe câu chuyện của nó, giữ lại một vài bức ảnh đẹp và chiêm ngưỡng kiến trúc tinh tế.

9. Nhà thờ Berlin

Với mái vòm xanh và nổi bật, Nhà thờ Berlin là một trong những điểm tham quan nổi tiếng và đẹp nhất trong thành phố. Nếu có dịp đến Đức vào thời tiết ấm áp hãy đi dã ngoại và nằm dài trên bãi cỏ trước nhà thờ lớn. Chỉ với khoản phí chỉ 7$, bạn đã có thể vào thăm quan nhà thờ và leo 270 bậc thang để lên đến đỉnh của mái vòm, ngắm toàn bộ khung cảnh xung quanh thành phố.

10. Đài tưởng niệm người Do Thái

Đài tưởng niệm người Do Thái được tôn vinh là một trong những công trình kiến trúc đương đại ấn tượng nhất ở Berlin. Ngoài các phòng triển lãm, bạn có thể tìm hiểu lịch sử sử chủng tộc Do Thái một cách mạch lạc và chi tiết qua hướng dẫn viên hoặc dân bản địa. Ngoài ra, kiến trúc nơi đây còn phản ánh sự phân biệt chủng tộc, đối xử không công bằng với người Do Thái ở chế độ cũ.

11. Đài tưởng niệm chiến tranh Liên Xô

Ba đài tưởng niệm đã được dựng lên ở Berlin sau chiến tranh với Liên Xô, nhưng ấn tượng nhất là các bức tượng tại công viên Treptower. Có tổng diện tích 100.000 mét vuông, đây là nghĩa trang chiến tranh cho 5.000 binh sĩ Liên Xô. Đài tưởng niệm chứa một số bức bích họa mô tả quá trình Thế chiến II cũng như tưởng niệm những người lính Hồng quân đã thiệt mạng trong cuộc chinh phạt Berlin.

12. Berlin Wall Memorial

Có thiết kế tương tự bức tường nghệ thuật ở Berlin, đây là nơi lưu giữ nhiều thông tin thời chiến của Đức cũng như ghi dấu ấn trong thế chiến thứ II. Lịch sử gắn liền với sự chia cắt hai miền đất nước và chỉ sụp đổ do chế độ cũ vào những năm 1700. Bạn có thể đến đây thăm thú và tìm hiểu thêm lịch sử qua các nét vẽ, điêu khắc trên tường.

Berlin Wall Memorial – Hoài niệm với bao dấu ấn lịch sử (Nguồn: ilcroatia.com)

13. Cung điện Charlottenburg

Cung điện này được xây dựng vào thế kỷ 18 như một nơi cư trú cho những người cai trị nước Phổ và nằm ở phía tây Berlin, tại Ludenburg. Khi đến đây hãy ghé thăm khu vườn phía sau cung điện thể thưởng thức tiếng chim hót, hương hoa tươi và nhìn ngắm kiến trúc độc đáo. Đây được đánh giá là một trong các địa điểm du lịch Berlin đẹp nhất.

Cung điện Charlottenburg nguy nga tráng lệ mang đậm dấu ấn lịch sử (Nguồn: saomaifly.com)

14. Nhà thờ tưởng niệm Kaiser Wilhelm

Được xây dựng vào cuối thế kỷ 19 bởi Kaiser Willmus II, địa điểm du lịch Berlin này đã bị thiệt hại đáng kể sau khi bị đánh bom bởi quân Đồng minh trong Thế chiến II. Sau chiến tranh, một nhà thờ mới đã được xây dựng trên phần còn lại của tàn tích bàn đầu và tồn tại như một đài tưởng niệm hòa bình.

15. Kaufhaus des Westens

Nếu bạn đang tìm kiếm một địa điểm du lịch Berlin để mua sắm và tham quan thì Kaufhaus des Westens chính là lựa chọn hoàn hảo. Đây là thiên đường mua sắm ở phía tây Berlin, khi đến đây bạn sẽ chọn mua được các món đồ lưu niệm ý nghĩa làm quà tặng cho gia đình, bạn bè hoặc sắm cho mình những trang phục hấp dẫn. Nhiều du khách còn ví von rằng họ bị lạc lối khi bước chân vào đây bởi sự đa dạng của hàng hóa và sự nhiệt tình của những người bán.

