15 địa điểm du lịch ở Luân Đôn view đẹp nổi tiếng check in cực chất

Luân Đôn là địa điểm du lịch hút khách của nước Anh. Nếu bạn đang có kế hoạch đến đây thì đừng bỏ qua danh sách các địa điểm du lịch ở Luân Đôn không bao giờ làm bạn thất vọng có trong bài viết dưới đây!



1. Điện Buckingham

Đây là nơi ở và làm việc cao cấp nhất của Nữ hoàng Elizabeth II và cũng là dinh thự nổi tiếng nhất của nước Anh. Cung điện được xây dựng từ năm 1705 và được mở rộng dần qua nhiều thời gian sau đó. Ngày nay cung điện trở thành điểm tham quan du lịch nổi tiếng.

2. London Eye

London Eye – Đôi mắt London hay còn được gọi là Vòng quay thiên niên kỷ. Đây là vòng quay quan sát có độ cao lên tới 135m và là vòng quay lớn thứ tư trên thế giới. Đứng tại đây bạn có thể quan sát được toàn bộ thành phố London. Bao gồm 32 cabin tương đương với 32 quận của Luân Đôn. Điểm đặc biệt là đã có hơn 500 đám cưới và hơn 5000 người đã cầu hôn tại đây. Giá vé: 600.000 VNĐ.

London Eye – Biểu tượng độc đáo của Luân Đôn (Nguồn: twimg.com)

3. The Shard

The Shard là tòa nhà chọc trời cao nhất của Châu Âu và được xem là biểu tượng mới của London. Nó làm lu mờ những thiết kế xung quanh với thiết kế hình kim tự tháp, chiều cao vượt trội tới 310m và 95 tầng. The Shard được phủ bởi 11.000 tấm kính trong suốt tạo nên vẻ ngoài cực kỳ lấp lánh. Bên trong tòa nhà có đầy đủ dịch vụ giải trí, khu vực làm việc, khách sạn, nhà hàng, quán bar… Có thể nói đây là một trong các địa điểm du lịch ở Luân Đôn mà bạn nhất định phải ghé qua một lần nếu đặt tour du lịch nước ngoài để khám phá những điều mới lạ.

4. London Zoo

Đây là sở thú lâu đời nhất trên thế giới, được xây dựng từ năm 1828. Nơi đây hiện đang có hơn 755 loài vật với hơn 16.802 cá thể khác nhau. Nơi đây đã mở bể cá công cộng đầu tiên, nhà bò sát đầu tiên, vườn thú trẻ em đầu tiên hay nhà côn trùng đầu tiên… Đến đây bạn sẽ được khám phá rất nhiều loài động vật quý hiếm trên thế giới.

Giá vé: 650.000 VNĐ.

5. Madame Tussauds

Đây là nơi lưu trữ hơn 300 bức tượng bằng sáp của các nhân vật có tầm ảnh hưởng trên thế giới từ ngôi sao ca nhạc, người nổi tiếng, vận động viên thể thao đến nhân vật hoàng gia, chính trị gia, hay thậm chí là những kẻ đã giết người từ nhiều năm trước. Đến đây bạn có thể tìm được bản sao thần tượng của mình, có những bức ảnh ấn tượng. Ngày nay, bảo tàng Madame Tussauds còn phát triển tại một số địa điểm khác trên thế giới như Hollywood, Amsterdam, Las Vegas, Hong Kong, Bangkok…

Giá vé: 900.000 VNĐ.

6. Tower of London

Đây là Tháp Luân Đôn được nằm ngay trong trung tâm của thành phố và cũng là địa điểm du lịch nổi tiếng châu Âu, mang nét đẹp cổ kính hiện đại. Trước đây, Tower of London là nơi giam giữ các nhân vật tầm cỡ, là nơi xử tử hàng trăm kẻ giết người. Ngoài ra, Tower of London còn được coi là bị ma ám rất dữ dội bởi quá khứ chứa đầy sự tang thương, thảm khốc với rất nhiều hiện tượng khó lý giải. Nổi bật là những lời đồn đoán về hồn ma của hoàng hậu Anne Boleyn trong hình dáng đang ôm chiếc đầu của mình đi khắp nơi vì bà chết do bị chính chồng mình chặt đầu. Hiện nay, Tower of London đã được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa thế giới năm 1988. Giá vé: 800.000 VNĐ.

Dù có nhiều lời đồn đại ma quái nhưng vẫn phải công nhận Tower of London thực sự rất hút khách (Nguồn: lookup.london)

7. Warner Bros. Studio

Đây cũng là một trong các địa điểm du lịch ở Luân Đôn không thể không nhắc đến. Đây chính là nơi trưng bày, giới thiệu những phân cảnh, hậu trường hay trang phục, đồ họa để tạo ra bộ phim đình đám Harry Potter. Đến Warner Bros. Studio bạn sẽ biết bộ phim đã được sản xuất như thế nào, lý giải những thắc mắc, các nhân vật bí ẩn và thậm chí là choáng ngợp, nổ tung trong những gì mà mình đang chứng kiến. Tuy nhiên, bạn cần phải mua vé và thanh toán trước. Giá vé: 2.400.000 VNĐ.

8. Bảo tàng Anh

Đây là nơi trưng bày rất nhiều các tác phẩm của loài người theo từng giai đoạn tiến hóa, từ thời cổ đại cho đến hiện đại ngày nay. Bảo tàng này Miễn phí vé vào cổng nên du khách có thể đến tham quan thoải mái. Nếu chọn du lịch Anh Quốc theo tour 7N6Đ có hướng dẫn viên am hiểu sẽ giúp bạn có thêm nhiều kiến thức mới mẻ và thú vị về đất nước Anh đấy.

9. Bảo tàng lịch sử tự nhiên London

Đây là nơi trưng bày bộ sưu tập quý hiếm nhất và lớn nhất về các mẫu vật của các loài động vật trên thế giới, kể cả những loài đã tuyệt chủng. Bảo tàng này cũng miễn phí vé vào cửa cho mọi du khách.

10. Nhà thờ thánh Paul

Nhà thờ thánh Paul tọa lạc trên ngọn đồi Ludgate – nơi cao nhất của Luân Đôn. Công trình này được thiết kế và xây dựng từ thế kỷ 17 mang đậm nét kiến trúc Baroque. Nơi đây được xem là thánh đường hoa lệ của thành phố Luân Đôn và là nhà thờ lớn thứ hai của nước Anh. Ngoài là địa điểm du lịch thì nhà thờ thánh Paul còn là nơi diễn ra nhiều nghi lễ quan trọng. Ghé thăm nơi đây, chụp những bức ảnh và ngắm hoàng hôn sẽ giúp bạn có những trải nghiệm đáng nhớ.

Giá tham khảo: 475.000 VNĐ.

Mãn nhãn với kiến trúc của nhà thờ thánh Paul (Nguồn: thebettervacation.com)

11. Tu viện Westminster

Sẽ là thiếu sót nếu không nói đến tu viện Westminster trong danh sách các địa điểm du lịch ở Luân Đôn ngày nay. Tu viện nổi bật với kiến trúc khắc khổ, cổ kính ở bên ngoài và sự phong phú và công phu ở bên trong. Nơi đây còn là nơi an nghỉ của không ít những vị vua và hoàng hậu của nước Anh. Ngoài ra, bạn cũng đừng bỏ qua buổi lễ tại nhà thờ, nhưng chú ý là không được chụp ảnh bên trong. Nếu book tour Anh Quốc + City Tour Brunei 6N5Đ tổ chức chuyên nghiệp bạn yên tâm sẽ được dẫn đến những địa điểm đẹp nổi tiếng của thành phố London và tu viện Westminster không nằm ngoài số đó.

12. SEA LIFE Centre London Aquarium

Nếu bạn đi du lịch Châu Âu với gia đình, có trẻ nhỏ thì đây là điểm tham quan cực kỳ hợp lý. Thủy cung này là mái nhà của hơn 400 loài sinh vật biển. Bạn sẽ được tận mắt chiêm ngưỡng thế giới sinh vật phong phú qua những đường hầm bằng kính khổng lồ. Đây cũng là nơi có vai trò quan trọng trong việc bảo tồn, nghiên cứu cũng như giáo dục về môi trường, sinh vật biển. Giá vé: 505.000 VNĐ/trẻ em trên 3 tuổi và 624.000 VNĐ/người lớn.

13. Greenwich Park

Đây là công viên có diện tích lên tới 74 hecta và là một phần quan trọng của khu Di sản thế giới Greenwich. Nơi đây có không gian xanh mát, có những triền cỏ để ngắm thành phố một cách dễ dàng. Đặc biệt, công viên Greenwich còn là vị trí đắc địa bao quát cảnh đẹp của con số Thames.

14. Bảo tàng Sherlock Holmes

Thêm một trong các địa điểm du lịch ở Luân Đôn hấp dẫn đáng đến nhất đó là Bảo tàng Sherlock Holmes. Chắc hẳn ai cũng biết, thám tử Sherlock Holmes sống ở số nhà 221B phố Baker nhưng cả nhân vật và địa chỉ chỉ là hư cấu. Để đáp lại tình cảm của người hâm mộ với nhân vật thám tử này cũng như tiểu thuyết gia Conan Doyle, một bảo tàng Sherlock Holmes đã được dựng lên trên con phố này với địa chỉ nằm giữa số nhà 241 và 237. Hiện tại, Bảo tàng đang trang trí, bày biện rất nhiều đồ vật sinh hoạt hàng ngày của Holmes và người bạn Watson.

15. Sân vận động Wembley

Địa điểm cuối cùng mà bạn nên ghé thăm đó chính là Sân vận động Wembley. Nơi đây có sức chứa lên tới 100.000 chỗ ngồi và là sân vận động lớn thứ hai tại Châu Âu. Kinh phí xây dựng Sân vận động Wembley được cho là tốn kém nhất trên thế giới. Hiện đây là nơi diễn ra những trận cầu đỉnh cao và nhiều hoạt động thể thao lớn khác của nước Anh cũng như của thế giới.

Sân vận động Wembley (Nguồn: blogspot.com)

Vậy là bạn đã bỏ túi được các địa điểm du lịch ở Luân Đôn đáng đến nhất rồi. Chắc chắn chuyến du lịch của bạn sẽ trở nên ý nghĩa và hấp dẫn nếu bạn được ghé qua những địa điểm này. Để tiết kiệm chi phí và được hướng dẫn bởi công ty du lịch chuyên nghiệp, book ngay tour du lịch Châu Âu an toàn, lịch trình hấp dẫn tại Saigon-Gpdaily. Hàng trăm ưu đãi lớn đang chờ bạn khám phá đấy!