15 dịch vụ chăm sóc trẻ sơ sinh tại nhà tốt nhất ở Hà Nội, TPHCM

Trong vài năm gần đây, tại địa bàn thành phố Hà Nội và Tp.HCM đã có rất nhiều các bậc phụ huynh lựa chọn sử dụng dịch vụ chăm sóc trẻ sơ sinh tại nhà bởi do không có nhiều thời gian dành cho con. Vậy địa chỉ nào cung cấp dịch vụ tốt nhất? Cùng tham khảo thông tin trong bài viết.



1. Dịch vụ chăm sóc trẻ sơ sinh tại nhà ở Hà Nội

1.1. Dịch vụ chăm sóc mẹ và bé tại nhà – Mẹ Bé Hoàng Gia

Trung tâm Mẹ Bé Hoàng Gia là một trong những nơi cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe cho cả mẹ và bé hàng đầu tại địa bàn thành phố Hà Nội. Tại đây nổi tiếng với việc áp dụng cách thức xoa bóp toàn thân dưỡng sinh dược thảo đến từ xứ sở mặt trời mọc – Nhật Bản. Các liệu trình thực hiện chăm của Mẹ Bé Hoàng Gia đều được kết hợp giữa các phương pháp kiêng cữ cổ truyền và y học hiện đại, giúp bé khỏe mạnh và mẹ lấy lại được vóc dáng thon gọn nhanh chóng. Nếu có nhu cầu sử dụng dịch vụ chăm sóc cho mẹ và bé cung cấp bởi Mẹ Bé Hoàng Gia bạn có thể liên hệ với số hotline 0968161916 hoặc trực tiếp tới số 42 Hoa Phượng, P.2, Quận Phú Nhuận. Mức giá tham khảo: 156.000đ/buổi.

Trẻ sơ sinh cần được chăm sóc theo quy trình chuẩn của Bộ Y tế (Nguồn: shopify.com)

1.2. BB Organic Spa

BB Organic Spa là một địa chỉ đã khá quen thuộc đối với những bậc cha mẹ thường xuyên đăng ký các gói dịch vụ chăm sóc trẻ sơ sinh tại nhà. Quy trình một buổi chăm bé của trung tâm BB Organic Spa sẽ bao gồm các bước: Tắm mát, massage, vệ sinh tai, mũi, miệng, rốn, mắt, hơ lá trầu không và cho bé học Flash Card.

Các bước trong quy trình thực hiện của BB Organic Spa đều được giám sát và thiết kế cẩn thận để giúp trẻ có thể phát triển toàn diện trí não và thể chất. BB Organic Spa luôn cam kết quy trình theo tiêu chuẩn Quốc tế, sử dụng các sản phẩm chiết xuất từ thiên nhiên an toàn với làn da của trẻ. Đội ngũ chuyên viên của BB Organic Spa là những nữ y tá, điều dưỡng viên giàu kinh nghiệm chăm sóc trẻ sơ sinh. Mức giá tham khảo: 180.000đ/buổi.

1.3. Dịch vụ chăm sóc mẹ bé Eva Care

Quy trình chăm sóc trẻ sơ sinh của trung tâm Spa sức khỏe Eva Care được thực hiện theo đúng tiêu chuẩn Bộ Y tế đưa ra nên các bậc phụ huynh có thể hoàn toàn yên tâm về mức độ an toàn. Chuyên viên chăm sóc trẻ của Eva Care đều là những y tá, hộ sinh, điều dưỡng viên chuyên nghiệp, được đào tạo bài bản và có chứng chỉ chứng nhận trình độ.

Khi các bậc cha mẹ có nhu cầu sử dụng dịch vụ, chuyên viên sẽ tới tận nhà theo địa chỉ đăng ký và tiến hành tắm, massage, vệ sinh tai, mắt, mũi, rốn cho trẻ. Đảm bảo sau khi thực hiện quy trình của Eva, trẻ sẽ ăn ngon miệng và ngủ sâu giấc hơn. Mức giá tham khảo đăng ký các gói dịch vụ chăm sóc sức khỏe chất lượng theo buổi lẻ: 120.000đ/buổi.

1.4. Chăm sóc mẹ và bé Moon Care

Trung tâm Moon Care được trang bị công nghệ hiện đại và các dụng cụ y tế cho bé sơ sinh chất lượng, đảm bảo quy trình chăm sóc sức khỏe cho bé được diễn ra an toàn, chất lượng. Các chuyên viên của Moon Care đều là những nữ điều dưỡng viên có nhiều năm kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực chăm sóc trẻ sơ sinh.

Các chuyên viên sẽ tiến hành tới tận nhà thực hiện tắm và vệ sinh các bộ phận cơ thể cho trẻ kỹ lưỡng, chu đáo. Nếu cha mẹ có nhu cầu thì Moon Care còn sẵn sàng giải đáp và hướng dẫn mọi thắc mắc liên quan tới việc chăm sóc con trẻ. Mức giá tham khảo: 900.000đ/ 10 buổi.

Nếu cha mẹ không có quá nhiều kinh nghiệm hãy đăng ký cho con sử dụng các dịch vụ chăm sóc sức khỏe tại nhà (Nguồn: shopify.com)

1.5. Viện chăm sóc mẹ bé Vietsun Care

Vietsun Care là đơn vị đã thu hút được rất nhiều các hộ gia đình tại địa bàn thành phố Hà Nội đăng ký dịch vụ chăm sóc trẻ sơ sinh tại nhà. Đơn vị với đội ngũ chuyên viên là những điều dưỡng, y tá giàu kinh nghiệm và được đào tạo bài bản về kiến thức chăm sóc mẹ và bé sơ sinh chắc chắn sẽ khiến bạn cảm thấy hài lòng.

Quy trình chăm sóc trẻ tại nhà của Vietsun Care bao gồm: Lau mặt, gội đầu, tắm toàn thân, vệ sinh tai, vệ sinh mũi, vệ sinh rốn. Khách hàng nếu có nhu cầu có thể đăng ký mua các buổi lẻ tắm và chăm sóc trẻ sơ sinh Vietsun Care với mức chi phí chỉ từ 100.000đ.

1.6. Mommy Baby Spa

Trung tâm Mommy Baby Spa là một trong những đơn vị cung cấp dịch vụ chăm sóc bé sơ sinh tại nhà Hà Nội chất lượng, đem tới sự hài lòng tuyệt đối cho các quý khách hàng. Mommy Baby Spa với đội ngũ chuyên viên là những y tá, điều dưỡng viên chuyên nghiệp và giàu kinh nghiệm sẽ thực hiện chăm sóc cho trẻ chu đáo và tận tình như người thân trong gia đình.

Quy trình chăm sóc trẻ của Mommy Baby Spa tại nhà bao gồm: Gội đầu, lau mặt, tắm toàn thân, vệ sinh mũi, tai, mắt, miệng, rốn. Đặc biệt, cha mẹ nếu có nhu cầu sẽ được các chuyên viên của Mommy Baby Spa giải đáp mọi thắc mắc về quá trình chăm sóc trẻ đúng tiêu chuẩn. Mức giá tham khảo: 140.000đ/buổi.

1.7. Mom and Baby

Khi nhắc tới những địa chỉ cung cấp dịch vụ chăm sóc trẻ sơ sinh tại nhà ở thủ đô Hà Nội, không thể không nhắc tới trung tâm Mom and Baby Spa. Mom and Baby Spa là một trong những đơn vị hàng đầu cung cấp dịch vụ tắm và chăm sóc trẻ sơ sinh chất lượng. Với đội ngũ chuyên viên là những y tá, điều dưỡng viên giàu kinh nghiệm và tận tình chăm sóc trẻ, Mom and Baby Spa đã khiến hàng trăm ngàn hộ gia đình cảm thấy hài lòng.

Quy trình chăm sóc trẻ tại nhà của trung tâm đầy đủ các bước: Xoa bóp toàn thân, vệ sinh lưỡi, kiểm tra nước và tắm, kiểm tra và vệ sinh rốn, mũi. Phụ huynh có thể đăng ký mua gói chăm sóc trẻ tại nhà trọn gói 7 buổi với mức giá chỉ từ 1.050.000đ.

Tại địa bàn thành phố Hà Nội, có rất nhiều trung tâm cung cấp dịch chăm sóc bé tại nhà uy tín (Nguồn: earthmama.vn)

1.8. Dịch vụ tắm bé sơ sinh tại nhà Baby Care Việt

Chỉ cần bỏ ra mức chi phí từ 100.000đ/buổi là các bậc cha mẹ đã có thể đăng ký gói dịch vụ chăm sóc bé sơ sinh tại nhà Hà Nội đạt tiêu chuẩn của Bộ Y tế từ trung tâm Baby Care Việt. Baby Care Việt với đội ngũ chuyên viên là những nữ y tá, điều dưỡng viên và hộ sinh giàu kinh nghiệm đã được đào tạo bài bản sẵn sàng có mặt tại nhà của khách hàng bất cứ lúc nào. Quy trình chăm sóc cho trẻ của trung tâm bao gồm các bước: Xoa bóp toàn thân, tắm, gội đầu kiểm tra nước và tắm, kiểm tra và vệ sinh rốn, mắt, mũi.

1.9. Hà Nội Care

Dịch vụ chăm sóc bé tại nhà của trung tâm Hà Nội Care được ra đời với mục đích chăm sóc sức khỏe cho trẻ toàn diện và đem tới cho các bậc cha mẹ những phút giây thư giãn, thoải mái nhất.

Hà Nội Care 100% áp dụng các liệu pháp tự nhiên với những nguyên liệu được chiết xuất từ thảo mộc quý hiếm sẽ giúp trẻ ăn ngon và ngủ sâu giấc hơn. Quy trình chăm sóc trẻ tại nhà của Hà Nội Care bao gồm: Xoa bóp toàn thân, tắm, gội đầu và vệ sinh các bộ phận cơ thể khác. Mức giá tham khảo: 150.000đ/buổi.

1.10. Dịch Vụ Tắm Bé Tại Nhà, Tắm Trẻ Sơ Sinh Medicviet

Là một trong những địa chỉ uy tín tại địa bàn thành phố cung cấp dịch vụ chăm sóc trẻ tại nhà, Medicviet đã chiếm trọn niềm tin của nhiều hộ gia đình trẻ. Với đội ngũ nhân viên là những nữ y tá và điều dưỡng viên giàu kinh nghiệm, năng động chắc chắn sẽ khiến các bậc cha mẹ cảm thấy hài lòng.

Quy trình chăm sóc trẻ tại nhà của Medicviet bao gồm các bước: Massage toàn thân, kiểm tra nhiệt độ nước và tắm, vệ sinh rốn, mắt, mũi, tai. Các bậc phụ huynh có thể đăng ký mua gói dịch vụ tắm bé và chăm sóc mẹ sơ sinh tại nhà Medicviet với mức giá chỉ từ 120.000đ/buổi.

1.11. Dịch vụ tắm bé Dream & Spa

Dream & Spa được đánh giá là một trong những địa chỉ cung cấp dịch vụ tắm và chăm sóc trẻ sơ sinh tốt nhất Hà Nội 2019. Dream & Spa với đội ngũ nhân viên là những nữ hộ sinh, điều dưỡng viên giàu kinh nghiệm và được đào tạo bải sẽ giúp các bậc phụ huynh chăm sóc con trẻ chu đáo và an toàn nhất. Với mức giá chỉ từ 100.000đ/buổi, các bé sơ sinh sẽ được chuyên viên của Dream & Spa tắm, xoa bóp toàn thân, gội đầu và vệ sinh các bộ phận cơ thể kỹ càng.

Bé sẽ cảm thấy ngủ ngon giấc hơn sau khi thực hiện các dịch vụ chăm sóc sức khỏe tại nhà (Nguồn: twimg.com)

2. Dịch vụ chăm sóc bé sơ sinh tại nhà Tphcm

2.1. Chăm Sóc Mẹ Sau Sinh Tại Spa Hoặc Nhà Riêng – Mẹ Bé Hoàng Gia TP Hồ Chí Minh

Viện chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp cho mẹ và bé Mẹ Bé Hoàng Gia luôn đi đầu trong việc áp dụng các phương pháp massage và chăm sóc sức khỏe cho trẻ sơ sinh bằng các loại thảo dược tự nhiên quý hiếm. Tọa lạc tại địa chỉ 42 Hoa Phượng, P.2, Quận Phú Nhuận, Mẹ Bé Hoàng Gia đã nhận được nhiều sự tín nhiệm của nhiều bậc cha mẹ và trao con mình cho các chuyên viên điều dưỡng giàu kinh nghiệm chăm sóc. Với mức giá chỉ từ 156.000đ/buổi, các chuyên viên sẽ tiến hành xoa bóp, tắm và vệ sinh các bộ phận cơ thể của trẻ kỹ càng.

2.2. Care With Love

Nếu như bạn chưa tìm được địa chỉ nào cung cấp dịch vụ chăm sóc bé sơ sinh tại nhà TpHCM tốt thì hãy tham khảo qua trung tâm Care With Love tại số102S đường An Dương Vương, Phường 9, Quận 5. Chỉ với mức chi phí từ 200.000đ–650.000đ/buổi, trẻ sẽ được các chuyên viên giàu kinh nghiệm thực hiện các phương pháp chăm sóc sức khỏe y học dân gian cổ truyền và các nguồn nguyên liệu thiên nhiên quý hiếm.

Khi đăng ký sử dụng các dịch vụ chăm sóc sức khỏe tại nhà, trẻ sẽ được các chuyên viên tắm rửa và vệ sinh cơ thể kỹ càng (Nguồn: babycenter.com)

2.3. Nurse Care

Là một trong những đơn vị đầu tiên tại thành phố Hồ Chí Minh cung cấp dịch vụ chăm sóc trẻ sơ sinh tại nhà uy tín và chất lượng. Tại Nurse Care bạn sẽ được hưởng chất lượng dịch vụ đến từ đội ngũ chuyên viên giàu kinh nghiệm và có chuyên môn cao, đã và đang hỗ trợ hàng trăm hộ gia đình chăm sóc trẻ sơ sinh an toàn. Đội ngũ chuyên viên của Nurse Care sẽ còn trực tiếp hướng dẫn các ông bố, bà mẹ cách chăm sóc, tắm bé đúng cách và lên thực đơn dinh dưỡng phù hợp cho con đúng theo quy chuẩn. Các bậc phụ huynh có thể đăng ký dịch vụ của Nurse Care tại Tp. HCM với mức chi phí trọn gói từ 6.600.000đ.

2.4. Khang Hy Care

Khang Hy Care tọa lạc tại địa chỉ số 745/156 Quang Trung, P.12, Gò Vấp đã giúp đỡ và hỗ trợ cho hàng trăm ngàn hộ gia đình chăm sóc trẻ sơ sinh ngay tại nhà. Đội ngũ chuyên viên của Khang Hy Care đều là những nữ y tá, hộ sinh, điều dưỡng viên giàu kinh nghiệm, có tinh thần và sự nhiệt huyết lớn chắc chắn sẽ khiến bạn cảm thấy hài lòng khi đăng ký sử dụng dịch vụ. Dịch vụ chăm sóc trẻ sơ sinh của Khang Hy Care có mức chi phí khởi điểm từ 150.000đ.

2.5. Momcare24h

Momcare24h là một trong những trung tâm hàng đầu tại thành phố Hồ Chí Minh cung cấp dịch vụ chăm sóc trẻ sơ sinh tại nhà trọn gói. Trong trường hợp khách hàng có nhu cầu sử dụng dịch vụ, chuyên viên của Momcare24h là những nữ điều dưỡng viên giàu kinh nghiệm sẽ trực tiếp tới nhà và chăm sóc cho trẻ.

Các chuyên viên sẽ tới theo lịch phụ huynh đã đăng ký và tiến hành tắm rửa và vệ sinh toàn bộ cơ thể của trẻ một cách kỹ càng và cẩn thận nhất. Quy trình thực hiện chăm sóc trẻ của Momcare24h đều được giảm sát bởi những y bác sĩ hàng đầu tại Việt Nam. Bạn có thể đăng ký dịch vụ Momcare24h tại địa chị số 24C Đường số 6, KDC Him Lam, P. Tân Hưng, Quận 7 với mức chi phí chỉ từ 230.000đ/buổi.

Quy trình tắm trong gói dịch vụ chăm sóc sức khỏe tại nhà của Momcare24h đúng tiêu chuẩn Quốc tế (Nguồn: vinaquick.com)

2.6. Thế giới Mẹ và Bé

Là một trong những đơn vị cung cấp dịch vụ chăm sóc bé sơ sinh tại nhà TpHCM đạt chất lượng 5 sao, Thế giới Mẹ và Bé đã chiếm trọn sự tin tưởng của nhiều hộ gia đình tại địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Nếu khách hàng có nhu cầu sử dụng dịch vụ, các chuyên viên giàu kinh nghiệm của Thế giới Mẹ và Bé sẽ nhanh chóng tới ngay nhà và thực hiện các công đoạn chăm sóc cho trẻ. Quy trình chăm sóc trẻ của Thế giới Mẹ và Bé bao gồm các bước: Tắm, vệ sinh mũi, miệng, tai, mắt, bộ phận sinh dục và cuống rốn. Chuyên viên sẽ trực tiếp hướng dẫn các bậc cha mẹ cách thức chăm sóc trẻ đúng quy trình và tiêu chuẩn của bộ Y tế: Mức giá tham khảo: 160.000đ/buổi.

2.7. Bảo Hà Spa

Bảo Hà Spa là đơn vị đã có nhiều năm kinh nghiệm cung cấp dịch vụ chăm sóc trẻ sơ sinh tại nhà ở thành phố Hồ Chí Minh. Với các gói dịch vụ chăm sóc đa dạng, phụ huynh có thể thoải mái đăng ký sử dụng các gói dịch vụ chăm sóc sau sinh cho trẻ theo buổi riêng lẻ hoặc combo trọn gói. Chuyên viên điều dưỡng của trung tâm Bảo Hà Spa đều là những nữ y tá, điều dưỡng viên hay hộ sinh đã được đào tạo bài bản cách thức thực hiện chăm sóc trẻ sơ sinh nên cha mẹ có thể hoàn toàn yên tâm. Giá tham khảo: 160.000đ/buổi.

2.8. Chubby Baby

Nằm tại địa chỉ 49/1/2 Bùi Quang Là, P. 12, Q. Gò Vấp, Chubby Baby là một trong những đơn vị được nhiều ông bố bà mẹ trẻ đăng ký lựa chọn gói dịch vụ chăm sóc trẻ sơ sinh ngay tại nhà. Với hệ thống đội ngũ nhân viên là các nữ hộ sinh, y tá và điều dưỡng viên giàu kinh nghiệm, được đào tạo bài bản, Chubby Baby đã giúp đỡ cho hàng trăm ngàn các bậc phụ huynh bận rộn không có nhiều thời gian chăm sóc con cái. Dịch vụ chăm sóc, tắm và vệ sinh cho trẻ của Chubby Baby được đánh giá là đạt tiêu chuẩn của Bộ Y tê,s cam kết không để xảy ra bất cứ rủi ro nào. Đặc biệt, dịch vụ hướng dẫn các bậc phụ huynh chăm sóc con cái của Chubby Baby cũng được rất nhiều khách hàng lựa chọn sử dụng. Chi phí tham khảo: 180.000đ/buổi.

Trẻ cảm thấy thư giãn và thoải mái sau khi được các chuyên viên giàu kinh nghiệm chăm sóc (Nguồn: vinaquick.com)

2.9. Dịch vụ chăm sóc bé sau sinh tại nhà bệnh viện Hạnh Phúc

Dịch vụ chăm sóc bé sau sinh tại nhà bệnh viện Hạnh Phúc đã và đang thu hút được rất nhiều các ông bố bà mẹ hiện đại lựa chọn sử dụng trong vài năm gần đây. Với đội ngũ chuyên viên được đào tạo bài bản theo quy chuẩn Quốc tế và rất giàu kinh nghiệm chăm sóc trẻ sơ sinh, bệnh viện Quốc tế Hạnh Phúc xứng đáng là một trong những địa chỉ uy tín cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe hàng đầu tại thành phố Hồ Chí Minh. Quy trình chăm sóc sức khỏe của trẻ tại nhà bởi bệnh viện bao gồm các bước: Tắm rửa, massage, vệ sinh tai, mắt, mũi, miệng. Giá tham khảo: 1.200.000đ/7 buổi.

2.10. Mom & Baby Care

Với đội ngũ chuyên viên là những nữ y tá, điều dưỡng viên giàu kinh nghiệm và được đào tạo bài bản, dịch vụ chăm sóc trẻ tại nhà của trung tâm Mom & Baby Care đã được đánh giá đạt tiêu chuẩn 5 sao. Các chuyên viên sẽ không chỉ chăm sóc cho trẻ mà còn hướng dẫn chi tiết cho các bố mẹ cách cho con bú, bé con và tự lên được thực đơn dinh dưỡng hợp lý. Mức giá tham khảo: 120.000đ/buổi.

2.11. Dịch vụ chăm sóc sau sinh Bảo Nam

Là một trong những đơn vị hàng đầu tại thành phố Hồ Chí Minh cung cấp dịch vụ chăm sóc trẻ sơ sinh tận nhà, Bảo Nam đã và đang chiếm được lòng tin của rất nhiều ông bố bà mẹ hiện đại bận rộn. Các chuyên viên điều dưỡng của rất giàu kinh nghiệm chăm sóc trẻ sơ sinh và đã được đào tạo bài bản nên khách hàng có thể hoàn toàn yên tâm khi trao con mình cho Bảo Nam. Chuyên viên sẽ nhanh chóng tới địa chỉ khách hàng đã cung cấp từ trước và tiến hành chăm sóc, tắm rửa và vệ sinh cơ thể của trẻ kỹ càng, giúp bé ngủ sâu giấc và ăn ngon miệng hơn. Mức giá tham khảo: 160.000đ/buổi.

2.12. Dịch vụ chăm sóc sau sinh Nhã Hương

Với đội ngũ chuyên viên giàu kinh nghiệm và đã được đào tạo bài bản, trung tâm Nhã Hương cam đoan sẽ khiến khách hàng cảm thấy hài lòng khi lựa chọn đăng ký sử dụng dịch vụ chăm sóc trẻ sơ sinh. Quy trình chăm sóc trẻ sơ sinh của Nhà Hương bao gồm các bước: Lau mặt, gội đầu, xoa bóp toàn thân, tắm toàn thân và vệ sinh mũi, mắt, miệng, tai. Các bậc phụ huynh có thẻ đăng ký dịch vụ chăm sóc trẻ tại nhà cung cấp bởi Nhã Hương với mức giá chỉ từ 150.000đ/buổi.

Các dịch vụ chăm sóc trẻ sơ sinh tận nhà đã được rất nhiều các gia đình trẻ sử dụng (Nguồn: thespruce.com)

3. Dịch vụ chăm sóc trẻ sinh non tại nhà

Riêng đối với những trẻ sinh non thiếu tháng sẽ có sức khỏe và đề kháng kém hơn rất nhiều so với những trẻ sinh đủ tháng. Bởi vậy, để đảm bảo sức khỏe cho trẻ sinh non luôn ở mức độ tốt nhất, cha mẹ cần phải thực hiện đăng ký các gói dịch vụ chăm sóc trẻ sinh non tại nhà nếu bản thân chưa có quá nhiều kinh nghiệm. Những trung tâm như Bảo Hà Spa, Nhã Hương, Vietsun Care, Eva Care… hiện đang cung cấp các gói dịch vụ chăm sóc trẻ sinh non tại nhà với mức chi phí từ 150.000đ – 500.000đ/buổi trên địa bàn các thành phố lớn. Các chuyên viên giàu kinh nghiệm của các trung tâm sẽ lên kế hoạch thực hiện liệu trình chăm sóc trẻ sinh non phù hợp, đồng thời theo dõi sát sao tình trạng sức khỏe của bé nên cha mẹ có thể yên tâm đặt trọn niềm tin.

Đối với trẻ sinh non cần phải được áp dụng các gói dịch vụ chăm sóc trẻ sơ sinh đặc biệt (Nguồn: conlatatca.vn)

Hy vọng rằng, với những thông tin trên mà Blog Adayroi đã đưa tới sẽ quý độc giả có thể lựa chọn được một địa chỉ cung cấp dịch vụ chăm sóc trẻ sơ sinh tại nhà ở thành phố Hà Nội hoặc Hồ Chí Minh uy tín và chất lượng. Cha mẹ hãy tham khảo các review đánh giá về từng trung tâm để có được lựa chọn đáng tin cậy nhất nhé.