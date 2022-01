15 kem dưỡng da sau sinh tăng độ đàn hồi mùi dễ chịu trị rạn thâm nám

Lấy lại vóc dáng và làn da căng mịn, sáng đẹp là ước mơ của mọi bà mẹ sau sinh. Tuy nhiên, làm thế nào để có được làn da hồng hào, mịn màng như thời con gái thì không phải ai cũng biết. Tham khảo 15 mỹ phẩm, kem dưỡng da sau sinh được các mẹ tin dùng nhất hiện nay để cứu rỗi làn da của mình!



1. Kem sữa nghệ toàn thân Wonmom

Để làn da luôn trắng hồng, mịn màng sau khi sinh thì kem chống rạn da cho bà bầu Wonmom là lựa chọn tuyệt vời dành cho các bà mẹ. Sản phẩm được chiết xuất từ 100% thảo dược thiên nhiên và vitamin nên cực kỳ an toàn cho làn da của mẹ và bé. Các tinh chất nghệ có trong sản phẩm đã được khử axit nên có khả năng giúp da trắng khỏe mà không bào mòn.

Sản phẩm có khả năng thấm hút nhanh, không bị nhờn dính, gây vàng da hay làm bẩn áo quần. Kem sữa nghệ toàn thân Wonmom vừa có thể làm trắng vừa có thể làm mềm mịn. Sản phẩm có hương thơm thảo mộc rất thanh tao, dễ chịu, không chưa hóa chất độc hại. Sau khi sinh làn da thường bị nám, thâm. nhất là phần da ở vùng bụng.

Với sản phẩm kem nghệ toàn thân Wonmom, làn da toàn thân sẽ luôn trắng hồng, mềm mịn, giúp da luôn săn chắc và đẹp rạng rỡ. Nếu các mẹ không biết sau sinh nên dùng kem dưỡng da nào hay cách chăm sóc da sau sinh thường, sinh mổ tại nhà thì kem sữa nghệ toàn thân Wonmom là gợi ý hoàn hảo dành cho các bạn.

Kem sữa nghệ toàn thân Wonmom có giá bán tầm khoảng 350.000đ.

Kem sữa nghệ toàn thân Wonmom (Nguồn:shoptretho.com.vn)

2. Kem dưỡng chống rạn da ATO AI Mother’s Return Cream

Kem dưỡng chống rạn da ATO AI là sản phẩm chăm sóc da đến từ thương hiệu cùng tên nổi tiếng tại Hàn Quốc. Sản phẩm được chiết xuất từ thiên nhiên với từ tinh dầu oải hương, dầu bơ Shea, tinh dầu hương thảo nên rất an toàn cho sức khỏe của mẹ và bé. Các loại tinh dầu có trong bộ sản phẩm này có khả năng giúp tăng độ đàn hồi cho da, chống rạn da, giúp da luôn căng mịn, cải thiện tình trạng chảy xệ ngực khi cho con bú.

Bên cạnh đó, ATO AI Mother’s Return Cream còn giúp trị nám, sạm và giữ độ ẩm cho da ở vùng dưới bụng, hông và đùi rất hiệu quả. Sản phẩm được chiết xuất từ các tinh dầu thiên nhiên nên có mùi hương rất dễ chịu, không gây kích ứng da. ATO AI Mother’s Return Cream giàu vitamin A, E, F cần thiết cho da, giúp làn da luôn tươi tắn, mềm mại.

Kem dưỡng chống rạn da ATO AI Mother’s Return Cream có giá tầm khoảng 902.500đ.

3. Organic Bella B Glowing Skin Lightener

Kem sáng da cho mẹ bầu và sau sinh Organic Bella B Glowing Skin Lightener là sản phẩm đến từ thương hiệu Bella B nổi tiếng tại Mỹ, là sự lựa chọn của hàng triệu bà mẹ trong suốt nhiều năm qua. Loại kem dưỡng da sau sinh này được bào chế theo công thức hiện đại chứa các dưỡng chất tối ưu với công nghệ chăm sóc sáng da toàn diện, giúp phục hồi da mạnh mẽ, cải thiện tình trạng rạn, nám da hình thành trong quá trình mang thai nhanh chóng, giúp da trắng hồng và căng mịn.

Kem sáng da cho mẹ bầu và sau sinh Organic Bella B Glowing Skin Lightener là một sản phẩm lành tính, không gây kích ứng da, mang lại hiệu quả nhanh chóng nên rất được nhiều bà mẹ lựa chọn sử dụng. Để lấy lại làn da mềm mại, căng tràn sức sống như trước khi mang thai thì Organic Bella B Glowing Skin Lightener là lựa chọn hoàn hảo cho các bà mẹ bỉm sữa. Kem sáng da cho mẹ bầu và sau sinh Organic Bella B Glowing Skin Lightener có giá tầm khoảng 450.000đ.

Kem sáng da cho mẹ bầu và sau sinh Organic Bella B Glowing Skin Lightener (Nguồn:tea-2.lozi.vn )

4. Kem dưỡng ẩm chứa Omega và Vitamin E Chicco

Kem dưỡng ẩm chứa Omega và Vitamin E Chicco đến từ thương hiệu Chicco nổi tiếng hàng đầu tại Ý là trợ thủ đắc lực cho các mẹ để chăm sóc da sau khi sinh. Hiểu được làn da phụ nữ sau khi sinh rất nhạy cảm, dễ kích ứng nên kem dưỡng ẩm chứa Omega và Vitamin E Chicco có thánh phần rất lành tính, an toàn cho cả mẹ và bé. Sản phẩm chứa Omega và Vitamin E giúp cân bằng độ ẩm và bảo vệ da luôn mịn màng. Kem có khả năng thẩm thấu và hấp thu nhanh chóng, không gây bết và nhờn da. Sản phẩm không chứa cồn và chất tạo màu, không Parabens, hương liệu tổng hợp, không gây kích ứng, dị ứng da. Sản phẩm đã được kiểm nghiệm an toàn với da nhạy cảm, được cơ quan quản lý tại Hoa Kỳ, Nhật Bản, EU và hơn 100 quốc gia chứng nhận an toàn cho trẻ sơ sinh.

Kem dưỡng ẩm chứa Omega và Vitamin E Chicco có giá tầm khoảng 214.000đ.

5. Combo trị rạn và săn chắc da sau sinh Palmer’s Cocoa Butter Formula

Sữa dưỡng thể làm săn chắc da, trị rạn da Palmer’s là sản phẩm đến từ thương hiệu nổi tiếng lâu đời tại Mỹ. Sản phẩm sữa dưỡng thể Palmer’s Cocoa Butter Formula được chiết xuất từ thiên nhiên với tinh chất bơ cacao tự nhiên, chứa hàm lượng Vitamin E, Collagen, Elastin rất lớn, giúp làn da luôn mịn màng và có đủ độ ẩm cần thiết, giúp cải thiện độ đàn hồi. Kem dưỡng da sau sinh này có khả năng thẩm thấu vào các lớp biểu bì rất tốt, phù hợp cho vùng da ở bụng, đùi, mông hay ngực.

Sản phẩm kem dưỡng Palmer’s Cocoa Butter Formula Firming Butter với công thức cải tiến, chứa nhiều thành phần tiên tiến ngăn ngừa vết rạn da, cải thiện độ đàn hồi, duy trì độ ẩm cho da cũng như ngăn ngừa và xóa mờ vết rạn da. Sản phẩm không chứa các hóa chất độc hại, rất an toàn cho làn da, phù hợp với da nhạy cảm, không gây nhờn rít, khó chịu cho người dùng. Sữa dưỡng thể làm săn chắc da Palmer’s Cocoa Butter Formula Firming Butter có giá tầm khoảng 519.000đ.

Sữa dưỡng thể làm săn chắc da Palmer’s Cocoa Butter Formula Firming Butter (Nguồn:vn-test-11.slatic.net )

6. Kem Dưỡng Da Cá Hồi Salmon Oil Cream

Kem dưỡng da cá hồi Salmon Oil Cream là dòng kem dưỡng da hàng đầu tại Hàn Quốc. Kem dưỡng da cá hồi chính là lựa chọn giúp bạn nhanh chóng có được làn da trắng hồng. Sản phẩm chăm sóc da này được biết tới với khả năng bổ sung độ ẩm cho da, cung cấp dưỡng chất giúp da trắng sáng, ngăn ngừa mụn, chống viêm và cho da luôn khỏe mạnh, tươi tắn. Kem dưỡng cá hồi Salmon Oil Cream được chiết xuất 100% từ thiên nhiên, với các dưỡng chất quý giá có trong trứng cá muối, trứng cá hồi, tảo biển, Niacinamide,…

Hội tụ nhiều dưỡng chất quý giá, kem dưỡng da cá hồi Salmon Oil Cream là một sản phẩm tuyệt vời để các mẹ nuôi dưỡng làn da. Sản phẩm có khả năng giữ ẩm tốt, giúp da luôn săn chắc, tăng khả năng đàn hồi, giúp da luôn căng bóng và mềm mịn. Ngoài ra, kem dưỡng da cá hồi Salmon Oil Cream còn gia bật tone, trắng hồng rạng rỡ và ngăn ngừa lão hóa vô cùng tối ưu. Sản phẩm chiết xuất từ thiên nhiên, rất lành tính, an toàn cho cả mẹ và bé. Kem dưỡng da cá hồi Salmon Oil Cream có giá khoảng tầm 515.000đ.

7. G9 Skin White In Moisture Cream

Kem dưỡng trắng da G9 Skin White In Moisture Cream là sản phẩm kem dưỡng da đến từ thương hiệu G9 Skin nổi tiếng của Hàn Quốc. Sản phẩm có thành phần dưỡng ẩm chiết xuất từ thiên nhiên và công thức độc quyền của G9, đem lại hiệu quả dưỡng trắng vượt trội, các mẹ sẽ nanh chóng lấy lạ làn da mềm mại, căng mịn bất ngờ.

Kem dưỡng da G9 Skin White In Moisture Cream là có thể dùng cho cả da mặt và toàn thân, chất kem siêu nhẹ trên da, không bết dính, tạo cảm giác vô cùng khô thoáng. Kem dưỡng da G9 Skin White với công nghệ G9 được chiết xuất từ thiên nhiên nên rất lành tính, phù hợp với mọi loại da, kể cả da nhạy cảm, an toàn cho cả mẹ và bé.

Kem dưỡng trắng da G9 Skin White In Moisture Cream có giá tầm khoảng 220.000đ.

8. Kem chăm sóc da cho mẹ bầu Mum’s Angel

Kem chăm sóc da cho mẹ bầu Mum’s Angel là sản phẩm dưỡng da dành cho phụ nữ nổi tiếng đến từ thương hiệu Mum’s Angel nổi tiếng tại Trung Quốc. Sản phẩm được chiết xuất 100% từ thiên nhiên, với tinh chất từ hạt gạo, giúp da luôn căng mịn và trắng sáng. Kem Chăm Sóc Da Cho Mẹ Bầu Mum’s Angel chứa rất nhiều các loại vitamin và dưỡng chất giúp làn da luôn căng bóng, rạng ngời dù đang mang thai.

Sản phẩm được chiết xuất từ thiên nhiên nên rất lành tính, phù hợp với da nhạy cảm, thẩm thấu nhanh, an toàn cho cả mẹ và bé nên các mẹ có thể yên tâm sử dụng. Để làn da luôn đẹp rạng ngời dù đang mang thai thì kem chăm sóc da cho mẹ bầu Mum’s Angel là sự lựa chọn hoàn hảo. Kem Chăm Sóc Da Cho Mẹ Bầu Mum’s Angel có giá tầm khoảng 246.000đ.

Sữa dưỡng B3 Body Parts Line Treatment (Nguồn: dawata.vn)

9. Sữa dưỡng B3 Body Parts Line Treatment

Tình trạng nứt da, rạn da khi mang thai khiến nhiều chị em phụ nữ vô cùng lo lắng. Vậy có cách nào để cải thiện làn da sau khi sinh để có một làn da đẹp ngoài các cách phòng tránh rạn da khi mang thai hiệu quả.

Kem dưỡng da sau sinh B3 Body Parts Line Treatment đến từ thương hiệu mỹ phẩm Miccosmo nổi tiếng tại Nhật bản là gợi ý tuyệt vời dành cho chị em mắc phải tình trạng này khi mang thai và sau khi sinh. Sữa dưỡng Miccosmo B3 Body Parts Line Treatment giúp làm mờ sẹo, rạn da, thâm sạm vùng da ở đùi, bụng cho phụ nữ mang thai hay sau khi sinh rất tốt. Sản phẩm được chiết xuất từ dầu mè, cây dâu, cam thảo giúp làn da luôn được mềm mại, đủ độ ẩm, mềm mại và căng mịn.

Kem trị rạn da B3 Body Parts Line Treatment được chiết xuất từ thiên nhiên, không sử dụng hóa chất, rất an toàn cho làn da của mẹ và bé. Sữa dưỡng B3 Body Parts Line Treatment có giá tầm khoảng 660.000đ.

10. Kem Trị Nám SKGinseng – Học Viện Quân Y

Kem trị nám của Học Viện Quân giúp phục hồi da bị lão hóa cho phụ nữ sau khi sinh muốn cải thiện làn da. Kem trị nám SKGinseng của Học Viện Quân Y có khả năng tái tạo làn da, giúp làn da được trẻ hóa, xóa mờ các nếp nhăn và các đốm nâu. Kem SKGinseng được chiết xuất từ sâm Ngọc Linh, một trong những loại sâm quý hiếm được trồng trên đỉnh Ngọc Linh, sản phẩm chứa rất nhiều tinh chất saponin chống lão hóa tốt nhất hiện nay.

Kem trị nám Skginseng của học viện Quân Y giúp xóa tan mọi vết nám, giữ mãi nét đẹp thanh xuân của chị em phụ nữ, giúp làn da của chị em luôn láng mịn và trắng hồng sau khi sinh. Kem Trị Nám SKGinseng giúp Phục Hồi Da Bị Lão Hóa có giá tầm khoảng 350.000đ.

Trị Nám SKGinseng giúp Phục Hồi Da Bị Lão Hóa (Nguồn:static2.enbaccdn.com)

11. Kem dưỡng da oliu cho bà bầu 120Ml Duffing Doreen

Kem dưỡng da oliu cho bà bầu 120Ml Duffing Doreen là thương hiệu mỹ phẩm rất được nhiều chị em ưa chuộng sử dụng, sản phẩm được chiết xuất 100% từ trái ôliu. Mỹ phẩm dưỡng da sau sinh này không chứa hương liệu tổng hợp, không màu nhân tạo, không chứa chất phụ gia, an toàn tuyệt đối cho mọi làn da. tinh chất dầu ôliu có trong Kem dưỡng da oliu cho bà bầu 120Ml Duffing Doreen có tác dụng chăm sóc da, tăng cường độ ẩm và cải thiện làn da rất tốt. Sản phẩm giúp làn da của chị em luôn được căng mịn, tăng cường độ đàn hồi, giúp da luôn trắng sáng, rạng rỡ. Sản phẩm có khả năng thẩm thấu nhanh, không gây bết dính, mang lại hiệu quả dưỡng da tối ưu.

Kem dưỡng da oliu cho bà bầu 120Ml Duffing Doreen có giá tầm khoảng 1.137.000đ.

12. 3W Clinic Collagen Whitening Cream

Kem dưỡng trắng da tinh chất collagen 3W Clinic là sản phẩm chăm sóc da làm điên đảo giới làm đẹp và là một trong những sản phẩm bán chạy nhất của hãng mỹ phẩm hàng đầu Hàn Quốc. Kem dưỡng trắng da tinh chất collagen 3W Clinic được chiết xuất từ thiên nhiên, hội tụ nhiều dưỡng chất quý giá như collagen, tảo biển, cam thảo, niacin,.. 3W Clinic Collagen Whitening Cream giúp làn da luôn trắng mịn, ngăn ngừa lão hóa, giúp da luôn săn chắc và láng mịn. Sản phẩm được chiết xuất từ thiên nhiên, không chứa các hóa chất độc hại, rất lành tính và phù hợp với mọi loại da.

Kem dưỡng da sau sinh tinh chất collagen 3W Clinic Collagen Whitening Cream có giá tầm khoảng 180.000đ.

Kem dưỡng da tinh chất collagen 3W Clinic Collagen Whitening Cream (Nguồn: media3.scdn.vn)

13. Kem dưỡng Coréana Biocos Premium White Pearl Tone Up Cream

Sau khi sinh da thường thâm nám và đen sạm khiến nhiều chị em lo lắng. Với dòng sản phẩm kem dưỡng kích trắng Coréana Biocos Premium White Pearl Tone Up Cream các mẹ sẽ có ngay một làn da trắng hồng rạng rỡ. Sản phẩm được chiết xuất từ ngọc trai thiên nhiên, có khả năng cung cấp “ánh sáng” dịu dàng và thanh nhã, giúp làn da bật tone nhanh chóng.

Kem có kết cấu giúp làn da luôn giữ được độ ẩm dồi dào, có khả năng thẩm thấu vào các lớp biểu bì da nhanh chóng, không gây bết dính. Kem dưỡng trắng, mờ thâm nám Biocos Premium White Pearl Tone Up Cream giúp làn da luôn tươi tắn và tràn đầy sinh khí và đẹp rạng rỡ. Kem dưỡng Coréana Biocos Premium White Pearl Tone Up Cream có giá tầm khoảng 45.000đ.

14. SK-II Cellumination Deep Surge EX 15G

SkII là thương hiệu mỹ phẩm nổi tiếng tại Châu Á, các dòng sản phẩm dưỡng da của Sk – II luôn nhận được sự chào đón nhiệt tình của chị em phụ nữ. Kem dưỡng trắng da căng mịn Cellumination Deep Surge Ex của Sk – II cũng là dòng sản phẩm rất được chị em săn đón. SK-II Cellumination Deep Surge Ex được chứa thành phần dưỡng và làm trắng da Piter, Aura Bright Cocktail EX và Pixel White.

Là một trong các sản phẩm giúp làm trắng da sau sinh hiệu quả, SKII giúp bổ sung nước giúp làn da luôn có đủ độ ẩm, ngăn ngừa và làm mờ các vết nám, sạm giúp làn da trắng sáng tự nhiên. SK-II Cellumination Deep Surge Ex có khả năng thẩm thấu nhanh không nhờn, rít, rất dễ sử dụng. Cùng với đó kem cũng có mùi thơm nhẹ nhàng, dễ chịu. Kem dưỡng da mặt sau sinh SK-II Cellumination Deep Surge Ex là sản phẩm rất lành tính, không gây kích ứng, an toàn cho phụ nữ sau sinh sử dụng. Kem dưỡng trắng sâu SK-II Cellumination Deep Surge EX 15G có giá tầm khoảng 580.000đ.

Kem dưỡng trắng sâu SK-II Cellumination Deep Surge EX 15G (Nguồn:bubashouse.vn)

15. Kem dưỡng da lô hội ngừa lão hóa DABO Aloe Cream

Kem dưỡng DABO Aloe Cream được chiết xuất từ tinh chất Lô hội có tác dụng thần kỳ trong việc làm đẹp, không chỉ giúp da trắng sáng, cải thiện làn da, giúp da láng mịn, mà còn có khả năng kháng khuẩn, tăng cường độ ẩm, bảo vệ làn da khỏi các tác nhân gây nám, giúp làm mờ dần các vết tàn nhan trên da.

Ngoài ra, tinh chất lô hội kết hợp với các dưỡng chất quý giá có trong bộ sản phẩm còn có khả năng chống oxy hóa, giảm thiểu các vết nhăn, giúp da căng bóng và chống lão hóa rất tốt. Tinh chất lô hội thiên nhiên có trong sản phẩm dưỡng da này khá lành tính, không gây kích ứng da, an toàn cho sức khỏe của mẹ và bé. Kem dưỡng DABO Aloe Cream được chiết xuất từ tinh chất Lô hội có giá tầm khoảng 205.000đ.

Kem dưỡng da sau sinh DABO Aloe Cream (Nguồn: benew.vn)

Khi mang thai và sau khi sinh cơ thể rất mệt mỏi khiến làn da của các chị em thay đổi rất nhiều, nám da, tàn nhan xuất hiện, làn da ngày càng xấu đi nhanh chóng. Lựa chọn một kem dưỡng da sau sinh phù hợp sẽ giúp chị em cải thiện được làn da nhanh chóng và hiệu quả. Hy vọng những chia sẻ trên sẽ giúp các chị em lựa chọn được sản phẩm chăm sóc da mặt phù hợp.