15 lễ hội ở Vương quốc Anh truyền thống giàu văn hóa lâu đời nhất

Nếu bạn chưa biết lễ hội ở Vương quốc Anh chính là một trong những nét văn hóa đặc trưng của đất nước này thì sẽ là một thiếu sót không nhỏ. Mỗi năm, nơi đây có cực nhiều các lễ hội lớn nhỏ, thu hút vô vàn hàng ngàn khách du lịch. Hãy cùng điểm qua 15 lễ hội đặc sắc trong bài viết này nhé.



1. Chào đón năm mới

Một lễ hội ở Vương quốc Anh không thể thiếu trong năm, đó là lễ hội chào đón năm mới với đầy sự hân hoan và hứng khởi. Ngày lễ này có gì đặc biệt tại Anh? Đúng nửa đêm, khi tháp chuông đồng hồ Big Ben vang lên, tất cả cùng đồng thanh ca khúc Auld Lang Syne với những tràng pháo hoa giòn giã trên bầu trời đêm, đón chào một năm mới. Sau đó, mọi người sẽ cùng nhau diễu hành trên các tuyến đường lớn của thành phố và kết thúc ở quảng trường Berkeley. Bởi vậy, trong những ngày nghỉ lễ đầu năm, London luôn là một trong những địa điểm du lịch châu Âu đẹp nên đến. Tại Anh, có một phong tục khá giống với người Việt đó là “xông đất”. Họ tin rằng những người khách là nam ghé thăm vào ngày đầu tiên của năm mới sẽ đem lại tài lộc, thịnh vượng và may mắn. Khi một năm sắp sửa kết thúc, bạn hãy book tour du lịch trọn gói vào những ngày cuối năm để được tham dự lễ hội đặc biệt này.

Lễ hội chào năm mới là hoạt động đáng trải nghiệm tại London (Nguồn: ajs-support.net)

2. Lễ hội St Patrick

Văn hóa lễ hội nước Anh mang nhiều màu sắc đa dạng, một lễ hội được diễn ra vào đầu năm khác cũng được người dân ở đây mong chờ đó là lễ hội St Patrick. Đây là ngày lễ tưởng niệm vị thánh Patrick, có nguồn gốc từ Ireland. Trước đây lễ hội này chỉ phổ biến với cộng đồng tôn giáo, nhưng nay đã trở thành lễ hội mang tính cộng đồng. Vào ngày này, mọi người sẽ mặc đồ màu xanh lá, trang điểm, hóa trang, đeo các phụ kiện có cùng tone màu này. Bạn sẽ bị choáng ngợp bởi màu xanh phủ khắp thành phố vào ngày lễ St Patrick. Mọi người sẽ cùng tụ họp tại các quảng trường, nói chuyện vui vẻ và chúc nhau những cốc bia. Điểm thích thú nhất của ngày lễ là cuộc diễu hành trên các tuyến phố chính tại London.

3. Lễ hội Phục Sinh

Nhắc đến lễ hội ở Vương quốc Anh, không thể bỏ qua lễ hội Phục Sinh. Đây là ngày lễ vô cùng đặc biệt với người dân theo đạo Thiên chúa giáo bởi đó là ngày Jesus được hồi sinh sau khi bị đóng đinh ở trên thánh giá. Ở Anh, ngày lễ diễn ra trong khoảng tháng 3 đến tháng 4. Trong những ngày này, hình ảnh những quả trứng nhiều sắc màu và chú thỏ trở thành biểu tượng chủ đạo trong nhiều các hoạt động. Những quả trứng trang trí, hay làm bằng socola trở thành những món quà may mắn mà người ta trao cho nhau để mong an lành và bình an khi mùa xuân tới. Bạn hãy tham khảo thêm review đi du lịch châu Âu mùa nào đẹp nhất, diễn ra nhiều lễ hội nhất để không bỏ lỡ những hoạt động văn hóa đặc sắc ở đây nhé.

4. Lễ hội Guy Fawkes Night

Đây là lễ hội có thể khá lạ lẫm đối với những vị khách du lịch chưa biết về nguồn gốc. Đây được coi là ngày lễ tưởng niệm nhóm người xưng danh Fawkes có âm mưu lật đổ Quốc hội London, tuy nhiên sau kế hoạch đốt kho súng bất thành, họ đã bị xử tử. Ngày hội được tổ chức vào ngày 5/11 hàng năm. Người ta sẽ tạo ra các hình nộm Fawkes và đốt chúng cùng với bắn pháo hoa. Những đứa trẻ sẽ mang theo hình nộm và gõ cửa từng nhà với lời nói: “Penny for the guy”. (cho ông người nộm vài xu nào).

Guy Fawkes Night (Nguồn: cdninstagram.com)

5. Lễ hội thời trang London

Bên cạnh các lễ hội truyền thống ở nước Anh thì tuần lễ thời trang London là một sự kiện thu hút không chỉ du khách mà còn rất nhiều tín đồ thời trang trên toàn thế giới. Mỗi năm, lễ hội diễn ra 2 lần vào tháng 2 và tháng 9. Trong lễ hội có nhiều show diễn thời trang của các nhà thiết kế trứ danh trên thế giới. Bên cạnh đó là triển lãm các tác phẩm thời trang đẹp mắt. Đây là một trong những lễ hội ở Vương quốc Anh cực hot với giá vé đắt đỏ nhưng có thể cháy vé trong thời gian ngắn.

Tuần lễ thời trang London thu hút cực nhiều tín đồ thời trang trên toàn thế giới (Nguồn: netdna-ssl.com)

6. Jorvik Viking Festival

Đây là một trong những lễ hội nổi tiếng ở Anh, mang ý nghĩa lịch sử không chỉ ở Anh mà còn toàn bộ châu Âu. Nó được tổ chức để kỷ niệm sự chiếm đóng và cai trị của quân đội Viking. Trong tuần lễ Jorvik Viking, mọi người diễu hành, trình diễn các màn chiến đấu cổ xưa, các bữa tiệc kỷ niệm.

7. Lễ hội ‘Obby ‘Oss

Tại Vương quốc Anh, lễ hội “Obby” Oss là một lễ hội khiêu vũ cực lớn, thường được tổ chức vào ngày 01/05 hàng năm. Những ngày này, các con đường tại vùng Cornish Padstow cực sôi động với những vũ công, những nghệ sĩ chơi nhạc diễu hành trên phố. Bởi vậy, bạn có thể đăng ký mua tour du lịch châu Âu từ các công ty lữ hành uy tín vào dịp này để có thể khám phá lễ hội vào tháng 5 nhé.

8. Robin Hood Festival

Trong dân gian của người Anh xưa, Robin Hood là một nhân vật anh hùng nổi tiếng, được mệnh danh là “thánh trộm”. Khi anh chuyên cướp của người giàu và chia cho người nghèo. Lễ hội sẽ được tổ chức vào tuần đầu tiên của tháng 8, tại khu bảo tồn quốc gia rừng Sherwood. Các gian hàng được trang trí theo phong cách những năm thế kỷ 13. Các nghệ sĩ hóa trang thành người trung cổ và trình diễn những màn bắn cung, phun lửa cực đặc sắc.

Lễ hội Robin Hood với những màn hóa trang và trình diễn sôi động (Nguồn: rove.me)

9. Notting Hill Carnival

Đây là một trong những lễ hội đường phố được xem là lớn nhất châu Âu. Ngày lễ được diễn ra 4 năm một lần, sẽ rơi vào ngày 29/2. Trên phố những ngày này sẽ ngập tràn sắc màu bởi các hoạt động hóa trang, diễu hành, nhảy múa,… thể hiện một bản sắc rất riêng của người dân vùng biển Caribbean.

10. Lễ hội thu hoạch RHS

Lễ hội thu hoạch là một lễ hội giàu ý nghĩa, mang tính nhân văn khá cao, đã được tổ chức trong hơn 100 năm qua của London. Ngày nay, mỗi quận sẽ có những người mặc trang phục đen gắn nhiều họa tiết lấp lánh và ngọc trai, đó là những Pearly Kings and Queens. Vào chủ nhật cuối của tháng 9, những người này sẽ đi vận động quyên góp và phát quà cho những người vô gia cư.

11. Sidmouth Folk Festival

Vào tuần đầu của tháng 8 mỗi năm, vùng biển Sidmouth tại Vương quốc Anh sẽ tổ chức tuần lễ hội về âm nhạc và khiêu vũ. Nơi đây sẽ ngập tràn các bữa tiệc, các đại nhạc hội và những triển lãm thu hút hàng ngàn lượt du khách. Bên cạnh việc vui chơi, khách sẽ có cơ hội thưởng thức các món ăn hải sản tươi ngon tại thành phố biển này.

Lễ hội Sidmouth Folk cực sôi động với những màn nhảy múa và hát ca cực vui (Nguồn: sidmouthfolkfestival.co.uk)

12. The Fringe Festival

Lễ hội Fringe là lễ hội lâu đời, có từ năm 1947, đây là lễ hội về nghệ thuật lớn nhất trên thế giới, được tổ chức thường niên vào ngày 11/7. Vào những ngày này, ở Anh quy tụ hàng ngàn nghệ sĩ đến giao lưu và trình diễn tài năng nghệ thuật của mình.

13. Lammas festival

Đây là lễ hội đánh dấu sự bắt đầu của mùa màng bội thu. Sau khi có nguyên liệu của vụ mùa mới, các gia đình sẽ nướng bánh mì và sáng hôm sau mang lên lễ nhà thờ. Người dân làm vậy với mong muốn một mùa màng bội thu trong năm tới. Bên cạnh đó, còn có các hoạt động diễu hành với những hình nộm làm từ thân ngô.

14. Lễ hội Cá tháng tư

Mặc dù là ngày lễ bắt nguồn từ nước Pháp nhưng lại cực nổi tiếng ở Anh và trên toàn thế giới. Vào những ngày này, mọi người có thể thỏa thích trên đùa nhau, thay làm những trò bịp để tạo ra những tràng cười sảng khoái. Tuy nhiên, những trò đùa này sẽ chấm dứt khi đến buổi trưa. Sau buổi trưa mà ai đó vẫn còn đùa giỡn thì sẽ được cho là “kẻ ngốc”.

15. Lễ hội hoa

Một trong những lễ hội ở Vương quốc Anh khá được nhiều khách du lịch biết đến đó là lễ hội hoa Chelsea. Lễ hội được tổ chức vào tháng 5, thường kéo dài trong 5 ngày. Đây được xếp hạng là lễ hội lớn nhất nước Anh và lễ hội nhà vườn lớn của thế giới. Bạn sẽ được chiêm ngưỡng hàng trăm các tác phẩm nghệ thuật từ hoa đặc sắc với nhiều phong cách khác nhau.

