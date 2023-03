15 loại rau củ quả bà bầu không nên ăn 3 tháng đầu kẻo bị sảy thai

Trong hành trình thực hiện thiên chức làm mẹ, các bà bầu cần chú trọng chế độ ăn uống cân bằng, bổ dưỡng đảm bảo sức khỏe cho cả mẹ và thai nhi. Đồng thời, mẹ cũng phải hết sức cẩn trọng với một số loại rau củ quả bà bầu không nên ăn nếu không muốn bị sảy thai hoặc trẻ bị dị dạng sau sinh.



1. Trái dứa (Trái thơm)

Từ xưa đến nay, trái dứa luôn bị các chị em chia sẻ rầm rộ về tác hại của chúng đối với mẹ bầu. Dứa có chứa hoạt chất bromelain gây mềm cổ tử cung, tạo các cơn đau thắt bụng cho phụ nữ mang thai. Việc này dẫn đến tình trạng sảy thai khó kiểm soát. Mẹ bầu hãy tránh xa việc ăn dứa hoặc uống nước ép dứa khi mang bầu nhé!

Dứa được khuyến cáo không nên dùng vì chứa hoạt chất bromelain (Nguồn: hellobacsi.com)

2. Nho

Lời cảnh báo của các bác sĩ về các loại rau củ quả bà bầu nên tránh chính là quả nho. Bởi vì chất resveratrol chứa trong nho có thể gây độc cho bà mẹ mang thai. Vào lúc này, vỏ nho đen rất khó tiêu hóa vì bộ máy tiêu hóa của bạn đang bị suy yếu. Thêm nữa, do tính axit cao nên các mẹ phải chịu đựng những cơn ốm nghén kéo dài và thậm chí dẫn đến tiêu chảy, thai lưu hoặc sảy thai.

3. Quả me

Mặc dù là loại rau ăn quả kích thích tiêu hóa cực tốt nhưng quả me lại có mặt trong danh sách các thực phẩm mẹ bầu cần kiêng kỵ trong 3 tháng đầu thai kỳ. Lý do chính là bởi chúng rất giàu vitamin C gây ức chế sản xuất progesterone trong cơ thể. Khi mức hoạt chất này tăng cao thì mẹ bầu sẽ có thể bị sinh non, sảy thai, làm tổn thương đến các tế bào của em bé trong bụng. Vì vậy, hãy chắc chắn rằng bản thân không sử dụng quá nhiều me cho dù là biểu hiện của “ốm nghén”.

Tuyệt đối tránh xa me chua khi đang trong thời kỳ đầu mang thai (Nguồn: afamily.vn)

4. Đu đủ

Tuy rất tốt cho phụ nữ sau sinh nhằm kích thích tuyến sữa, gọi sữa về nhiều cho con nhỏ nhưng đu đủ xanh hay đu đủ chín đều là những loại rau củ quả bà bầu không nên ăn. Sở dĩ như vậy là bởi thành phần và cơ chế hoạt động chúng tương đương với thuốc nhuận tràng khiến mẹ bầu chuyển dạ sớm và sảy thai. Không những thế, hạt của đu đủ giàu enzyme gây co bóp tử cung, không an toàn cho dù ở bất cứ dạng thực phẩm nào.

5. Dưa hấu

Các mẹ bầu thường mặc định rằng dưa hấu là loại thực phẩm tốt cho sức khỏe vì khả năng thải độc cơ thể cực tốt khi điều chỉnh hydrat hóa. Thế nhưng, sự thật phũ phàng đây là loại rau củ quả bà bầu không nên ăn. Khi mang thai, bạn tiêu thụ dưa hấu thì cũng đồng nghĩa với việc đẩy con bạn tiếp xúc với các độc tố nguy hiểm mà dưa hấu đào thải.

6. Chuối

Không cần quá ngạc nhiên khi chuối lại được khuyến nghị trong tổng hợp các loại rau củ quả bà bầu nên tránh trong khi trước đây loại trái cây này không hề “kén chọn” người ăn. Tuy nhiên, bạn nên nhớ rằng chuối chống chỉ định với một vài trường hợp như sau: phụ nữ dị ứng với chuối, mắc bệnh tiểu đường và tiểu đường thai kỳ. Chất chitinase trong chuối có cơ chế hoạt động như một chất gây dị ứng khiến cho thân nhiệt tăng cao gây ra dị ứng và sảy thai.

Chuối bổ dưỡng nhưng không phù hợp với phụ nữ mang thai (Nguồn: soha.vn)

7. Mè đen

Nếu bạn là người yêu thích hạt mè đen thì đừng quên “ngừng” ăn chúng trong thời gian đầu thai kỳ. Sự phối hợp của mật ong nguyên chất giàu dinh dưỡng và mè có thể gây ra một số biến chứng nguy hiểm trong quá trình nuôi dưỡng thai nhi khỏe mạnh, an toàn.

8. Chà là

Giàu vitamin và dinh dưỡng thiết yếu nhưng chà là lại đứng vị trí tốp đầu trong tổng hợp những loại rau củ quả bà bầu không nên ăn. Lý do chủ yếu có thể nói đến ngay chính là trong loại quả này có chứa hoạt chất làm cơ thể nóng lên, từ từ co bóp cổ tử cung và có thể đào thải thai nhi ra ngoài. Tuy nhiên, không hẳn là cấm hẳn mà bạn có thể thưởng thức một vài quả một ngày, sức khỏe sẽ khỏe khoắn, tốt lành hơn. Điều quan trọng là bạn biết tiết chế cảm giác thèm ăn của mình và chọn mua được loại trái cây đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, tránh gây ra nhiều biến chứng không lường trước được.

9. Trái cây đông lạnh

Sẽ là một ý tưởng tốt cho các bà mẹ khi dự trữ các loại trái cây trong tủ đông lạnh, hạn chế việc ăn quả tươi không rõ nguồn gốc rõ ràng. Tuy nhiên, nó chỉ đúng khi bạn lựa được trái cây chất lượng và bảo quản trong vài ngày. Bởi vì nếu như đông lạnh nhiều ngày thì tất cả hương vị, dưỡng chất trong chúng sẽ bị tiêu biến cũng như gây độc hại cho cả mẹ và em bé.

Các loại quả mọng đông lạnh sẽ mất hết hương vị và dưỡng chất (Nguồn: moonmilk.vn)

10. Nha đam

Nổi tiếng với nhiều tác dụng tuyệt vời đối với sức khỏe người sử dụng nhưng một số nghiên cứu chính thống chỉ ra rằng nha đam “hẹn hò” tại điểm hẹn các loại rau củ quả bà bầu không nên ăn. Nha đam có chứa một thành phần tương tự thuốc nhuận tràng đó là anthraquinone, có thể gây co thắt tử cung, xuất huyết vùng chậu và từ đó dẫn đến sảy thai. Vì vậy, hãy cân nhắc trước khi có ý định ăn nha đam hay các chế phẩm từ nha đam trong những tháng đầu thai kỳ mẹ nhé!

11. Các loại thảo mộc

Không chỉ riêng rau củ quả bà bầu không nên ăn mà các loại thảo mộc cũng được khuyên tránh xa khi đang mang thai em bé. Bởi vì một số loại thảo mộc có chứa chất steroid ảnh hưởng tiêu cực đến sự phát triển của thai nhi cả về thể chất lẫn trí não.

Chẳng hạn như rau má nếu ăn nhiều sẽ gây hại cho gan, dẫn đến vàng da và làm tổn thương não bộ của bé sau này. Vị thuốc đương quy quen thuộc còn có khả năng gây sảy thai hoặc sinh non. Do đó, hãy tham khảo ý kiến của bác sĩ trước khi bổ sung lượng thảo mộc vào cơ thể khi có bầu nhé!

12. Quả đào

Đây là loại hoa quả mang tính nóng nên khi ăn với số lượng lớn mỗi ngày sẽ tạo ra phản ứng nhiệt quá mức đối với cơ thể phụ nữ có bầu, dẫn đến chảy máu âm đạo hoặc sảy thai. Chị em đừng dại dột không bóc vỏ đào trước khi ăn vì có thể bị bỏng hoặc ngứa rát cổ họng. Thêm nữa, đào là loại quả chứa nhiều dư lượng thuốc trừ sâu và chất bảo quản nhiều nhất gây ra những tác hại đối với sức khỏe người thưởng thức.

Bởi lẽ để mang đào đến tận tay người tiêu dùng rất vất vả, trở ngại vì đường xa, gặp thời tiết nắng nóng, đào sẽ dễ bị hư nên muốn đào tươi ngon, đẹp mã thì người bán đã sử dụng thuốc bảo quản. Vì vậy, các mẹ nên đặc biệt chú ý đến vấn đề nguồn gốc sản phẩm cũng như quy trình sản xuất, chế biến minh bạch để cảm thấy yên tâm hơn khi ăn.

Chớ dại dột ăn nhiều đào bởi dư lượng thuốc bảo quản trong chúng rất lớn (Nguồn: cpcs.vn)

13. Rau chưa rửa sạch

Không chỉ đối với phụ nữ mang thai mà tất cả mọi người đều cần lưu ý tuân thủ quy tắc ăn chín, uống sôi hoặc rửa sạch, sơ chế rau mầm, rau lá xanh bằng nước sạch và muối. Điều này sẽ giúp rửa trôi ký sinh trùng bám trên thân và lá rau, ví dụ như toxoplasma gond gây ra nhiễm trùng nặng ở phụ nữ mang thai.

Nếu như chị em không may bị nhiễm bệnh thì thai nhi sẽ rất có thể bị truyền nhiễm gây ra biến chứng bất lợi cho thai kỳ. Lưu ý quan trọng bạn cần ghi nhớ kỹ để chăm sóc và bảo vệ sức khỏe mẹ và con toàn diện đó là lựa chọn rau củ quả VinMart với hàng hóa thay mới mỗi ngày và sơ chế đồ sống sạch sẽ, kỹ càng trước khi ăn nhé!

14. Một số loại gia vị

Tưởng chừng như “vô thưởng, vô phạt” nhưng không ít trong số các loại gia vị phong phú nhiều lựa chọn để tăng thêm hương vị cho món ăn không nên sử dụng trong khẩu phần ăn bà bầu. Cụ thể như quả hồ đào, tỏi, bạch chỉ, bạc hà gây kích thích tử cung, đem đến cơn đau thắt bụng dữ dội và sau đó là hiện tượng sinh non hoặc sảy thai. Cẩn thận với tỏi và bạch chỉ vì chúng chứa hoạt chất axit mạnh khiến máu loãng, xuất huyết nguy hiểm sau đó trong thai kỳ.

15. Táo hoang

Trong số các loại rau củ quả bà bầu không nên ăn, táo hoang được khuyến cáo nhiều hơn cả vì đặc tính axit mạnh và độ chua của chúng sẽ khiến cho tử cung bị co bóp. Hiện tượng bất thường này sẽ tăng nguy cơ chuyển dạ sớm, thai lưu hoặc sảy thai bất cứ lúc nào.

Không nên ăn hay uống nước ép quả táo dại vì tính axit cao (Nguồn: hellobacsi.com)

Bài viết trên đây tổng hợp tất cả loại rau củ quả bà bầu không nên ăn để đảm bảo chế độ ăn uống khoa học nhằm giúp mẹ bầu và thai nhi luôn khỏe mạnh, "về đích" thành công.