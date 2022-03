15 lý do có nên mua Kindle Fire hdx 7 8 không để làm việc, chơi game

Theo khảo sát thì có hơn 2000 chiếc Kindle Fire được bán ra trên các trang trực tuyến mỗi giờ. Điều gì khiến cho sản phẩm này trở nên hot tại thị trường công nghệ? Có nên mua Kindle Fire hdx 7 8 hay không? Cùng Blog Adayroi chỉ ra 15 lý do để bạn cân nhắc nhé!



1. Tổng quan về Kindle Fire

1.1 Kindle Fire của hãng nào?

Kindle Fire ra đời năm 2011 và là một trong những sản phẩm công nghệ của hãng Amazon. Mặc dù được ra mắt khá chậm nhưng sản phẩm đầu tiên của Amazon – Kindle Fire đánh giá nhanh chóng trở thành cơn sốt cho những người yêu thích máy tính bảng. Dưới đây là những thông tin giúp bạn đưa ra quyết định có nên mua Kindle Fire hdx 7 8 không.

Các sản phẩm máy tính bảng Kindle Fire của Amazon (Nguồn: flashrouters.com)

1.2. Các dòng sản phẩm của Kindle Fire đã ra mắt

Kindle Fire 7 Wifi 8GB – Máy tính bảng thông minh với mức giá hấp dẫn

Máy tính bảng Kindle Fire 7 Wifi 8GB được xem là một trong những Tablet phù hợp với dân văn phòng. Đây chính là sản phẩm đánh dấu sự góp mặt của Amazon vào thị trường máy tính bảng đang nóng lên từng ngày của thế giới. Sản phẩm này ra đời như để trả lời cho câu hỏi có nên mua máy tính bảng Amazon Kindle Fire hdx 7.

Sản phẩm Kindle Fire 7 ra đời với đầy đủ các chức năng hiện đại không kém gì các hãng điện tử khác. Ngoài ra sản phẩm còn có một ưu điểm là mức giá bán ra trên thị trường khá hấp dẫn chỉ với 199 USD.

Kindle Fire 7 được trang bị vi xử lý hai nhân TIOMAP, Ram 512MB cùng với bộ nhớ trong 8GB. Những người đã trải nghiệm đánh giá máy tính bảng amazon Kindle Fire 7 chạy khá mượt mà, chất lượng hiển thị và chức năng cảm ứng nhạy bén. Có thể thấy Kindle Fire 7 khi chơi game và lướt web chất lượng không thua kém gì các dòng máy tính bảng cao cấp đã ra mắt trước đó.

So sánh máy tính bảng Samsung và Kindle Fire (Nguồn: youtube.com)

Kindle Fire HD

Là một trong bộ ba Tablet siêu phẩm thuộc dòng Kindle Fire của Amazon. Kindle Fire HD được ra mắt lần đầu tiên năm 2012 với hai kiểu dáng khả dụng là 7 inch và 8.9 inch. Sản phẩm được ra mắt với mức giá giảm hơn so với lần trước đó còn 159 USD, Ram được nâng cấp lên 1GB và tốc độ vi xử lý được nâng lên 1,2 GHz.

Kindle Fire HDX 7 – cú lột xác ngoạn mục

Kindle Fire HDX 7 được ra đời vào năm 2013 khiến người dùng không khỏi xao xuyến. Thời điểm này ngoài Kindle Fire HDX 7, các sản phẩm máy tính bảng Android có sự góp mặt của rất nhiều sản phẩm không kém phần hấp dẫn như: Samsung Galaxy Tab 3, LG G Pad 8.3…Vậy điều gì khiến Kindle Fire HDX 7 vẫn có thể trụ được trong thời điểm cam go này?

Câu trả lời chính là Kindle Fire HDX 7 có kiểu dáng thời thượng, màn hình sắc nét, cùng với nền tảng điều hành vững chắc. Với số đo 3 vòng 186 x 128 x 9 mm thì sản phẩm Kindle Fire HDX 7 mảnh mai hơn so với sản phẩm Kindle Fire HD tiền nhiệm trước đó.

Amazon Fire HD10

Amazon Fire HD 10 được đánh giá máy tính bảng amazon Kindle Fire 7 giá rẻ có hiệu suất cao và tích hợp trợ lý thông minh Alexa. Với màn hình lớn Full HD 10 inch, độ phân giải lên 1920 x 1200 pixel cùng với công nghệ LCD IPS cho người dùng chất lượng hình ảnh sống động. Bạn có thể thỏa sức đọc sách, xem phim, chơi game mà không sợ bị chói lóa.

Có nên mua Kindle Fire không? (Nguồn: aolcdn)

1.3. Tìm hiểu phần cứng và phần mềm của các dòng máy Kindle Fire (fire OS)

Phần cứng

Sản phẩm Kindle Fire được sản xuất bởi nhà sản xuất Quanta Computer. Kindle Fire là máy tính bảng có màn hình cảm ứng đa điểm trên tấm nền IPS 16 triệu màu. Ngoài ra Kindle Fire được trang bị vi xử lý hai nhân TI OMAP, RAM 512MB cùng trình duyệt Amazon Silk mới.

Thiết bị có bộ nhớ trong 8GB đủ để bạn có thể lưu trữ 80 ứng dụng, 10 bộ phim và 6000 cuốn sách cùng với Wifi và USB 2.0. Ngoài ra với dung lượng pin 4400mAh, Kindle Fire có thể sử dụng đọc sách trong 8 giờ liên tục hoặc có thể hơn đối với các sản phẩm Kindle Fire ra đời về sau.

Phần mềm

Nếu bạn đang thắc mắc có nên mua Kindle hãy theo dõi các thông số về phần mềm của chúng. Kindle Fire chạy trên hệ điều hành Android. Thế hệ Kindle Fire thứ nhất chạy trên Android 2.3.3 còn thế hệ thứ hai là Android 4.0.3. Đây là một thông tin quan trong bạn nên chú ý khi mua máy. Ngoài ra với Kindle Fire, bạn có thể tham khảo tương tự như cách kiểm tra iPad bằng mã model, IMEI và phần mềm CPU Z.

Amazon Fire HD 10 (Nguồn: mynexttablet.com)

Phần mềm của Kindle Fire bao gồm nhạc, phim, tivi… và không thể không kể đến những cuốn sách – gắn liền với sự thành công của Amazon. Màn hình nền và nhóm Widget được thay thế bằng kệ sách ảo, chia ra 2 phần trên dưới – ứng với từng phần mềm mới truy cập và yêu thích. Ngoài ra dịch vụ email trên Kindle Fire được đánh giá cao với những ai hay dùng Gmail.

1.4. Kindle Fire dùng để làm gì?

Kindle Fire được đánh giá cao ở tính năng đọc sách. Có thể nói đây là một thư viện sách khổng lồ cùng với những trải nghiệm sống động mà bạn khó có thể hài lòng hơn trên các sản phẩm khác.

2. 10 Lý do nên mua Kindle Fire

2.1. Mức giá rẻ

Giá rẻ chính là một trong những ưu điểm vượt trội của dòng sản phẩm Kindle Fire. Chỉ với mức giá giao động từ 4,5 đến 5,5 triệu đồng là bạn đã có một chiếc máy tính bảng với đầy đủ các chức năng giải trí hấp dẫn.

2.2. Thương hiệu uy tín

Amazon là một công ty thương mại đa quốc gia có mức tăng trưởng đáng nể. Chỉ trong 5 năm kinh doanh đầu tiên mà nó đã được đánh giá là hãng có tốc độ phát triển nhanh nhất trong lịch sử internet. Cho đến nay thì Amazon đã trở thành thương hiệu bán lẻ số 1 thế giới. Với tư cách là thương hiệu bán lẻ số 1 thế giới do vậy Amazon xây dựng thương hiệu và ngày càng tạo cho mình một vị thế chắc chắn bằng những sản phẩm phong phú và đa dạng. Do vậy thương hiệu uy tín của Amazon cũng là một lý do đáng để mua sản phẩm Kindle Fire. Đây cũng là một trong những lý do tương tự mà nhiều người quyết định tham khảo có nên mua iPad 2018 của Apple không.

Có nên mua Kindle Fire là câu hỏi được rất nhiều người quan tâm (Nguồn: nbcnews.com)

2.3. Hệ điều hành Android được tùy biến bởi Amazon

Với hệ điều hành Android được tùy biến bởi Amazon sẽ hỗ trợ người dùng một cách tốt nhất khi mua sắm, xem phim hay nghe nhạc…

2.4. Có kho sách hàng đầu của Amazon

Hiểu được nhu cầu đọc sách điện tử ngày càng tăng cao nên Amazon đã đánh trúng tâm lý người dùng. Bạn sẽ được trải nghiệm hàng chục đầu sách khác nhau miễn phí trong đó có cả các cuốn sách kinh điển mà những người đam mê đọc sách không thể bỏ qua. Ngoài ra bạn có thể mua thêm sách từ Kindle Store.

2.5. Tiết kiệm pin

Với công nghệ quản lý điện năng tiên tiến, Kindle Fire có thời lượng sử dụng pin vượt trội có thể kéo dài 11 tiếng đọc sách, nghe nhạc, xem phim. Ngoài ra nếu chỉ dùng để đọc sách thì thời gian sử dụng lên đến 17 giờ.

Kindle Fire 7 – Máy tính bảng thông minh với mức giá hấp dẫn (Nguồn: time.com)

2.6. Màn hình tốt trong tầm giá

Màn hình hiển thị HD với dòng sản phẩm Kindle Fire HD, Kindle Fire HDX cùng với độ chính xác màu sắc hoàn hảo. Sản phẩm còn giảm độ chói lóa, cải thiện độ sáng giúp người dùng có những phút giây trải nghiệm thật tuyệt vời. Kindle Fire HDX có màn hình hiển thị độ phân giải cao cùng với các tính năng hơn 2 triệu điểm ảnh cho ta chiêm ngưỡng được những hình ảnh sống động như thật vượt qua chuẩn HD.

Ngoài ra, với tính năng tương phản hình ảnh năng động giúp tối ưu hóa màu sắc dựa trên lượng ánh sáng xung quanh. Chính vì thế mà dù trong nhà hay ngoài trời Kindle Fire vẫn cho ta những hình ảnh, video có màu sắc hoàn hảo.

2.7. Kết nối Wifi cao cấp

Khi sử dụng sản phẩm Kindle Fire bạn có thể tận hưởng tốc độ kết nối internet nhanh như chớp. Đặc biệt, sản phẩm Kindle Fire sử dụng nghệ thuật băng tần kép với 2 ăng ten wifi giúp bạn có thể kết nối các các phương tiện truyền thông trực tuyến một cách nhanh nhất so với các dòng máy tính bảng khác.

2.8. Lưu trữ sách điện tử nhiều hơn

Ngoài gian sách điện tử có sẵn trên thiết bị của mình thì bạn có thể tìm kiếm thêm rất nhiều những trang sách điện tử ebook trên Amazon nhờ ứng dụng Kindle.

Chơi game trên Kindle Fire (Nguồn: techadvisor.co.uk)

2.9. Nhiều chức năng hơn 1 máy đọc sách Kindle

Với máy tính bảng, bạn có thể vừa đọc sách vừa có thể kết hợp các nhu cầu như xem phim, nghe nhạc hay chơi game. Do vậy máy tính bảng là sự lựa chọn thông minh có nhiều chức năng và đáp ứng được đa phần nhu cầu giải trí của con người.

2.10. Trợ lý ảo Alexa

Trợ lý ảo Alexa đã từng xuất hiện trong các phiên bản loa thông minh của Amazon. Trong sản phẩm Fire HD 10 của Kindle Fire Amazon đã cải biến Alexa để có thể mang đến một sản phẩm máy tính bảng đa nhiệm từ tính năng đến công nghệ. Có thể thấy đây là một sự vượt trội so với các dòng máy tính bảng giá rẻ mà người dùng vẫn mong đợi.

Với Alexa, người dùng có thể ra lệnh cho máy tính bảng các tác vụ mà họ muốn mà không cần phải động tay vào chiếc máy. Chỉ cần kết nối wifi cùng với câu lệnh “Alexa”, trợ lý ảo thông minh sẽ hiển thị phản hồi ngay dựa trên nhu cầu của người dùng. Nhờ tính năng nổi trội Alexa này mà người dùng có thể rảnh tay nhưng vẫn có thể giải trí hiệu quả.

3. 5 Lý do không nên mua Kindle Fire

3.1. Không có kho kho ứng dụng CH play của Google

Khi sử dụng sản phẩm Kindle Fire người dùng chỉ có thể tiếp cận đến các dịch vụ riêng biệt của Amazon mà không thể truy cập vào ứng dụng CH play của Google nếu không có sự can thiệp của bản ROM khác từ các nhà phát triển XDA.

3.2. Ít ứng dụng miễn phí

Có nên mua Kindle hay không khi mà trên ipad có hơn 200,000 ứng dụng thì trên thực tế Kindle Fire của Amazon chỉ có 31,000 ứng dụng. Ngoài ra với sự biến tấu hệ điều hành 2.3 của Amazon nên bạn không thể tiếp cận được kho ứng dụng khổng lồ Android Market. Khách hàng chỉ có thể sử dụng 10,000 ứng dụng trên kho lưu trữ của Amazon trong khi con số của Google là 360,000.

3.3. Camera chưa tốt

Có nên mua Kindle khi mà nó có duy nhất một cụm camera phía trước 1,3MP có thể giúp bạn đàm thoại video call như Skype. Có thể vì muốn cắt giảm chi phí nên ông chủ Amazon không quá đầu tư vào phần Camera do vậy chất lượng hình ảnh của camera không được cao. Ngoài ra Kindle Fire không có camera phía sau. Đây được coi là điểm trừ đối với sản phẩm Kindle Fire.

Camera của Kindle Fire chưa thực sự thuyết phục (Nguồn: youtube.com)

3.4. Không phù hợp chơi game và giải trí

Do tập trung vào ưu điểm đọc sách nên các sản phẩm máy tính bảng của Kindle Fire không thật sự phù hợp dùng để chơi game và giải trí. Nó phù hợp cho những người dùng làm trong môi trường công sở, giáo dục và đặc biệt trong ngành y dược. Chính vì điều đó mà các mục game và giải trí trên Kindle Fire không thật sự đa dạng và hấp dẫn người dùng.

3.5. Sản phẩm bán trên thị trường thường có quảng cáo

Với thế mạnh trong lĩnh vực E-commerce, Amazon có rất nhiều kinh nghiệm trong việc quảng cáo sản phẩm của mình. Chủ yếu Amazon quảng cáo sản phẩm của mình trên truyền thông internet nên chi phí quảng cáo giảm đáng kể do vậy mà giá thành sản phẩm sẽ được giảm hơn so với các dòng máy tính bảng khác.

4. Bạn sẽ chọn Kindle Fire hay dòng máy khác

Để trả lời cho câu hỏi có nên mua máy tính bảng Kindle Fire hdx 7 8 hay không thì các bạn nên dựa trên nhu cầu sử dụng của bản thân. Ví dụ, nếu bạn quan tâm đến giải trí cùng với các ứng dụng thông minh khác thì các sản phẩm máy tính bảng của Samsung hay Huawei sẽ là lựa chọn hợp lý hơn. Tuy nhiên, bạn là người yêu thích đọc sách và quan tâm về giá thì sản phẩm hoàn toàn phù hợp với nhu cầu của bạn

Chọn Kindle Fire hay máy tính bảng nào? (Nguồn: goodereader.com)

Với mức giá hấp dẫn cùng với những nâng cấp về hiệu năng cơ bản phần cứng thì Kindle Fire của Amazon được đánh giá là sản phẩm đáng để mua. Có thể thấy được tiềm năng của Kindle Fire rất lớn tuy nhiên vẫn tồn tại một chút thiếu hụt cần phải bù đắp nhiều hơn nữa. Hy vọng bài viết đã giúp bạn có câu trả lời cho câu hỏi có nên mua Kindle Fire hdx 7 8 hay không? Chúc bạn sớm mua được máy tính bảng chính hãng giá tốt và hài lòng nhất!