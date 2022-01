15 mẫu giường ngủ cho bé gái họa tiết dễ thương kiểu dáng tiện ích

3. Giường ngủ Ibie bé gái Hello Kitty FCH 112 140 x 220 x 59 cm (Hồng)

Nếu bạn đang phân vân không biết nên tìm mẫu giường ngủ nào đẹp và dễ thương dành cho con gái của mình thì hãy để Blog Saigon-Gpdaily giới thiệu cho bạn 15 mẫu giường ngủ cho bé gái đẹp, chất lượng và giá cả phải chăng.



Mozano HHM810G có nguyên liệu được làm từ gỗ tự nhiên cao cấp bền và tốt, được nhập khẩu và trải qua quá trình xử lý chuyên nghiệp, có khả năng kháng sâu mọt, chống cong vênh trong sử dụng và có khả năng chịu lực tốt, giường ngủ công chúa cho bé gái Mozano HHM810G 2,14 x 1,68 x 0,96m chắc chắn sẽ đáp ứng được yêu cầu về một mẫu giường ngủ đẹp cho bé gái.

Bên ngoài giường được bao phủ bởi một lớp sơn Lacker bóng mịn, an toàn và hỗ trợ làm tăng thêm tính thẩm mỹ và độ bền. Đặc biệt hơn, giường ngủ cao cấp, hiện đại cho bé được thiết kế theo kiểu giường công chúa với kiểu dáng và các họa tiết trang trí dễ thương xinh xắn giúp các bé gái cảm giác như những nàng công chúa xinh đẹp trong các câu chuyện cổ tích.

Bên cạnh đó, với những chất liệu thân thiện giường còn giúp cho bé gái được ngủ sâu hơn. Các đường nét trang trí, góc cạnh của giường còn được gia công một cách tỉ mỉ, giúp tạo ra điểm nhấn, tô điểm thêm cho căn phòng của con gái bạn dễ thương và độc đáo hơn.

Với các nguyên liệu hoàn toàn được nhập khẩu từ nước ngoài và đạt chuẩn thì đây là một gợi ý không tồi dành cho bạn (Nguồn: saigon-gpdaily.com.vn)

2. Giường trẻ em Nội Thất Thế Kỷ Hello Kitty GD05 1.2m (Trắng phối hồng)

Nếu bạn đang muốn tìm mẫu giường ngủ cho bé gái có thể tiết kiệm không gian thì giường trẻ em Nội Thất Thế Kỷ Hello Kitty GD05 1.2m sẽ là một gợi ý không tồi. Sản phẩm nội thất phòng ngủ tiện dụng này được thiết kế dành cho những căn phòng với diện tích nhỏ hẹp và muốn tiết kiệm được không gian.

Giường làm từ gỗ MDF dòng E1 có nguồn gốc nhập khẩu từ Malaysia và đạt tiêu chuẩn Đông Nam Á và đã được xử lý bằng công nghệ cao cấp của Đức để chống mọt và cong vênh. Ngoài ra đây còn là loại gỗ với chất liệu tự nhiên và thân thiện với môi trường. Bề mặt bên ngoài giường được sơn màu đẹp, bóng, chất lượng, chống bám bụi bẩn, hạn chế trầy xước và giúp bạn dễ lau chùi.

Bên cạnh đó sản phẩm nội thất hiện đại với công nghệ bảo vệ tiên tiến được phủ sơn đặc biệt kỹ lưỡng ở mọi ngóc ngách từ trong ra ngoài. Ngoài thiết kế tiện lợi thì chiếc giường Hello Kitty còn có thiết kế đáng yêu với các họa tiết in trực tiếp lên gỗ và có một lớp bảo vệ phía ngoài để đảm bảo màu sẽ không phai theo thời gian.

Chiếc giường còn được đánh giá cao nhờ sự chắc chắn và an toàn, có thể chịu được trọng lượng tối đa lên đến 500kg nên các ông bố bà mẹ sẽ hoàn toàn yên tâm khi cho con mình ngủ riêng. Ngoài nguyên liệu chính thì tất cả các phụ kiện còn lại của giường cũng đều được nhập khẩu từ châu Âu và đã qua kiểm định.

Mẫu giường ngủ này với thiết kế cực kỳ tiết kiệm không gian cho phòng ngủ của bé yêu (Nguồn: noithatzka.com)

3. Giường ngủ Ibie bé gái Hello Kitty FCH 112 140 x 220 x 59 cm (Hồng)

Giống với giường trẻ em Hello Kitty GD05, mẫu sản phẩm nội thất Ibie cao cấp với kiểu dáng đáng yêu cho bé gái, Hello Kitty FCH 112 là sản phẩm nội thất phòng ngủ độc đáo, đáng yêu, được thiết kế với chất liệu gỗ MDF thân thiện với một trường, chống cong vênh và mối mọt. Giường thích hợp với các gia đình có con gái nhỏ vì sự an toàn trong thiết kế, gia công và thiết kế ngộ nghĩnh độc đáo cho các bé.

Mẫu giường này được thiết kế phù hợp với không gian căn phòng của bé gái (Nguồn: cacakid.com)

4. Giường trẻ em Hello Kitty GD05 1.4m (Trắng phối hồng)





Đây là mẫu giường có thiết kế tương tự như giường trẻ em Nội Thất Thế Kỷ Hello Kitty GD05 1.2m chỉ khác nhau ở kích cỡ của chiếc giường (Nguồn: imgur.com)

5. Giường ngủ mẫu tai thỏ

Đây là bộ giường ngủ cho bé gái rất phù hợp với những cô nàng điệu đàng, yêu thích sự dễ thương. Điểm nhấn đặc biệt trong thiết kế của giường là đầu giường mô phỏng theo tai thỏ độc đáo và lạ mắt. Nhờ vậy mà việc trang trí và phối màu cho căn phòng của bé giá cũng cực kỳ đơn giản và dễ dàng hơn.

Bạn chỉ cần trang trí theo các gam màu hồng pastel, trắng hoặc kem,… Ngoài ra, bạn cũng hoàn toàn có thể yên tâm về chất lượng của chiếc giường khi được làm từ các chất liệu chống mọt, trầy xước và cong vênh.

6. Giường ngủ trẻ em Landon 90cm (Trắng) – ILMGH

Được biết đến như một sản phẩm nội thất hiện đại với công nghệ bảo vệ tiên tiến, mẫu giường ngủ cho bé gái Landon 90cm (Trắng) được làm từ loại gỗ cao cấp và bền đẹp, với khả năng chịu lực cực tốt . Bên ngoài của giường được bao phủ một lớp sơn giúp chống ẩm mốc, mối mọt, dễ lau chùi và góp phần tăng thêm tính thẩm mỹ.

Đầu giường được thiết kế cao giúp cho con bạn có thể thoải mái tựa lưng khi đọc sách hoặc xem tivi. Khung giường được gia công chắc chắn giúp cho con bạn có thể thoải mái trở mình khi ngủ hoặc vui chơi mà không tạo ra tiếng động khó chịu.

Ngoài ra, giường còn trang bị thêm hai hộc kéo phía dưới rộng rãi giúp bé có thể thoải mái cất giữ đồ đạc của bản thân. Giường ngủ cao cấp, tiện dụng cho trẻ em Landon còn được đánh giá cao về thiết kế tinh tế, nhẹ nhàng với tông màu trắng phù hợp với mọi phong cách trang trí từ cổ điển cho đến hiện đại.

Với thiết kế đơn giản lạ mắt và được gia công chắc chắn đây là mẫu giường hợp với nhu cầu của bạn (Nguồn: i.imgur.com)

7. Giường tầng trẻ em lùn GL03-P1 200 x 120 x 120 cm (Tím phối trắng)

Đây cũng là loại giường ngủ có thiết kế tiết kiệm không gian tối ưu. Giường tầng trẻ em lùn GL03-P1 được thiết kế với màu sắc tươi sáng, trẻ trung. Khung giường làm từ loại gỗ tự nhiên và phủ thêm một lớp MDF dày khoảng 3mm để bảo vệ bên ngoài. Các tấm vách cũng được làm từ gỗ MDF dày 9mm cách âm và đã được xử lý qua công nghệ chống cong vênh, mọt từ Đức.

Loại sơn của giường được sử dụng hoàn toàn thân thiện và an toàn với môi trường, chống trầy xước, bụi bẩn và rất dễ lau chùi. Phía dưới giường còn được thiết kế thêm một ngăn kéo lớn là một tầng khác của giường.

Bạn chỉ cần kéo ra là có thể tạo thêm một chiếc giường nhỏ xinh vừa đủ cho một người cực tiết kiệm không gian và diện tích. Ngoài ra kết cấu của giường cũng được đánh giá cao về độ chắc chắn nên bạn hoàn toàn có thể an tâm. Đây ắt hẳn sẽ là mẫu giường ngủ đẹp cho bé gái mà bạn nên tham khảo.

Giường tầng trẻ em lùn được thiết kế tiết kiệm không gian tối ưu nhất (Nguồn: noithatbaby.com)

8. Giường tầng trẻ em 3 trong 1 GT11 (Hồng)

Mẫu giường ngủ cho bé gái này có thiết kế hình chiếc xe kéo cực kỳ độc đáo và lạ mắt, cách phối màu cho chiếc giường cũng rất trẻ trung, dễ dàng phối với nhiều gam màu khác nhau khi trang trí.

Ngoài ra, giường trẻ em Ibie cũng rất đa dạng, mẫu mã đẹp nhất thị trường. Giường có hai tầng với tầng trên là giường để ngủ và tầng dưới được thiết kế là các ngăn chứa đồ rộng rãi, tiện ích. Tầng dưới bao gồm một chiếc bàn học nhỏ kèm theo kệ sách và ngăn tủ và bên cạnh là tủ quần áo lớn.

Nhờ có chiếc giường GT11 đa năng 3 trong 1 đảm bảo sẽ giúp bạn tiết kiệm không gian tối ưu nhất. Cầu thang để di chuyển cũng được gia công chắc chắn và đảm bảo an toàn cho bé khi di chuyển lên xuống.

Ngoài ra bạn cũng có thể hoàn toàn yên tâm khi giường làm từ các chất liệu gỗ tốt, bền bỉ cao cấp nhập khẩu, lớp sơn thân thiện với môi trường và chống bụi bẩn, trầy xước. Khả năng chịu lực của giường cũng lên đến 500kg.

Đây là loại giường tầng tích hợp nhiều tiện ích khác nhau 3 trong 1 (Nguồn: noithatthanhhai.net)

9. Giường tầng trẻ em Mozano LSL0707 2,41 x 1,27 x 1,7 m

Giường tầng tạo không gian lý tưởng cho giấc ngủ của trẻ em, Mozano LSL 0707 là bộ giường ngủ cho bé gái cần thiết dành cho các gia đình có nhiều con nhỏ. Giường vừa tiết kiệm diện tích và vừa tạo ra được không gian ngủ thoải mái cho các bé.

Hộc chứa đồ đa năng được thiết kế tích hợp phía dưới giường. Bên cạnh đó nhờ có cầu thang tách rời mà bạn có thể chọn để bên phải hoặc bên trái cho phù hợp với cách bố trí của căn phòng. Nhờ có gam màu kem chủ đạo mà giường có thể tạo ra cảm giác ấm cúng thoải mái cho các bé khi dùng.

Các chất liệu làm giường được đánh giá cao với sự bền bỉ, cao cấp với các cạnh được gia công chắc chắn giúp cho các bé có thể thoải mái chơi đùa mà không sợ bị trầy xước, bong tróc.

Mẫu giường này được thiết kế với gam màu kem làm chủ đạo sẽ dễ dàng hơn cho bạn trong việc trang trí ngôi nhà của mình (Nguồn: saigon-gpdaily.com.vn)

10. Giường ngủ ngôi nhà có tầng phụ

Đây là mẫu thiết kế hiện đang rất hot trên thị trường bởi sự tiện lợi và đa dạng của nó. Nhờ có một tầng phụ tiện lợi có thể tiết kiệm được tối ưu không gian trong phòng ngủ của bé. Nếu có khách là ông bà tới thăm hoặc nhà bạn có hai cô công chúa nhỏ thì chỉ cần kéo nhẹ ra là sẽ có thêm một chỗ để nghỉ ngơi. Bên cạnh đó bạn có thể tham khảo thêm giường trẻ em chất lượng uy tín từ Nội thất Thế kỷ 21.

Giường ngủ ngôi nhà có tầng phụ có thể tiết kiệm được tối đa không gian sinh hoạt cho gia đình bạn (Nguồn: dogochobe.com)

11. Giường ngủ mẫu classic

Nếu con bạn là một cô bé yêu thích sự giản dị thì giường tầng Nội thất thế kỷ 21 xinh xắn, giá tốt, mẫu classic sẽ là một sự lựa chọn tuyệt vời. Với các thiết kế đơn giản nhẹ nhàng phối hợp với các gam màu nhẹ nhàng như hồng, kem, trắng chắc chắn các bé gái sẽ cảm thấy thoải mái và thích thú khi sử dụng. Ngoài ra giường còn có thiết kế hai vách ngăn hai bên giúp cho bé không bị lăn xuống khi ngủ.

Mẫu giường classic này sẽ thích hợp với những bé gái yêu thích sự đơn giản (Nguồn: giuongtangrevadep.com

12. Giường ngủ mẫu có cầu trượt

Với các bé gái năng động thì mẫu giường ngủ có cầu trượt sẽ là nơi để các bé vừa nghỉ ngơi và vừa vui chơi. Đây là mẫu giường ngủ cho bé gái tích hợp nhiều tiện ích trong một vì vậy mà bạn còn chần chờ gì nữa mà không nhanh tay đặt cho bé yêu của mình một chiếc giường với nhiều tiện ích.

Mẫu giường này sẽ phù hợp với những bé gái năng động và trẻ trung (Nguồn: noithatthanhhai.net)

13. Giường ngủ mẫu ngôi nhà sáng tạo

Giường ngủ mẫu ngôi nhà sáng tạo mang trong mình một thiết kế trung tính, phù hợp cho cả bé trai lẫn bé gái. Bạn cũng có thể dễ dàng trang trí lại trang hoàng cho căn phòng ngủ của bé đơn giản hơn mà không cần phải phối nhiều màu sắc màu mè phức tạp. Giường sử dụng loại gỗ tự nhiên cao cấp nên bạn hoàn toàn có thể yên tâm về vấn đề bị cong vênh hay mối mọt. Ngoài ra, bên ngoài lớp sơn còn được phủ một lớp sơn bóng sẽ giúp cho màu sắc của chiếc giường được giữ lâu hơn, không bị bong tróc và trầy xước.

Đây là mẫu giường với thiết kế độc đáo và lạ mắt (Nguồn: embac.com)

14. Giường ngủ hình mặt cười dễ thương

Giường ngủ hình mặt cười dễ thương là loại giường ngủ cho bé gái được thiết kế thu hút với sự mới lạ và độc đáo. Điểm nổi bật nhất của mẫu giường này là các bậc thang được thiết kế từ nền nhà cho tới giường ngủ, đây cũng là mẫu thiết kế không thông dụng trong các mẫu giường ngủ dành cho bé gái gần đây. Chiếc giường thích hợp với không gian thoáng phòng mát, rộng rãi. Nhờ các họa tiết xinh xắn đáng yêu như hình ảnh mặt cười dễ thương có thể thu hút sự chú ý của các bé gái.

Giường ngủ hình mặt cười cực thích hợp cho những bé gái yêu thích sự dễ thương với gam màu hồng (Nguồn: noithatthanhhai.net)

15. Giường ngủ họa tiết ma rốc

Đây là mẫu giường với họa tiết ma rốc lạ mắt (Nguồn: batdongsan.com)

Bạn có thể dễ dàng tìm kiếm được các sản phẩm nhà cửa và đời sống cao cấp cho con tại các cửa hàng nội thất lớn, hay đơn giản hơn là các trang mạng thương mại điện tử uy tín để có thể yên tâm về nguồn gốc, xuất xứ và chất lượng sản phẩm. Đừng quên đăng ký thẻ mua sắm VinID để nhận nhiều ưu đãi hấp dẫn về giá nhé.

Như vậy nếu bạn đang phân vân chưa tìm được chiếc giường ngủ cho bé gái ưng ý thì Blog Saigon-Gpdaily tin rằng với những thông tin hữu ích như trên bạn sẽ nhanh chóng có được sự lựa chọn tuyệt vời dành cho mình.