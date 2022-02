15 mẫu giường tầng cho bé gái tiện dụng phù hợp diện tích phòng ngủ

3. Giường tầng hình Hello Kitty IBIE 1m4 (Hồng)

Giường tầng hiện đang cực phổ biến trên thị trường hiện nay bởi sự đang dạng trong mẫu mã cũng như sự tiện dụng của nó. Hãy cùng Blog Saigon-Gpdaily điểm qua top 15 kiểu giường tầng cho bé gái cực đẹp mà bạn nên tham khảo.



1. Bộ phòng ngủ giường tầng trẻ em hình Hello Kitty IBIE FCH135 (Hồng)

Là một trong những loại giường ngủ cho trẻ em tiện dụng, giường ngủ 2 tầng cho bé gái dành cho những gia đình có hai con trở lên và muốn tiết kiệm tối đa không gian diện tích trong phòng.

Bộ giường tầng phòng ngủ cao cấp trẻ em hình Hello Kitty được làm từ gỗ MDF dòng E1 có nguồn gốc nhập khẩu từ Malaysia và đạt tiêu chuẩn Đông Nam Á. Giường đã được qua xử lý chống cong vênh, mối mọt,…

Nhờ có kỹ thuật làm mịn bề mặt hiện đại và tiên tiến mà các bề mặt của giường luôn được phủ một lớp sơn bóng tuyệt đẹp, chống trầy xước và chống ẩm và được phủ sơn đều ở mọi góc của giường.

Giường có hai tầng tiện dụng và rộng rãi. Đặc biệt, dưới cầu thang và tầng dưới của giường còn được bố trí tích hợp các hộc tủ, kệ sách để đồ rộng rãi cho các bé. Vì đây là giường ngủ được thiết kế cho các gia đình có con nhỏ nên các bậc cầu thang được gia công chắc chắn và rộng để đảm bảo an toàn khi di chuyển cho bé.

Giường tầng trẻ em hình Hello Kitty thích hợp cho các gia đình có hai con nhỏ (Nguồn: noithatthanhhai.net)

2. Bộ phòng ngủ giường tầng trẻ em Ibie hình công chúa

Bộ nội thất giường tầng cho bé gái này được làm từ các chất liệu cao cấp và thiết kế tiện dụng, đẹp mắt chắc chắn sẽ góp phần làm cho căn phòng của các bé trở nên tiện nghi hơn. Đây chắc hẳn là sản phẩm nội thất độc đáo cho không gian phòng ngủ thêm ấn tượng.

Các chất liệu để đóng giường được nhập khẩu hoàn toàn từ Malaysia và đã trải qua công nghệ chống mối mọt, cong vênh của Đức. Riêng ghế của bộ sản phẩm của Ibie được làm hoàn toàn bằng gỗ tự nhiên. Bộ phòng ngủ giường tầng trẻ em Ibie hình công chúa được bảo quản bởi một lớp sơn bóng an toàn tự nhiên, thân thiện với môi trường.

Giúp cho việc lau chùi trở nên dễ dàng hơn và hạn chế được bụi bẩn và trầy xước. Bộ sản phẩm phòng ngủ bao gồm giường tầng, bàn, ghế bút chì, tủ quần áo. Nhờ có kết cấu an toàn chắc chắn và gam màu hồng trắng tươi sáng sẽ giúp cho các bé có thể thoải mái chơi đùa mà không cần lo ngại gì.

Bộ phòng ngủ giường tầng có thiết kế tiện dụng và hiện đại (Nguồn: zimken.com)

3. Giường tầng hình Hello Kitty IBIE 1m4 (Hồng)

Mẫu giường tầng cho bé gái hình Hello Kitty có cùng chất liệu và tiện ích như mẫu giường tầng ở trên và có diện tích lớn hơn là 1.4m. Cầu thang của giường được thiết kế có thể tháo lắp tiện dụng giúp cho việc di chuyển cũng dễ dàng hơn và đặc biệt là sức chứa của giường có thể lên đến 500kg nên bạn hoàn toàn có thể yên tâm.



Đây là mẫu giường tầng có kích thước rộng và sức chứa lớn (Nguồn: saigon-gpdaily.com.vn)

4. Giường tầng trẻ em công chúa GT01 (Trên 1m/dưới 1,2m)

Giường tầng trẻ em công chúa GT01 là mẫu giường tầng nằm trong bộ nội thất phòng ngủ cao cấp hình công chúa với chất liệu được làm từ gỗ nhập khẩu Malaysia cùng với công nghệ chống cong vênh, mối mọt từ Đức.

Đây là loại giường tầng cho các bé gái, sản phẩm nội thất thiết kế thông minh của mọi gia đình, được ưa chuộng vì sự tiết kiệm không gian nhờ tích hợp nhiều thứ 3 trong 1. Dưới các bậc cầu thang và giường giường được thiết kế các ngăn tủ để đồ tiện ích, rộng rãi giúp cho các bé có thể để đồ thoải mái và rèn luyện được tính ngăn nắp cho bản thân.

Mẫu giường tầng này được đánh giá cao nhờ thiết kế trẻ trung và tiết kiệm không gian tối ưu (Nguồn: giuongtangtreem.net)

5. Giường tầng trẻ em lùn GL03-P1 200 x 120 x 120 cm (Tím phối trắng)

Giường trẻ em kiểu dáng đáng yêu GL03-P1 có thiết kế phù hợp với các gia đình có không gian phòng nhỏ hẹp. Chất liệu gỗ hoàn toàn tự nhiên được nhập khẩu từ Malaysia, công nghệ sơn an toàn, thân thiện với môi trường và tránh hạn chế được trầy xước, bong tróc hoặc bị phai màu.

Bên phía dưới giường có một tầng trệt có thể kéo ra dễ dàng và cực kỳ tiện dụng mỗi khi có ông bà hoặc người thân ghé chơi. Bạn hoàn toàn có thể yên tâm khi mua giường trẻ em chất lượng cao từ Nội thất Thế kỷ 21 mà không cần phải lo lắng về chất lượng.

Giường tầng trẻ em lùn với thiết kế tiết kiệm không gian tối ưu (Nguồn: raovat.com)

6. Giường tầng Bella Esprit Palmetto

Ngoài những kiểu giường được trang trí nhiều màu sắc lộng lẫy cùng những hoạ tiết ngộ nghĩnh đáng yêu, rất nhiều phụ huynh và các bé cũng thích mẫu giường tầng bằng gỗ đơn giản và tiện dụng.

Bella Esprit Palmetto là một sự lựa chọn hoàn hảo cho các bé thích tự mình sáng tạo nên không gian sống của riêng mình. Thật tuyệt vời khi để bé tự làm nên cho mình một “cung điện” như chính ao ước đúng không!

Đây là loại giường tầng có thiết kế độc đáo và tiện dụng (Nguồn: tuankhuyenmai.om)

7. Giường tầng trẻ em có cầu thang và hộc kéo GT10-B4 261 x 140 x 180 cm (Xanh dương phối trắng)

GT10-B4 là mẫu giường tầng đẹp cho bé gái mà các ông bố bà mẹ nên tham khảo. Loại giường ngủ đa năng, tiện dụng này thuộc các mẫu giường ngủ giá tốt nhất thị trường. Sử dụng các gam màu sắc trẻ trung, tươi sáng giúp làm cho không gian sinh sống của các bé trở nên tươi mới và sinh động hơn.

Giường được làm hoàn toàn từ gỗ tự nhiên và được phủ thêm một lớp MDF dày 3mm để bảo vệ bên ngoài. Nhờ có công nghệ sơn màu 2k theo tiêu chuẩn Đông Nam Á mà giường luôn được đảm bảo tránh trầy xước, mài sơn luôn tươi mới không phai.

Giường còn được thiết kế phù hợp với gia đình có 2 con nhỏ và được tích hợp nhiều tiện ích để tiết kiệm không gian một cách tối ưu.

Giường được làm hoàn toàn từ gỗ tự nhiên (Nguồn: luzo.vn)

8. Giường tầng kiểu ngôi nhà có cầu trượt

Đây là mẫu giường vừa để các bé ngủ và cũng vừa là nơi vui chơi của các bé. Bạn sẽ không phải lo sợ các bé bị chán vì nhờ có chiếc cầu trượt được thiết kế bên hông giúp cho các bé có thể chơi đùa mọi lúc mà vẫn đảm bảo an toàn.

Mẫu giường tầng cho bé gái này là sản phẩm nội thất tiện ích, an toàn cho bé hiện đang được ưa chuộng nhiều trên thị trường. Ngoài ra các mẫu giường nội thất của thương hiệu Ibie tạo không gian lý tưởng cho giấc ngủ của trẻ em giúp các bé có giấc ngủ sâu hơn và sức khoẻ tốt hơn.

Giường tầng kiểu ngôi nhà có cầu trượt hiện đang được ưa chuộng khá nhiều (Nguồn: noithatthanhhai.net)

9. Giường tầng lùn hình Doraemon IBIE 1m4 (Xanh dương)

Doraemon IBIE không chỉ là loại giường tầng cho bé gái mà còn có thể phù hợp với các bé trai nhờ thiết kế trung tính, các mẫu giường trẻ em Ibie mẫu mã đẹp số 1 thị trường lấy ý tưởng từ nhân vật Doraemon trong truyện tranh, chắc chắn sẽ khiến cho các bé thích thú với nó.

Đây là sản phẩm giường gỗ chất lượng, an toàn cho bé với bề mặt được làm nhẵn mịn và phủ sơn đảm bảo không ảnh hưởng sức khỏe cùng màu sắc, hình ảnh vô cùng bắt mắt, đáng yêu.

Giường tầng lùn hình Doraemon với thiết kế dễ thương và trung tính (Nguồn: noithatbaby.com)

10. Giường tầng Ibie hình công chúa FCH135B 250 x 120 x 180 cm (Hồng)

FCH135B là giường tầng cho bé gái xinh xắn và dễ thương với thiết kế hình công chúa giúp cho các bé như đang hóa thân thành các nàng công chúa trong truyện cổ tích. Với hai tông màu chính là hồng và trắng trẻ trung, góp phần làm không gian sống của bé trở nên sáng sủa và sinh động hơn.

11. Giường tầng Ngôi nhà gỗ

Nhờ được lắp ghép từ những mảnh gỗ chống mối mọt, đảm bảo an toàn và vô cùng thân thiện với trẻ nhỏ, màu gỗ tươi sáng, bền đẹp giúp mang lại sự thanh lịch, sang trọng và sạch sẽ cho cả căn phòng.

Chất gỗ của mẫu giường tầng ngôi nhà gỗ có các đường vân đẹp, được gia công tỉ mỉ nên có độ bền khá lâu từ 5-10 năm. Chiếc giường tựa như một ngôi nhà gỗ nhỏ xinh xắn, góp phần làm đẹp cho không gian sống của con bạn.

Mẫu giường này giúp cho bé cảm giác như đang ở trong một ngôi nhà thật sự (Nguồn: dogochobe.com)

12. Giường tầng công chúa có tủ quần áo

Giường tầng công chúa có tủ quần áo được thiết kế tích hợp không gian chứa quần áo, đồ đạc cá nhân ngay bên dưới chỗ ngủ. Các bậc cầu thang to và rộng để đảm bảo an toàn cho bé.

Đây sẽ là loại giường tầng cho bé gái thích hợp với những gia đình có con nhỏ đang đi học và giúp tiết kiệm không gian một cách tối đa nhất và tăng tính thẩm mỹ cho căn phòng. Bạn sẽ tiết kiệm được rất nhiều chi phí khi hoàn toàn không phải mua hai sản phẩm tách rời là tủ quần áo và giường ngủ.

Đây là mẫu giường tầng đa năng tiện dụng (Nguồn: noithatthanhhai.net)

13. Giường tầng lâu đài có cầu trượt

Hình dáng bên ngoài của mẫu giường này được thiết kế theo kiểu lâu đài công chúa có màu hồng kết hợp với gam màu trắng dễ thương xinh xắn giúp tạo nên sự thích thú của các bé gái giống như mình đang làm chủ một tòa lâu đài trong truyện cổ tích.

Bên cạnh đó giường được bố trí một chiếc cầu trượt giúp cho bé có thể tự do vui chơi trong chính căn phòng nhỏ của mình. Giường được làm bằng chất liệu gỗ thông an toàn, chắc chắn, chống mối mọt và có lan can bám vào.

Với phong cách thiết kế xinh xắn như những lâu đài châu Âu trong truyện cổ tích, đây sẽ là mẫu giường ngủ 2 tầng cho bé gái được yêu thích.

Giường được thiết kế mang hơi hướng như trong các câu chuyện cổ tích châu Âu (Nguồn: noithatthanhhai.net)

14. Giường tầng ngôi nhà thông minh

Đây là mẫu giường tầng đẹp cho bé gái được ngày càng nhiều bậc phụ huynh lựa chọn cho con của mình. Điểm đặc biệt đầu tiên đó là thiết kế cầu thang và cầu trượt song song hai bên giúp cho các bé có thể vui chơi thoải mái.

Ở tầng dưới là chiếc bàn học xinh xắn kèm theo đó là cánh cửa hai bên có thể đóng mở dễ dàng giúp cho chiếc giường giống như một ngôi nhà thật sự. Mẫu giường này có nhiều gam màu sắc khác nhau cho bạn có thể tha hồ lựa chọn màu phù hợp với căn phòng của mình như xanh dương, hồng, kem sữa,…

Kích thước của giường luôn thay đổi linh hoạt với chiều dài cố định là 2m và chiều rộng có thể dao động là 1m; 1.2m, 1.35m, 1.5m được làm từ loại gỗ cao cấp để đảm bảo an toàn cho bé.

Giường tầng ngôi nhà thông minh có thiết kế hiện đại và độc đáo (Nguồn: noithatthanhhai.net)

15. Giường tầng đa năng thông minh

Mẫu giường tầng xinh xắn, giá tốt, đa năng thông minh là loại giường tầng cho bé gái với nhiều tiện ích 3 trong 1. Ngoài 2 giường ngủ chính thì giường còn có thêm tủ chứa đồ, kệ sách và các hộc tủ bên dưới cầu thang giúp cho không gian không chỉ được tiết kiệm tối ưu mà còn tạo điều kiện thuận lợi cho các bé cất và giữ đồ của bản thân dễ dàng tiện lợi hơn.

Giường tầng đa năng thông minh được thiết kế tích hợp nhiều tiện ích (Nguồn: noithatthanhhai.net)

Như vậy với top 15 giường tầng cho bé gái xinh xắn với chất lượng tốt được liệt kê một cách cực kỳ đầu đủ và rõ ràng. Blog Saigon-Gpdaily hy vọng rằng bạn sẽ mau chóng tìm được các sản phẩm nội thất thiết kế đẹp, phù hợp cho bé gái của mình.