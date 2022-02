15 món quà handmade tặng mẹ 8/3 đẹp lạ thiết thực hợp ý đảm bảo vui

12. Vải may quần áo

Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 nên làm gì cho mẹ vui, cũng như lựa chọn những món quà handmade tặng mẹ 8/3. Nếu phân vân hãy để Blog Saigon-Gpdaily tư vấn cho bạn nhé.



Mẹ là người luôn quan tâm và lo lắng cho chúng ta, từ khi ta mới được sinh ra cho đến khi trưởng thành. Vì thế, vào ngày 8/3, một trong những ngày đặc biệt để tôn vinh người phụ nữ, thì chắc hẳn chàng trai, hay cô gái nào cũng muốn làm gì đó thật bất ngờ, thật cảm động dành cho riêng mẹ. Mặc dù mẹ luôn miệng nói mình luôn đầy đủ, không cần quà cáp gì, nhưng nếu bạn dành tặng cho mẹ những món quà nhỏ xinh đồ handmade, hay đơn giản chỉ cần nấu cho mẹ món ăn ưa thích, là mẹ cũng cảm thấy rất vui rồi. Cùng tham khảo 15 món quà handmade tặng mẹ 8/3 bạn nhé.

1. Quà handmade tặng mẹ 8/3 thiệp handmade

Trong số những loại quà tặng 8/3 handmade thì thiệp là lựa chọn số một. Những tấm thiệp handmade đơn giản mà đẹp nhưng lại có thể khiến mẹ cảm động về đứa con của mình. Nếu bạn có trí tưởng tượng tốt và có sẵn hoa tay, thì có thể tự mình sáng tạo ra vô vàn loại thiệp độc đáo, còn nếu không, đừng lo vì trên internet, hay các group handmade luôn có những mẫu thiệp đơn giản kèm video hướng dẫn giúp bất kì ai cũng có thể tạo ra tác phẩm xinh xắn.

Thiệp handmade tặng mẹ ngày 8/3 (Nguồn: ytimg.com)

2. Hoa handmade

Thay vì tặng những bó hoa tươi với giá thành khá là cao vào những dịp lễ, hãy suy nghĩ đến việc tặng cho mẹ yêu một bó hoa handmade làm từ giấy, hoặc cũng có thể là những bó hoa khô vừa thơm vừa đẹp để mẹ có thể lưu lại lâu và khi nhìn nó sẽ luôn nhớ về những đứa con thơ của mình.

Các bạn gái thì có thể tự mình chọn nguyên liệu như giấy nhún, vải dạ, vải thun, dây kẽm,.. để tự làm hoa, còn những bạn nam không được khéo tay thì hoàn toàn có thể đặt mua những bó hoa handmade với rất nhiều lựa chọn để dành tặng cho mẹ.

Bên cạnh đó, bó hoa kết hợp với rau củ quà 8/3 cho mẹ cũng là một món quà độc đáo đấy. Rau củ quả nếu biết kết hợp các loại củ có màu sắc khác nhau, thêm một chút khéo léo là bạn có thể tạo ra bó hoa thật đẹp để mẹ chụp hình khoe với cả nhà, lại còn nấu ra thêm những món ngon bổ sung chất dinh dưỡng từ rau củ nữa.

Tự tay làm hoa giấy tặng mẹ nhân dịp 8/3 (Nguồn: freshlyfound.com)

3. Vẽ tranh nghệ thuật

Những bức tranh nghệ thuật đều mang lại vẻ đẹp rất riêng do tâm hồn của người nghệ sĩ được gửi gắm vào trong đó. Nếu bạn có một chút năng khiếu về hội họa, tại sao không thử sức vẽ một bức tranh dành cho mẹ giống như một món quà tặng 8/3 handmade. Có thể vẽ chân dung mẹ, vẽ hình chibi, vẽ những loài hoa mà mẹ yêu thích,… có rất nhiều tranh màu nước đẹp cho bạn lựa chọn. Chỉ cần vài trang giấy, cùng một bộ màu nước là đã có thể tạo ra kiệt tác rồi.

Những bức tranh này cũng thuộc hàng vô giá, vì đó là tâm huyết của bạn dành tặng cho mẹ. Nếu cần thêm những họa cụ hãy xem thử dụng cụ tập vẽ, họa cụ chất lượng tốt trên trang thương mại online Saigon-Gpdaily nhé.

Vẽ tranh chân dung tặng mẹ ngày 8 3 (Nguồn: cantho.edu.vn)

4. Cuốn sổ tay handmade đẹp

Chắn hẳn không ít các bà mẹ vẫn hay gặp chứng đãng trí, nhớ nhớ quên quên của tuổi già, cộng thêm việc phải nhớ rất nhiều thứ khiến đầu của mẹ lúc nào cũng đau. Vì vậy hãy giúp mẹ bằng cách tặng cho mẹ một cuốn sổ tay để mẹ có thể ghi lại những việc cần làm, theo dõi chi phí sinh hoạt,… Để làm ra một cuốn sổ tay handmade thì rất khó, đòi hỏi sự tỉ mỉ cao, nên lựa chọn tốt hơn chính là mua những cuốn sổ về, trang trí thêm theo ý thích của mẹ, vậy là đã có một món quà cực kì ý nghĩa.

Giá thành: bạn có thể tham khảo các loại sổ tay với đủ phong cách với mức giá từ 20 nghìn đến 500 nghìn đồng để trang trí và làm quà cho mẹ.

Sổ handmade tặng mẹ ngày 8/3 (Nguồn: mangue.com.vn)

5. Khăn len/Mũ len tự đan

Một món quà handmade tặng mẹ 8/3 và cho mẹ mang nhiều ý nghĩa khác chính là khăn len. Khăn len giống như lời nhắc nhở của chúng ta đến người được nhận quà là phải nhớ giữ ấm, bảo vệ sức khỏe. Có nhiều cách để đan khăn len, người tỉ mẩn thì chọn cách phức tạp, với những nút đan dày, đòi hỏi thời gian và sự kiên nhẫn, còn những người khác thì chọn cách đan dễ dàng. Bạn có thể học hỏi rất nhiều kiểu đan len từ internet và sáng tạo thêm để tạo ra thành phẩm đặc biệt dành riêng cho mẹ.

Tự tay đan cho mẹ khăn len dịp 8/3 (Nguồn: pixabay.com)

6. Cốc in hình mẹ con/gia đình

Cốc in hình tuy xuất hiện đã lâu nhưng vẫn là một trong những món quà được yêu thích bởi sự độc đáo của nó. Cái cảm giác nhìn hình ảnh của mình cũng như của người thân được in trên vật dụng hàng ngày rất hạnh phúc. Hãy làm mẹ bạn vui bằng cách chọn một hình ảnh đẹp nhất của mẹ bạn, hoặc của gia đình để đặt in lên cốc, đảm bảo mẹ bạn sẽ rất trân trọng chiếc cốc đó.

7. Gối ôm handmade

Một món quà vừa êm vừa ấm theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng chính là chiếc gối ôm handmade xinh xắn. Để làm gối ôm thì bạn cần có loại vải có độ co giãn và độ mềm mịn như vải thun, vải nỉ bông. Vải và bông để nhồi gối thì mua rất dễ dàng, khó nhất là khâu may gối, khâu này đòi hỏi bạn phải cẩn thận trong từng đường kim mũi chỉ. Thế nhưng khi nhìn thấy thành quả cũng như vẻ mặt hạnh phúc của mẹ khi nhận được quà thì bạn sẽ thấy công sức bỏ ra hoàn toàn xứng đáng.

Giá thành sản phẩm, trung bình 150 nghìn đồng cho một chiếc gối ôm handmade, bao gồm tiền vải và tiền bông nhồi. Bạn có thể tham khảo bông gòn bán theo kg, trung bình từ 70 nghìn đến 90 nghìn đồng cho 1 kí bông.

Gối ôm handmade tặng mẹ ngày 8-3 (Nguồn: duahaushop.com)

8. Vòng tay, dây chuyền handmade

Là phụ nữ thì ai cũng thích những món đồ trang sức để có thể lộng lẫy và hút mắt người nhìn nhất. Và đặc biệt các mẹ lại càng thích khi được con yêu tặng trang sức handmade, để khi có ai hỏi về nó, thì họ lại tự hào khoe thành quả của con mình. Để làm trang sức, vòng tay hay dây chuyền cho các mẹ thì thực sự không hề khó, chỉ cần một chút tập trung, bạn chỉ cần mua nguyên liệu tại các cửa hàng phụ liệu handmade và làm theo hướng dẫn là đã có thể tạo ra món đồ trang sức đáng yêu.

Giá thành để làm ra món quà này phần lớn là do công sức bỏ ra, chứ nguyên vật liệu thì rất dễ tìm và giá thành cũng rẻ, trung bình từ 20 đến 100 nghìn cho một chiếc vòng tay hay vòng cổ. Bạn có thể dễ dàng tìm mua nguyên liệu tại các cửa hàng bán phụ liệu handmade hoặc may mặc.

9. Cuốn album ảnh handmade

Thay vì làm những khung ảnh handmade thì một lựa chọn khác để làm quà 8/3 chính là album ảnh tự làm. Cách làm album ảnh đã được chia sẻ rất nhiều trên internet cũng như các trang mạng xã hội. Đơn giản nhất là album làm từ giấy bìa cứng, trang trí với màu nước, hình dán, còn phức tạp hơn là các album làm từ vải, vải nỉ, vải da,… Và để làm album handmade thì không đòi hỏi sự khéo tay, chỉ cần bỏ ra chút thời gian và sự tập trung, là bất kì ai cũng có thể sáng tạo ra một mẫu album độc nhất lưu trữ hình của mẹ và gia đình.

Album ảnh handmade tặng mẹ nhân ngày 8/3 (Nguồn: pinimg.com)

10. Món ăn, bữa ăn do chính tay bạn nấu

Điều hạnh phúc nhất của một người mẹ không phải ở đâu xa, mà chính là được nhìn thấy các con của mình lớn khôn. Hãy chứng minh bạn đã lớn khôn và có thể tự chăm sóc bản thân bằng cách đi chợ, vào bếp nấu một bữa cơm từ những nguyên liệu thực phẩm bổ dưỡng, an toàn cho mẹ như một món quà handmade tặng mẹ ngày 8/3. Không cần phải là các món quá cầu kỳ, chỉ cần một bữa cơm giản dị cho cả nhà, đủ để cho mẹ thấy rằng mình đã lớn khôn, và không phải quá lo lắng cho mình nữa.

Điều hạnh phúc nhất của mẹ chính là nhìn các con yêu có thể tự lo cho mình. (Nguồn: whatsfordinner.com)

11. Khuyên tai handmade

Trang sức vốn là món đồ mà các mẹ rất yêu thích, đặc biệt là những đôi khuyên tai, bởi nếu chọn được một đôi khuyên tai đẹp và phù hợp, nó có thể làm sáng bừng cả khuôn mặt. Khuyên tai là 1 gợi ý rất hay cho món quà tặng mẹ nhân ngày 8/3. Nếu bạn có năng khiếu về thẩm mỹ thì có thể tưởng tượng được ra mẫu khuyên tai phù hợp với gương mặt của mẹ và làm ra chúng, còn không thì có thể các mẫu trên Internet. Các mẫu khuyên tai mà phụ nữ lớn tuổi thường thích đó là những mẫu chứa hạt ngọc trai, hay các loại hạt giả đá, sang trọng. Nguyên liệu làm khuyên tai thì có thể mua tại cửa hàng bán phụ liệu handmade hoặc phụ liệu may mặc.

Khuyên tai mỹ nghệ tặng mẹ ngày 8- 3 (Nguồn: scdn.vn)

12. Vải may quần áo

Nếu tự thấy mình là một đứa hậu đậu và việc làm đồ handmade là bất khả thi, thì đây là lựa chọn cứu tinh cho bạn đây, vải may quần áo. Để lựa chọn vải phù hợp với độ tuổi của các mẹ thì hãy chú ý đến những màu sắc thanh lịch, nhã nhặn như màu trắng kem, màu be,… họa tiết trên vải thì cầu kì vừa đủ. Một số chất liệu vải mà phụ nữ trung niên thường thích là vải lụa mát lạnh mềm mại, vải voan, hoặc vải thun để may những bộ đồ mặc ở nhà. Tại thành phố Hồ Chí Minh có rất nhiều khu chợ vải nổi tiếng, bạn có thể tới lùng sục và tìm vải với giá cả rất phải chăng như chợ vải Soái Kình Lâm, chợ vải Lê Minh Xuân, tiệm vải Thái Tuấn,…

Vải may quần áo tặng mẹ ngày 8 3 (Nguồn: pixabay.com)

13. Khung ảnh

Tại sao không chọn quà handmade tặng mẹ ngày 8/3 là những chiếc khung ảnh dễ thương nhỉ? Bạn có thể tự tạo khung ảnh từ vô số vật liệu khác nhau như giấy bìa, que kem, đất sét,… hoặc có thể mua những chiếc khung ảnh thô và dùng những loài hoa, những màu sắc mà mẹ thích để trang trí, sau đó in những bức ảnh gia đình lồng vào.

Mua khung ảnh tặng mẹ (Nguồn: cdn.shopify.com)

14. Móc treo chìa khóa

Lại một món quà handmade tặng mẹ 8/3 và lại rất dễ làm nữa, chính là những chiếc móc treo chìa khóa. Từ đây nhờ những chiếc móc treo dễ thương này mà mẹ không còn phải chật vật nhớ xem để chìa khóa xe ở đâu, hay là chìa khóa nào của phòng nào nữa.

Cách làm móc khóa handmade thì có đầy ở trên mạng, với các video hướng dẫn cụ thể từ cách mua nguyên vật liệu, đến cách may, cách móc khóa,… Một lời khuyên nhỏ chính là bạn nên làm những chiếc móc khóa hơi to, kích cỡ xêm xêm lòng bàn tay, để mẹ có thể tìm thấy chìa khóa dễ dàng.

Ngày 8/3 tặng mẹ móc treo chìa khóa handmade (Nguồn: lemonshop.vn)

15. Quà socola handmade tặng mẹ ngày 8/3

Tại sao socola chỉ để dành riêng tặng cho người yêu trong khi mẹ là người yêu chúng ta nhất trên đời? Vào dịp 8/3 năm nay hãy thử tạo một món quà thật khác cho mẹ bằng món socola trang trí cực xinh, hấp dẫn tại nhà, thêm một cốc sữa nóng không đường là hai mẹ con có thể gần gũi nhau hơn rất nhiều. Để làm socola khá là dễ, từ những thanh socola được bán ở siêu thị, bạn có thể mua về, nấu chảy, và cho vào khuôn chờ thành hình. Muốn cho socola có thêm màu sắc bắt mắt thì có thể thêm cào một vài loại trái cây như dâu tây, táo, hoặc các loại hạt thơm ngon, hạt hạnh nhân, hạt đậu phộng rang,…

Sáng tạo với những thanh socola để làm quà 8/3 tặng mẹ cũng là 1 ý rất hay. (Nguồn: staticflickr.com)

Kết lại, có rất nhiều món quà handmade tặng mẹ 8/3, tuy nhiên nếu không có sự khéo tay hoặc quá bận rộn, hãy tham khảo thử một vài mẫu quà tặng đẹp và giá rất tốt tại Saigon-Gpdaily. Và quan trọng hơn cả, hãy xem như tất cả mọi ngày đều là ngày 8/3, hãy dành thời gian cho mẹ thật nhiều, phụ giúp mẹ các công việc nhà mỗi khi có thể, và hãy luôn tôn trọng cha mẹ. Mong bạn sẽ lựa chọn được món quà ưng ý nhất, và chúc cho tất cả những người phụ nữ có một ngày lễ 8/3 thật ý nghĩa và hạnh phúc.