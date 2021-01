15 món quà tặng 8/3 cho khách hàng độc đáo đa dạng ý nghĩa nhất

Ngày quốc tế phụ nữ là một trong những dịp để các công ty đối tác có thể tặng các món quà ý nghĩa cho khách hàng nữ của công ty. Hãy cùng tham khảo ngay 15 món quà tặng 8/3 cho khách hàng thân thiết cực kỳ chất và ý nghĩa trong bài viết sau.



1. Phiếu mua hàng

Hiện nay với sự ra đời và phát triển của nhiều hệ thống bán lẻ trên toàn quốc nên vì thế bên cạnh việc kinh doanh các mặt hàng thì các chuỗi bán lẻ cũng cho ra đời các sản phẩm phiếu mua hàng.

Với các loại phiếu này bạn sẽ được giao dịch với mệnh giá tiền tương đương được in trên mặt phiếu, thông thường thì phiếu mua hàng phát hành ra được áp dụng tại tất cả các chi nhánh của cửa hàng với những điều kiện sử dụng được in trên mặt sau. Chính sự tiện lợi này mà nhiều công ty đã mua các phiếu mua hàng để làm quà 8/3 cho khách hàng và đối tác thân thiết của công ty mình.

Phiếu mua hàng tặng là món quà ý nghĩa được nhiều công ty tặng cho khách hàng của mình (Nguồn: adayroi..com)

2. Hoa và thư cảm ơn

Một trong những cách tri ân khách hàng và đối tác của công ty trong dịp 8/3 đó chính là hoa và thư cảm ơn. Tuy đây chỉ là món quà tinh thần nhưng nó lại mang nhiều ý nghĩa tinh thần và được nhiều công ty áp dụng hiện nay.

Điều đặc biệt hơn nữa là các công ty thường chọn cách tặng hoa và thư cảm ơn rất bất ngờ trong đúng ngày 8/3, chính điều này đã làm cho khách hàng và đối tác của họ cảm nhận được sự quan tâm chân thành và có mối liên kết làm ăn lâu dài hơn.

Hoa là món quà mà bất kỳ khách hàng nữ nào cũng yêu thích (Nguồn: slaneyflowers.com)

3. Sản phẩm tri ân của công ty

Đây không chỉ là quà tặng 8/3 cho khách hàng mà nó còn được dùng làm quà tặng Tết cho khách hàng phù hợp ngân sách mang đậm tinh thần thương hiệu nhất của mỗi doanh nghiệp. Với những sản phẩm tri ân có in tên hay logo công ty sẽ làm cho khách hàng và đối tác cảm thấy được gần gũi và gắn bó với công ty hơn. Bên cạnh đó, thiết kế bên ngoài bắt mắt sẽ được nhiều khách hàng yêu thích chia sẻ lên mạng xã hội hơn từ đó giúp công ty có thể xây dựng tên tuổi của mình tốt hơn.

Sản phẩm tri ân của công ty (Nguồn: blogspot.com)

4. Áo mưa có logo công ty

Ngày nay đi ngoài đường trời mưa bạn có thể dễ dàng nhìn thấy nhiều người mang áo mưa có in logo của một công ty nào đó. Đây chính là món quà của các công ty dành cho khách hàng của mình trong các dịp lễ lớn, trong đó có ngày 8/3. Vì vậy các loại áo mưa tiện dụng, không ngấm nước có in logo công ty cũng là một sự lựa chọn hoàn hảo và được nhiều doanh nghiệp lựa chọn trong ngày phụ nữ hằng năm.

Áo mưa có logo công ty cũng là một sự lựa chọn phù hợp (Nguồn: rongbaycdn.com)

5. Nón bảo hiểm logo công ty

Ngoài áo mưa thì nón bảo hiểm đạt chuẩn an toàn chất lượng có in logo doanh nghiệp cũng là một món quà ý nghĩa và hữu dụng dành cho khách hàng thân thiết của mình. Việc in ấn và sản xuất các loại quà có in logo này cũng vô cùng tiết kiệm chi phí cho doanh nghiệp. Chính vì thế công ty vừa tạo được ấn tượng cho khách hàng vừa nhờ khách hàng quảng bá giúp thương hiệu của mình ra bên ngoài.

Nón bảo hiểm logo công ty (Nguồn: xuongmubaohiem.com)

6. Giỏ quà 8/3 cho khách hàng

Những giỏ quà tết ý nghĩa, sang trọng là quà 8/3 cho khách hàng được các công ty sử dụng hiện nay. Với nhiều lựa chọn khác nhau có thể là giỏ hàng gia vị nấu ăn hằng ngày, giỏ hàng mỹ phẩm hay các giỏ hàng các loại thực phẩm. Tuy chỉ là các món quà đơn giản nhưng chúng sẽ giúp tạo được sự quan tâm và lòng tin từ công ty dành cho khách hàng của họ.

7. Bữa tiệc tri ân cho khách hàng

Một trong những món quà 8/3 dành cho khách hàng nữ của các công ty đó chính là tổ chức các buổi tiệc tri ân. Mặc dù có thể là những bữa tiệc nhẹ, ở những địa điểm gần gũi nhưng chúng sẽ giúp công ty được gần gũi và quan tâm khách hàng của mình một cách tốt hơn. Bên cạnh đó cách này sẽ giúp truyền thông tốt cho doanh nghiệp của mình hơn.

Bữa tiệc tri ân cho khách hàng (Nguồn: t2conline.com)

8. Bánh kem chúc mừng

Việc khách hàng nhận được một chiếc bánh kem nho nhỏ có ghi chú tên công ty chúc bạn một ngày quốc tế phụ nữ vui vẻ và hạnh phúc là điều bất ngờ mà bất kỳ khách nào cũng muốn được công ty quan tâm. Tuy nhiên vì kinh phí cao nên món quà này chỉ được các công ty lớn áp dụng mà thôi.

Một hộp bánh kem xinh xinh bé bé cũng là sự lựa chọn tối ưu của các công ty (Nguồn: kenh14.vn)

9. Cây viết có logo công ty

Đây là quà tặng 8/3 cho khách hàng được nhiều công ty áp dụng hiện nay. Chỉ cần sản xuất những cây bút có thiết kế đơn giản và in tên công ty của mình lên và tặng cho khách hàng. Họ sẽ cảm thấy vui và đánh giá tốt công ty của bạn hơn. Bên cạnh đó chi phí cho món quà này cũng không quá mắc trên thị trường hiện nay.

Viết có logo công ty (Nguồn: quatangthienviet.com)

10. Trang sức cài áo

Có thể là một chiếc logo nhỏ nhỏ hay một cái huy hiệu của công ty dành tặng cho khách hàng nữ của mình trong ngày 8/3 nhưng họ sẽ cảm thấy vô cùng yêu thích và vui vẻ. Vì ngoài mục đích làm trang sức họ sẽ yêu thích và muốn quảng bá doanh nghiệp đến nhiều người khác hơn.

Trang sức cài áo (Nguồn: heraz.vn)

11. Đồ điện gia dụng

Các loại đồ điện gia dụng hiện đại dường như là món quà 8/3 được nhiều khách hàng nữ yêu thích nhất hiện nay. Lý do đơn giản là vì chúng là món quà có thể sử dụng được cho cuộc sống hằng ngày và mỗi lần sử dụng chúng khách hàng sẽ nhớ tới công ty của bạn hơn.

12. Móc khóa logo công ty

Giống như các loại bút bi có in logo thì móc khóa logo công ty được nhiều doanh nghiệp áp dụng để tặng cho khách hàng nữ trong những ngày 8/3 hằng năm. Với mức chi phí rẻ và tiện dụng nên được nhiều công ty sản xuất để tặng cho khách hàng của mình.

Móc khóa logo công ty (Nguồn: luckybox.vn)

13. Thiết kế chương trình khuyến mãi cho khách hàng nữ

Những chương trình mua hàng giảm giá, mua 1 tặng 1 chỉ áp dụng cho khách hàng nữ là những chương trình khuyến mãi hay được áp dụng trong ngày 8/3. Đây được xem là món quà tri ân ý nghĩa và kích thích người tiêu dùng mua sắm tốt hơn. Điều này vừa có thể tăng doanh thu cho công ty và tạo được món quà ý nghĩa cho khách hàng.

Chương trình khuyến mãi dành cho khách hàng nữ (Nguồn: saigon-gpdaily.com.vn)

14. Thực phẩm chức năng

Một trong những quà tặng 8/3 cho khách hàng nữ được yêu thích nhất hiện nay là các thực phẩm chức năng, nhất là các loại thực phẩm chức năng làm đẹp. Nếu công ty tặng cho khách hàng nữ những món quà này thì họ sẽ cảm thấy công ty quan tâm và chăm sóc họ tốt hơn, điều này sẽ làm họ gắn bó với tên tuổi doanh nghiệp lâu hơn.

Thực phẩm chức năng (Nguồn: suckhoedoisong.vn)

15. Đồ lưu niệm

Đồ lưu niệm là món quà được nhiều công ty áp dụng để tặng cho khách hàng nữ của mình trong những dịp lễ 8/3 hay 20/11. Tuy chỉ là những món đồ đơn giản nhưng nó lại mang nhiều ý nghĩa tinh thần và giúp doanh nghiệp giữ được khách hàng thân thiết của mình được lâu dài hơn.

Đồ lưu niệm (Nguồn: sapo.vn)

Chắn hẳn với 15 gợi ý trên các doanh nghiệp có thể thiết kế được những món quà tặng 8/3 cho khách hàng cực kỳ ý nghĩa. Chính nhờ món quà này mà khách hàng sẽ cảm thấy được quan tâm và gắn bó lâu dài với công ty của bạn hơn.