15 mũ bảo hiểm thời trang đạt tiêu chuẩn QCVN 2 đẹp nhất giá từ 450k

Mũ bảo hiểm như thế nào thì đạt chuẩn? Có rất nhiều yếu tố để xác định mũ bảo hiểm đạt chuẩn, do đó người tiêu dùng cần tìm hiểu kỹ trước khi lựa chọn. Để chọn được mũ bảo hiểm chất lượng, các bạn có thể tham khảo qua những mẫu mũ bảo hiểm thời trang đạt tiêu chuẩn sau đây.



1. Mũ bảo hiểm thời trang đạt tiêu chuẩn là gì?

Mũ bảo hiểm đạt chuẩn là những sản phẩm phù hợp với các quy định của pháp luật về chất lượng hàng hóa. Mũ phải được cấu tạo đủ 3 bộ phận: phần vỏ, phần mút xốp (đệm bảo vệ) và hệ thống dây cài. Kiểu dáng mũ phải có trong quy định tại QCVN 2:2008/ BKHCN, bao gồm mũ che nửa đầu, mũ 3/4 đầu và mũ fullface.

Đối với các loại mũ có thiết kế lưỡi trai mềm gắn ở vỏ mũ hoặc lưỡi trai rời có thể tháo lắp thì độ dài từ điểm gắn kết đến điểm đầu của lưỡi trai không được quá 70 mm. Đối với các loại mũ có thiết kế lưỡi trai cứng gắn với vỏ mũ thì độ dài của lưỡi trai cứng không được lớn hơn 50mm. Nếu mũ có thiết kế vành cứng xung quanh thì độ dài không quá 20 mm. Đặc biệt, mũ bảo hiểm phải được kiểm định và chứng nhận đảm bảo tiêu chuẩn, công b phù hợp quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 2 : 2008/BKHCN.

Để bảo vệ bản thân nên chọn mua Mũ bảo hiểm thời trang đạt chuẩn (Nguồn: blog4banh.net)

2. Các thương hiệu mũ bảo hiểm thời trang đạt tiêu chuẩn

Trên thị trường có vô vàn sản phẩm, “vàng thau lẫn lộn” rất khó để chọn được mũ bảo hiệp đạt tiêu chuẩn. Dưới đây là các thương hiệu mũ bảo hiểm thời trang tiêu chuẩn, chất lượng đảm bảo, các bạn có thể tham khảo trước khi lựa chọn.

2.1. Mũ bảo hiểm 3/4 AGV X70 E2205 Multi Trofeo Chocolate

Đại diện đầu tiên không thể không nhắc đến là nón bảo hiểm thời trang nam 3/4 AGV X70 E2205 Multi Trofeo Chocolate. Mũ sở hữu một vẻ ngoài ấn tượng, đẹp mắt và rất hiện đại. Sản phẩm được kiểm định chất lượng, đảm bảo an toàn, khách hàng có thể yên tâm sử dụng. Mũ được làm từ chất liệu sợi thủy tinh ACF nên ngoài độ bền cao thì mũ có trọng lượng siêu nhẹ. Phần mút lót bên trong rất dày và chắc chắn, bảo vệ tốt phần đầu, hạn chế tối đa tổn thương khi va đập. Sản phẩm được phủ viền bằng da thật, vừa giúp kháng khuẩn tốt lại rất an toàn và dễ chịu khi đội mũ. Khóa đôi D-ring an toàn, chắc chắn.

Giá tham khảo: 6.390.000đ.

2.2. Mũ bảo hiểm fullface AGV K1 E2205 Multi Asia Fit Matt Black

Trong các loại mũ bảo hiểm thời trang thì mũ bảo hiểm fullface AGV K1 E2205 Multi Asia Fit Matt Black rất được người tiêu dùng ưa chuộng bởi chất lượng vượt trội. Phần vỏ ngoài của mũ rất chắc chắn, chống va đập cực tốt, được sản xuất trên công nghệ HIR-TH. Vỏ bên trong được làm từ 4 lớp EPS, nén trên công nghệ FEM nên rất chắc chắn, ôm trọn phần đầu, bảo vệ người lái luôn an toàn. Mũ tuy được thiết kế fullface nhưng không hề ngột ngạt, nhờ hệ thống thoáng khí thông minh cùng chất liệu vải lót cao cấp mà người đội luôn cảm thấy thông thoáng và dễ chịu. Mũ được kiểm định chất lượng an toàn, đáp ứng đầy đủ mọi tiêu chí.

Giá tham khảo: 5.990.000đ.

Mũ bảo hiểm fullface AGV (Nguồn: x135shop.vn)

2.3. Mũ bảo hiểm 3/4 AGV X70 Multi Asian Fit Mino 73 White/Red

Mũ bảo hiểm thời trang đạt tiêu chuẩn tiếp theo là AGV X70 Multi Asian Fit Mino 73. Sản phẩm sở hữu thiết kế theo phong cách cổ điển nhưng vẫn không kém phần thanh lịch, phù hợp nhu cầu thẩm mỹ người dùng hiện đại. Mũ bảo hiểm AGV X70 Multi Asian Fit Mino 73 đạt tiêu chuẩn chất lượng, độ bền cao, chắc chắn sẽ khiến bạn hài lòng. Mũ được làm từ sợi thủy tinh ACF nên ngoài sở hữu độ bền cao, chịu lực tốt thì trọng lượng rất nhẹ, khi đội không gây khó chịu. Lớp lót bên trong được làm từ EPS chất lượng cao, dày dặn và mềm mại, vừa đảm bảo an toàn vừa mang lại cảm giác thoải mái cho người đội.

Giá tham khảo: 5.990.000đ.

2.4. Mũ bảo hiểm fullface Nexx SX-100 Blast Blue

Mũ bảo hiểm fullface Nexx SX-100 Blast Blue đạt tiêu chuẩn ECE/22-05, DOT và NBR-7471:2001 nên độ bền cùng độ an toàn rất tốt. Phần vỏ ngoài được làm từ nhựa ABS cao cấp, bề mặt chắc chắn, láng mịn và chịu lực cực tốt. Mút lót bên trong rất dày dặn, bảo vệ phần đầu luôn an toàn, hạn chế các tổn thương khi gặp sự cố. Khi đội mũ không hề cảm thấy ngột ngạt nhờ hệ thống Air Dynamic System gồm 2 lỗ hút gió và 2 lỗ thông gió, mang lại cảm giác thông thoáng và dễ chịu cho người dùng, thoải mái khi lái xe.

Giá tham khảo: 3.990.000đ.

2.5. Nón bảo hiểm fullface Torc T18

Nón bảo hiểm fullface Torc T18 sở hữu vẻ ngoài năng động, mang đến nét ấn tượng cho người đội ngay cái nhìn đầu tiên. Mũ bảo hiểm thời trang đạt tiêu chuẩn, phù hợp để sử dụng để di chuyển trên xe phân khối lớn, chạy đường trường. Mũ có độ bền cao, độ an toàn đảm bảo nhờ được làm từ chất liệu nhựa ABS. Các lớp đệm xốp bên trong nón được thiết kế thông minh, vừa vặn khuôn mặt người đội, tạo cảm giác dễ chịu khi lái xe. Mũ còn được trang bị 2 lớp kính ngoài và trong, rất hữu ích khi di chuyển lúc trời nắng hoặc mưa.

Giá tham khảo: 1.690.000đ.

Nón bảo hiểm fullface Torc T18 (Nguồn: bizweb.dktcdn.net )

2.6. Mũ bảo hiểm 3/4 LS2 OF570 Verso Single Mono Matt Black

Cái tên tiếp theo trong danh sách những thương hiệu mũ bảo hiểm thời trang đạt tiêu chuẩn cao chắc chắn không thể vắng mặt LS2 OF570 Verso Single Mono Matt Black. Phần vỏ nón được làm từ hỗn hợp KPA, nên rất dẻo dai và chắc chắn, chịu va đập mạnh cực kỳ tốt. Phần đệm lót bên trong được làm theo công nghệ Laser 3D, vừa chắc chắn lại vừa ôm sát khuôn mặt, tạo cảm giác thoải mái và an toàn cho người đội. Khóa mũ chắc chắn, chốt khóa đóng mở dễ dàng. Mũ bảo hiểm 3/4 LS2 OF570 Verso Single Mono Matt Black còn có hệ thống thông khí khoa học, giúp đầu luôn thông thoáng và thoải mái khi đội mũ.

Giá tham khảo: 2.625.000đ.

2.7. Mũ bảo hiểm 3/4 Andes Luxury 202FD-T40

Mũ bảo hiểm 3/4 Andes Luxury 202FD-T40 chất lượng cao, được kiểm định chất lượng, đảm bảo an toàn tuyệt đối khi tham gia giao thông. Thiết kế hiện đại, bảo vệ toàn diện cả đầu, có kính chắn tiện lợi, phù hợp di chuyển xa. Vỏ ngoài được làm từ nhựa ABS, rất cứng cáp, chống va đập cực tốt. Phần mút xốp bên trong dày, êm và cực thoáng khí, tạo cảm giác êm dịu cho người dùng. Dây quai mũ chắc chắn, dễ dàng ôm sát đầu, giúp người đội mũ luôn an toàn khi lái xe.

Giá tham khảo: 1.609.000đ.

2.8. Mũ bảo hiểm fullface Yohe 981

Đại diện mũ bảo hiểm thời trang đạt tiêu chuẩn tiếp theo là nón bảo hiểm fullface Yohe 981 chất lượng vượt trội, giá thành hợp lý. Mũ có vỏ ngoài làm từ nhựa ABS nguyên sinh, có độ bền cao, hấp thụ lực tốt, khó vỡ. Lớp mút xốp bên trong được làm từ chất liệu EPS, rất dày dặn, hấp thụ lực tốt, giúp bảo vệ đầu luôn an toàn khi gặp sự cố. Mũ còn được trang bị kính chắn gió , bụi và nắng cực hiệu quả, mang làm cảm giác thoải mái khi lái xe. Mũ đạt tiêu chuẩn Châu Âu ECE R22.05, người dùng có thể yên tâm lựa chọn.

Giá tham khảo: 1.500.000đ.

Mũ bảo hiểm fullface Yohe 981 (Nguồn: bizweb.dktcdn.net)

2.9. Mũ bảo hiểm Royal M138 V.3

Mũ bảo hiểm Royal M138 V.3 sở hữu thiết kế rất ấn tượng, mũ kiểu fullface, phù hợp để di chuyển trên xe phân khối lớn, chạy đường trường. Vỏ mũ được sản xuất từ chất liệu nhựa ABS nguyên sinh, rất chắc chắn và bền đẹp. Lớp đệm bên trong dày dặn, êm ái, ôm trọn đầu, giảm dư chấn rất hiệu quả. Mũ có trọng lượng phân tán đều, khi đội không năng hoặc đau đầu, rất thoải mái và thoáng mát. Miếng lót trong nón có thể tháo rời để vệ sinh rất đơn giản. Mũ được trang bị khóa chắc chắn, tháo mở linh động, rất tiện lợi khi sử dụng. Mũ đạt tiêu chuẩn an toàn, các bạn có thể yên tâm lựa chọn.

Giá tham khảo: 1.555.000đ.

2.10. Mũ bảo hiểm fullface LS2 FF353

Mũ bảo hiểm fullface LS2 FF353 đạt tiêu chuẩn an toàn, được chứng nhận chất lượng theo đúng quy định của bộ công thương nên chất lượng rất đảm bảo. Mũ có thiết kế hiện đại, vẻ ngoài rất ấn tượng, vẻ đẹp rất khó cưỡng. Vỏ nón được làm từ chất liệu cao cấp, rất bền đẹp và an toàn. Mút xốp được làm từ chất liệu EPS, rất mềm mại và chắc chắn, giúp giảm dư chấn, bảo vệ phần đầu luôn an toàn. Kính chắn của nón được làm từ chất liệu Polymer, chống chói hiệu quả, giúp chắn bụi, che mưa nắng rất tốt. Hệ thống thông khí của mũ rất linh hoạt và khoa học, giúp người đội luôn thoải mái và dễ chịu.

Giá tham khảo: 1.500.000đ.

Mũ bảo hiểm fullface LS2 FF353 (Nguồn: bizweb.dktcdn.net)

2.11. Mũ bảo hiểm 3/4 Bulldog Perro 3

Tiếp theo là nón bảo hiểm thời trang nữ Bulldog Perro 3, sản phẩm đạt tiêu chuẩn an toàn, chất lượng đỉnh cao. Form nón theo phong cách 3/4 hiện đại, kết cấu bền chắc, an toàn và hợp thời trang. Vỏ nón được làm từ chất liệu nhựa ABS cho độ an toàn cực cao, êm ái hơn khi lớp mút xốp được làm dày dặn. Mũ bảo hiểm 3/4 Bulldog Perro 3 có thể bảo vệ người lái rất tốt, giảm chấn tốt, hạn chế tối đa tổn thương khi gặp tai nạn. Khóa mũ được thiết kế rất chắc chắn, khóa mở linh động, rất tiện lợi cho người lái. Mũ đạt cả hai tiêu chuẩn của ECE 2205 và Quatest 3, khách hàng có thể yên tâm khi sử dụng.

Giá tham khảo: 800.000đ.

2.12. Mũ bảo hiểm Fullface Sunda 811

Nón bảo hiểm thời trang Hàn Quốc Fullface Sunda 811 được sản xuất trên dây chuyền hiện đại, chất lượng đảm bảo, đạt tiêu chuẩn an toàn. Mũ có thiết kế vỏ ngoài bằng chất liệu nhựa ABS, rất chắc chắn, chống va đập tốt. Mút xốp bên trong bằng nhựa EPS chất lượng, hấp thụ lực tốt, bảo vệ phần đầu luôn an toàn. Kính làm từ nhựa PC, chống trầy xước, chống tia UV hiệu quả. Quai mũ và khóa được thiết kế hiện đại, rất chắn, dễ dàng khóa mở.

Giá tham khảo: 990.000đ.

2.13. Mũ bảo hiểm có kính Deemount

Nhắc đến các thương hiệu mũ bảo hiểm chất lượng cao thì không thể không nhắc đến Deemount. Sản phẩm sở hữu thiết kế 1/2 đầu, kích thước đa dạng, mẫu mã sang trọng. Trọng lượng mũ phân tán đều, không gây đau hay nặng đầu, rất thoải mái khi sử dụng. Mũ bảo hiểm có kính Deemount có độ bền cao và chịu va đập tốt nhờ lớp ngoài được làm từ nhựa PC cao cấp, bên trong là mút xốp EPS cao cấp, đảm bảo bảo vệ phần đầu luôn an toàn khi tham gia giao thông. Mũ còn có kính chắn gió, góc nhìn rộng, dễ quan sát, chống chói tốt. Giá của mũ bảo hiểm thời trang có kính Deemount cũng rất hợp lý.

Giá tham khảo: 750.000đ.

Mũ bảo hiểm có kính Deemount (Nguồn: cf.shopee.vn)

2.14. Mũ bảo hiểm cao cấp GRS A649K

Mũ bảo hiểm GRS A649K đạt tiêu chuẩn QCVN 2:2008/BKHCN do đó khách hàng có thể yên tâm lựa chọn. Mũ có phần vỏ được làm từ nhựa ABS cao cấp, cứng cáp và rất bền. Mút xốp bên trong làm bằng nhựa EPS, có khả năng hấp thụ lực hiệu quả, bảo vệ phần đầu khỏi những chấn động khi tai nạn. Mũ được thiết kế 3/4 đầu, bảo vệ phần đầu tốt, tạo cảm giác thoải mái cho người đội. Kính chắn được làm từ nhựa PC, chống trầy xước tốt, chống tia UV và chống chói hiệu quả.

Giá tham khảo: 550.000đ.

2.15. Mũ bảo hiểm nhám đúc Giro GIR016N

Cái tên cuối cùng các bạn có thể tham khảo chính là dòng mũ bảo hiểm thời trang đạt tiêu chuẩn Giro GIR016N nhám đúc. Mũ có kiểu dáng độc đáo, rất trẻ trung và gọn nhẹ. Nón với vỏ ngoài làm từ EPS và PC, được làm từ xốp Polystyrene ép đúc cao cấp, nên chất lượng rất tốt, chịu va đập mạnh hiệu quả, bảo vệ phần đầu luôn an toàn. Mũ có thiết kế đẹp, chắc chắn và bên trong lót vải thoáng khí, người đội luôn cảm thấy thoải mái và dễ chịu khi đội.

Giá tham khảo: 460.000đ.

Mũ bảo hiểm nhám đúc Giro (Nguồn: saigon-gpdaily.com.vn)

3. Nón bảo hiểm thời trang mua ở đâu

Thị trường mũ bảo hiểm nhìn chung rất sôi động, muôn nghìn sản phẩm đến từ vô số thương hiệu lớn bé, mở ra vô số sự lựa chọn cho người tiêu dùng. Tuy nhiên chính sự phong phú chủng loại cũng khiến người tiêu dùng cảm thấy nan giải, không biết chọn sản phẩm nào thì đảm bảo chất lượng. Yếu tố tiên quyết để mua được mũ bảo hiểm đẹp, đúng chuẩn đó chính là tìm đến các địa chỉ đáng tin cậy. Nếu muốn trực tiếp kiểm tra và trải nghiệm sản phẩm các bạn có đến các địa chỉ chuyên phân phối mũ bảo hiểm, các trung tâm thương mại, đại lý của nhãn hàng để chọn mua. Bên cạnh đó, các bạn có thể chọn mưa trực tuyến trên các trang thương mại điện tử uy tín. Ví như những mẫu mũ bảo hiểm được giới thiệu ở trên, nếu các bạn muốn chọn mua có thể tìm chọn tại Saigon-Gpdaily.com. Chọn mua ở địa chỉ tốt sẽ giúp bạn chọn được mũ bảo hiểm đạt tiêu chuẩn, bảo hành tốt, giá cả hợp lý.

Để bảo vệ chính bản thân và những người bên cạnh khi tham gia giao thông, chọn được mũ bảo hiểm chất lượng rất quan trọng. Các mẫu mũ bảo hiểm thời trang đạt tiêu chuẩn ở trên đều đang được bán trên Saigon-Gpdaily.com, nếu có nhu cầu tìm hiểu và lựa chọn các bạn có thể truy cập website và tìm hiểu thêm thông tin. Sau khi nắm chắc những nguyên tắc khi chọn mua mũ bảo hiểm thì hãy nhanh tay để nhận được nhiều ưu đãi khi mua hàng tại đây nữa nhé!