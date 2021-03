15 tác dụng tinh dầu bạc hà trị mụn thâm, chữa xoang, đuổi muỗi chuột

Pha loãng trước khi bôi lên da hay sử dụng trực tiếp: Đây là khuyến cáo sử dụng an toàn mà bạn nên để ý thực hiện. Nên pha loãng từ 2 -5 % rồi mới sử dụng sẽ đảm bảo an toàn hơn khi phải bôi tinh dầu bạc hà lên da. Với những vùng da mỏng, dù đã pha loãng thì tinh dầu bạc hà vẫn gây tổn thương cho da. Do đó, để sử dụng, bạn nên dùng thêm dầu nền để hỗn hợp loãng hơn nhằm đảm bảo hiệu quả sử dụng.