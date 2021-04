15 ứng dụng Siri thông minh thao tác iPhone không cần chạm màn hình

Siri là một ứng dụng rất phổ biến trên iPhone, bất kỳ ai sử dụng dòng điện thoại này cũng sẽ biết đến ứng dụng nổi bật này. Vậy ứng dụng Siri trên iPhone là gì? Cùng tìm hiểu qua bài viết dưới đây của Blog Saigon-Gpdaily nhé!



1. Trợ lý ảo Siri là gì

1.1. Khái niệm trợ lý ảo Siri

Siri là một “cô trợ lý ảo” được tập đoàn công nghệ Mỹ Apple tích hợp sẵn trên các thiết bị của mình giúp người dùng có thể điều khiển thiết bị thông qua giọng nói. Và đây cũng chính là trợ lý lần đầu tiên xuất hiện trên iPhone 4S. Sản phẩm được giới thiệu bởi Apple như là một trong những tính năng tốt nhất trên iPhone trong buổi giới thiệu đầu tiên.

Cô trợ lý Siri sẽ hỗ trợ đắc lực cho bạn trong cuộc sống hằng ngày (Nguồn: kdienthoai.com)

1.2. Cách bật hoặc tắt ứng dụng Siri

Có nên mua điện thoại iPhon7 32gb trở lên tích hợp tính năng Siri. Bạn có thể gọi Siri bằng cách sử dụng các nút kích hoạt. Chẳng hạn nếu bạn có iPhone 6 trở lên, hãy giữ nút Home, sau đó nói những gì bạn cần. Tuy nhiên trên một số thiết bị điện thoại – máy tính bảng hiện đại, bạn có thể cần đợi Siri xuất hiện trước khi bạn thực hiện yêu cầu. Hoặc là trên iPhone X thì cần phải bấm nút nguồn bên cạnh phải rồi ra lệnh cho nó. Còn Trên HomePod, bạn có thể bấm nút home ở đỉnh đầu của nó là được.

Ngôn ngữ hỗ trợ Siri có thể nói và hiểu tiếng Anh (Úc, Canada, Ấn Độ, New Zealand, Singapore, Anh, Mỹ), tiếng Tây Ban Nha, tiếng Pháp, tiếng Đức, tiếng Ý, tiếng Nhật, tiếng Hàn, tiếng Quan Thoại, tiếng Na Uy, Quảng Đông, Thụy Điển, Đan Mạch, Hà Lan, , Thái Lan và Bồ Đào Nha. Chính vì thế mà nếu như bạn nói những ngôn ngữ chưa được hỗ trợ thì nó sẽ không thể hiểu, chẳng hạn như tiếng Việt.

Cách bật ứng dụng Siri trên điện thoại chơi game giá rẻ (Nguồn: cdn.tgdd.vn)

2. 15 ứng dụng Siri thao tác trên iPhone không cần chạm màn hình

2.1. Ứng dụng Siri tìm kiếm bằng giọng nói

Tham khảo 27 tính năng Siri thú vị có thể bạn chưa biết? Trong đó, tìm kiếm là một trong những tính năng cực hay. Bạn có thể sử dụng ứng dụng này để tìm kiếm bất kỳ thông tin nào mà bạn cần. Siri sẽ sử dụng dịch vụ của các web để lấy dữ liệu từ các nguồn nên kết quả sẽ chính xác và xát với nhu cầu tìm kiếm của bạn hơn.

Ví dụ nếu bạn cần tìm kiếm giờ chiếu của một bộ phim, khi bạn gõ thông tin tìm kiếm đó thì sẽ thấy kết quả là giờ chiếu luôn chứ không phải truy cập vào bất kỳ trang web nào nữa mới có được thông tin.

2.2. Tạo lời nhắc, sự kiện

Tạo lời nhắc, sự kiện là tính năng được rất nhiều người khen ngợi khi sử dụng. Hằng ngày ai cũng có nhiều công việc để thực hiện và việc phải nhớ hết những công việc cũng là một việc khá mệt. Chính vì vậy tính năng tạo lời nhắn và sự kiện là rất phù hợp với mọi người. Bạn chỉ cần nói Remind me to… là công việc đó sẽ được thêm vào lời nhắc của bạn và đến thời gian thực hiện Siri sẽ báo cho các bạn biết.

Nếu bạn sử dụng những thiết bị iOS khác và được cài đặt chung một tài khoản thì lời nhắc sẽ được chuyển sang cả những thiết bị đó. Vì vậy bạn có thể nhận được lời nhắn ở bất kỳ cấu hình các đời iPhone. Bạn cũng có thể tạo thêm thời gian để Siri có thể nhắc bạn đúng thời gian mà bạn cần.

2.3. Đặt báo thức, đếm giờ

Bạn có thể sử dụng Siri để đặt báo thức cho mình, chỉ bằng những câu nói đơn giản như “Hey Siri set an alarm for 9 AM” hoặc “Hey Siri, wake me up at 6:30 AM” là bạn đã hẹn được giờ của mình. Và khi đến giờ Siri sẽ thông báo cho các bạn biết.

Báo thức bằng Siri (Nguồn: vox-cdn.com)

2.4. Gọi điện thoại, Facetime với mọi người

Gọi điện thoại hay facetime với bạn bè người thân qua Siri rất tiện và không tốn kém. Các bạn chỉ cần vào phần gọi điện của Siri nhập số điện thoại di động của người cần gọi là có thể liên lạc được với họ. Cũng có thể mở chức năng facetime nếu các bạn muốn.

2.5. Tính năng hỏi giờ trên Siri

Việc hỏi giờ với Siri rất đơn giản, bạn chỉ cần nói với Siri bây giờ là mấy giờ là bạn sẽ nhận được câu trả lời nhanh chóng và chính xác nhất. Tuy nhiên bạn chỉ nên hỏi giờ tại một địa điểm và trong một lần, vì nếu hỏi tại nhiều địa điểm khác nhau Siri sẽ chỉ trả lời câu hỏi ở địa điểm đầu tiên.

2.6. Chơi nhạc theo yêu cầu của bạn

Nghe nhạc là một cách giải trí mà rất nhiều người yêu thích. Các bạn có thể dễ dàng tìm được những bài hát từ các nghệ sĩ mà bạn yêu thích. Ngoài ra bạn cũng có thể bật nhạc trên Siri với các thể loại khác nhau. Cách sử dụng tính năng này cũng khá dễ dàng với các điều khiển đơn giản như play, pause, skip,..

Sử dụng ứng dụng Siri bằng giọng nói (Nguồn: tintuc.shopdunk.com)

2.7. Đặt bàn tại quán ăn, nhà hàng

Ứng dụng Siri này sẽ giúp bạn đặt bàn tại các nhà hàng quán ăn rất nhanh và chính xác. Sau khi bạn ra lệnh Siri sẽ kết nối với OpenTable để giúp bạn đặt chỗ. Bạn chỉ cần chọn giờ muốn đặt bàn kho Siri đã tìm được chỗ trống.

2.8. Truy cập ứng dụng

Với câu lệnh “open Dropbox” hoặc “Launch YouTube” là bạn đã có thể mở một lúc rất nhiều app khác nhau mà không sợ bị mất nhiều thời gian thời gian lướt và tìm thư mục mỗi khi sử dụng.

2.9. Tìm và đọc Email

Sử dụng tính năng tìm và đọc email của Siri các bạn sẽ không phải lo đến việc đi tìm thư mỗi khi cần. Bạn có chỉ cần sử dụng tên người gửi, ngày gửi hoặc tìm theo chủ đề bằng Siri là sẽ cho ngay kết quả. Ngoài ra khi mắt bạn bị bận thì có thể nhờ Siri đọc thư luôn cho bạn, chỉ cần bạn chọn được thư cần đọc.

Siri giúp hỗ trợ tìm tin tức (Nguồn: cloudfront.net)

2.10. Thực hiện phép tính, đổi đơn vị

Bạn hoàn toàn có thể thực hiện các phép tính thông qua tính năng này của Siri. Cho dù bạn muốn chuyển bất kỳ con số từ đơn vị nào sang đơn vị mà bạn cần đều sẽ được thực hiện. Ví dụ bạn muốn chuyển đổi từ tấn sang tạ, từ giờ sang km,… Siri đều đưa ra cho các bạn được kết quả chính xác nhất.

2.11. Kiểm tra lịch hẹn

Siri có thể xử lý rất tốt với các lịch hẹn của bạn. Nếu bạn quá bận có thể nhờ Siri xếp lịch và thông báo lịch hẹn với bạn. Với tính năng này của Siri có thể thay thế công việc của một thư ký đấy. Ngoài ra những ngày lễ quan trọng chỉ cần bạn cập nhật vào Siri khi đến ngày Siri sẽ thông báo cho các bạn. Và chắc chắn các bạn sẽ không bị quên hay bỏ lỡ một ngày quan trọng nào.

2.12. Bật bản đồ

Có Siri chắc chắn bạn không phải lo đến việc lạc đường dù đi đến đâu. Bạn cũng có thể hỏi Siri thời gian đến địa điểm của bạn là bao lâu, đi đường nào sẽ nhanh hơn, tránh tắc đường. Đặc biệt Siri còn tìm giúp bạn trạm xăng gần nhất, những quán ăn, cà phê ngon.

Sử dụng tính năng bản đồ trên Siri (Nguồn: cdn.tgdd.vn)

2.13. Ghi chép thông tin

Siri còn có thể làm thay nhiệm vụ của những quyển sổ đi theo bên bạn. Siri có tính năng ghi chép lại các thông tin rất tốt. Bạn chỉ cần bảo Siri ghi chép lại những thông tin quan trọng, cần thiết là bạn sẽ không cần phải lo lắng đến việc phải tự mình ghi nhớ lại.

2.14. Đọc báo, tin thể thao, lịch chiếu phim

Khi sử dụng Siri các bạn cũng có thể thỏa sức đọc báo, tin tức thể thao hay xem lịch chiếu phim, lịch bóng đá một cách rất đơn giản. Với những người có đam mê về thể thao, bóng đá thì Siri là một người bạn tuyệt vời. Bạn có thể để Siri theo dõi các trận bóng giúp bạn và bạn có thể hỏi về thông tin của trận đấu bất kỳ khi nào bạn cần.

2.15. Thay đổi cài đặt

Thông thường khi phải thay đổi cài đặt phải bật tắt khá nhiều bước. Nhưng với Siri các bạn chỉ cần nói với Siri như tắt wifi hay bật wifi là Siri sẽ thực hiện ngay mệnh lệnh của bạn. Bạn cũng không cần phải đụng tay vào để thực hiện các bước.

Điện thoại chơi game giá rẻ (Nguồn: tintuc.shopdunk.com)

Bài viết trên đây Blog Saigon-Gpdaily đã chia sẻ đến các bạn về ứng dụng Siri trên các siêu phẩm iPhone model mới nhất, chạy cực mượt rất chi tiết. Đây là một ứng dụng có rất nhiều tính năng nổi trội. Nếu đang sở hữu một chiếc điện thoại iPhone thì đừng chần chừ gì mà không cài đặt ngay ứng dụng này nhé!