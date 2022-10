15 xe tay ga có giá dưới 30 triệu tốt nhất tiện dụng cho nam nữ

Chỉ với 30 triệu trong tay bạn cũng có thể sở hữu được những chiếc xe tay ga thiết kế đẹp, phong cách thời thượng. Hãy cùng Blog Adayroi điểm danh ngay danh sách xe tay ga có giá dưới 30 triệu được yêu thích trên thị trường nhé!



1. Xe ga 50cc Today

Xe ga 50cc Today New mang phong cách cổ điển, trang nhã phù hợp với cả nam và nữ. Đèn pha Halogen mang đến cảm giác hoài niệm, đèn xi nhan tách biệt để lại ấn tượng mạnh. Bên cạnh đó, xe sử dụng đồng hồ đơn tròn thông báo lượng nhiên liệu tiêu thụ. Không chỉ sở hữu thiết kế cổ điển, xe còn được đánh giá cao nhờ công nghệ tiên tiến động cơ 4 thì, dung tích xi lanh 50cc, hệ thống phun xăng điện tử, cốp rộng. Bên cạnh đó mức tiêu hao nhiên liệu 1,8 lít/100km giúp xe tiết kiệm nhiên liệu đáng kể. Giá tham khảo: 14.800.000đ.

Xe ga 50cc Today gây ấn tượng bởi thiết kế thời trang, hiện đại (Nguồn: xebaonam.com)

2. Xe ga Zipi 50cc

Zipi 50cc là một chiếc xe tay ga thiết kế nhỏ nhắn phù hợp với nhiều đối tượng người dùng khác nhau. Sở hữu động cơ 50cc nên xe hướng tới cả người dùng là học sinh, người trung niên không có bằng lái xe. Zipi 50cc còn được đánh giá cao nhờ trang bị nhiều tiện ích, công nghệ như cốp rộng, gầm xe cao, yên xe kích thước lớn, đèn chiếu sáng halogen tiện lợi. Đây đều là những tiện ích vượt trội giúp dòng xe này có những điểm cộng khi so sánh với các loại xe cùng phân khúc. Giá tham khảo 14.800.000đ. Bạn có thể mua xe trả góp bằng thẻ tín dụng theo các thủ tục tại Adayroi để sở hữu xe khi chưa đủ chi phí.

3. Xe ga 50cc Scoopy

Xe ga 50cc Scoopy thiết kế thanh lịch, nhã nhặn phù hợp cho việc di chuyển trong thành phố. Xe có dung tích 50cc với vận tốc tối đa 60km/h đảm bảo an toàn khi di chuyển. Scoopy cũng là một mẫu xe tiết kiệm xăng với mức tiêu hao khoảng 1,8L xăng cho 100km. Điểm cộng cho dòng xe này là hệ thống phanh, giảm xóc, giảm chấn giúp xe di chuyển êm ái trên những tuyến đường dài cả thành phố và những quãng đường gồ ghề. Giá tham khảo: 14.800.000đ.

4. Xe ga 50cc Tact

50cc Tact nằm trong danh sách xe tay ga có giá dưới 30 triệu được nhiều người lựa chọn và đánh giá cao nhờ thiết kế nhỏ gọn, đơn giản, khả năng tiết kiệm nhiên liệu tốt. Xe phù hợp với việc di chuyển thành phố hoặc các quãng đường ngắn với vận tốc tối đa là 60km. Yên xe hai người ngồi vừa với khoảng sáng gầm ổn định, phanh đùm 2 bánh kết hợp CBS. Giá tham khảo: 14.800.000đ.

Xe ga 50cc tact thiết kế nữ tính, đơn giản (Nguồn: xebaonam.com)

5. Xe ga 50cc Giorno

Xe ga 50cc Giorno là chiếc xe Retro cổ điển trong các loại xe tay ga cho nữ dưới 30 triệu hướng đến nhiều đối tượng khách hàng yêu thích vẻ đẹp thanh lịch, nhã nhặn. Xe thiết kế đường nét bo tròn, xi nhan và cụm đèn xe phong cách Á – Âu cổ điển. Xe sở hữu động cơ 50cc nên phù hợp với cả đối tượng học sinh không cần bằng lái. Điểm nổi bật của xe là hệ thống phanh Combi Brake đảm bảo an toàn ngay cả khi phanh gấp. Kết hợp các công nghệ như dung tích xi lanh 50cc, 4 kì, làm mát gió, phun xăng điện tử PGM – FI. Bạn có thể chọn mua xe ga 50cc Giorno màu cà phê nổi bật cá tính với giá tham khảo: 15.900.000đ.

6. Xe ga 50cc Nio S Nioshima

Xe ga 50cc Nio S Nioshima thiết kế hài hòa hướng đến nhiều đối tượng khách hàng đặc biệt là những người yêu thích sự nhẹ nhàng, thanh lịch. Xe sở hữu kiểu dáng và màu sắc hiện đại phù hợp với nhiều đối tượng khách hàng. Xe máy Nio S Nioshima sở hữu các công nghệ hiện đại như động cơ 4 kỳ, xy lanh, làm mát không khí, phanh cơ, phanh đĩa là lựa chọn hàng đầu cho di chuyển ở thành phố và các tuyến đường gần. Giá tham khảo: 19.900.000đ.

7. Xe ga 50cc S8 New City

Xe ga S8 New City là mẫu xe ga cá tính phù hợp nam và nữ. Xe sở hữu thiết kế sắc cạnh, hiện đại với nhiều tính năng hiện đại như khả năng tiết kiệm xăng, đèn pha chiếu sáng mạnh, mặt nạ tạo cảm giác như mắt đại bàng ấn tượng. S8 New City còn được trang bị khóa từ công nghệ, đồng hồ cơ hiển thị thông số xe đầy đủ. Sở hữu dung tích 50cc nên xe có thể di chuyển nhẹ nhàng ở đường phố và các quãng đường dài với vận tốc tối đa 60km/h. Giá tham khảo: 19.800.000đ.

8. Kymco Candy Hi 50

Kymco Candy Hi 50 nằm trong danh sách các loại xe tay ga có giá dưới 30 triệu được nhiều người lựa chọn. Xe sở hữu động cơ 4 thì, dung tích xi lanh 50cc là lựa chọn cho những người yêu thích phương tiện di chuyển nhẹ nhàng, tiện lợi mà không cần bằng lái. Bạn có thể đặt mua Kymco Candy Hi 50 chính hãng, chất lượng với giá tham khảo: 23.100.000đ.

Kymco Candy Hi 50 động cơ mạnh mẽ, giá thành rẻ (Nguồn: phunuvagiadinh.vn)

9. Kymco LIKE 50

Kymco Like 50 là mẫu xe tay ga thiết kế gọn nhẹ, tạo cảm giác thoải mái khi di chuyển. Dòng sử dụng động cơ có dung tích 50cc, 4 van xả và hút giúp tăng hiệu suất động cơ, vận hành êm ái và tiết kiệm nhiên liệu hơn các sản phẩm cùng dòng. Xe tay ga Kymco Like sở hữu hệ thống phanh tang trống giúp đảm bảo độ an toàn cho người dùng cho trường hợp phải phanh gấp. Bạn có thể sở hữu xe tay ga Kymco Like 50 màu đỏ và các màu khác với mức giá chỉ từ 23.800.000đ.

10. SYM Elite 50

Xe ga 50cc Elite nhỏ gọn phù hợp với vóc dáng người Việt với chiều cao yên chỉ 65cm. Điểm đặc biệt của dòng xe la thiết kế đèn pha soi đường xa, độ sáng tốt trong danh sách xe tay ga dưới 30 triệu cho nam. Bên cạnh đó, đồng hồ cơ hiển thị thông số đầy đủ giúp người lái dễ dàng quan sát nhiên liệu tiêu thụ. Giá tham khảo: 21.300.000đ.

11. Yamaha Janus Standard 2019 (bản tiêu chuẩn)

Xe tay ga Yamaha Janus Standard 2019 mang phong cách thiết kế trẻ trung, năng động. Xe có mặt đồng hồ analog mặt số to, kim dạ quang quan sát dễ khi trời tối. Màn hình LCD của xe hiển thị các thông số đầy đủ, dễ dàng quan sát trên mọi hành trình.Dưới đáy cốp xe Yamaha Janus Standard được trang bị miếng chắn nhiệt ngăn sức nóng của động cơ không ảnh hưởng đến đồ trong cốp. Giá tham khảo: 27.790.000đ.

Yamaha Janus xe ga giá rẻ, thời thượng (Nguồn: vatgia.vn)

12. Suzuki Address 110FI 2019

Suzuki Address 2019 là xe tay ga có giá dưới 30 triệu thiết kế trẻ trung, nhỏ gọn nhưng vẫn giữ được kiểu dáng thể thao phù hợp với cả nam và nữ năng động. Bên cạnh đó, xe được trang bị nhiều tiện ích như ngắn chứa đồ lớn, sàn để chân rộng, móc đồ trước tiện lợi, công nghệ SEP tiết kiệm nhiên liệu, động cơ 4 thì, 1 xi lanh…. Đây là những tiện ích, động cơ giúp xe hoạt động êm ái, thân thiện với môi trường và được đánh giá cao so với các loại xe cùng phân khúc. Giá tham khảo: 27.800.000đ.

13. UMG Selena 125cc 2019

UMG Selena 125cc là chiếc xe tay ga giá rẻ mang phong cách hiện đại với các đường nét hoàn hảo. Bạn sẽ sở hữu xe động cơ 4 thì vận hành mạnh mẽ nhờ hệ thống phun xăng Delphi. Bên cạnh đó, người dùng hoàn toàn an tâm về độ an toàn của xe khi di chuyển nhờ phanh đĩa, giảm sóc, đèn chiếu sáng ban ngày DRL. Bạn có thể đặt mua xe UMG Selena 125cc 2019 màu đen huyền bí với mức giá ưu đãi: 28.400.000đ.

14. Yamaha Luvias 2018

Yamaha Luvias 2018 là dòng xe giá 28 triệu đồng được đánh giá cao trên thị trường bởi thiết kế mạnh mẽ, phong cách thể thao với cụm đèn pha tách đôi. Xe còn mang lại nhiều tiện ích cho người dùng như ổ khóa đa năng, sàn để chân thoải mái, dung tích động cơ 125cc với công suất 8,22kW tại 9.000v/ph. Luvias hoạt động bền bỉ khi di chuyển trên đường phố và cả các tuyến đường dài.

Yamaha Luvias chất lượng, giá rẻ (Nguồn: nhattao.com)

15. SYM Elizabeth 2017

SYM Attila Elizabeth là mẫu xe tay ga có giá dưới 30 triệu được nhiều người ưa chuộng dù bởi thiết kế hoàn hảo, vận hành êm ái. Xe sở hữu các đường nét mềm mại, phù hợp với người yêu thích sự nhẹ nhàng. Không những thế, nhờ công nghệ Smart Idle giúp xe tự động tắt máy sau 3 giây dừng, tiết kiệm nhiên liệu. Động cơ phun xăng điện tử vận hành êm ái, tăng tốc nhẹ nhàng. Trung bình 1 lít xăng có thể di chuyển 44km. Giá bán xe đề xuất trên thị trường là 35.500.000đ (đã bao gồm VAT). Không những thế, đừng quên đón xem review về top 7 xe tay ga 150cc 2019 giá từ 50 triệu đang được ưa chuộng hiện nay nhé.

Trên đây là danh sách 15 dòng xe tay ga dưới 30 triệu dành cho nam và nữ mới nhất hiện nay. Bạn có thể tìm hiểu thêm các dòng xe máy chất lượng trên Adayroi và đặt mua để hưởng các chính sách ưu đãi, khuyến mãi chất lượng. Ngoài ra, khi mua hàng tại Adayroi bạn có thể tích điểm, trả góp 0% tiện lợi, thủ tục nhanh chóng. Nhanh chóng đặt online xe tay ga có giá dưới 30 triệu ngay bây giờ săn ưu đãi liền tay.