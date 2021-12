16 hộp đựng thực phẩm an toàn bằng nhựa, thủy tinh giá từ 39k

2.4 Hộp thủy tinh Keep N hình vuông G3250

Đừng coi nhẹ việc cất giữ thực phẩm vì sức khỏe của gia đình bạn! Theo đó, việc lựa chọn những hộp đựng thực phẩm an toàn, không độc hại, đồng thời nắm rõ được cách sử dụng của chúng là rất quan trọng và cần thiết. Tham khảo những sản phẩm tốt nên dùng trong bài viết sau nhé!



1. Hộp đựng thực phẩm an toàn bằng nhựa

1.1 Bộ 2 hộp thực phẩm chịu nhiệt Inomata 200ml

Combo 2 hộp đựng thực phẩm chịu nhiệt Inomata có xuất xứ từ Nhật. Nếu bạn thắc mắc hộp nhựa đựng thực phẩm an toàn không thì câu trả lời ở đây là có, tuy nhiên tùy từng loại nhựa. Hộp thực phẩm Inomata được làm bằng chất liệu nhựa PP cao cấp, không có màu, không có mùi, dày dặn và dẻo dai. Dung tích mỗi hộp là 200ml có thể xếp chồng tiện lợi. Hộp có khả năng chịu nhiệt từ -20 độ C đến 140 độ C và có thể sử dụng cho lò vi sóng mà không gây phản ứng có hại cho sức khỏe người dùng.

Giá tham khảo: 43.000đ

1.2 Hộp đựng thực phẩm Komax Biokips 450ml

Komax Biokips 450ml là hộp đựng thực phẩm có xuất xứ từ Hàn Quốc. Sản phẩm hộp nhựa đựng thực phẩm Komax làm từ nhựa PP cao cấp chịu nhiệt, dai, bền kết hợp hoạt chất CEM-Bio kháng khuẩn không chứa BPA. Hộp có thể sử dụng trong lò vi sóng, lò nướng với nhiệt độ trong ngưỡng từ -20 độ C đến 100 độ C mà không bị oxy hóa sinh ra các chất độc hại.

Giá tham khảo: 55.400đ

1.3 Hộp đựng thực phẩm Sistema 1331 400ml

Hộp đựng Sistema 1331400ml an toàn khi sử dụng với lò vi sóng nhờ được làm bằng nhựa cao cấp, độ bền cao và giảm thiểu hiện tượng nứt vỡ có thể xảy ra khi sử dụng, đặc biệt không bị bám mùi thực phẩm. Nắp hộp có khớp khóa an toàn chắc chắn và kín thực phẩm bị đổ ra ngoài.

Giá tham khảo: 90.000đ

1.4 Hộp đựng thức ăn Nakaya 500ml

Hộp đựng thức ăn Nakaya có xuất xứ từ Nhật Bản, hộp được làm từ chất liệu nhựa chịu nhiệt, có độ bền cao và dày dặn. Hộp có thể chịu nhiệt nóng lên đến 140 độ C, hoàn toàn có thể sử dụng trong lò vi sóng mà không gây hại cho sức khỏe. Dung tích 500l có thể đựng canh, cơm hoặc nhiều loại thực phẩm khác.

Giá tham khảo: 39.000đ

1.5 Hộp nhựa tròn nắp vặn Lustroware B-2270N 250ml

Lustroware B-2270N được sản xuất theo dây chuyền công nghệ Nhật Bản. Hộp được làm bằng chất liệu PP cao cấp, sử dụng được trong cả tủ lạnh lẫn lò vi sóng. Nhiệt lạnh tối đa lên đến -20 độ C và nhiệt nóng tối đa là 140 độ. Nắp hộp dạng vặn vừa khít với thân hộp hạn chế sóng, đổ thức ăn ra ngoài.

Giá tham khảo: 46.900đ

Hộp nhựa tròn nắp vặn Lustroware B-2270N 250ml (Nguồn: s.yimg.com)

1.6 Camen đựng cơm La Gourmet Millennium PAC2GO Bento

La Gourmet Millennium PAC2GO Bento là một trong top 19 hộp đựng cơm giữ nhiệt chất lượng tốt, chất liệu an toàn được ưa chuộng hiện nay. Hộp được làm bằng chất liệu PP cao cấp, phần lòng hộp là inox không gỉ, không biến dạng, an toàn tuyệt đối. Nắp hộp có van silicon dày dặn giúp nhiệt được giữ kín, không bị thoát ra ngoài. Bên cạnh đó, camen đựng cơm La Gourmet Millennium PAC2GO Bento có lớp cách nhiệt chân không tăng hiệu quả giữ ấm. Hộp có 3 ngăn đựng và 1 ngăn phụ đựng đũa, thìa tiện dụng.

Giá tham khảo: 299.000đ

1.7 Hộp thực phẩm White 900ml

Đúng như tên gọi, sản phẩm có màu trắng thuần với dung tích lên đến 900ml thích hợp đựng thực phẩm với khối lượng nhiều. Hộp thực phẩm White 900ml được làm từ nhựa PP chịu nhiệt, không chứa chất độc hại, có thể sử dụng trong tủ đông hay lò vi sóng, phạm vi chịu nhiệt của hộp thấp nhất từ -20 độ C đến cao nhất 140 độ C.

Giá tham khảo: 36.000đ

1.8 Bộ 3 hộp bảo quản thực phẩm E.Z Lock HLE170S – 610ml

Với hình dáng cơ bản, combo 3 hộp đựng thực phẩm E.Z Lock HLE170S có tổng dung tích là 610ml có thể đựng thức ăn mang đi làm hoặc trữ thực phẩm trong tủ lạnh. Hộp được làm từ nhựa PP không chứa BPA nguy hiểm, có thể dùng an toàn trong lò vi sóng.

Giá tham khảo: 77.000đ

2. Hộp bảo quản thực phẩm bằng thủy tinh

2.1 Hộp thủy tinh tròn Frigoverre Bormioli Rocco 650ml

Có xuất xứ từ Ý, Frigoverre Bormioli Rocco 650ml được làm từ thủy tinh Opal cao cấp có khả năng chịu nhiệt và độ bền cực cao, hạn chế trầy xước và sứt mẻ. Chất liệu này không gây độc hại, có thể sử dụng trong lò vi sóng, không lưu màu và mùi thực phẩm, rất dễ vệ sinh. Hộp hình tròn với nắp đậy kín hoàn toàn ngăn ngừa vi khuẩn bên ngoài xâm nhập.

Giá tham khảo: 76.000đ

Hộp thủy tinh Frigoverre Bormioli Rocco (Nguồn: visuellcreations.com)

2.2 Hộp thủy tinh Lock&Lock Wave Steam Hole LLG162 370ml

Bộ hộp Lock&Lock Wave Steam Hole LLG162 được làm từ chất liệu thủy tinh có độ bền cao, khả năng chịu nhiệt lên đến 400 độ C. Chất liệu thủy tinh của Lock&Lock nhẹ, an toàn khi sử dụng, trong suốt, không bám mùi hay màu từ thực phẩm. Nắp hộp có khóa 4 chiều giúp giữ kín hơi và lỗ thông hơi tiện dùng trong lò vi sóng.

Giá tham khảo: 89.000đ

2.3 Hộp thủy tinh chữ nhật JCP Superlock 6089 800ml

Có xuất xứ từ Thái Lan, hộp đựng thức ăn JCP Superlock 6089 800ml được làm từ thủy tinh Borosilicate có khả năng chịu nhiệt lên đến 400 độ C. Hộp có nắp đậy bằng nhựa PP kháng khuẩn và gioăng xoắn bằng silicon, 4 cạnh có khớp khóa an toàn và giữ kín thực phẩm ở bên trong. Hộp rất dễ vệ sinh và an toàn khi sử dụng.

Giá tham khảo: 89.000đ

2.4 Hộp thủy tinh Keep N hình vuông G3250

Hộp đựng Keep N G3250 có thiết kế hình vuông với chất liệu thủy tinh chịu lực và nhiệt độ cao. Đây là hộp đựng thực phẩm an toàn dùng được trong lò vi sóng mà không gây hại cho sức khỏe. Vệ sinh hộp rất dễ dàng chỉ như bát đĩa thông thường. Nắp hộp đậy kín, không có hiện tượng sóng hay trào canh ra ngoài.

Giá tham khảo: 79.900đ

2.5 Hộp thủy tinh đựng thực phẩm Double Lock 1938 750ml

Được làm từ thủy tinh chịu lực và chịu nhiệt cao tạo sự bền đẹp, hộp đựng Double Lock 1938 đến từ Thái Lan ghi điểm với người tiêu dùng. Bề mặt hộp không bám dính giúp việc vệ sinh trở nên dễ dàng và thuận tiện. Nắp hộp được làm từ nhựa PP, bao quanh có dây silicon và các khớp khóa giúp hút chặt vào thành hộp, thức ăn không hề bị sóng hay đổ ra ngoài kể cả khi để hộp bị nghiêng.

Giá tham khảo: 126.000đ

2.6 Hộp thủy tinh chịu nhiệt Lock&Lock LLG482R 650ml

Hộp đựng Lock&Lock LLG482R 650ml được làm từ thủy tinh chịu nhiệt Borosilicate của hãng có khả năng thích nghi và chịu được sốc nhiệt cao. Nắp đậy của hộp được thiết kế lồi lên trên khá đặc biệt, kèm lỗ thông hơi để sử dụng trong lò vi sóng. Hộp có thiết kế tay cầm thủy tinh liền thân 2 bên rất tiện lợi khi sử dụng.

Giá tham khảo: 169.000đ

Hộp thủy tinh chịu nhiệt Lock&Lock LLG482R 650ml (Nguồn: vcdn.tikicdn.com)

2.7 Hộp thủy tinh Iwaki 7014 SMPR 200ml

Là sản phẩm đến từ Thái Lan, Iwaki 7014 SMPR có thiết kế hình tròn với màu sắc hết sức dễ thương, phù hợp với các bạn nữ. Hộp có khả năng chịu nhiệt tối đa lên đến 400 độ C và khả năng chịu sốc nhiệt lên đến +/- 125 độ C hoàn toàn có thể sử dụng an toàn trong lò vi sóng. Nắp đậy được thiết kế có núm cầm tiện lợi, làm bằng nhựa không chứa BPA, đảm bảo sức khỏe cho người dùng.

Giá tham khảo: 182.000đ

2.7 Hộp thuỷ tinh Purebox hình vuông

Xuất xứ từ Trung Quốc, hộp Purebox được thiết kế hình vuông với dung tích 750ml đựng được nhiều thực phẩm. Chất liệu thủy tinh cường lực, an toàn khi sử dụng trong các thiết bị nhà bếp như lò vi sóng, máy rửa bát, có khả năng chịu đựng được sự thay đổi nhiệt độ đột ngột.

Giá tham khảo: 297.000đ

Hộp thuỷ tinh trong suốt Purebox hình vuông mang lại độ hấp dẫn cho món ăn (Nguồn: media-ak.static)

Các bạn đừng mua tùy tiện đồ đựng thức ăn cho gia đình để tránh bị nhiễm độc và ảnh hưởng đến sức khỏe. Theo đó, bạn hãy chọn mua các loại hộp đựng thực phẩm an toàn cho sức khỏe đến từ các thương hiệu chính hãng với mức giá phải chăng cùng nhiều ưu đãi tại Saigon-Gpdaily.com nhé!