16 thay đổi khi mang thai về thể chất, tinh thần mẹ bầu cần lưu ý

Khi người phụ nữ bước vào giai đoạn mang thai thì cơ thể họ sẽ có những thay đổi về sinh lý và cả tâm lý. Tuy nhiên đâu là những thay đổi khi mang thai bạn dễ nhận biết nhất? Hãy cùng tìm hiểu trong bài viết sau để có thể thích nghi được với phụ nữ mang thai.



1. Khi có thai cơ thể phụ nữ có thay đổi không

Khi người mẹ đã bắt đầu được thụ thai và có những dấu hiệu của một sự sống khác dần lớn lên bên trong cơ thể mẹ. Lúc này cơ thể họ sẽ có những thay đổi để kịp thời thích nghi với điều này.

Chính vì thế khi mang thai người phụ nữ sẽ có những thay đổi về cả sinh lý, thể chất và tinh thần. Hãy cùng theo dõi phần tiếp theo sau đây để biết được khi có thai cơ thể thay đổi như thế nào.

Khi mang thai người phụ nữ sẽ có nhiều thay đổi về thể chất và sinh lý (Nguồn: vinmec.com)

2. Những thay đổi khi mang thai mẹ cần lưu ý

2.1. Những thay đổi về thể chất

2.1.1. Tăng lượng máu đến tử cung, âm đạo

Khi trứng kết hợp cùng với tinh trùng để hình thành một thai nhi thì chúng sẽ bám trên thành của tử cung để sinh trưởng và phát triển. Chính vì vậy mà lúc này cơ thể tăng một lượng máu lớn đến tử cung và âm đạo người phụ nữ.

Vì thế trong giai đoạn mang thai người phụ nữ phải thường xuyên ăn nhiều thực phẩm cũng như bổ sung đủ lượng sắt cần thiết để sản sinh ra các tế bào hồng cầu để đến nuôi một cơ thể mới bên trong tử cung của người mẹ.

2.1.2. Cảm thấy đói nhiều hơn

Việc người mẹ sẽ nuôi thêm một mầm sống khác bên trong cơ thể mình vì thế hệ tiêu hóa của phụ nữ mang thai sẽ hoạt động nhiều hơn để cung cấp đủ chất dinh dưỡng cho cơ thể. Lúc này người mẹ sẽ cảm thấy đói nhiều hơn và ăn nhiều hơn so với bình thường.

Trong giai đoạn thai kỳ phụ nữ có thể ăn rất nhiều lượng thức ăn trong nhiều bữa trong ngày vì thế cân nặng của họ có thể tăng từ 5 đến 10kg.

2.1.3. Hay mắc tiểu

Một trong những thay đổi của cơ thể khi mới mang thai được biểu hiện rõ rệt đó chính là tình trạng hay mắc tiểu xảy ra. Với sự hình thành và phát triển dần dần của tế bào thai nhi bên trong cơ thể lúc này bàng quang hay thận sẽ bị đè nén nhiều hơn nhất là ở thời gian thai kỳ gần cuối. Điều này sẽ làm cho bà bầu hay bị cảm giác bàng quang căng và mắc tiểu nhiều lần, tuy mỗi lần đi thì lượng tiểu không quá nhiều.

Khi mang thai phụ nữ sẽ cảm giác hay bị mắc tiểu hơn (Nguồn: afamily.com)

2.1.4. Buồn nôn và khó chịu trong dạ dày

Việc thay đổi các hormone bên trong cơ thể của người phụ nữ khi mang thai cũng làm họ có cảm giác khó chịu trong dạ dày. Đôi khi họ cảm thấy đầy bụng, ợ hơi và buồn nôn. Chính vì điều này nhiều phụ nữ mang thai luôn bị cảm giác buồn nôn trong suốt thời gian đầu của thai kỳ.

2.1.5. Ngực bị đau, cảm thấy nặng và nhạy cảm

Một trong những thay đổi khi mang thai của người phụ nữ đó chính là tình trạng ngực bị đau. Lúc này tuyến sữa của cơ thể người mẹ bắt đầu hoạt động để tiết ra sữa sau khi sinh cho em bé, lúc này sữa chưa được sử dụng nên luôn tạo cảm giác bị đau, nặng nề và nhạy cảm. Có một số bà mẹ bị tình trạng chảy sữa trong quá trình mang thai. Bên cạnh đó xung quanh núm vú bị tình trạng thâm quầng.

2.1.6. Chảy máu nhẹ vùng âm dạo

Sau khi mang thai vùng âm đạo của phụ nữ sẽ có hiện tượng bị chảy máu nhẹ, lúc này do lượng máu chỉ có ít và không nhiều như có kinh. Tuy nhiên sau đó suốt 9 tháng 10 ngày bạn sẽ không bị tình trạng này nữa.

2.1.7. Tắt kinh

Trong suốt quá trình mang thai thay đổi lớn nhất của người phụ nữ đó là tình trạng tắc kinh, đây là điều hết sức bình thường nên các mẹ cũng không nên quá lo lắng. Vì trong suốt thời gian này sẽ không còn hiện tượng rụng trứng xảy ra nữa nên tình trạng tắt kinh sẽ diễn ra cho đến khi bạn sinh em bé.

Mẹ bầu sẽ không có kinh trong suốt quá trình mang thai (Nguồn: poh.vn)

2.1.8. Hay bị chua miệng

Tình trạng bị chua miệng khi mang thai ở người phụ nữ do nhiều nguyên nhân gây ra trong đó có thể là do các loại thực phẩm mà mẹ bầu ăn vào hay do tình trạng bị nhiễm trùng trong dạ dày hay axit trong dạ dày bị ảnh hưởng. Bên cạnh đó một nguyên nhân khác có thể dẫn đến tình trạng chua miệng này là do hormone bên trong cơ thể có sự thay đổi.

2.1.9. Bị đau lưng

Đau lưng là một trong những thay đổi khi mang thai của các bà bầu, tình trạng này do việc cơ thể họ phải nuôi thêm một mầm sống khác, khi thai nhi càng phát triển sẽ làm cho người phụ nữ nặng nề và bị đau nhức khắp cơ thể. Vì thế các liệu trình massage dành cho người mang thai là cực kỳ cần thiết.

2.1.10. Nhạy cảm hơn với các loại mùi

Khi mang bầu phụ nữ sẽ nhạy cảm hơn với các loại mùi, với một số loại mùi có thể làm cho họ buồn nôn. Tuy nhiên phụ nữ sẽ thích mùi đồ ngọt hay mùi đồ chua. Họ sẽ thích ăn các loại đồ ăn chiên, rán, đồ ăn chua như cóc, ổi, me …

2.1.11. Ngán một số món ăn

Khi mang thai bà bầu cũng sẽ ngán một số loại thức ăn mà trước kia họ từng thích. Thay vào đó họ sẽ thích ăn và ăn ngon một số món ăn mới. Đây được xem là những thay đổi dễ bắt gặp trong việc ăn uống của bà bầu.

Bà bầu sẽ có cảm giác ngán và thèm một số món ăn nhất định (Nguồn: hellobacsi.com)

2.1.12. Thèm một số món ăn

Những món ăn có vị chua như cóc, ổi, me,…, được xem là những món khoái khẩu của bà bầu. Tuy nhiên có một số người khác lại thích các món ăn có vị ngọt. Sự thay đổi này cũng tùy thuộc vào thể trạng của từng người phụ nữ.

2.1.13. Cảm giác nặng và đầy hơn ở bụng dưới

Một thay đổi cơ thể khi mang thai khác ở người phụ nữ nữa đó chính là cảm giác nặng và bị đầy hơi ở bụng dưới nhất là trong những giai đoạn sau của thai kỳ.

2.1.14. Hay thấy mệt

Dường như cảm giác mệt mỏi là cảm giác chung của phụ nữ khi mang thai. Việc nuôi thêm một tế bào thai nhi bên trong cơ thể sẽ làm tất cả các cơ quan khác của người phụ nữ phải hoạt động với công suất gấp đôi.

Điều này sẽ làm cho chúng trở nên mệt mỏi và vì thế tác động ra trạng thái chung của người phụ nữ. Đôi khi họ còn cảm thấy đau nhức hết các bộ phận của cơ thể.

Mệt mỏi khi mang thai (Nguồn: medscape.com)

2.2. Những thay đổi về tinh thần

2.2.1. Có cảm giác khác lạ

Một trong những thay đổi khi mang thai đó chính là luôn thấy cảm khác lạ khi có một cơ thể khác đang dần dần phát triển bên trong cơ thể mình. Tuy nhiên cảm giác này sẽ dần dần mất đi khi họ cảm nhận được sự thiêng liêng của việc làm mẹ và nuôi nấng con cái mình sau này. Chính vì điều này phụ nữ mang bầu cần sự quan tâm và lo lắng nhiều hơn từ người thân của họ.

2.2.2. Dễ khóc và bùng nổ cảm xúc

Chính những thay đổi về mặt thể chất cũng khiến cho tinh thần của họ có sự thay đổi rõ rệt. Họ dễ bị xúc động, dễ khóc và bùng nổ cảm xúc với những gì diễn ra xung quanh mình. Và nghiêm trọng hơn một số bà bầu bị trầm cảm khi mang thai. Chính vì vậy trong suốt thai kỳ người phụ nữ cũng cần sự chia sẻ, đồng cảm của chồng, người thân bên cạnh mình.

Phụ nữ sẽ dễ khóc và bùng nổ cảm xúc khi mang thai (Nguồn: saigon-gpdaily.com.vn)

Với những thông tin trên đây hy vọng sẽ giúp bạn có thể hiểu và thông cảm cho sự thay đổi của bà bầu trong quá trình mang thai. Bên cạnh đó để đảm bảo sức khỏe cho mẹ và bé bạn cũng nên thường xuyên khám và theo dõi thai kỳ định kỳ.

Theo đó, chị em nên tìm hiểu chọn lựa gói dịch vụ thai sản sinh con ở bệnh viện uy tín, chất lượng tốt như bệnh viện khách sạn 5 sạn Vinmec để yên tâm trong cả thai kỳ và hậu sinh nở.