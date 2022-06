16 thực phẩm tốt cho phổi thanh lọc độc tố, loại bỏ chất gây ung thư

Thay vì sử dụng thuốc, bạn hoàn toàn có thể làm sạch phổi bằng các thực phẩm tốt cho phổi rất đơn giản ngay tại nhà. Không chỉ cải thiện khả năng hô hấp, 16 nhóm thực phẩm này còn ngăn ngừa các chứng bệnh liên quan đến phổi rất hiệu quả. Tham khảo ngay sau đây!



1. Thực phẩm tốt cho phổi từ các loại trái cây có múi

Trái cây có múi bổ dưỡng là những loại trái cây như cam, quýt, bưởi.. đóng vai trò cung cấp lượng vitamin C dồi dào cho cơ thể. Đây là nhóm thực phẩm làm sạch phổi với khả năng tăng cường hệ miễn dịch và tăng tốc độ phục hồi cho các cơ quan trong cơ thể. Ngoài ra, chúng còn chứa chất oxy hóa chống lại những tác động từ môi trường xung quanh.

Trái cây họ nhà cam quýt chứa hàm lượng vitamin C cao (Nguồn: plo.vn)

2. Rau cải xanh

Ngoài rau cải xanh, họ nhà cải như súp lơ, bắp cải hay cải xoăn đều chứa chất oxy hóa hỗ trợ cơ thể loại bỏ độc tố tuyệt vời. Ngoài ra, những dưỡng chất trong nhóm rau này đã được chứng minh ngăn chặn sự tiến triển của ung thư phổi và hạn chế nguy cơ phát triển ung thư.

Món ăn ngon từ cải xanh (Nguồn: afamily.com)

3. Cá nhiều dầu

Các loại cá nhiều dầu như cá hồi, cá mòi rất giàu axit béo Omega-3 là nhóm thực phẩm tốt cho phổi bạn nên bổ sung vào những bữa ăn hàng ngày. Axit béo Omega-3 có đặc tính kháng viêm tốt và ngăn chặn sự phát triển nặng hơn của các mô phổi. Tuy vậy, nhóm thực phẩm này cũng chứa rất nhiều đạm nên lý tưởng nhất là bạn chỉ nên ăn chúng khoảng 2-3 lần một tuần.

Cá hồi áp chảo là món ăn dinh dưỡng dễ chế biến (Nguồn: baomoi.com)

4. Ngũ cốc nguyên hạt

Ngũ cốc dinh dưỡng nguyên hạt mang đến lượng carbohydrate quý giá cho cơ thể cũng như hàng loạt các vitamin và khoáng chất khác. Lượng vitamin B trong ngũ cốc đóng vai trò đặc biệt quan trong trong quá trình sản xuất năng lượng và kiểm soát nhiệt cơ thể người. Ngoài ra, đây cũng là nguồn thực phẩm bổ phổi giàu selen hỗ trợ chức năng miễn dịch. Chính vì những lợi ích này mà ngũ cốc nguyên hạt là một trong 5 gợi ý “bữa xế” bổ dưỡng vừa tiện lợi vừa dinh dưỡng cho dân văn phòng.

5. Thực phẩm giàu protein

Protein có vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ chức năng miễn dịch và làm lành các mô. Để tốt cho sức khỏe bạn nên chọn nguồn thực phẩm ít chất béo bão hòa như các loại đậu và thịt trắng. Cá nước lạnh như cá hồi hay cá mòi cũng cung cấp lượng protein và chất béo phong phú. Ngoài ra, bạn cũng nên hạn chế sử dụng các thực phẩm có chất béo bão hòa như thịt đỏ để đảm sức khỏe.

Thực phẩm tốt cho phổi giàu protein (Nguồn: vneconomy.vn)

6. Bổ sung thêm nước

Bổ sung đủ lượng nước mỗi ngày giúp các chất độc trong cơ thể đào thải dễ dàng hơn cũng như làm ẩm các mô đường hô hấp. Người trưởng thành nên bổ sung khoảng 2 – 2.5 lít nước mỗi ngày để đảm bảo các cơ quan trong cơ thể hoạt động trơn tru và thanh lọc bớt lượng chất độc trong cơ thể. Ngoài nước lọc, bạn có thể bổ sung thêm những loại nước ép từ hoa quả giàu vitamin C như nước cam ép, bưởi ép…

Nước chanh cũng là một trong số những loại nước có tác dụng rất tốt trong việc thanh lọc phổi bạn nên sử dụng. Với người bị bệnh suyễn hay những bệnh liên quan đến phổi thì nước cốt chanh là một trong những thực phẩm thanh lọc phổi làm giảm triệu chứng đau và làm chậm sự tiến triển của bệnh.

Ngoài ra, nước chanh chứa hàm lượng vitamin C cùng chất chống oxy hóa cải thiện chức năng của hệ miễn dịch hiệu quả. Một cốc nước chanh mỗi sáng giúp đường ruột khỏe mạnh và hỗ trợ quá trình thanh lọc phổi của cơ thể.

Uống đủ nước là biện pháp thanh lọc cơ thể dễ dàng nhất (Nguồn: botani.com.vn)

7. Sữa tươi, sữa lắc

Những người mắc chứng bệnh về phổi thường có nguy cơ thiếu vitamin D cao hơn người bình thường. Lượng vitamin D thiếu hụt có thể gây viêm phổi. Vì vậy, cung cấp lượng vitamin cần có cho cơ thể mỗi ngày là điều cần thiết để ngăn ngừa chứng bệnh về phổi trở nặng. Sữa và các chế phẩm từ sữa có nhiều dưỡng chất phong phú là thức uống bổ dưỡng chứa lượng vitamin và khoáng chất cải thiện sức khỏe và tăng khả năng miễn dịch cho cơ thể bạn có thể tham khảo.

Sữa là bữa ăn nhẹ bổ dưỡng tốt cho sức khỏe (Nguồn: baomoi.com)

8. Bổ sung Vitamin và khoáng chất

Vitamin và khoáng chất bổ sung qua chế độ ăn hàng ngày có thể chưa đáp ứng đủ nhu cầu cơ thể. Ngoài ra, qua quá trình pha chế và nấu nướng, hàm lượng chất dinh dưỡng có trong thực phẩm cũng đã bị thất thoát ít nhiều dẫn đến việc không cung cấp đủ dưỡng chất cần thiết cho cơ thể. Việc bổ sung vitamin và khoáng chất qua các loại chế phẩm vitamin và thực phẩm chức năng cải thiện sức khỏe là điều nên làm. Tuy nhiên, khi chọn mua về sử dụng bạn cần hỏi ý kiến bác sĩ để tránh tình trạng cơ thể bị kích ứng hay thừa chất.

Bổ sung vitamin và dưỡng chất đúng cách cho sức khỏe toàn diện (Nguồn: toplist.vn)

9. Hạt lanh

Hạt lanh là nguồn thực phẩm tốt cho phổi nhờ chứa lượng Omega-3 dồi dào. Một bát ngũ cốc thêm chút hạt lanh mỗi buổi sáng là cách dễ dàng nhất giúp bạn thanh lọc cơ thể.

Hạt lanh có thể chế biến thành sữa thơm ngon (Nguồn: baomoi.com)

10. Ớt chuông

Ngoài cam quýt thì ớt chuông cũng là thực phẩm cung cấp lượng vitamin C cao. Trong đó, ớt chuông vàng chứa lượng vitamin C và các dưỡng chất cao nhất. Lượng vitamin C có trong quả ớt chuông vàng gấp đến 5 lần so với nhu cầu về chất này của bạn hàng ngày.

Salad ớt chuông cho bữa sáng giàu dinh dưỡng (Nguồn: baomoi.com)

11. Trà xanh

Những người hút thuốc lá thường dễ mắc chứng bệnh về phổi. Một số hợp chất trong thuốc lá gây dày nội mạc động mạch khiến sự tiết axit dạ dày giảm, lượng đường huyết tăng. Khi đó, chất catechin trong trà lại có tác dụng ngăn chặn sự lắng đọng cholesterol trong máu, tăng nhu động dạ dày. Có thể nói, trà xanh là thực phẩm tốt cho phổi mà người hút thuốc lá thường xuyên nên uống để giảm tác động của thuốc lá đến phổi. Ngoài ra, trà xanh còn là món đồ uống giải độc, lợi tiểu rất tốt cho cơ thể.

12. Cà phê đen

Nếu bạn là một tín đồ của cà phê thì cũng không cần thiết phải lo lắng vì cà phê cũng chứa chất polyphenol chống viêm hiệu quả. Tuy nhiên, khi bạn cho sữa hoặc đường vào cà phê thì lượng polyphenol sẽ bị trung hòa. Nếu có thể bạn nên uống cà phê đen để có tác dụng tốt nhất đến phổi.

Cà phê đen tốt cho phổi (Nguồn: laodong.vn)

13. Cà chua

Một nghiên cứu nhỏ chỉ ra rằng người bị hen suyễn uống nước ép cà chua thường xuyên giúp cải thiện chức năng phổi và giảm nhanh các triệu chứng hen suyễn. Sở dĩ cà chua thuộc nhóm thực phẩm tốt cho phổi vì chúng chứa chất chống oxy hóa cao tốt cho hệ miễn dịch.

Cà chua có thể ăn sống hoặc ép lấy nước uống mỗi ngày (Nguồn: thegioitiepthi.vn)

14. Việt quất

Trong khi rau chứa lượng vitamin và chất chống oxy hóa tốt cho sức khỏe thì trái cây cũng là nguồn thực phẩm bổ phổi nên cho vào thực đơn. Những loại quả có màu đỏ và màu tím có xu hướng chứa lượng vitamin và khoáng chất cao nhất. Việt quất là một trong số những loại quả bổ dưỡng đó.

Việt quất chứa lượng vitamin dồi dào (Nguồn: baomoi.com)

15. Bông cải xanh

Bông cải xanh có hàm lượng sulforaphane có tác dụng chống viêm hoàn hảo và ngăn ngừa các chứng bệnh về phổi. Một chén bông cải xanh mỗi ngày đã đủ cung cấp cho bạn lượng vitamin C cần thiết, thậm chí còn nhiều hơn mức quy định.

Thực đơn lành mạnh cho sức khỏe với nguyên liệu bông cải xanh (Nguồn: kenh14.vn)

16. Cải xoăn

Cải xoăn được phát hiện chứa hàm lượng lutein – một chất chống oxy hóa giúp cải thiện chức năng phổi cho người hút thuốc lá. Chất này chỉ ngăn chặn chất độc từ thuốc lá và bảo vệ phổi cho người hút thuốc chứ không có tác dụng tương tự ở những người không hút thuốc. Tuy vậy, cải xoăn vẫn là thực phẩm ngon, bổ dưỡng bạn nên bổ sung hàng ngày vì chúng còn chứa lượng vitamin và khoáng chất khác có lợi cho cơ thể.

Món ngon cuối tuần cùng cải xoăn (Nguồn: langbiangfarm.com.vn)

