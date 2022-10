16 xe tay ga dưới 40 triệu 2019 cho nam nữ và học sinh dáng đẹp nhất

Có trong tay chưa đến 40 triệu nhưng bạn hoàn toàn có thể chọn cho mình những chiếc xe tay ga chất lượng, động cơ mạnh mẽ. Cùng Blog Adayroi tham khảo các mẫu xe tay ga dưới 40 triệu 2019 ngay nhé!



1. Xe tay ga dưới 40 triệu 2019 phân khối nhỏ dành cho học sinh

1.1. Xe ga 50cc Scoopy

Xe ga 50cc Scoopy giá rẻ dành cho học sinh với vẻ đẹp thanh lịch, nhã nhặn. Xe có dung tích 50cc vì thế bạn sẽ không cần lo lắng khi chưa đủ tuổi thi bằng lái xe máy. Sở hữu mặt nạ trước với đèn pha to tròn, hệ thống đèn led độc đáo. Đây cũng là một mẫu xe tiết kiệm xăng với mức tiêu hao khoảng 1,8L xăng cho 100km. Xe có khả năng tăng tốc tốt, vận hành êm ái ở cả thành phố và những vùng nông thôn. Scoopy có thể đạt được vận tốc tối đa là 60km/h đảm bảo an toàn khi vận tốc không quá lớn. Bên cạnh đó nhờ hệ thống phanh, giảm xóc, giảm chấn giúp xe di chuyển êm ái trên những tuyến đường dài. Giá tham khảo: 14.800.000đ.

Scoppy 50cc là dòng xe tay ga dưới 40 triệu 2019 được yêu thích trên thị trường (Nguồn: tiki.vn)

1.2. Xe ga 50cc Giorno

Xe ga 50cc Giorno nổi bật với phong cách retro cổ điển dành cho học sinh với vẻ đẹp thanh lịch, nhã nhặn. Xe thiết kế đường nét bo tròn, xi nhan và cụm đèn xe phong cách Á – Âu cổ điển. Do hướng tới cả đối tượng khách hàng học sinh nên xe sở hữu động cơ 50cc giúp người lái di chuyển dễ dàng không cần bằng lái. Bên cạnh đó hệ thống phanh Combi Brake đảm bảo an toàn ngay cả khi phanh gấp. Đây là một chiếc xe tay ga công nghệ cao ESP 50cc, 4 kì, làm mát gió, phun xăng điện tử PGM – FI. Giá tham khảo: 15.900.000đ. Bạn có thể mua xe trả góp giá rẻ tại Adayroi với hướng dẫn thủ tục mua trả góp đơn giản bằng thẻ tín dụng tại Adayroi để được hưởng ưu đãi đơn giản.

1.3. Xe ga 50cc Nio F1 Nioshima

Nio F1 Nioshima có thiết kế hài hòa cân đối tương tự như các dòng xe kiểu ý khác. Xe sở hữu kiểu dáng và màu sắc thanh lịch phù hợp cả với đối tượng học sinh nhờ công suất 50cc. Bên cạnh đó xe máy Vespa Nioshima sở hữu các công nghệ hiện đại như động cơ 4 kỳ, xy lanh, làm mát không khí, phanh cơ, phanh đĩa. Giá tham khảo: 19.500.000đ.

Xe ga 50cc Nio F1 Nioshima (Nguồn: xedienkhanhhiep.com)

1.4. Xe ga 50cc S8 New City

Xe ga S8 New City là mẫu xe ga thiết kế sắc cạnh, hiện đại phù hợp cả với đối tượng học sinh, sinh viên. Xe có nhiều tính năng hiện đại như khả năng tiết kiệm xăng, đèn pha chiếu sáng mạnh, mặt nạ tạo cảm giác như mắt đại bàng ấn tượng. Bên cạnh đó, S8 New City còn có khóa từ công nghệ, đồng hồ cơ hiển thị thông số xe đầy đủ. Do dung tích động cơ 50cc nên xe có thể di chuyển không quá 60km/h đảm bảo an toàn cho học sinh. Giá tham khảo: 19.800.000đ.

1.5. SYM Elite 50cc

Xe ga 50cc Elite là chiếc xe nhỏ gọn trong các loại xe tay ga dưới 40 triệu với chiều cao yên chỉ 650mm phù hợp với cả học sinh cấp 3, đại học. Nhờ sở hữu thiết kế cá tính, đèn pha sáng, mặt nạ ngộ nghĩnh, đây là dòng xe được nhiều điểm cộng so với danh sách xe tay ga dưới 40 triệu 2019 trên thị trường. Bạn có thể đặt mua SYM Elite 50cc chính hãng với mức giá tham khảo 21.300.000đ.

SYM Elite 50cc là dòng xe tay ga thiết kế cá tính, gọn nhẹ (Nguồn: sym.com.vn)

1.6. Kymco Candy Hi 50

Dòng xe Candy Hi 50 hướng đến giới trẻ trong đó có học sinh, sinh viên với thiết kế sàn để chân rộng rãi, dễ di chuyển. Bên cạnh đó nhờ sở hữu động cơ 4 thì, dung tích xy lanh 50cc, xe có thể di chuyển tối đa 60km/h đảm bảo an toàn trong quá trình di chuyển. Giá tham khảo: 23.100.000đ.

Candy Hi 50 dành cho đối tượng là giới trẻ (Nguồn: xemaycugiare.com)

2. Xe tay ga dưới 40 triệu cho nữ chạy gọn nhẹ đẹp

2.1. SYM Abela 110 2019

Xe tay ga SYM Abela 110 là mẫu xe dành cho nữ với kiểu dáng hiện đại, năng động. Với miếng da chạy theo mặt nạ xe giúp xe trông trẻ trung, thời trang hơn. Bên cạnh đó, mặt nạ xe chữ V chìm bên trong khối nhựa mờ giúp xe nổi bật hơn. Xe sở hữu động cơ EFI, phun xăng điện tử tiết kiệm xăng, vận hành êm ái. Abela 110 phanh đĩa 190mm, với 2 piston kẹp giúp phanh chính xác, an toàn và nhẹ nhàng. Giá tham khảo: 26.290.000đ.

2.2. Yamaha Janus 2019

Xe tay ga Yamaha Janus là sản phẩm xe tay ga phổ thông hướng đến đối tượng khách hàng nữ năng động, trẻ trung. Xe mang ý nghĩa thể hiện hoài bão của tuổi trẻ. Với đồng hồ analog mặt số to, kim dạ quang dễ dàng quan sát khi trời tối, màn hình LCD hiển thị đầy đủ thông tin về hành trình, mức nhiên liệu. Không những thế, bình xăng 4,2 lít và cốp lớn giúp xe trữ được nhiều đồ cho các bạn gái năng động. Dòng xe Yamaha Janus Standard 2019 với mức giá 28.500.000đ và Yamaha Janus Limited phiên bản giới hạn 2018-2019 có giá: 31.500.000đ

Yamaha Janus 2019 là sản phẩm xe tay ga năng động, trẻ trung (Nguồn: muaxegiatot.vn)

2.3. UMG Selena 125cc

Xe máy UMG Selena 125cc là xe tay ga hiện đại, hoàn hảo cho các bạn nữ năng động. Xe có động cơ 4 thì hiệu suất cao, vận hành mạnh mẽ với phun xăng Delphi tiết kiệm nhiên liệu. Người dùng cũng hoàn toàn an tâm về hệ thống lò xo, giảm xóc mà Selena mang lại. Xe có hệ thống phun xăng điện tử EFI, phanh CBS an toàn, kiểm soát tối ưu nhiên liệu và khí thải. Giá tham khảo: 28.400.000đ.

2.4. Honda Vision 2019

Sản phẩm xe tay ga Honda Vision được yêu thích bởi là dòng xe cho nữ có thiết kế nhỏ gọn, cá tính. Honda đã trang bị cho dòng xe Vision đèn tín hiệu và cụm đèn trước có khả năng chiếu sáng tốt trong mọi điều kiện không gian. Điểm ấn tượng của dòng xe tay ga dưới 40 triệu 2019 này là động cơ eSP thông minh với dung tích động cơ 110cc, xi lanh đơn 4 kỳ, làm mát tự động giúp chiếc xe đảm bảo vận hành êm ái. Để tiết kiệm giá thành, bạn có thể đặt mua xe tay ga Honda Vision 2019 dành cho nữ, độc đáo nhiều màu sắc với mức giá chỉ 31.800.000đ.

2.5. Yamaha Latte

Xe tay ga Yamaha Latte là dòng xe sở hữu đèn halogen giúp chiếu sáng tối ưu. Xe có mặt đồng hồ LCD hiển thị thông số kỹ thuật giúp kiểm soát hành trình, nhiên liệu. Bên cạnh đó xe còn sở hữu hệ thống khóa thông minh với núm xoay điều khiển nhiều chức năng như ngắt khởi động, mở nắp bình xăng, khóa cổ xe. Sở hữu dung tích cốp lên đến 37 lít giúp xe có thể đựng nhiều đồ dùng ngay cả máy tính 13 inch. Bạn có thể đặt mua Yamaha Late chính hãng, chất lượng tại Adayroi với giá tham khảo: 37.000.000đ.

Xe tay ga Yamaha Latte sở hữu đèn halogen giúp chiếu sáng tối ưu (Nguồn: yamaha-motor.com.vn)

3. Xe tay ga dưới 40 triệu 2019 đẹp dành cho nam

3.1. Suzuki Address 110FI

Suzuki Address 2019 là xe tay ga dưới 40 triệu mạnh mẽ, thể thao phù hợp với nam giới yêu thích xe thể hiện cá tính. Xe sở hữu ngắn chứa đồ lớn, sàn để chân rộng, tiết kiệm nhiên liệu với công nghệ phun xăng điện tử, động cơ 4 thì, 1 xi lanh đây là chiếc xe được đánh giá cao trong danh sách xe tay ga cho nam dưới 40 triệu. Giá tham khảo: 27.800.000đ.

3.2. Suzuki Impulse

Nằm trong danh sách xe tay ga thiết kế cao cấp, sang trọng, phù hợp với những bạn nam năng động, yêu thích trải nghiệm. Xe có hộc đựng đồ và yên rộng rãi dễ đựng nhiều đồ đạc nhỏ. Loại động cơ xăng, 4 thì, 1 xy lanh, làm mát bằng không khí. Bạn có thể chọn mua Suzuki Impulse chính hãng, chất lượng với giá tham khảo: 31.500.000đ.

Suzuki Impulse xe ga thiết kế sang trọng, thời thượng (Nguồn: 5giay.vn)

3.3. UMG Damon 125cc

UMG Damon là dòng xe tay ga hiện đại cho nam với động cơ EFI mạnh mẽ tiêu chuẩn Euro 4. Kết hợp với mô men xoắn mượt. Động cơ PT125 phun xăng điện tử FAI giúp xe hoạt động êm ái, tiết kiệm nhiên liệu. Giá tham khảo: 31.750.000đ.

3.4. Yamaha Acruzo Deluxe

Yamaha Acruzo Deluxe thiết kế mạnh mẽ, thể thao, phần mặt nạ chữ V mạ crom, thân xe thiết kế mềm mại với các đường bo tròn ấn tượng. Bên cạnh đó đèn hậu sắc cạnh giúp xe trông ấn tượng giữa đường phố. Một điểm đáng chú ý của xe là dung tích cốp lên tới 37 lít giúp người sử dụng thoải mái chứa đồ. Xe sở hữu động cơ Blue Core dung tích 125 phân khối, xi lanh đơn, làm mát bằng không khí, phun xăng điện tử. Giá tham khảo: 33.000.000đ.

Yamaha Acruzo Deluxe (Nguồn: tinhte.vn)

3.5. Yamaha Freego

Nhắc đến danh sách xe tay ga dưới 40 triệu 2019 không thể không kể đến xe tay ga Yamaha Freego. Đây là chiếc xe hướng đến đối tượng khách hàng nam giới với mặt đồng hồ LCD sắc nét giúp kiểm soát tốt hành trình và lượng nhiên liệu sử dụng.

Công nghệ đèn Led, động cơ Blue Core 125 phân khối, xy-lanh đơn 4 thì, 2 van làm mát bằng không khí, công suất 9.5 mã lực, mô-men xoắn cực đại 9.5 Nm, truyền động bằng dây đai. Yamaha Freego được đánh giá cao so với các xe tay ga cùng phân khúc dành cho nam khác về cả thiết kế và công nghệ. Giá tham khảo: 32.790.000đ.

Yamaha Freego xe tay ga tinh tế, sang trọng dành cho nam (Nguồn: autodaily.vn)

Với những thông tin về 16 mẫu xe tay ga có giá dưới 40 triệu trên hy vọng sẽ giúp bạn có những kiến thức để so sánh và lựa chọn xe tay ga phù hợp với nhu cầu, mục đích sử dụng. Hãy lưu ý chọn xe tay ga tại các địa điểm bán uy tín để được bảo hành chất lượng theo nhà sản xuất. Chọn mua xe tay ga dưới 40 triệu 2019 tại Adayroi bạn sẽ được sở hữu không chỉ hưởng nhiều khuyến mãi mà còn dễ dàng mua trả góp 0% thủ tục nhanh chóng.