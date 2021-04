17 mũ bảo hiểm đôi đi phượt tốt nhất đẹp bền an toàn nhất giá từ 200k

Du lịch tự túc bằng xe máy là một trải nghiệm vô cùng tuyệt vời. Để hành trình phượt vui vẻ, an toàn và trọn vẹn thì vật dụng không thể thiếu là nón bảo hiểm. Chọn được mũ bảo hiểm đôi đi phượt chất lượng sẽ giúp chuyến đi thêm ý nghĩa.



1. Mua nón bảo hiểm cặp hãng nào tốt

Hiện nay có khá nhiều thương hiệu mũ bảo hiểm nổi tiếng, mẫu mã đa dạng, chất lượng vượt trội. Nếu bạn đang có nhu cầu tìm mua mũ bảo hiểm đôi dành cho dân phượt thì đừng quen lướt qua các mẫu nón bảo hiểm phượt cặp được gợi ý ngay sau đây.

1.1. Mũ bảo hiểm cả đầu Royal M136

Mũ bảo hiểm FullFace Royal M136 là cái tên đầu tiên trong danh sách chúng tôi muốn giới thiệu đến các bạn. Mũ đạt tiêu chuẩn kỹ thuật an toàn nên các bạn hoàn toàn yên tâm lựa chọn. Vỏ mũ được làm từ nhựa ABS, có khả năng chịu lực va đập và tránh trầy xước, độ bền cao. Mút xốp làm bằng nhựa EPS hấp thụ lực tác dụng, bảo vệ tốt. Kính trắng trong suốt có khả năng hạn chế vỡ, trầy xước, chống tia UV. Hội tụ nhiều ưu điểm vượt trội, mũ bảo hiểm cả đầu Royal M136 chắc chắn sẽ khiến chuyến đi của bạn thêm an toàn và trọn vẹn.

Giá tham khảo: 550.000đ.

Mũ bảo hiểm Royal M136 (Nguồn: revadep.online)

1.2. Mũ bảo hiểm fullface GXT 2 kính

Cái tên tiếp theo các bạn có thể tham khảo là mũ bảo hiểm fullface GXT 2 kính. Mũ được đánh giá cao về chất lượng và được người dùng rất ưa chuộng. Vỏ mũ được làm bằng chất liệu nhựa cao cấp, lớp xốp cứng bên trong chắc chắn, chống chấn động hiệu quả, hạn chế tổn thương tốt. Cho bạn cảm giác an toàn tuyệt đối khi di chuyển trên đường. Bên cạnh đó, mũ bảo hiểm GXT còn được tích hợp 2 kính, có tác dụng chống nắng, chống mưa hiệu quả.

Giá tham khảo: 750.000đ.

1.3. Mũ bảo hiểm 3/4 đầu Andes Luxury 382 DC

Mũ bảo hiểm 3/4 đầu Andes Luxury 382 DC cũng là cái tên không thể bỏ qua dành cho những ai đang tìm mũ bảo hiểm đôi đi phượt. Sản phẩm sở hữu thiết kế thông minh giúp bạn dễ dàng tháo lắp, trọng lượng nhẹ, thoải mái khi đội trên đầu. Vỏ nón được làm từ hạt nhựa ABS nguyên sinh cao cấp, mút nón được làm từ hạt xốp EPS, đảm bảo an toàn, phòng tránh thương tổn cho người lái xe. Bên cạnh đó, mũ còn được trang bị kính được làm từ nhựa tổng hợp Polymer, giúp chắn bụi, nắng và gió hiệu quả.

Giá tham khảo: 640.000đ.

Mũ bảo hiểm 3/4 đầu Andes Luxury (Nguồn: scdn.vn)

1.4. Mũ bảo hiểm 3/4 Royal M20C

Mũ bảo hiểm 3/4 đầu Royal M20C sở hữu vẻ ngoài thời trang, hiện đại là dòng mũ bảo hiểm đôi đi phượt phù hợp cho mọi đối tượng, giúp người lái luôn an toàn. Phần vỏ nón được làm từ nhựa ABS nguyên sinh, đáp ứng độ an toàn cao, chịu va đập tốt. Phần đệm lót bên trong nón rất bền đẹp, vải lót có khả năng kháng khuẩn, chống ẩm tốt. Khóa an toàn, chịu lực, bền chắc và dễ thao tác. Thiết kế ôm trọn vùng đầu tạo cảm giác êm ái và thoải mái cho người đội.

Giá tham khảo: 590.000đ.

1.5. Nón bảo hiểm 3/4 Asia MT-106K

Sản phẩm tiếp theo các bạn nên cân nhắc lựa chọn là nón bảo hiểm 3/4 Asia MT-106K. Sản phẩm được đánh giá cao về độ bền, sự tiện lợi và tính an toàn. Mũ được làm từ chất liệu nhựa ABS cao cấp, vải lót êm ái, kính che tiện dụng, đảm bảo an toàn khi tham gia giao thông. Mũ có thiết kế nhỏ, nhẹ, tiện dụng, được nhiều người dùng tin tưởng lựa chọn. Sản phẩm đã được kiểm định nghiêm ngặt trước khi cho ra thị trường nên các bạn có thể yên tâm sử dụng.

Giá tham khảo: 283.500đ.

Nón bảo hiểm 3/4 đi phượt của Asia (Nguồn: nonbaohiemhcm.com)

1.6. Mũ bảo hiểm 3/4 NTMax MP127

Mũ bảo hiểm đôi đi phượt này được sản xuất từ chất liệu nhựa ABS cao cấp, nên độ bền rất cao, chịu va đập mạnh tốt. Mút xốp bên trong mũ được làm từ vật liệu đặc biệt, thiết kế thông minh, vừa vặn và ôm sát khuôn mặt người đội, vừa tạo cảm giác dễ chịu, thoải mái. Mũ bảo hiểm 3/4 NTMax MP127 được thiết kế theo kiểu dáng năng động, hiện đại, phù hợp với mọi đối tượng. Sản phẩm đạt tiêu chuẩn chất lượng, độ bền tốt, rất xứng đáng để lựa chọn.

Giá tham khảo: 270.000đ.

1.7. Mũ bảo hiểm 3/4 Sunda 228

Cái tên tiếp theo là mũ bảo hiểm 3/4 Sunda 228, một sản phẩm chất lượng dành cho các cặp đôi đang tìm kiếm mũ bảo hiểm đôi đi phượt. Mũ được thiết kế thông minh, kiểu dáng hiện đại, mang lại cảm giác thoải mái và dễ chịu cho người đội. Vỏ nón được làm từ nhựa ABS, độ bền cao, khả năng chịu lực va đập tốt. Đệm lót bên trong rất chắc chắn, bảo vệ phần đầu luôn an toàn, hạn chế những tổn thương không đáng có. Nhìn chung, Sunda 228 là sản phẩm hội tụ nhiều tính năng tốt, rất thích hợp để lựa chọn.

Giá tham khảo: 500.000đ.

Mũ bảo hiểm 3/4 Sunda 228 (Nguồn:vn-test-11.slatic.net )

1.8. Mũ bảo hiểm 3/4 Napoli A1176

Mũ bảo hiểm 3/4 Napoli A1176 là gợi ý tiếp theo các bạn có thể tham khảo. Vỏ mũ được sản xuất từ chất liệu nhựa ABS, rất cứng cáp, có khả năng chịu va đập tốt. Mút xốp bên trong rất dày, bám chặt với phần vỏ, giúp giảm chấn động hiệu quả tối đa, bảo vệ tốt vùng đầu. Mũ có trọng lượng được phân tán đều, không gây cảm giác đau và nặng đầu, mang đến sự dễ chịu khi sử dụng. Khóa và dây quai chịu lực tốt, rất chắc chắn.

Giá tham khảo: 200.000đ.

1.9. Mũ bảo hiểm 3/4 kính trong Napoli Bọ cạp N039

Nếu các bạn đang tìm mũ bảo hiểm đôi đi phượt thì Napoli Bọ cạp N039 là gợi ý hoàn hảo. Sản phẩm có kiểu dáng thể thao năng động, phù hợp với mọi đối tượng. Vỏ nón làm từ chất liệu nhựa ABS, khả năng chịu lực và chịu va đập rất tốt. Mút xốp bên trong được làm từ chất liệu EPS dày, giúp giảm xung chấn hiệu quả. Lớp lót vải bên trong thoáng khí, kháng khuẩn tốt, tạo cảm giác thoải mái cho người đội. Mũ bảo hiểm 3/4 kính trong Napoli Bọ cạp N039 đã được kiểm định chất lượng, đạt chuẩn an toàn, giúp người tiêu dùng an tâm hơn trong việc lựa chọn.

Giá tham khảo: 219.000đ.

Mũ bảo hiểm 3/4 kính trong Napoli Bọ cạp N039 (Nguồn: media3.scdn.vn)

1.10. Nón bảo hiểm 3/4 Asia 105k8

Nón bảo hiểm 3/4 Asia 105k8 được đánh giá rất cao về độ bền, độ an toàn và tính tiện lợi. Sản phẩm có phần vỏ được sản xuất từ chất liệu nhựa ABS cao cấp, chịu va đập mạnh rất tốt. Mút xốp bên trong nón được thiết kế thông minh, vừa tạo cảm giác dễ chịu, thoải mái vừa rất an toàn khi lái xe, giúp hạn chế các tổn thương nếu không may gặp sự cố. Trọng lượng nón khá nhẹ, cho bạn cảm giác thoải mái khi sử dụng. Sản phẩm đạt tiêu chuẩn chất lượng, độ bền cao.

Giá tham khảo: 225.000đ.

1.11. Mũ bảo hiểm toàn đầu Snell

Mũ bảo hiểm đôi đi phượt Snell là lựa chọn hàng đầu của các phượt thủ. Chất lượng vượt trội, độ an toàn đảm bảo, mọi người có thể an tâm khi sử dụng mũ khi đi phượt. Mũ Bảo Hiểm có phần vỏ bằng nhựa ABS nguyên sinh, có độ bền cao và chịu va đập tốt. Lớp mút xốp EPS chắc chắn, giữ đầu luôn được êm và cố định. Lớp vải lót trong mũ có khả năng kháng khuẩn cao, hạn chế mùi hôi, tạo cảm giác thông thoáng. Mũ được thiết kế với form dáng nhỏ gọn phù hợp với mọi đối tượng.

Giá tham khảo: 1.020.000đ.

1.12. Mũ bảo hiểm Chita CT1

Dòng mũ bảo hiểm đôi đi phượt Chita CT1 giúp bảo vệ an toàn cho bạn trên mọi nẻo đường. Sản phẩm được thiết kế tinh tế với kiểu dáng thời trang, hiện đại. Vỏ nón được làm từ nhựa ABS 100% chính phẩm, chịu va đập, đâm xuyên tốt. Xốp nón được làm bằng EPS cao cấp, hấp thụ xung động khi va chạm rất tốt. Lớp lót mũ rất dày, êm ái, thông thoáng, đảm bảo an toàn khi lưu thông.

Giá tham khảo: 199.000đ.

Mũ bảo hiểm Chita CT1 (Nguồn: scontent-yyz1-1.cdninstagram.com)

1.13. Mũ bảo hiểm 3/4 XPro X155

Mũ bảo hiểm 3/4 XPro X155 đã được kiểm định và có giấy chứng nhận Quatest 4 nên rất an toàn và chất lượng, các bạn có thể an tâm để sử dụng. Mũ bảo hiểm đôi đi phượt này sở hữu thiết kế ấn tượng, màu sắc tươi sáng, sẽ là người bạn đồng hành lý tưởng cho mọi chuyến đi. Mũ được làm từ chất liệu nhựa ABS chịu lực và va đập tốt. Phần xốp bên trong làm bằng vải Cotton, rất êm ái và an toàn, bảo vệ phần đầu tốt.

Giá tham khảo: 303.000đ.

1.14. Mũ bảo hiểm 3/4 Andes 3S111C

Mũ bảo hiểm 3/4 Andes 3S111C là dòng sản phẩm chất lượng cao, rất được khách hàng tin tưởng lựa chọn. Mũ có thiết kế hiện đại với kiểu dáng cá tính, năng động. Lớp vỏ ngoài làm từ chất liệu nhựa ABS, chống va đập cực tốt. Phần mút xốp bên trong dày dặn và cứng cáp, đảm bảo an toàn tối đa cho phần đầu của người đội.

Giá tham khảo: 409.000đ.

1.15. Mũ bảo hiểm GRS A966 giấu kính

Sản phẩm có lớp kính râm, có thể ẩn vào trong khi không sử dụng rất tiện lợi. Mũ bảo hiểm GRS A966 giấu kính có kiểu dáng trẻ trung và đẹp mắt, tạo nên một phong cách sành điệu. Vỏ mũ bảo hiểm được làm bằng chất liệu nhựa ABS cứng, chắc, chống trầy xước và chịu lực tốt. Mũ ôm sát đầu và có dây khóa chắc chắn. Khóa mũ nhạy bén được làm từ kim loại rất bền.

Giá tham khảo: 409.000đ.

1.16. Mũ bảo hiểm 3/4 Avex Xtreme

Nón bảo hiểm đôi đi phượt loại nào tốt? Mũ bảo hiểm 3/4 Avex Xtreme có màu sắc thời trang, ấn tượng, kiểu dáng trẻ trung. Mũ đạt chuẩn TIS của Thái Lan và Quatest của VN chứng nhận nên rất an toàn. Vỏ bằng nhựa ABS nguyên sinh, có khả năng chịu lực tốt. Mút êm, độ đàn hồi rất tốt, vải lót cotton chất lượng cao khử mùi hiệu quả, mang lại sự an toàn, thoải mái cho người dùng.

Giá tham khảo: 720.000đ.

Mũ bảo hiểm 3/4 Avex Xtreme (Nguồn: bizweb.dktcdn.net)

1.17. Mũ bảo hiểm 3/4 Bulldog Perro 3

Cia tên cuối cùng trong danh sách mũ bảo hiểm đôi đi phượt chính là mũ bảo hiểm 3/4 Bulldog Perro 3. Sản phẩm đạt tiêu chuẩn an toàn, kết cấu bền chắc, an toàn và hợp thời trang. Sản phẩm có độ bền cao và chịu va đập tốt, lớp mút xốp dày dặn êm ái, thoải mái khi sử dụng. Dáng nón theo phong cách 3/4 hiện đại, cực phù hợp để sử dụng đi phượt.

Giá tham khảo: 840.000đ.

2. Nên chọn mũ bảo hiểm đôi đi phượt nào?

Thị trường nón bảo hiểm khá sôi động, vô vàn sản phẩm đến từ nhiều thương hiệu lớn nhỏ khác nhau, mang lại cho người tiêu dùng nhiều sự lựa chọn. Tuy nhiên sự giữ muôn nghìn sản phẩm nón bảo hiểm, để chọn được sản phẩm chất lượng cũng khiến không ít người đau đầu. Nhằm mang đến cho người tiêu dùng những lựa chọn đúng đắn nhất, ở trên chúng tôi đã giới thiệu qua 17 mẫu nón bảo hiểm đôi dành cho dân phượt được săn đón nhiều nhất hiện nay.

Rất khó để đưa ra nhận định đâu là sản phẩm tốt nhất, an toàn nhất vì mỗi dòng sản phẩm đều có những thế mạnh riêng. Đáp án cho câu hỏi” Nên chọn nón bảo hiểm đôi đi phượt nào?” nằm chính từ phía người tiêu dùng. Thông qua những gợi ý, các bạn có thể chắt lọc thông tin, nhìn nhân xem đâu là sản phẩm mình đang tìm kiếm và đưa ra lựa chọn. Mũ bảo hiểm tốt nhất là mũ bảo hiểm phù hợp với nhu cầu và điều kiện của người đội, vì vậy hãy phân tích thật chính xác trước khi lựa chọn.

Mũ bảo hiểm dành cho dân phượt có giá thành rất hợp lý (Nguồn: nonbaohiemthangloi.com.vn)

3. Mũ bảo hiểm phượt cặp giá bao nhiêu

Bên cạnh yếu tố chất lượng, an toàn và sự phù hợp thì giá thành là một trong những yếu tố được người tiêu dùng rất quan tâm khi chọn mua mũ bảo hiểm. Rất khó để đưa ra một con số chính xác cho câu hỏi “mũ bảo hiểm cặp cho dân phượt giá bao nhiêu?” vì nó phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố. Tùy vào thương hiệu, dòng sản phẩm, độ bền đẹp, độ tiện lợi,… mà giá thành của mũ bảo hiểm cặp dành cho dân phượt không giống nhau. Tuy nhiên phải khẳng định rằng, mũ bảo hiểm phượt cặp không hề đắt, nó dao động trong khoảng 500.000đ – 2.000.000đ. Tùy vào nhu cầu sử dụng, sở thích cá nhân và điều kiện kinh tế mà các bạn có thể chọn loại mũ phù hợp nhất, sau khi đã nắm chắc những nguyên tắc quan trọng khi chọn mua mũ bảo hiểm.

Chọn được mũ bảo hiểm chất lượng rất quan trọng, nó sẽ đảm bảo an toàn cho bạn trong mọi hành trình khám phá những vùng đất mới. Trên đây là những mẫu mũ bảo hiểm đôi đi phượt chất lượng cao, các bạn có thể tham khảo và lựa chọn tại Saigon-Gpdaily.com. Truy cập nhanh để chọn được sản phẩm ưng ý nhé!