17 sản phẩm dưỡng da thiên nhiên tốt nhất nổi tiếng giá từ 600k

Xu hướng sử dụng mỹ phẩm làm đẹp từ thiên nhiên ngày càng được phái đẹp ở khắp nơi trên thế giới ưa chuộng nhờ sở hữu thành phần lành tính và an toàn với mọi làn da. Dưới đây là 17 thương hiệu cung cấp sản phẩm dưỡng da thiên nhiên tốt nhất được chị em hết mực săn đón.



1. Bộ sản phẩm Yves Rocher La Gacilly 60 Years Anniversary

Ra đời từ năm 1959, thương hiệu mỹ phẩm Yves Rocher hiện đang phủ sóng toàn cầu ở hơn 90 quốc gia với trên 300 triệu mỹ phẩm chăm sóc da mặt và body cao cấp được bán ra mỗi năm.

Tất cả các sản phẩm của Yves Rocher đều được chiết xuất từ thành phần hữu cơ an toàn cho mọi làn da, cũng như quy trình sản xuất và đóng gói khép kín toàn diện, giúp người tiêu dùng dễ dàng tiếp cận với các dòng sản phẩm thiên nhiên chất lượng cao. Đặc biệt, hãng cam kết không thử nghiệm sản phẩm trên động vật và sử dụng bao bì làm từ giấy tái sinh để góp phần bảo vệ môi trường.

Tiêu biểu nhất trong các bộ sản phẩm của hãng phải kể đến bộ dưỡng da La Gacilly 60 Years Anniversary gồm 3 món: nước tẩy trang chuyên dụng cho mắt Express Eye Makeup Remover, kem dưỡng da tay Long Lasting Moisturizing Hand Cream và kem dưỡng ẩm chuyên sâu Face & Body Comfort Cream. Ưu điểm chung của bộ mỹ phẩm này đó là tăng khả năng giữ ẩm, làm mềm mượt da và mang đến cảm giác tươi mát sau khi sử dụng.

Giá tham khảo: 660.000 đồng/ bộ.

Bộ sản phẩm dưỡng da của Yves Rocher được đóng gói khá đẹp mắt và thân thiện (Nguồn: shopee.vn)

2. Sản phẩm dưỡng da từ thiên nhiên The Body Shop

The Body Shop là một hãng mỹ phẩm nổi tiếng của Hàn Quốc. Hiện nay thương hiệu sở hữu đa dạng ngành hàng từ các sản phẩm chăm sóc da mặt toàn diện đáng tin dùng hiện nay, dưỡng ẩm body, son môi, cho đến nước sơn móng tay, nước hoa.

Các sản phẩm dưỡng da của The Body Shop thường chứa công thức giàu Vitamin E, giúp dưỡng ẩm liên tục, chống oxy hóa mạnh mẽ, đồng thời thúc đẩy quá trình phục hồi và tái tạo làn da.

Ngoài ra, thương hiệu cam kết sử dụng các thành phần thiên nhiên dịu nhẹ, không cồn, không dầu khoáng, không hương liệu, do đó phù hợp sử dụng cho nhiều loại da khác nhau, nhất là làn da nhạy cảm.

The Body Shop được phụ nữ yêu thích nhờ chứa thành phần nhẹ dịu cho làn da (Nguồn: ayelined.com)

3. Dưỡng da từ thiên nhiên Innisfree

Được biết đến là một trong số ít các thương hiệu mỹ phẩm Hàn Quốc sử dụng thành phần có chiết xuất tự nhiên từ hòn đảo Jeju xinh đẹp, Innisfree nghiễm nhiên chiếm được lòng tin của nhiều phụ nữ trên thế giới, đặc biệt là các bạn trẻ. Hơn nữa, sản phẩm của hãng thường có thiết kế đơn giản nhưng không kém phần thu hút, cùng với đó là chất lượng ổn định và giá tiền vừa phải.

Mỹ phẩm của Innisfree thường có giá thành hợp lý (Nguồn: myphambo.com)

4. Sản phẩm dưỡng da Belsinki từ thiên nhiên

Nếu bạn đang tìm sản phẩm dưỡng da thiên nhiên tốt, thương hiệu dược mỹ phẩm Belsinki có thể là lựa chọn lý tưởng cho bạn. Nhờ chứa các hợp chất thiên nhiên và ứng dụng Nano curcumin trắng vào sản xuất mà sản phẩm dưỡng da Belsinki có khả năng chống lão hóa da, đánh bay vết thâm sẹo, nám, tàn nhang hiệu quả. Đồng thời kích thích sự hình thành Collagen, gây ức chế melanin giúp mang lại làn da mịn màng, trắng sáng tự nhiên.

Nhìn chung, giá thành sản phẩm dao động từ 150.000 – 600.000 đồng, phù hợp với những người mong muốn sở hữu top các bộ sản phẩm chăm sóc da an toàn, lành tính, hiệu quả, nhưng không tốn kém chi phí.

5. Mỹ phẩm từ thiên nhiên The Face Shop

Mặc dù có lịch sử thành lập khá non nớt so với các hãng mỹ phẩm lâu năm khác, nhưng The Face Shop không khó chiếm lĩnh thị phần mỹ phẩm đứng thứ 2 Hàn Quốc nhờ tạo ra các sản phẩm chiết xuất từ thiên nhiên như: cám gạo, trái cọ, ô liu, bùn, rong biển,… Sản phẩm đảm bảo không làm ảnh hưởng tới kết cấu da mặt, kiểm soát dầu tốt, tăng khả năng đàn hồi da, cũng như giúp cho làn da luôn được tươi sáng, mềm mại tự nhiên.

Hiện nay, The Face Shop sở hữu 4 sản phẩm dưỡng da thiên nhiên tốt được phái đẹp đánh giá cao đó là: kem dưỡng da Chia Seed No Shine Hydrating Cream, Pomegranate And Collagen Volume Lifting Cream, White Seed Blanclouding Moisture Cream và The Therapy Anti-Aging Cream.

Sản phẩm The Face Shop loại bỏ da chết, ngăn ngừa lão hóa (Nguồn: rivi.vn)

6. Sản phẩm dưỡng da chiết xuất từ thiên nhiên Korena

Korena xuất thân là công ty Dược mỹ phẩm Việt Nam. Với sự kết hợp tinh tế giữa nguyên liệu tự nhiên nhập khẩu 100% và dây chuyền công nghệ sản xuất đến từ Hàn Quốc, Korena tự tin mang đến cho làn da phụ nữ Việt sự mịn màng, tươi trẻ và vô cùng an toàn cho sức khỏe.

Thương hiệu mỹ phẩm Korena (Nguồn: doisongphapluat.com)

7. Mỹ phẩm thiên nhiên Nhật Bản NanoWhite

Với phương châm mang đến sự chăm sóc tốt nhất cho làn da phụ nữ tại nhiều nước trên thế giới, thương hiệu mỹ phẩm Nhật Bản Nanowhite tự hào mang đến nhiều dòng sản phẩm dưỡng da tuyệt vời giúp tái tạo lại làn da đầy sức sống, se nhỏ lỗ chân lông. Đồng thời bảo vệ da khỏi các tác nhân gây lão hóa một cách hữu hiệu, trả lại làn da trắng sáng và mềm mịn.

8. Dầu tẩy trang DHC Deep Cleansing Oil

DHC là một hãng mỹ phẩm Nhật Bản ra đời vào năm 1980. Ngoài việc cung cấp các loại thực phẩm chức năng bổ sung vitamin cho cơ thể, thương hiệu còn cho ra nhiều dòng sản phẩm chăm sóc cơ thể như: trang điểm, dưỡng da, sữa rửa mặt, chăm sóc tóc… Trong đó dầu tẩy trang DHC Olive Deep Cleansing Oil được xem là sản phẩm nổi bật với khả năng loại bỏ nhanh bụi bẩn, làm sạch sâu da mặt mà không để lại cảm giác nhờn rít sau khi sử dụng. Hơn nữa vì có chiết xuất chủ yếu từ olive nguyên chất nên mùi hương thoang thoảng và nhẹ dịu cho da.

Dầu tẩy trang DHC Olive Deep Cleansing Oil có màu vàng đặc trưng của tinh chất Olive (Nguồn: muathuoctot.com)

10. Mặt nạ đậu phụ Moritaya – Tofu Moritaya

Với thành phần 100% gồm đậu phụ và sữa ong chúa, mặt nạ đậu phụ Tofu Moritaya đã trở thành loại mặt nạ dưỡng da organic quen thuộc của phái đẹp Nhật Bản. Sản phẩm không chỉ có công dụng cung cấp độ ẩm, giữ cho làn da trắng sáng, mà còn giúp tẩy tế bào chết vô cùng hiệu quả.

Mặt nạ đậu phụ Tofu Moritaya – sự lựa chọn cho làn da của phụ nữ Nhật (Nguồn: lozimom.com)

11. Kem dưỡng ẩm Steam Cream

Thương hiệu Steam Cream được ưa chuộng tại Nhật Bản và các nước Châu Âu nhờ đặc tính an toàn cho làn da khi chứa các thành phần gồm yến mạch, tinh dầu cam, dầu hạnh nhân, dầu jojoba, tinh dầu hoa oải hương,… đảm bảo không chứa hóa chất bảo quản và phù hợp với từng loại da từ da dầu, da thường, da hỗn hợp cho đến làn da khô, da nhạy cảm.

12. Viên rửa mặt Kanebo Suisai Beauty Clear Powder

Viên rửa mặt Kanebo Suisai Beauty Clear Powder chính thức ra mắt từ năm 2015. Sản phẩm được sản xuất bởi thương hiệu Kanebo nổi tiếng của Nhật Bản. Theo đó, viên rửa mặt được xem là một sản phẩm dưỡng da thiên nhiên tốt chứa hơn 18 loại silk amino acid. Nhờ đó không chỉ hạn chế sự hình thành sắc tố melanin, mà còn là phương pháp kích thích quá trình thải độc ở da cho làn da tươi sáng, mịn màng, hồng hào, phù hợp với nhu cầu của đông đảo chị em phụ nữ.

Kanebo Suisai Beauty Clear Powder – viên rửa mặt được yêu thích ở Nhật (Nguồn: shopnhatban247.com)

13. 100% Pure Beauty

100% Pure Beauty được thành lập ở khu nông trại California, Hoa Kỳ. Với phương châm không sử dụng nguyên liệu gây độc hại cho sức khỏe làn da và môi trường, thương hiệu ngày càng được người dùng yêu thích. Tính đến nay, hãng đang có trong tay những bộ sưu tập đầy đủ các sản phẩm trang điểm mặt, chăm sóc làn da, body, mái tóc… đảm bảo mang lại khả năng nuôi dưỡng và chăm sóc cho da hữu hiệu.

14. Kjaer Weis

Ngoài tiêu chí cung cấp các dòng sản phẩm dưỡng da thiên nhiên tốt, lành tính giúp da rạng rỡ và tỏa sáng mỗi ngày, thương hiệu Kjaer Weis còn gây ấn tượng mạnh mẽ với thiết kế nắp kim loại xoay độc đáo, nhằm tôn lên sự sang trọng và quyến rũ cho phái đẹp. Ngoài ra, những chiếc hộp có kết cấu chắc chắn này có thể tái sử dụng nhiều lần, mang đến sự tiện dụng.

15. Lilah b.

Phần lớn các sản phẩm làm đẹp của hãng Lilah b. luôn cam kết không chứa thành phần độc hại như gluten, sunfat hoặc paraben. Thay vào đó là nguồn nguyên liệu thực vật vô cùng an toàn với làn da. Đặc biệt hãng có thiết kế hộp khá bắt mắt và tinh tế.

16. Kiehl’s

Trải qua hơn 160 năm thành lập và phát triển, Kiehl’s hiện đang đứng đầu danh sách các hãng mỹ phẩm thiên nhiên nổi tiếng nhất thế giới. Ở Kiehl’s, bạn sẽ dễ dàng tìm thấy nhiều dòng sản phẩm dưỡng da chiết xuất 100% từ nguyên liệu lành tính như hoa cúc, hoa mẫu đơn, đất sét trắng, cây dẻ gai, nghệ, tinh dầu oải hương,… Cùng với đó là dây chuyền sản xuất hiện đại dưới sự giám sát của các chuyên gia dược liệu, mỹ phẩm dày dặn kinh nghiệm.

Thương hiệu mỹ phẩm cao cấp Kiehl’s (Nguồn: epomi.com)

17. Skin Food

Được thành lập từ năm 1957 tại Hàn Quốc, Skinfood hiện đang sở hữu hơn 700 cửa hàng trong và ngoài nước, cùng với đó là hơn 1000 chủng loại sản phẩm khác nhau. Điều này giúp phái đẹp có nhiều sự lựa chọn hơn cho làn da cũng như cam kết an toàn từ nhà sản xuất khi sử dụng nguồn nguyên liệu chủ yếu từ quả mâm xôi đen, cà rốt hữu cơ, cá hồi, trứng cá muối…

Hy vọng với danh sách các sản phẩm dưỡng da thiên nhiên tốt nhất được gợi ý trên đây sẽ cung cấp nhiều thông tin hữu ích cho bạn. Tuy nhiên, thị trường mỹ phẩm trong những năm qua biến động rất lớn do tồn tại nhiều sản phẩm bị làm nhái, kém chất lượng. Vì thế, để sử dụng được sản phẩm chính hãng, tốt nhất bạn nên chọn mua các bộ chăm sóc da mặt “xịn” an toàn hiệu quả, ở những địa chỉ uy tín hiện nay như showroom của các nhãn hàng hoặc trang thương mại điện tử hàng đầu Adayroi.com nhé!