17 tác dụng của dâu tằm với sức khỏe bà bầu, trẻ em và làm đẹp

Dâu tằm vị ngọt, ăn ngon lại có thành phần dinh dưỡng dồi dào tốt cho sức khỏe.. Bạn hãy cùng Blog Saigon-Gpdaily khám phá những tác dụng của dâu tằm với sức khỏe, làm đẹp và trị bệnh nhé.



1. Thành phần dinh dưỡng trong dâu tằm

Cây dâu tằm có thể sử dụng cả lá và quả với nguồn dinh dưỡng tuyệt vời cho nhiều lợi ích với sức khỏe. Dâu tằm có thể dùng làm mứt, rượu, nước trái cây hoặc sấy khô đều có vị ngọt cực hấp dẫn. thêm nữa, nếu bạn biết cách bảo quản trái cây tươi lâu trong tủ lạnh thì dâu tằm sẽ để được rất lâu.

Thành phần các chất dinh dưỡng có trong dâu tằm rất dồi dào. Trong 140 gram dâu tằm tươi chỉ có 60 calo, 0.4% chất béo và lượng nước đạt tới 88% cùng 1.7 % chất xơ rất tốt cho sức khỏe. Ngoài ra, giá trị bổ dưỡng trong trái dâu tằm tươi còn thể hiện ở 9.4 % card, 1.4% protein.

Các carbohydrate trong dâu tằm tươi tồn tại chủ yếu ở dạng đường đơn có chứa tinh bột và chất xơ. Dâu tằm là loại quả cung cấp nguồn chất xơ phong phú tốt cho tiêu hóa và giảm mức cholesterol trong cơ thể. Các chất xơ có thể ở hòa tan ở dạng pectin với 25% và không hòa tan theo dạng lignin với 75%.

Ở dạng khô, dâu tằm vẫn có lượng thành phần dinh dưỡng lớn với 12% protein, 70% carb, chỉ 3% chất béo và có tới 14% chất xơ. Lượng protein trong dâu tằm khô khá cao so với những loại quả mọng khác.

Loại quả này còn cung cấp cho cơ thể rất nhiều vitamin như C, E, K và các khoáng chất tuyệt vời cùng nguồn sắt dồi dào. Ngoài ra, trong dâu tằm còn có những hợp chất thực vật có lợi cho sức khỏe với thành phần tạo màu tự nhiên. Đó là rutin, axit chlorogenic, cyanidin, anthocyanin và myricetin.

Dâu tằm có nhiều thành phần dinh dưỡng tốt cho sức khỏe (Nguồn: ae01.alicdn.com)

2. Tác dụng của dâu tằm với sức khỏe

2.1. Hỗ trợ tiêu hóa

Ngoài top thực phẩm tốt cho đại tràng hỗ trợ tiêu hóa thì quả dâu tằm cũng có chứa lượng chất xơ dồi dào đáp ứng tới 10 % nhu cầu chất xơ hàng ngày của cơ thể. Tác dụng của dâu tằm trong việc làm giảm nguy cơ bị táo bón rất hiệu quả nhờ chất xơ hòa tan giúp cải thiện chức năng hệ tiêu hóa.

Chất xơ hòa tan hỗ trợ hệ tiêu hóa khỏe mạnh bằng cách tăng tốc độ di chuyển thức ăn. Ngoài ra, các chứng quặn thắt ruột, chuột rút và đầy hơi cũng được hỗ trợ điều trị nhờ chất xơ trong dâu tằm.

2.2. Kiểm soát đường huyết

Tác dụng của dâu tằm trong việc kiểm soát đường huyết hiệu quả vô cùng ấn tượng. Dâu tằm có khả năng hỗ trợ kiểm tra lượng đường có trong máu giúp điều trị bệnh tiểu đường tuýp 2. Trong quả dâu tằm có chứa chất chống oxy hóa flavonoid giúp điều chỉnh lượng đường tăng giảm trong cơ thể.

Người bị bệnh tiểu đường phải rất cẩn thận khi ăn uống bởi sự nhạy cảm với biến động của lượng đường trong máu. Hợp chất DNJ có trong dâu tằm rất có lợi với bệnh tiểu đường. DNJ ức chế quá trình phân giải carbohydrate của enzyme trong ruột nên có khả năng làm chậm sự gia tăng của lượng đường vào trong máu.

Tác dụng của dâu tằm giúp kiểm soát đường huyết (Nguồn: marketonline.vn)

2.3. Tăng cường sức đề kháng cho cơ thể

Dâu tằm được giới y học nhận định là loại quả có khả năng tăng cường sức đề kháng cho cơ thể. Vậy thực chất dâu tằm có tác dụng gì đối với hệ miễn dịch của con người mà tác dụng lại tuyệt vời đến thế?

Trong dâu tằm có chứa hàm lượng flavonoid và vitamin C rất cao. Các chất này giúp cơ thể tăng cường hệ miễn dịch và chống lại các mầm bệnh tật hiệu quả. Nhu cầu vitamin C mỗi ngày của cơ thể được cung cấp đầy đủ với một khẩu phần dâu tằm nhỏ. Để tăng sức đề kháng bạn có thể ăn kèm dâu tằm với các loại sữa thơm ngon, giàu chất dinh dưỡng.

Cơ thể sẽ có hệ miễn dịch khỏe mạnh, ngăn ngừa được bệnh ho, cảm cúm, cảm lạnh. Ngoài ra, vitamin C trong dâu tằm cũng giúp cơ thể chống lại bệnh viêm gan và viêm dạ dày.

Dâu tằm hỗ trợ tăng cường sức đề kháng của cơ thể (Nguồn: marketonline.vn)

2.4. Giúp tim mạch khỏe mạnh

Dâu tằm có chứa chất chống oxy hóa Resveratrol và lượng chất xơ dồi dào rất có lợi cho việc bảo vệ sức khỏe tim mạch. Các thành phần này có khả năng tăng cường sản xuất chất làm giãn mạch oxit nitric giảm tình trạng hình thành cục máu đông. Mạch máu được lưu thông thuận lợi giảm các bệnh như đau tim và đột quỵ.

2.5. Hạ cholesterol trong máu

Cholesterol xấu và mỡ thừa sẽ được hạ thấp nếu cơ thể hấp thụ dâu tằm mỗi ngày. Chiết xuất dâu tằm có công dụng hiệu quả trong việc giảm mức cholesterol trong máu, cải thiện tỷ lệ giữa cholesterol LDL và HDL.

Cholesterol trong máu hạ mức có tác dụng tích cực trong việc bảo vệ sức khỏe của tim, ngăn ngừa những bệnh liên quan đến tim mạch. Ngoài ra, chúng cũng giúp ngăn ngừa tình trạng bệnh gan nhiễm mỡ nhờ việc làm giảm sự hình thành của chất béo ở trong gan.

Công dụng dâu tằm giúp giảm cholesterol trong máu (Nguồn: draxe.com)

2.6. Ngăn ngừa ung thư

Quả dâu tằm có một hàm lượng khá cao vitamin A, C, hợp chất phytonutrients và polyphenolic. Đây đều là các chất có khả năng chống oxy hóa và vô hiệu hóa các gốc tự do có hại đồng thời ngăn chặn sự lan truyền của các tế bào ung thư nhanh chóng.

Chất chống oxy hóa trong dâu tằm có khả năng làm giảm hiệu quả sự mất cần bằng và tổn thương oxy hóa trong tế bào của cơ thể. Từ đó, cơ thể sẽ giảm được nguy cơ bị ung thư, chống lại bệnh ung thư một cách tối ưu.

2.7. Tốt cho mắt

Dâu tằm có tác dụng gì? Một trong những công dụng không thể bỏ qua của loại trái cây bổ dưỡng này chính là khả năng giúp cải thiện thị lực của dâu tằm. Thành phần các chất trong dâu tằm có thể bảo vệ mắt khỏi các tổn thương từ những gốc tự do gây nên tình trạng yếu thị lực và thoái hóa võng mạc. Đặc biệt, zeaxanthin có trong dâu tằm có khả năng làm giảm việc stress oxy hóa bên trong các tế bào của đôi mắt.

Công dụng của dâu tằm hỗ trợ cải thiện thị lực (Nguồn: spatraicay.net)

2.8. Tạo hệ xương chắc khỏe

Công dụng của trái dâu tằm với cơ thể còn được thể hiện ở việc giúp tạo hệ xương chắc khỏe. Trong dâu tằm có chứa nhiều vitamin K và lượng canxi, sắt dồi dào giúp hình thành mô xương chắc khỏe.

Các thành phần dinh dưỡng này còn có khả năng ngăn ngừa sự thoái hóa của hệ xương. Đồng thời, các bệnh viêm khớp, loãng xương cũng được giảm bớt nguy cơ mắc phải với những chất dinh dưỡng tuyệt vời trong dâu tằm.

2.9. Tăng cường trí não

Công dụng của trái dâu tằm với trí não vô cùng tuyệt vời. Khi cơ thể bổ sung dâu tằm, não bộ sẽ được cung cấp canxi để khỏe mạnh hơn. Đồng thời, trí não được tăng cường giúp ngăn ngừa khả năng bị bệnh Alzheimer. Kết hợp sử dụng cùng các sản phẩm hỗ trợ não và trí nhớ bạn sẽ thấy hiệu quả rõ rệt.

Dâu tằm hỗ trợ tăng cường sức khỏe tinh thần (Nguồn: khoahocthoidai.vn)

3. Tác dụng của dâu tằm với làm đẹp

3.1. Làm đẹp tóc

Dâu tằm có chứa chất u-la tóc hỗ trợ hình thành mái tóc đen, không bị bạc sớm và bóng óng ả. Bạn chỉ cần rửa sạch dâu tằm tươi, đun sôi với lửa nhỏ, sắc lấy nước cốt. Sau 2 lần sắc, bạn đun cô đặc với mật ong thiên nhiên nguyên chất rồi cho vào lọ thủy tinh để dùng dần.

Mái tóc của bạn sẽ được nuôi dưỡng đen bóng, khỏe mạnh nhờ việc uống 2 thìa dâu tằm cô đặc hòa nước ấm. Bạn nhớ uống 2 lần mỗi ngày thức uống ngon-bổ- rẻ này để đạt được hiệu quả tốt nhất, chống được hiện tượng bạc tóc.

3.2. Chống oxy hóa, ngăn ngừa lão hóa

Dâu tằm có chứa rất nhiều các thành phần corticoid như alpha carotene, lutein, zeaxanthin, beta carotene và vitamin như A, C, E. Những chất này đều có tác dụng chống oxy hóa mạnh mẽ, tăng cường đề kháng của cơ thể và chống lại sự tấn công của các gốc tự do.

Dâu tằm có chất chống oxy hóa giúp ngăn ngừa lão hóa da (Nguồn: kinhtenet.vn)

3.3. Trị mụn

Mụn trứng cá sẽ được đánh bay nhờ công dụng của lá dâu tằm. Bạn rửa sạch lá dâu tằm có màu vàng và lá trầu không rồi ngâm 15 phút trong nước muối. Lá dâu tằm đem phơi khô rồi xay mịn thành bột còn lá trầu không thì đun sôi trong 5 phút.

Khi dùng, bạn rửa sạch mặt với lá trầu không rồi rắc bột lá dâu lên làm mặt nạ dưỡng da tự nhiên đắp trị mụn. Da bạn sẽ mịn màng chỉ sau khoảng 1 đến 3 tuần kiên trì thực hiện phương pháp này.

Dâu tằm có công dụng trị mụn (Nguồn: spatraicay.net)

3.4. Làm trắng da

Các khoáng chất chống oxy hóa và thành phần alpha – hydroxy axit có trong dâu tằm có thể loại bỏ tế bào chết. Đồng thời, tế bào da mới nhanh chóng được tái tạo và mụn bị ngăn ngừa cho làn da trắng hồng, láng mịn.

Bạn có thể xay nhỏ lá dâu tằm, trộn với mật ong rồi massage nhẹ nhàng lên cơ thể tầm 30 phút để tắm trắng. Da bạn sẽ bật tông nhanh chóng chỉ với việc tắm hỗn hợp lá dâu tằm trong 1 tuần.

Dâu tằm giúp da trắng hồng tự nhiên (Nguồn: myphamhera.com)

4. Tác dụng của dâu tằm với bà bầu

4.1. Chữa chứng thiếu máu ở bà bầu

Thiếu máu ở bà bầu là một trong những căn bệnh giải đáp cho câu hỏi dâu tằm ăn trị bệnh gì. Thành phần chất sắt trong dâu tằm rất phong phú. Do đó dâu tằm có khả năng chữa trị bệnh thiếu máu cùng các triệu chứng đi kèm như mệt mỏi, chóng mặt.

Ngoài ra loại trái cây đặc biệt của Việt Nam này còn có tác dụng cải thiện lưu lượng máu, làm sạch máu đồng thời kiểm soát huyết áp. Các chất chống oxy hóa trong dâu tằm giúp các mạch máu giãn nở bình thường, cải thiện chức năng.

4.2. Giúp an thai

Hệ miễn dịch của phụ nữ mang thai bị suy yếu hơn rất nhiều nên cần được cải thiện giúp an thai. Trong các thành phần của quả dâu tằm không thể không kể đến lượng vitamin C dồi dào. Khi ăn dâu tằm, bà bầu hấp thu vitamin C giúp nâng cao khả năng của hệ miễn dịch rất tốt.

Lá dâu tằm có công dụng hiệu quả trong việc áp dụng vào các bài thuốc an thai. Những bài thuốc đông y với lá dâu tằm có thể chữa trị chứng đau bụng và ra huyết khi mang thai. Đồng thời, loại lá này còn rất tốt cho phụ nữ có tiền sử bị sảy thai.

Dâu tằm giúp bà bầu an thai (Nguồn: cdn02.static-saigon-gpdaily.com.vn)

4.3. Trị táo bón trong thai kỳ

Dâu tằm ăn trị bệnh gì? Một trong những tác dụng tuyệt vời không thể bỏ qua từ dâu tằm là trị táo bón trong thai kỳ. Mẹ bầu thường bị nóng trong dẫn đến táo bón thường xuyên ở 3 tháng đầu thai kỳ. Thời điểm này, bà bầu chỉ cần uống nước sắc lá dâu tằm hoặc ăn dâu tằm hàng ngày. Cơ thể mẹ bầu sẽ được làm mát, thanh nhiệt, hỗ trợ điều trị táo bón cho bà bầu tự nhiên và hiệu quả.

4.4. Cai sữa

Dâu tằm có công dụng tuyệt vời trong việc cai sữa cho trẻ nhờ khả năng làm mất sữa của lá dâu tằm. Các mẹ chỉ cần đun lá dâu tằm tươi lấy nước uống hoặc sắc lá dâu tằm khô uống đều được.

Tác dụng của dâu tằm giúp trẻ cai sữa mẹ (Nguồn: sc01.alicdn.com)

Dâu tằm là loại quả ăn ngon lại nhiều công dụng đối với sức khỏe. Tuy nhiên, bạn chỉ tận hưởng trọn vẹn giá trị của loại thực phẩm này khi mua được thực phẩm sạch, tươi mới, đảm bảo chất lượng. Bạn nên đến địa chỉ cung cấp thực phẩm tươi sạch uy tín như hệ thống cửa hàng tiện lợi VinMart hoặc mua hàng trực tuyến tại Saigon-Gpdaily.com.

Ngoài ra, khi bạn muốn được khám sức khỏe hoặc khám thai định kỳ chuẩn khoa học hãy đến với bệnh viện đa khoa quốc tế Vinmec. Các bác sĩ chuyên khoa hàng đầu sẽ khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe bằng các trang thiết bị hiện đại nhất. Đồng thời, bạn sẽ nhận được tư vấn về việc sử dụng dâu tằm đúng cách trong việc trị bệnh cũng như an thai và làm đẹp.

Trên đây là những thông tin chi tiết về tác dụng của dâu tằm đối với sức khỏe, làm đẹp và trị bệnh. Dâu tằm là loại thực phẩm quen thuộc, ngon, bổ và rẻ. Bạn hãy lựa chọn dâu tằm sạch, đảm bảo chất lượng để tận dụng tối ưu những công dụng tuyệt vời của loại cây này nhé.