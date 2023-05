17 tác dụng của nho đỏ với sức khỏe, sắc đẹp và phòng trị bệnh

Có thể bạn chưa biết, quả nho không chỉ là một món tráng miệng tuyệt vời mà còn được ứng dụng nhiều trong những bài thuốc trị bệnh. Hãy cùng Blog Adayroi khám phá 17 tác dụng của nho đỏ đối với sức khỏe trong bài viết này bạn nhé.



1. Nho đỏ là gì?

Nho là một loại thực vật có thân cây leo và quả mọng mọc thành từng chùm có màu sắc khác nhau. Màu sắc của nho được quyết định bởi sắc tố polyphenolic. Những quả nho đỏ là một loại trái cây luôn được chọn mua vì có hàm lượng vitamin dồi dào mang trong mình nhiều chất anthocyanin hơn quả nho màu khác. Mặc dù xuất phát từ vùng ôn đới nhưng do tác dụng của nho đỏ rất nhiều và tốt cho sức khỏe nên loại trái cây này xuất hiện nhiều và rất được yêu thích ở Việt Nam.

2. Thành phần dinh dưỡng của nho đỏ

Nho đỏ có hàm lượng dinh dưỡng cao, ước tính trong một cốc nước ép nho đỏ (khoảng 12 trái) có đến 1,09g protein; 1,4g chất xơ; 4,8 mg vitamin C; 10 mcg vitamin A và vô số khoáng chất khác. Ngoài ra, nho đỏ còn chứa một lượng nước lớn (10ml nước/ một quả), 10 – 33% đường (glucose và fructose). Thêm nữa, đây cũng là một giống quả góp mặt trong danh sách những thực phẩm giàu vitamin B tăng cường sức khỏe, đẹp da hiệu quả.

Lớp vỏ và hạt của nho đỏ còn chứa resveratrol phytochemical và các chất chống oxy hóa. Với hàm lượng dinh dưỡng cao như vậy thì ăn nho đỏ có tác dụng gì chắc hẳn là câu hỏi của nhiều người. Tuy nhiên, nếu bạn muốn bảo toàn hàm lượng dinh dưỡng trong nho nên chú ý cách bảo quản trái cây trong tủ lạnh để giữ lại hương vị thơm ngon của loại quả này một cách trọn vẹn nhất.

Nho đỏ mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe (Nguồn: cdninstagram.com)

3. Tác dụng của nho đỏ đối với sức khỏe

3.1. Ngăn chặn quá trình lão hóa

Thành phần dinh dưỡng của quả nho đỏ chứa rất nhiều vitamin C và chất chống oxy hóa, gọi là resveratrol. Hai chất này là trợ thủ đắc lực trong việc ngăn ngừa quá trình lão hóa. Resveratrol có khả năng chống oxy hoá mạnh gấp 7 lần vitamin E, cực kỳ hiệu quả trong việc chống lại các dấu hiệu tuổi già, bệnh thoái hóa thần kinh, Alzheimer và Parkinson…

3.2. Hoạt tính kháng khuẩn cực mạnh

Tác dụng của nho đỏ trong việc kháng khuẩn có được là nhờ hợp chất flavonoids làm giảm nguy cơ lây nhiễm virus và vi khuẩn, từ đó làm giảm nguy cơ ung thư. Ngoài ra chất Resveratrol trong vỏ và thịt quả cũng đóng góp vào quá trình kháng khuẩn, bảo vệ cơ thể.

3.3. Giúp cho da khỏe và mịn màng

Nho đỏ nằm trong danh sách những quả mọng có nhiều vitamin và lycopene giúp làm sáng và đều màu da. Thành phần dinh dưỡng của nho đỏ giàu chất chống oxy hóa và các axit béo thiết yếu giúp duy trì một làn da luôn tươi trẻ. Đặc biệt, hạt nho chứa lượng vitamin E cao gấp 59 lần so với phần còn lại của trái nho sẽ giúp bảo vệ làn da trước các tác hại của tia cực tím, giúp da giữ được nét tươi trẻ tự nhiên.

Làn da láng mịn đẹp tự nhiên (Nguồn: eothon.vn)

3.4. Tốt cho thận của bạn.

Lượng axit uric trong nho sẽ giúp cơ thể loại bỏ axit ra bộ phận tiết niệu, làm giảm sức ép lên trên thận. Số lượng nước trong quả nho lớn (70ml/quả nho) khiến chúng ta đi tiểu nhiều hơn, loại trừ các axit đọng lại ở cơ thể dẫn đến bệnh sỏi thận. Hợp chất resveratrol có trong hạt và vỏ nho có thể phục hồi tổn thương thận gây ra bởi chế độ ăn nhiều chất béo, giúp phục hồi thận, đặc biệt ở những người bị béo phì và bị bệnh tiểu đường – nhóm có nguy cơ cao bị bệnh thận.

3.5. Cải thiện thị lực

Các thành phần trong nho đỏ rất tốt cho mắt. Công dụng của nho đỏ là giúp ngăn chặn việc suy giảm thị lực do lão hóa và thoái hóa điểm vàng, hỗ trợ sức khỏe của đôi mắt và làm giảm các bệnh liên quan đến võng mạc. Không chỉ nho tươi mà cả các sản phẩm làm từ nho như rượu vang cũng có thể làm giảm tình trạng suy giảm thị lực theo thời gian.

3.6. Hạn chế dị ứng

Các vitamin trong nho giúp thúc đẩy hệ miễn dịch và tạo cho cơ thể sức đề kháng tốt hơn nên khi ăn nhiều nho đỏ, các triệu chứng dị ứng trên cơ thể như chảy nước, phát ban sẽ được hạn chế.

3.7 Nho tốt cho tim, ngăn các bệnh lý về tim

Từ lâu người ta đã công nhận việc phòng chống bệnh tim mạch và đặc biệt là chứng nhồi máu cơ tim. Vậy công dụng của nho đỏ trong việc bảo vệ hệ tim mạch là gì? Resveratrol ngăn cản quá trình oxy hoá của Lipoprotein – chất gây ra mảng xơ vữa động mạch, ngăn cản sự hình thành các cholesterol xấu, làm tăng cholesterol tốt, cải thiện tuần hoàn, ngăn ngừa sự ngưng kết tiểu cầu, giảm hình thành huyết khối, do đó làm giảm nguy cơ nhồi máu cơ tim. chậm sự tích tụ của cholesterol trên thành động mạch, giúp bảo vệ tim.

3.8. Tăng cường sức khỏe não bộ

Các chất chống oxy hóa trong nho làm tăng lưu lượng máu đến não, giúp não hoạt động tốt và tăng sự tập trung, làm giảm đi quá trình sinh ra chất gây căng thẳng trong não và cơ thể. Nho đỏ nhập khẩu thường chứa hàm lượng quercetin và anthocyanin tương đối cao giúp cải thiện trí nhớ hiệu quả. Glucose, axit hữu cơ, axit amin và vitamin, đặc biệt là vitamin B trong nho đỏ tăng cường cảm giác vui vẻ và thư giãn cho não bộ, rất tốt những người bị suy nhược thần kinh và mệt mỏi quá mức.

Nho đỏ bổ sung năng lượng cho não (Nguồn: nutritionaloutlook.com)

3.9. Chống lại ung thư

Một trong những chất chống oxy hóa mạnh có trong nho đỏ là flavonoid. Chất này làm giảm số lượng các mảng bám thành mạch và lọc bỏ các chất độc hại ra khỏi dòng máu. Ngoài ra, chất polyphenol có thể làm chậm hoặc ngăn ngừa nhiều loại ung thư, bao gồm thực quản, phổi, miệng, hầu họng, tuyến tụy, tuyến tiền liệt và đại tràng.

3.10. Thúc đẩy hệ miễn dịch

Nho có chứa lượng lớn vitamin C, K, và A, giúp tăng cường sức khỏe của nhiều hệ cơ quan trong cơ thể, đặc biệt là hệ miễn dịch. Nếu ăn nhiều nho, cơ thể bạn sẽ có sức đề kháng tốt hơn, tăng khả năng chống chịu bệnh. Ngoài ra những bệnh nhân cũng được khuyên nên ăn nho trong qua trình trị liệu, đây vừa là nguồn dinh dưỡng dồi dào, vừa có thể bảo vệ cơ thể và hỗ trợ điều trị bức xạ ung thư.

3.11. Giảm cân

Nho rất giàu dinh dưỡng và có lượng calo cao (104 calo/ 12 quả nho). Vậy nếu muốn giảm cân thì ăn nho đỏ có tác dụng gì? Hoạt chất Resveratrol có tác dụng kích thích hoạt động của adiponectin. Một loại hormone có ảnh hưởng đến sự hình thành các tế bào mỡ trong cơ thể khiến chúng không thể tích tụ gây ra béo phì. Vỏ nho còn chứa nhiều tanin và dầu, còn trong hạt nho có hợp chất tanin, phlobaphene, lecithin, vani và dầu béo, rất có lợi cho việc giảm cân tự nhiên.

3.12. Cải thiện các bệnh hen suyễn

Hen suyễn là một căn bệnh hô hấp mãn tính với nhiều triệu chứng như: thở khò khè và hít thở khó khăn hơn do ống phế quản sưng tấy nên đường dẫn khí bị hẹp lại. Chất flavonoid và vitamin C có trong nho đỏ sẽ giúp làm giảm viêm nhiễm đường hô hấp bằng việc trung hòa các gốc tự do – tác nhân gây viêm nhiễm và hen suyễn nặng hơn do thu hẹp đường hô hấp, bảo vệ tế bào khỏi sự oxy hóa.

Giảm thiểu tình trạng hen suyễn (Nguồn: blog.adayroi.com)

3.13. Ngăn chặn nhược thị, đục thủy tinh thể

Tác dụng của nho đỏ còn có thể giúp ngăn chặn việc suy giảm thị lực do lão hóa và làm giảm nguy cơ thoái hóa điểm vàng đi khoảng 36%. Chế độ ăn nhiều nho có thể hỗ trợ sức khỏe của đôi mắt và làm giảm các bệnh đe dọa thị lực liên quan đến võng mạc.

3.14. Tích cực cải thiện tình trạng đau mỏi gối

Chế độ ăn uống kém có thể làm tăng tình trạng thoái hóa do làm tăng enzym phá hủy collagen và các protein có tác dụng duy trình mô. Lượng enzyme đảo ngược và các chất chống oxy hóa, khoáng chất và vitamin trong nho đỏ có thể hỗ trợ hệ thống miễn dịch, giảm đau và giúp tế bào khỏe mạnh, xương chắc khỏe hơn.

3.15. Giàu Kali

Nho đỏ chứa một lượng Kali dồi dào. Đây là khoáng chất cần thiết để tăng cường sức mạnh cơ bắp, hỗ trợ chức năng các dây thần kinh, sức khỏe tim mạch và giảm nguy cơ đột quỵ, ung thư. Kali trong nho rất tốt cho sự phát triển xương, thúc đẩy tăng trưởng tế bào khỏe mạnh.

3.16. Chống thoái hóa thần kinh và bệnh Alzheimer

Ăn nho đỏ có tốt không đối với người già mắc chứng bệnh hay quên? Cũng như chức năng làm chậm quá trình lão hóa, các chất chống oxy hóa và resveratrol trong nho giúp làm tăng cường trí nhớ, phòng và làm giảm các triệu chứng của bệnh Alzheimer.

3.17. Đặc tính chống viêm

Nho đỏ có chứa chất xơ, các vitamin và khoáng chất, đặc biệt là anthocyanin và polyphenol có tác dụng chống viêm, sung làm tăng sức đề kháng và giảm nguy cơ mắc bệnh. Vì vậy đây như một liều thuốc chống viêm tự nhiên mà bạn nên đưa vào cơ thể.

Ăn nho thường xuyên giảm đau nhức khớp (Nguồn: livbyaia.com)

Hiểu rõ tác dụng của nho đỏ giúp bạn thấy được thêm tầm quan trọng của loại quả này trong chế độ dinh dưỡng thường ngày. Tuy nhiên, để đảm bảo an toàn, bạn nên mua nho tại các cửa hàng hoa quả sạch để đảm bảo chắc chắn về chất lượng và nguồn gốc sản phẩm. Bạn hoàn toàn có thể mua được thực phẩm chất lượng, giá thành phải chăng bạn tại hệ thống siêu thị VinMart uy tín.

Nơi đây ghi điểm với khách hàng nhờ hoa quả tươi ngon theo mùa nhiều khách hàng chọn mua cũng như sự đa dạng mặt hàng và tiêu chuẩn an toàn vệ sinh thực phẩm khắt khe trong quá trình quản lý.