17 thẩm mỹ viện Hà Nội chuyên trị mụn nám, trẻ hóa làn da tốt nhất

Không phải ai cũng có may mắn sở hữu một làn da láng mịn hay ngoại hình chuẩn đồng hồ cát nên việc thẩm mỹ viện mọc lên như nấm là tất yếu. Tuy nhiên, không phải nơi nào cũng có dịch vụ chuyên nghiệp mà bạn phải chọn thẩm mỹ viện Hà Nội uy tín mới đáp ứng được yêu cầu của mình. Cùng khám phá nhé!



1. Thẩm mỹ viện Ngọc Dung

Địa chỉ: 106 Phố Huế, Phường Ngô Thì Nhậm, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Đồng hành cùng hàng triệu phụ nữ Việt trong suốt hơn 2 thập kỷ, Thẩm mỹ viện Ngọc Dung sang trọng, tiện nghi là địa chỉ chăm sóc làm đẹp và thẩm mỹ viện Hà Nội đáng tin cậy. Nằm ngay 106 Phố Huế, trung tâm rất dễ tìm, con đường di chuyển thuận tiện nên tạo điều kiện tốt cho khách hàng có nhu cầu làm đẹp.

Luôn mạnh dạn cập nhật các công nghệ y khoa mới nhất, đầu tư vào vấn đề trang thiết bị, cơ sở hạ tầng và chú trọng tuyển dụng, đào tạo lại nhân tài ngành y. Không gian thẩm mỹ viện tại 18 chi nhánh phủ sóng trên khắp cả nước đều được xây dựng đạt chuẩn 5 sao, rộng lớn, hiện đại với tông trắng chủ đạo, vật dụng nội thất tiện nghi. Nhập khẩu hoàn toàn từ Hoa Kỳ, thay mới theo từng năm nên không có gì ngạc nhiên khi nơi đây dẫn đầu chất lượng và số lượng dịch vụ trong làng thẩm mỹ viện.

Với tiêu chí mang đến sắc đẹp trường tồn mãi với thời gian cho chị em phụ nữ, thẩm mỹ viện Hà Nội uy tín – Ngọc Dung đã không ngừng cố gắng hết mình trong sở hữu chuyên gia, kỹ thuật viên thẩm mỹ giỏi chuyên môn, tay nghề vững. Và đặc biệt, đội ngũ nhân viên luôn được tạo điều kiện tham gia các chương trình, hội thảo ngành trong và ngoài nước.

Đội ngũ bác sĩ, nhân viên chuyên nghiệp của Thẩm mỹ viện Ngọc Dung (Nguồn: pose.com.vn)

2. Viện Thẩm Mỹ Oracle

Địa chỉ: 6 Triệu Việt Vương, Phường Bùi Thị Xuân, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Nhắc đến thẩm mỹ viện uy tín tại Hà Nội, chúng ta không thể nhắc đến Viện Thẩm Mỹ Oracle – nơi quy tụ đội ngũ hơn 300 y bác sĩ trình độ cao, được đào tạo chuyên sâu về kiến thức thẩm mỹ. Bệnh viện này luôn rất “kỹ tính” trong lựa chọn đầu vào bác sĩ đều có bằng đại học chính quy, có chứng chỉ hành nghề và kinh nghiệm qua nhiều ca phẫu thuật thẩm mỹ. Đặc biệt, nơi đây luôn có sự hỗ trợ đắc lực của các thiết bị, máy móc tiên tiến nhất trên thế giới, được đánh giá cao về chất lượng dịch vụ từ đông đảo khách hàng.

3. Thẩm mỹ y khoa Abe Trần

Địa chỉ: 25E Phố Thi Sách, Phường Ngô Thì Nhậm, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Thành lập trung tâm thẩm mỹ năm 2006, Abe Trần được xây dựng, thiết kế theo quy mô khá rộng rãi, dễ chịu và hướng tới mô hình thẩm mỹ không xâm lấn. Với việc ứng dụng nhiều công nghệ làm đẹp mới nhất, là đối tác mang tầm chiến lược với nhiều thương hiệu nổi danh trong ngành thẩm mỹ nên không có gì phải bàn cãi khi chặng đường hơn 10 năm nỗ lực, phấn đấu, thẩm mỹ viện Hà Nội Abe Trần chưa từng nhận được phản hồi tiêu cực nào từ các chị em.

Xua tan mụn thâm, trẻ hóa làn da tại Thẩm mỹ y khoa Abe Trần (Nguồn: saigon-gpdaily.com.vn)

4. Viện thẩm mỹ công nghệ cao Dr Hoàng Đông

Địa chỉ: 38B Tam Khương, Phường Khương Thượng, Quận Đống Đa, Hà Nội

Đây là địa chỉ đem đến hàng loạt những giải pháp làm đẹp tối ưu cho các chị em để giữ mãi nét thanh xuân rạng ngời, thu hút. Có thể kể đến như: công nghệ giảm béo giảm mỡ nhanh chóng, hiệu quả, chăm sóc da mặt mịn màng, tươi trẻ và tắm trắng, hấp trắng an toàn, hữu hiệu. Những phương pháp này có tác dụng hết sức tích cực đối với vẻ ngoài của bạn mà không gây ra những ảnh hưởng xấu đến sức khỏe, hạn chế tối đa tình trạng sự cố y khoa. Không những vậy, không gian của viện cũng rất lịch sự, sạch sẽ và tiện nghi khiến khách hàng cảm thấy dễ chịu, thoải mái như chính nhà mình.

5. Thẩm mỹ viện Korea

Địa chỉ: 99 Triệu Việt Vương, Phường Bùi Thị Xuân, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Ngoài giảm béo chất lượng hàng đầu Việt Nam, thẩm mỹ viện Korea thành lập năm 2011 còn là địa chỉ chăm sóc da mặt trị thâm nám công nghệ cao “được lòng” hàng nghìn doanh nhân, chính khách trong và ngoài nước tin tưởng và lựa chọn. Đội ngũ bác sĩ tài năng, nhiệt tình, tư vấn tận tâm với mong muốn bệnh nhân có thể hài lòng, tự tin hơn trong cuộc sống cũng như giao tiếp.

6. Bệnh viện đa khoa quốc tế Vinmec

Địa chỉ: Số nhà 458 đường Minh Khai, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Luôn tiên phong trong ứng dụng công nghệ thẩm mỹ số 1 thế giới, “bắt tay” với nhiều thương hiệu cung cấp thiết bị, mỹ phẩm chính hãng, đi tắt đón đầu xu thế phẫu thuật làm đẹp hiện đại, Khoa Thẩm mỹ Bệnh viện Vinmec đã mang đến cho bệnh nhân sự an tâm cao nhất. Thêm vào đó, quy trình tư vấn cho đến phẫu thuật của thẩm mỹ viện Hà Nội này đều rất đồng bộ, có sự tham vấn của nhiều chuyên gia, bác sĩ hàng đầu nên giúp bạn nhanh chóng hồi phục, lấy lại được vẻ ngoài tươi trẻ, sự tự tin vốn có trong mọi tình huống.

Đầu tư thiết bị, công nghệ hiện đại là một trong những thế mạnh của Vinmec (Nguồn: vinmec.com)

7. Thẩm mỹ Thu Cúc

Địa chỉ: 286 Thụy Khuê, Quận Tây Hồ, Hà Nội

Đã hơn 20 năm hình thành và phát triển, Thẩm mỹ viện Thu Cúc được người dân khắp cả nước biết đến bởi chất lượng dịch vụ hoàn hảo, mức giá hợp túi tiền. Bác sĩ dày dặn kinh nghiệm, có sự hỗ trợ của công nghệ thẩm mỹ và hệ thống thiết bị, máy móc hiện đại bậc nhất, bạn sẽ nhanh chóng có những đường nét thanh tú trên gương mặt hay sở hữu thân hình đạt tỉ lệ vàng. Thêm nữa, sự góp sức của máy Laser Diode, Hifu, Thermal RF đã giúp cho làn da được trẻ hóa, giữ gìn sắc xuân và xua tan mọi dấu hiệu tuổi tác làm phiền chị em.

8. Thẩm mỹ viện KangNam

Địa chỉ: Số 38 đường Nguyễn Du, Hai Bà Trưng

Thấu hiểu nỗi lo lắng của bệnh nhân, nắm rõ tầm quan trọng của người bác sĩ và công nghệ, Thẩm mỹ viện KangNam luôn tìm mọi phương cách tối ưu để hài hòa mọi yếu tố cần thiết. Từ đó, chị em sẽ được hiện thực hóa ước mơ có vẻ đẹp hoàn hảo, tự nhiên như mong đợi. Về vấn đề máy móc và chuyển giao công nghệ, nơi đây nhập khẩu trực tiếp từ các “ông lớn” trong lĩnh vực thẩm mỹ đến từ Mỹ, Hàn Quốc, Nhật Bản, được kiểm soát bởi đội ngũ chuyên gia, cơ quan có thẩm quyền nên bạn sẽ không phải ngần ngại về tỉ lệ thành công và sự cố y khoa tại thẩm mỹ viện Hà Nội chuyên nghiệp này.

9. Thẩm mỹ Hồng Kông

Địa chỉ: Số nhà 51 Hàng Gà, Hàng Bồ

Xứng danh là thẩm mỹ viện tốt nhất Hà Nội, Thẩm Mỹ Hồng Kông là địa chỉ làm đẹp hết sức quen thuộc đối với các tín đồ yêu chuộng thẩm mỹ không cần đến phẫu thuật hay xâm lấn. Không gian sang trọng, đẳng cấp, toát lên sự thanh lịch, ấm cúng cho bệnh nhân khi trải nghiệm dịch vụ trẻ hóa làn da, nâng cơ mặt vượt trội tại đây. Hơn thế, trung tâm thẩm mỹ này còn thường xuyên tiên phong trong các ứng dụng công nghệ cao từ các quốc gia đứng đầu trong ngành như Mỹ, Nhật, Hàn, Tây Ban Nha và Italia.

Bác sĩ kiểm tra, tư vấn và thực hiện ca làm thon gọn mặt cho bệnh nhân (Nguồn: thammyhongkong.vn)

10. Thẩm mỹ viện quốc tế Bally

Địa chỉ: 463 Kim Mã, Quận Ba Đình, Hà Nội

Đây là một trong những thẩm mỹ viện lớn tại Hà Nội được thiết kế nội – ngoại thất mang hơi hướng châu Âu cổ điển, sang trọng và tiện nghi. Thẩm mỹ viện quốc tế Bally rất được các tín đồ làm đẹp ưa chuộng bởi lẽ quy tụ đội ngũ bác sĩ, chuyên viên tài năng, được đào tạo nghiệp vụ chu đáo và tinh thần cầu thị, thái độ chuyên nghiệp. Tại đây, bạn có thể trải nghiệm nhiều dịch vụ làm đẹp nổi bật như giảm béo bụng Liposonix, trẻ hóa da Thermage, săn chắc da Exilis, trị nám, trị mụn trứng cá hữu hiệu. Không chỉ vậy, Thẩm mỹ viện Bally còn thường xuyên triển khai các chương trình ưu đãi hấp dẫn giúp chị em vừa được xinh đẹp, vừa tiết kiệm được kha khá chi phí bỏ ra.

11. Thẩm mỹ viện Lavender

Địa chỉ: Số 19 đường Điện Biên Phủ

Trong danh sách thẩm mỹ viện tại Hà Nội nên đến, Lavender là gợi ý tuyệt vời khi luôn giữ vị trí dẫn đầu trong việc chuyển giao công nghệ thẩm mỹ quốc tế vào Việt Nam. Nơi đây sở hữu nhiều bác sĩ, chuyên gia đầu ngành cùng hàng trăm công nghệ bậc nhất đã phục vụ tối ưu cho hàng triệu khách hàng mong muốn làm đẹp trong và ngoài nước. Vị trí đắc địa, dễ tìm kiếm, Lavender có không gian sang trọng, đẳng cấp, tiêu chuẩn 5 sao tạo cảm giác thư thái, yên tâm khi khách hàng đến trải nghiệm dịch vụ cao cấp.

12. Viện Thẩm Mỹ Bonita

Địa chỉ: 10 Vũ Phạm Hàm, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Tạo ấn tượng sâu sắc trong giới chuyên gia cũng như cộng đồng người yêu thích làm đẹp, Viện Thẩm mỹ Bonita vận hành quy trình trị liệu đạt chuẩn y khoa. Đội ngũ bác sĩ, chuyên gia có hơn chục năm trong ngành luôn đồng hành, thăm khám, điều trị và theo dõi từng bệnh nhân của mình để có kết quả tốt trên cả mong đợi. Bằng óc thẩm mỹ tinh tế, bàn tay khéo léo và sự phối hợp của công nghệ thẩm mỹ bậc nhất, bác sĩ của Bonita hứa hẹn sẽ “kiến tạo” lại nhan sắc hoàn hảo, xinh đẹp.

Bonita nỗ lực hết mình mang đến nhan sắc tươi trẻ, rạng ngời cho phái đẹp (Nguồn: kinhtedoanhnghiep.vn)

13. Thẩm mỹ viện Mailisa

Địa chỉ: 220 Khâm Thiên, Quận Đống Đa, Hà Nội

Trải qua rất nhiều thăng trầm, sóng gió từ năm 1998 cho đến nay, thẩm mỹ viện Mailisa đã trở thành một trong những địa chỉ thẩm mỹ viện Hà Nội có lượng khách hàng đông đảo nhất khi phát triển rất nhiều hệ thống skincare và clinic trên toàn quốc. Hội tụ đầy đủ các tiêu chí quan trọng như: bác sĩ thẩm mỹ giỏi, dịch vụ chuyên nghiệp và công nghệ ứng dụng hiện đại, Mailisa luôn sát cánh cùng chị em trong chuyến hành trình gìn giữ thanh xuân.

14. Thẩm mỹ viện Dr.Hải Lê

Địa chỉ: 314 Phố Huế, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Dr.Hải Lê được mệnh danh là bàn tay vàng trong làng thẩm mỹ, là thẩm mỹ viện uy tín tại Hà Nội hoạt động trong suốt 20 năm qua, luôn nhận được cảm mến của đa số khách hàng. Dr.Hải Lê luôn mạnh dạn cập nhật các thiết bị, máy móc hay công nghệ y khoa bậc nhất nhằm đem lại vẻ tự nhiên, sắc sảo cho các chị em phái đẹp. Từ cắt mí, nâng cằm, Sline, nâng mũi cho đến giảm béo, tạo eo thon, cằm V Line, nâng cơ, trẻ hóa vùng kín đều được thẩm mỹ viện Dr.Hải Lê cam kết an toàn, hiệu quả cao.

15. Viện Thẩm mỹ Quốc tế Dr.Hana

Địa chỉ: 456 – 458 Trần Khát Chân, Phố Huế, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Không khó để tìm kiếm cơ sở thẩm mỹ viện Hà Nội này bởi chúng nằm ngay trên trục đường tấp nập, thuận tiện Phố Huế. Viện Thẩm Mỹ Quốc tế Dr.Hana được thiết lập theo mô hình bệnh viện thẩm mỹ với nhiều chi nhánh nhưng luôn có sự đồng bộ, thống nhất từ khuôn viên, dịch vụ, máy móc cho đến tay nghề bác sĩ. Qua nhiều năm phát triển, kể từ 2012 đến nay, Viện đã gặt hái được nhiều thành tích đáng ghi nhận như là địa chỉ duy nhất và đầu tiên trong nước thực hiện thành công căng da mặt bằng chỉ không tiêu Hoa Kỳ cho hơn 7000 khách hàng.

Giải thưởng cao quý của Thẩm mỹ viện Dr Hana (Nguồn: cafef.vn)

16. Thẩm mỹ viện Hoài Anh

Địa chỉ: 199 – 201 Chùa Láng, Quận Đống Đa, Hà Nội

Đây là địa chỉ đầu tiên sáng tạo nên phương pháp phun thẩm mỹ trong số danh sách thẩm mỹ viện tại Hà Nội nói riêng, cả nước nói chung. Đến với Thẩm mỹ viện Hoài Anh, bạn sẽ cảm thấy yên tâm hơn về những dịch vụ tại đây hầu như đều được làm bằng thủ công, an toàn kết hợp với thảo dược thiên nhiên làm đẹp. Hơn thế, các bác sĩ thẩm mỹ sẽ tư vấn cho bạn một cách tỉ mỉ, kỹ lưỡng về nhân tướng học rồi đưa ra lời khuyên có nên can thiệp vào cơ thể hay không để vừa có thể giữ được nét tự nhiên, hài hòa vừa mang đến may mắn, thành công cho bạn.

17. Thẩm mỹ viện Xuân Hương

Địa chỉ: 22 Triệu Việt Vương, Phường Bùi Thị Xuân, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Là thẩm mỹ viện lớn tại Hà Nội về cả quy mô, thương hiệu và chất lượng, Thẩm mỹ viện Xuân Hương đã có hơn 20 năm nỗ lực hết mình trong ngành thẩm mỹ. Bằng cái tâm, cái đức làm nền tảng kinh doanh, nơi đây tập trung đào tạo, bồi dưỡng cho đội ngũ bác sĩ, luôn vận động tinh thần trách nhiệm và ý thức cao độ về trọng trách quan trọng của bản thân mình. Hơn thế, mọi thiết bị, công nghệ thẩm mỹ hay máy móc phục vụ y khoa đều đảm bảo chất lượng quốc tế, nên khách hàng sẽ được “biến hình” ngoạn mục khi đến với nơi đây. Theo nhiều review Thẩm mỹ viện Xuân Hương có tốt hay không, bạn đều nhận thấy một đặc điểm nổi bật nữa của nơi đây chính là bác sĩ rất thân thiện, tư vấn kỹ càng, tỉ mỉ giúp bạn đưa ra được sự quyết định sáng suốt cho bản thân trước ý nghĩ táo bạo là thay đổi bản thân.

Trên đây là danh sách 17 thẩm mỹ viện Hà Nội bạn rất đáng cân nhắc nếu đang có ý định làm mới bản thân, lấy lại vẻ đẹp tươi trẻ, níu giữ thanh xuân và trở nên tự tin hơn trong các mối quan hệ xã hội. Lời khuyên dành cho bạn hiện tại chỉ là tham khảo các voucher spa chuyên nghiệp, dịch vụ hoàn hảo tại Saigon-Gpdaily để đặt lịch trước tiện ích với mức giá cực kỳ ưu đãi nhé!