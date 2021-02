18 điều cần biết về ADIVA và tác dụng của Collagen này với phái đẹp

7. Uống ADIVA kèm với vitamin C có được không?



Tác dụng của Collagen ADIVA như thế nào và những điều bạn chưa biết về loại Collagen tiên tiến nhất của thế kỉ 21 này. Saigon-Gpdaily sẽ giải đáp thắc mắc của bạn qua bài viết sau đây nhé!



Những năm gần đây, người ta truyền tai nhau về loại thần dược giúp níu giữ tuổi thanh xuân cho phái đẹp – “Collagen”. Thực chất Collagen là một loại protein chiếm 25% tổng lượng protein cơ thể và đến 70% cấu trúc da. Collagen quyết định độ săn chắc mịn màng của làn da nhờ tính năng như một chất keo kết nối các tế bào dưới da. Tuy nhiên, từ tuổi 30 trở đi, phái đẹp phải đối diện với cơn ác mộng lão hóa, hàng năm có đến 1-1.5% lượng Collagen mất đi, theo thời gian, lượng Collagen tự nhiên trong cơ thể không còn đủ đáp ứng nhu cầu của các tế bào, đặc biệt là da, dẫn đến tình trạng trùng cơ, giảm độ căng mịn, xuất hiện nếp nhăn, sạm da, vết chân chim, chảy xệ…

Khi cơ thể không thể tự tổng hợp Collagen đủ cho quá trình trao đổi chất, giải pháp lý tưởng để kéo dài sự tươi trẻ cho làn da chính là bổ sung Collagen từ bên ngoài vào. Giữa những làn tấn công ào ạt của các sản phẩm chức năng làm đẹp từ thị trường ngoại vào với giá thành khá “chát” thì nổi lên cái tên Collagen ADIVA chống lão made in Việt Nam, gây hứng thú tò mò cho các chị em, và chính thức tạo nên làn sóng tích cực sau gần 3 năm có mặt trên thị trường.

Với thông điệp “Đẩy lùi khô sạm, ngăn ngừa nếp nhăn”, tinh chất làm đẹp Adiva chứa 100% Collagen tự nhiên từ Đức, dạng nước giúp cung cấp đủ lượng Collagen cho cơ thể mỗi ngày! 400 phụ nữ đã tham gia cuộc trải nghiệm và công nhận với liệu trình mỗi ngày một lọ Adiva, tác dụng của thuốc Collagen này giúp làn da mềm mịn, ẩm mướt chỉ sau 7 ngày. Sau 28 ngày sử dụng làn da được cải thiện đáng kể độ săn chắc, sáng mịn và làm mờ nếp nhăn hiệu quả.(Nghiên cứu từ Nielsen Vietnam).

Mặc dù hiệu quả thực tế đã được chứng minh qua hàng ngàn khách hàng đang sử dụng sản phẩm Collagen ADIVA, thế nhưng vẫn còn rất nhiều những băn khoăn, thắc mắc của các chị em về dòng sản phẩm này. Bài viết dưới đây sẽ tổng hợp những câu hỏi thường gặp để giúp bạn hiểu kỹ và an tâm khi quyết định dùng ADIVA.

1. Tác dụng của Collagen ADIVA?

Đánh tan da khô

Cải thiện da sạm

Ngăn ngừa và làm giảm nếp nhăn

Tăng chất nhờn và làm giảm viêm khớp

2. Collagen ADIVA dạng nước và viên uống khác gì nhau?

Trong mỗi một lọ Collagen dạng nước đều có chứa: Chất điều chỉnh độ acit (Acit citric 330), Trihallo, nước cốt trái cây, Collagen (2.5g), nước, nước cốt trái cây, Vitamin C (30mg), hương hoa cỏ tổng hợp dùng trong thực phẩm. Nguyên liệu được làm từ 100% Collagen Peptide sinh học giúp đem lại làn da sáng mịn và đẩy lùi sạm nám.

Ưu điểm: Collagen Adiva cung cấp đủ lượng nước cho da, giữ ẩm sâu bên trong. Ngoài ra sản phẩm bắt đầu có hiệu quả từ 7 ngày sử dụng. Hơn nữa tác dụng của Collagen giúp ngăn ngừa nếp nhăn, đặc biệt là nếp nhăn vùng mắt, giúp tái tạo, cân bằng chống lão hóa da. Adiva còn giúp tăng chất nhờn cho xương khớp, tăng cường khả năng vận động.

Cũng giống như Collagen dạng nước thì Collagen adiva dạng viên uống chỉ khác ở việc sản phẩm được tinh chế dạng viên. Trong mỗi lọ là Collagen dạng viên nang.

Ưu điểm: Mang lại làn da mềm mại, mịn màng và đẩy lùi nhanh chóng các sắc tố đen, gây thô, ráp da.

3. ADIVA có tác dụng phụ gì không?

Nguồn nguyên liệu được chứng nhận an toàn sức khỏe theo tiêu chuẩn Châu Âu. Thành phẩm/sản phẩm được chứng nhận An toàn Vệ sinh Thực phẩm của Bộ Y Tế không gây ra bất cứ tác dụng phụ nào. Thành phần: đường trehalose, Collagen, hương vị trái cây và có bổ sung thêm Vitamin C. Không có thành phần nào gây ảnh hưởng đến sức khỏe cho cơ thể bạn.

4. Uống ADIVA bao lâu có hiệu quả?

Để thấy được hiệu quả ban đầu, khách hàng nên dùng từ 4-6 tuần (tùy theo cơ địa và tình trạng da). Sau 2 tuần bạn sẽ cảm nhận được một làn da ẩm mượt. Từ 4-6 tuần da sẽ căng sáng, mịn màng, các nếp nhăn nhỏ cũng được cải thiện đáng kể.

5. Nguồn gốc sản phẩm ADIVA từ đâu?

Thực phẩm chức năng làm đẹp thương hiệu ADIVA chứa 100% Collagen tự nhiên nhập khẩu từ Đức, đóng gói tại Việt Nam.

6. Uống ADIVA lâu dài có ảnh hưởng gì không?

Uống đều đặn mỗi ngày: Vì sau 25 tuổi, lượng Collagen trong cơ thể bị đào thải mỗi năm từ 1-1,5% và hàm lượng Collagen trong 1 lọ ADIVA vừa và đủ để cung cấp cho cơ thể trong 1 ngày, nên việc dùng thường xuyên, mỗi ngày 1 lọ là tốt nhất.

7. Uống ADIVA kèm với vitamin C có được không?

Sản phẩm ADIVA đã có vitamin C (30mg/lọ) nên không cần bổ sung thêm.

8. Tác dụng của Collagen ADIVA có trị nám không?

ADIVA không có tác dụng trị nám. Tuy nhiên, khi cung cấp đầy đủ Collagen, giúp nuôi dưỡng làn da từ sâu bên trong, giúp da khỏe hơn, căng sáng, mịn màng hơn thì các vết nám trông sẽ mờ hơn.

9. Uống kèm ADIVA với thực phẩm chức năng khác được không?

Uống được. Tuy nhiên, để đảm bảo hiệu quả của mỗi sản phẩm, nên dùng cách nhau 2 giờ. Và sản phẩm dùng chung phải có nguồn gốc rõ ràng.

10. Uống ADIVA bao lâu thì ngưng?

Nên uống mỗi ngày để cung cấp đủ Collagen cho cơ thể giúp da căng mịn, tươi trẻ lâu hơn.

11. Collagen ADIVA chiết xuất từ đâu?

Collagen có trong ADIVA chiết xuất từ Collagen có trong da heo. Một loại động vật bậc cao, lành tính và có cấu trúc Collagen gần giống với Collagen trong cơ thể con người.

12. Hàm lượng Collagen có trong một lọ là bao nhiêu?

Hàm lượng Collagen có trong 1 lọ ADIVA là 2,5g. Với công nghệ peptide sinh học, tác dụng của Collagen sẽ tăng gấp đôi, tương đương với 5g so với các loại Collagen thông thường, cung cấp hàm lượng tối ưu cần trong 1 ngày.

13. Uống Collagen ADIVA có làm tăng cân không?

Collagen ADIVA không gây tăng cân. Vì một lọ chỉ có 30ml,với 3g đường trehalose, không gây năng lượng dư thừa.

14. Cách dùng ADIVA như thế nào?

Uống mỗi ngày 1 lọ, có thể dùng bất kỳ thời điểm nào trong ngày. Tuy nhiên, uống vào buổi sáng sớm và vào buổi tối trước khi đi ngủ sẽ mang lại hiệu quả tối ưu nhất. Tốt nhất là vào buổi tối trước khi đi ngủ vì đây là thời điểm cơ thể diễn ra quá trình tái tạo da mạnh mẽ nhất giúp hiệu quả hấp thu sẽ tốt hơn.

15. Người tiểu đường có dùng được không?

Vẫn dùng được. Vì thành phần đường của ADIVA là đường trehalose, một loại đường dùng được cho bệnh nhân tiểu đường.

16. Ngoài đẹp da, ADIVA còn có tác dụng gì nữa không?

Uống Collagen sẽ mang lại hiệu quả toàn diện cho sức khỏe. Collagen ADIVA là tuýp 1 & 3, có nhiều nhất trong cấu trúc của da, răng, tóc, móng tay, móng chân, xương, sụn, khớp và gân, dây chằng.

17. Vì sao hạn sử dụng của ADIVA ngắn?

ADIVA không có chất bảo quản, nên hạn sử dụng chỉ 18 tháng kể từ ngày sản xuất. Trong thời hạn sử dụng, ADIVA vẫn đảm bảo chất lượng cũng như hiệu quả của sản phẩm.

18. Cách bảo quản ADIVA như thế nào?

Bảo quản ở nhiệt độ phòng, tốt nhất thấp hơn 28 độ C, tránh nhiệt độ cao hoặc ánh mặt trời trực tiếp. Có thể bảo quản ở ngăn mát tủ lạnh để khi uống sẽ thơm ngon như nước trái cây tươi.

Vừa rồi là 18 điều bạn cần biết về sản phẩm Collagen chống lão hóa, đẩy lùi khô sạm của ADIVA mà Saigon-Gpdaily muốn chia sẻ. Hy vọng qua bài viết các bạn sẽ hiểu rõ hơn về tác dụng của Collagen ADIVA và có thể lựa chọn cho mình sản phẩm chăm sóc da phù hợp nhất nhé!