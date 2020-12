18 loại sữa cho bé 7 tuổi hỗ trợ hệ vận động phát triển giá từ 300k

Giai đoạn sắp bước vào tuổi thứ 8, muốn cho con trẻ có sức khỏe tốt và trí thông minh vượt trội, cha mẹ cần chọn được loại sữa cho bé 7 tuổi phù hợp. Nhất là khi tỷ lệ trẻ em Việt Nam bị thấp còi có tỉ lệ khá cao như hiện nay. Cùng tổng hợp 18 loại sữa bổ dưỡng được khuyên dùng nhiều nhất 2019 nhé!



1. Sữa cho bé 7 tuổi nên chọn loại gì?

1.1. Sữa Nutrient Kao

Với công thức chế biến dành riêng cho trẻ em Việt Nam, sữa Nutrient Kao được sản xuất độc quyền bởi công ty TNHH Eneright nổi tiếng tại quốc đảo Singapore. Dây chuyền công nghệ hiện đại, nguồn nguyên liệu đạt chuẩn chất lượng mang đến một loại sữa cho bé 7 tuổi sở hữu “combo” 5 hiệu quả tuyệt vời.

Sữa bột Eneright Nutrient Kao 700g tăng trưởng chiều cao có giá 340.000 đồng được cấu thành bởi các thành phần: canxi, vitamin D3, photpho, L-Lysine, chất đạm, đường bột, lipid, enzyme tiêu hóa giúp trẻ hấp thu tốt và nucleotide, sữa non, vitamin C, E hỗ trợ tăng cường sức đề kháng tốt.

Sữa Nutrient Kao hỗ trợ tăng cường chiều cao cho bé yêu (Nguồn: tasteofhome.com)

1.2. Sữa bột Friso 4

Nếu bạn đang tìm kiếm dòng sữa bột có tác dụng hỗ trợ miễn dịch, cải thiện sức khỏe và trí não thì sữa cho bé 7 tuổi Friso 4 chất lượng luôn là một gợi ý đáng tham khảo. Như một người mẹ hiền, một người bạn đồng hành cùng con, sữa Friso đến từ Hà Lan, có tuổi đời lâu năm, sữa Friso 4 được chế biến bởi công thức độc đáo, cân bằng dưỡng chất cần thiết cho từng giai đoạn phát triển của bé yêu.

Với thành phần chủ yếu như Omega-3, Synbiotics, kẽm, Nucleotides, Vitamin D, Canxi, DHA, AA, SA, loại sữa cho giá 452.000 đồng cho hộp 900g này sẽ giúp cho bé yêu hoàn thiện cả thể chất lẫn trí não, hình thành hệ xương vững chắc và hỗ trợ miễn dịch tuyệt vời.

1.3. Sữa Meiji Gold 4

Meiji Gold 4 hương vị nhẹ nhàng, hợp khẩu vị trẻ được các chuyên gia sữa hàng đầu đến từ Nhật Bản sáng tạo, cải thiện đột phá qua hơn 100 năm hình thành và phát triển tại Nhật, phủ sóng khắp thế giới.

Sản phẩm sữa cho trẻ 7 tuổi biếng ăn này có chứa nhiều dưỡng chất quan trọng đối với cơ thể như DHA, AA, Nucleotides, Lactadherin, vitamin và chất béo tổng hợp giúp trẻ phát triển toàn diện. Đặc biệt, điểm thu hút nữa của Meiji Gold 4 chính là hương vị đa dạng, dễ uống, hợp với từng lứa tuổi giúp mẹ dễ dàng lựa chọn cho con yêu của mình. Sản phẩm có giá 350.000 đồng.

Sữa có vị ngọt nhẹ, kích thích vị giác của bé yêu (Nguồn: kidsplaza.vn)

1.4. Sữa Hikid Premium

Chỉ với 540.000 đồng, bạn đã có thể sở hữu ngay hộp sữa bột Hikid Premium hỗ trợ phát triển chiều cao đến từ công ty Ildong Foodis, Hàn Quốc. Đây là thương hiệu hàng đầu tại Hàn Quốc trong ngành sữa trẻ em, nước trái cây, giải khát với quy trình sản xuất khép kín, hiện đại cùng nguồn sữa dồi dào, đả chuẩn chất lượng nên sữa Hikid nhận được rất nhiều giải thưởng cao quý tại Hàn nhiều năm liền. Trẻ 7 tuổi nên uống sữa gì? Hikid Premium chứa canxi, sắt, kẽm, Acid Amino, DHA, GMP, IpG, IGF chắc chắn sẽ không khiến các mẹ thất vọng.

1.5. Sữa Optimum Step 4

Với công thức Opti-Digest của thương hiệu Vinamilk Việt Nam, sữa Optimum Step 4 bổ sung lợi khuẩn rất giàu đạm Whey, ARA, DHA, Omega-3, Omega-6, canxi, photpho, men vi sinh Bifidobacterium, vitamin A, C, E. Các thành phần này giúp trẻ tăng cường khả năng hấp thu dưỡng chất, nâng cao sức đề kháng, cải thiện hệ tiêu hóa ở trẻ. Giá mỗi hộp sữa bột Optimum Step 4 của Dielac 900g chỉ khoảng 305.000 đồng.

1.6. Sữa Dielac Grow 3

Nhắc đến sữa tăng cân cho bé 7 tuổi thì không thể không nói đến sữa bột Dielac Grow 3. Thành phần bao gồm hệ dưỡng chất đột phá với 34 loại dưỡng chất như canxi, vitamin D3, DHA. Lysin cực kỳ cần thiết cho bé tăng cân nhanh, khỏe mạnh, thông minh, hỗ trợ hệ xương răng phát triển. Dòng sữa nội Vinamilk Việt Nam này còn gây chú ý bởi đa dạng hương vị, dễ uống, phù hợp với nhiều trẻ biếng ăn. Giá của sản phẩm là 239.000 đồng cho 900g.

Sữa Dielac Grow 3 giúp bé nhanh cao hơn, thông minh hơn (Nguồn: shopsuabim.com)

1.7. Sữa Abbott Grow G-Power 3

Song hành cùng sữa bột hương vani Pediasure 3 850g chính hãng đến từ thương hiệu Abbott Hoa Kỳ, Grow G-Power 3 cũng là cái tên sáng giá cho dòng sữa cho bé 7 tuổi an toàn, hiệu quả và phù hợp.

Có chứa đến 28 loại vitamin và khoáng chất cần thiết kết hợp chế độ ăn uống khoa học hàng ngày, các mẹ sẽ có thể chăm sóc con yêu toàn diện, đáp ứng đủ các nhu cầu dinh dưỡng cần thiết mỗi ngày. Giá của sữa bột Abbott Grow G-Power 3 thơm ngon loại 1700g là 623.000 đồng.

1.8. Sữa bột Nan Kid 4

Trẻ 7 tuổi nên uống sữa gì? Sữa bột Nan Kid 4 là ứng cử viên không thể vắng mặt trong danh sách các loại sữa ngon, bổ dưỡng. Bởi lẽ loại sữa này cung cấp cho trẻ đầy đủ các dưỡng chất tốt cho thể chất và trí tuệ như Omega-3, Omega-6, DHA & ARA, sắt, chất đạm và iot. Giá sản phẩm chỉ khoảng 390.000 đồng.

1.9. Sữa bột Dielac Alpha Gold 5

Sữa bột Dielac Alpha Gold Step 5 phát triển trí tuệ, cải thiện thị giác là một trong những loại sữa cho bé 7 tuổi được nhiều mẹ bỉm sữa khuyên dùng nhất. Với thành phần sữa non Colostrum nhiều vi chất kẽm, selen, vitamin và kháng thể giúp cải thiện hệ miễn dịch, hệ xương răng phát triển, hỗ trợ nâng cao thị giác, tốt cho hệ tiêu hóa. Sản phẩm đến từ thương hiệu Vinamilk Việt Nam chỉ có giá 230.000 đồng nhưng đã đem lại rất nhiều kết quả tuyệt vời cho sức khỏe và trí tuệ của bé yêu.

Sữa bột Dielac Alpha Gold 5 hỗ trợ phát triển toàn diện cho bé (Nguồn: khonggiantretho.com)

1.10. Sữa Star Gold số 4

Là sản phẩm tiêu biểu của hãng Star Gold trực thuộc Tập đoàn Namyang nức tiếng tại Hàn Quốc, sữa Star Gold số 4 giàu dưỡng chất cần thiết cho sức khỏe của bé là sự lựa chọn ưu tiên của các bà mẹ trên toàn thế giới. Công thức chế biến độc đáo kết hợp giữa DHA, ARA, Choline, Taurine cùng với công nghệ dây chuyền hiện đại, tỷ lệ dinh dưỡng cân đối hợp lý đã tạo nên dòng sữa vừa thanh dịu, thơm ngon, lại vừa giữ trọn được giá trị dinh dưỡng phong phú. Sữa cho bé 7 tuổi này có giá 280.000 đồng.

1.11. Sữa Friso Gold Pedia

Được bán trên Saigon-Gpdaily với giá 570.000 đồng cho hộp 900g, sữa bột Friso Gold Pedia chuyên biệt dành cho trẻ biếng ăn chứa các thành phần dinh dưỡng bao gồm: canxi, vitamin D, A, E, C tăng cường sức đề kháng, phát triển chiều cao, chất xơ Prebiotic, vitamin nhóm B hỗ trợ tiêu hóa, ngăn ngừa táo bón hiệu quả. Sản phẩm đến từ thương hiệu Friso Hà Lan sở hữu các ưu thế như không sử dụng chất bảo quản, thành phần dinh dưỡng phong phú, đáp ứng các tiêu chuẩn chất lượng nghiêm ngặt của châu Âu.

2. Sữa cho trẻ 7 tuổi biếng ăn nào tốt?

2.1. Sữa Nutren Junior

Được mệnh danh là chuyên gia dinh dưỡng học cho bé, sữa Nutren Junior – đứa con cưng của Nestle đến từ Thụy Sĩ là sản phẩm sữa tuyệt vời dành cho trẻ suy dinh dưỡng, hệ thấp còi.

Điểm nổi bật của dòng sữa cho bé 7 tuổi Nutren Junior 800g có giá 559.000 đồng này đó là công thức kết hợp giữa Synbiotics và vitamin, dưỡng chất thiết yếu giúp tăng cường miễn dịch, phát triển não bộ, thể chất của bé. Chúng đặc biệt hữu ích đối với bé biếng ăn, chậm phát triển và thường xuyên ốm vặt.

Sữa Nutren Junior – Chuyên gia dinh dưỡng cho bé thấp còi (Nguồn: bibomart.net)

2.2. Sữa Nutrient Kid của Eneright Nutrition Singapore

Với nguồn năng lượng dồi dào, thành phần dinh dưỡng phong phú, sữa bột Nutrient Kid Eneright Nutrition Singapore với giá 340.000 đồng đã được nhiều mẹ bỉm sữa kiểm chứng qua nhiều năm, hiệu quả trong tăng cân nặng, cải thiện chiều cao cực hữu ích.

Chỉ với 2 ly sữa mỗi ngày, em bé đã có thể ăn ngon hơn, hấp thu dưỡng chất tốt hơn để bắt kịp, thậm chí vượt trội hơn so với độ tuổi. Hơn thế, sự bổ sung thêm thành phần DHA và ARA trong Nutrient Kid còn giúp ích cho bé trở nên thông minh, mắt sáng, dáng cao.

2.3. Sữa KidSure

Nhận được rất nhiều phản hồi tích cực từ hội mẹ bỉm sữa, sữa tăng cân cho bé 7 tuổi KidSure Havit sở hữu lượng calo trong sữa lớn nhằm bù đắp năng lượng thiếu hụt cho bé.

Chỉ đứng sau Nutrient Kid về khả năng phục hồi sức khỏe cân nặng, vị thơm ngon béo ngậy của dòng sữa này sẽ thực sự thách thức, kích thích vị giác của bé nhiều hơn. Giá của dòng sữa này khoảng từ 215.000 – 450.000 đồng tùy khối lượng tịnh.

2.4. Sữa Kid Essentials của Úc

Gây chú ý trong thị trường nhờ vào nguồn năng lượng vượt trội có trong sữa, sữa bột Nestlé Kid Essentials dành cho trẻ biếng ăn 800g giá 600.000 đồng hỗ trợ bé tăng cân hiệu quả, an toàn. Có đến 27 loại dưỡng chất: Protein, khoáng chất, vitamin và các nguyên tố vi lượng, đặc biệt là thành phần đạm Whey tăng khả năng hấp thu, dễ tăng cân, thông minh, nhanh nhẹn hơn.

Sản phẩm sữa đến từ Úc này được nhiều chuyên gia dinh dưỡng khuyên dùng cho bé mới ốm dậy, thiếu hụt dinh dưỡng hay hệ thấp còi.

Sữa Kid Essentials đặc biệt phù hợp với bé mới ốm dậy (Nguồn: mombabycare.vn)

2.5. Sữa Nutrilatt BA

Công thức độc đáo đặc trị trẻ biếng ăn, thấp còi, sữa Nutrilatt BA bổ sung chất béo MCT, Lysin, kẽm, FOS/Inulin, vitamin nhóm B khiến bé thèm ăn, ăn ngon hơn, dễ hấp thu, dễ tiêu hóa. Đồng thời, sản phẩm còn bổ sung DHA, AA, Cholin và Taurin hỗ trợ bé thông minh hơn, lanh lợi hơn, phát triển trí não và thể trạng một cách tối ưu. Giá của sữa cho bé 7 tuổi Nutrilatt BA loại 700g khoảng 395.000 đồng.

2.6. Sữa P100

Sữa bột tăng trưởng cho bé 7 tuổi P100 thuộc Công ty Cổ phần Sữa Sức sống Việt Nam có nguồn năng lượng cao, được các bác sĩ trong Viện Dinh Dưỡng tư vấn và khuyên dùng cho bé biếng ăn, thấp còi. Sữa bột giá 415.000 đồng này có vị ngon, béo ngậy kích thích vị giác của bé, giúp hấp thu và tiêu hóa tốt nhờ các vitamin và khoáng chất cần thiết. Với việc duy trì uống đều đặn 2 – 3 ly sữa/ngày theo đúng chỉ dẫn, chắc chắn rằng bé sẽ có thể cải thiện được chiều cao, cân nặng, ăn ngon hơn và có giấc ngủ an lành, sâu giấc.

2.7. Sữa tăng cân cho bé PediaCare Gold

PediaCare Gold là dòng sữa giàu canxi, đạm sinh học, khóa chất, IgG và vitamin được các mẹ truyền tai nhau vì những hiệu quả tuyệt vời mà sản phẩm mang lại. Ngoài việc tăng cường sức đề kháng, hạn chế tình trạng nhiễm khuẩn tiêu hóa cho trẻ, dòng sữa có giá 395.000 đồng này còn phát triển tối ưu chiều cao, cân nặng của bé, giúp bé sáng mắt, hoàn thiện thị giác, não bộ, kích thích tư duy.

Trên đây là tổng hợp những loại sữa cho bé 7 tuổi nhiều dưỡng chất cần thiết cho sự phát triển cả thể chất lẫn trí não của bé. Hi vọng rằng các mẹ có thể chăm sóc cho bé yêu một cách toàn diện, khoa học nhất thông qua sự hỗ trợ của nguồn sữa giàu năng lượng, an toàn và thơm ngon. Tham khảo nhiều loại sữa cho trẻ thơm ngon, hiệu quả, an toàn và đặt mua ngay sữa cho bé chính hãng, giá ưu đãi tại Saigon-Gpdaily để chọn được loại sữa phù hợp bạn nhé!