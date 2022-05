18 thực phẩm tăng sức đề kháng miễn dịch cho người lớn, trẻ nhỏ

Theo nhiều thống kê, Việt Nam là một trong những đất nước có tỷ lệ ung thư cao. Ngoài chế độ sinh hoạt khoa học thì cách tốt nhất để có một sức khỏe tốt là bổ sung dưỡng chất qua bữa ăn hằng ngày. Trong bài viết sau đây, Blog Adayroi sẽ điểm qua 18 loại thực phẩm tăng sức đề kháng tốt cho cơ thể.



1. Rau lá xanh

Rau xanh là loại thực phẩm không thể thiếu trong khẩu phần ăn hằng ngày của con người, bởi chứa một hàm lượng chất xơ, vitamin và khoáng chất có lợi cho sức khỏe, đây được xem là thực phẩm tăng sức đề kháng cho cơ thể. Ngoài ra, một số loại rau còn giúp hạn chế và ngăn chặn nguy cơ bệnh tim và một số bệnh ung thư. Bổ sung lượng chất xơ trong khẩu phần ăn hàng ngày là một cách hữu hiệu để chống lại bệnh tật, thanh lọc cơ thể, đặc biệt tốt với đường tiêu hóa. Ngoài ra, nếu thực đơn hằng ngày có món rau xanh đa dạng vitamin sẽ giúp phái đẹp sở hữu vóc dáng thon thả mà không cần phải sử dụng bất kỳ thêm loại thực phẩm bổ sung nào.

Khi cơ thể khỏe mạnh kèm sức khỏe tốt thì cũng đồng nghĩa với việc làn da, tóc và móng tay cũng mịn màng, săn chắc hơn. Thay vì sử dụng quá nhiều mỹ phẩm hay thực phẩm chức năng thì việc ăn nhiều rau xanh là phương pháp tốt nhất để duy trì và gìn giữ vẻ đẹp tự nhiên của bản thân mà không sợ bất kỳ tác dụng phụ nào ảnh hưởng đến cơ thể.

Hầu hết các loại rau xanh đều là thực phẩm giúp tăng cường sức đề kháng. Một số loại rau họ cải có tác dụng rất tốt trong quá trình chế biến, chuyển đổi lưu huỳnh – loại hợp chất ngăn chặn, phá hủy các tế bào ung thư, được chứng minh mang lại cho sức khỏe hệ miễn dịch vô hạn.

Các loại rau lá xanh rất tốt cho sức khoẻ (Nguồn: photo-1-baomoi.zadn.vn)

2. Trái cây có múi

Vitamin C giúp sức khỏe con người dễ hồi phục sau khi bị cảm, có vai trò tích cực trong việc tăng cường hệ miễn dịch. Theo nhiều nghiên cứu khoa học, Vitamin C giúp cơ thể gia tăng bạch cầu trong máu, đây là yếu tố quan trọng trong việc chống lại các bệnh truyền nhiễm.

Vitamin C được tìm thấy rất nhiều trong các loại trái cây có múi. Một số loại trái cây tươi ngon quen thuộc và khá dễ tìm và chứa rất nhiều vitamin C có lợi cho sức khỏe: nho, cam, các loại chanh và các loại quýt.

Không riêng trẻ nhỏ, mà người lớn cũng cần bổ sung vitamin. Trái cây có múi như cam, bưởi đều là thực phẩm tăng sức đề kháng cho người lớn rất tốt. Các loại trái cây này có thể ăn mỗi ngày, hoặc ép thành nước để tủ lạnh nếu không có thời gian. Tham khảo gợi ý 23 loại nước ép ngon bổ, nạp vitamin mỗi ngày bạn nhé.

3. Ớt chuông đỏ

Ớt chuông đỏ cũng là thực phẩm tăng sức đề kháng, có hàm lượng vitamin C gấp đôi so với các loại trái cây thuộc họ cam và quýt. Bên cạnh đó, ớt chuông đỏ còn chứa một lượng beta carotene cực kỳ phong phú. Chất này không chỉ có tác dụng tăng cường hệ miễn dịch, mà còn có hỗ trợ tích cực cho da và giúp có một đôi mắt sáng ngời.

Với nguyên liệu là ớt chuông đỏ, bạn có thể chế biến thành nhiều món ăn khác nhau: ớt chuông xào với thịt bò hoặc xào với các loại rau củ khác hay là ăn kèm với thịt nướng, rất ngon, giàu dinh dưỡng mà không sợ ngán.

Ớt chuông đỏ chứa hàm lượng vitamin C rất cao (Nguồn: ecolandscape.vn)

4. Bông cải xanh

Một thực phẩm khác từ lâu đã nổi tiếng với hàm lượng dưỡng chất dồi dào đó chính là bông cải xanh. Thật vậy, theo nhiều nghiên cứu khác nhau, các nhà khoa học đã khẳng định rằng bông cải xanh có rất nhiều vitamin A, C và E dồi dào. Những vitamin này ngoài việc tăng cường hệ miễn dịch chống bệnh tật cho cơ thể thì còn là những dưỡng chất hữu ích giúp da, mắt sáng và mịn. Ngoài ra, đây còn là thực phẩm chống oxy hóa rất tốt, thật sự là loại thực phẩm tăng sức đề kháng nên được bổ sung vào bữa ăn trong tuần.

Nhiều món khác nhau từ bông cải xanh mà bạn nên tham khảo như xào, luộc hoặc làm salad. Một điều cần lưu ý là khi nấu bông cải xanh, không nên nấu quá chín và nhừ vì nó sẽ làm mất một số khoáng chất có trong rau.

5. Tỏi

Đã từ lâu, tỏi là một loại thực phẩm giúp tăng sức đề kháng cho cơ thể. Không chỉ riêng Việt Nam, tỏi là gia vị được sử dụng khá phổ biến trong ẩm thực của nhiều quốc gia khác nhau. Tính thảo dược giá trị nhất mà tỏi mang lại chính là hạn chế và ngăn chặn nhiễm trùng cho cơ thể. Bên cạnh đó, theo một số nghiên cứu, các chất trong tỏi như hợp chất chứa lưu huỳnh, allicin,… có thể tốt cho người cao huyết áp và giảm sự phát triển của xơ cứng động mạch. Tỏi đen được đánh giá là loại thảo dược tốt cho sức khỏe và hỗ trợ chữa một số bệnh hiệu quả.

Tỏi vừa là gia vị vừa là dược phẩm quý giá cho sức khoẻ (Nguồn: afamilycdn.com)

6. Gừng

Giống như tỏi, gừng cũng là một loại thực phẩm tăng sức đề kháng cho cơ thể. Một đặc điểm đặc sắc ở gừng là có thể làm gia vị cho các món mặn lẫn các món tráng miệng. Một số hoạt chất trong gừng giúp chữa bệnh đau họng, nhức mỏi. Bên cạnh đó, gừng còn có đặc tính làm giảm lượng cholesterol xấu trong cơ thể. Gừng thường nấu kèm chung với các loại chè hoặc cháo gừng, cá hố kho gừng.

Gừng là thực phẩm rất tốt cho sức khỏe (Nguồn: hellobacsi.com)

7. Rau bina

Rau bina hay còn gọi là rau cải chân vịt từ lâu đã rất nổi tiếng vì lượng vitamin C dồi dào. Lý do loại rau này được xếp trong danh sách các thực phẩm tăng sức đề kháng vì chứa hàm lượng beta carotene tương đối cao. Chất này tạo nên một hệ miễn dịch mạnh ngăn chặn và giảm thiểu nhiễm trùng cho cơ thể. Khi chế biến, cần lưu ý nấu rau bina vừa chín tới để bảo toàn được lượng dưỡng chất có trong rau.

Rau bina vừa ngon vừa tốt cho sức khoẻ (Nguồn: i.ytimg.com)

8. Yogurt

Nhiều năm gần đây, sữa chua thơm béo dịu hay yogurt được xem như món ăn nhẹ dinh dưỡng, là loại thực phẩm tăng sức đề kháng cho người lớn rất tốt không thể thiếu trong thực đơn lành mạnh. Trong sữa chua có lượng vitamin D vô cùng dồi dào và tuyệt vời. Thật vậy, vitamin D có tác dụng tích cực tới hệ thống miễn dịch và tạo nên một lớp phòng vệ giúp cơ thể chống lại mầm bệnh và vi khuẩn.

Trong các loại sữa chua thì sữa chua Hy Lạp được cho là cực kỳ tốt cho sức khỏe vì quá trình lên men tự nhiên. Nếu có thời gian, hãy thử làm và dành để sử dụng hằng ngày. Để tăng thêm phần ngon miệng, có thể ăn kèm sữa chua cùng với các loại trái cây như dâu, chuối, táo, mâm xôi, cherry,… thật sự là một sự kết hợp tuyệt vời để tăng cường hệ miễn dịch cho sức khỏe.

Sữa chua tăng cường hệ miễn dịch cho người lớn và cả trẻ nhỏ (Nguồn: suahat.vn)

9. Hạnh nhân

Vitamin E là một yếu tố quan trọng để hình thành một hệ thống miễn dịch tốt, giúp cơ thể phòng ngừa và vượt qua cảm lạnh. Nguồn vitamin E có từ đâu? Các loại hạt sấy ngon, giàu dưỡng chất cũng là loại thực phẩm tăng sức đề kháng, đặc biệt là hạnh nhân có rất nhiều vitamin E và các dưỡng chất khác tốt cho cơ thể.

Hạt hạnh nhân rất giàu dưỡng chất tốt cho sức khoẻ (Nguồn: hellobacsi.com)

10. Nghệ

Nghệ hoặc các sản phẩm từ nghệ như tinh bột nghệ rất tốt cho sức khỏe. Nghệ cũng được coi như là gia vị để tăng thêm sự hấp dẫn cho các món ăn, đặc biệt có thể tìm thấy nghệ được sử rất nhiều trong văn hóa ẩm thực Ấn Độ. Nghệ có nồng độ curcumin rất cao. Chất này có tác dụng giúp các vết thương trong và ngoài cơ thể mau hồi phục, liền da mờ sẹo. Bên cạnh đó, nghệ còn được coi như loại thảo phù hợp với những người bị các vấn đề về xương khớp. Nghệ thường được dùng để kho cùng thịt heo, bún xào nghệ, cá kho nghệ,…

Nghệ vừa dưỡng da vừa tăng cường hệ miễn dịch (Nguồn: photo-1-baomoi.zadn.vn )

11. Trà xanh

Cả trà xanh nổi tiếng là rất tốt cho sức khỏe từ ngàn đời xưa. Trà xanh có thể được coi là thảo dược tốt cho cơ thể, còn là một loại thực phẩm có thể thêm vào nhiều món ăn để gia tăng khẩu vị. Thật vậy, trà xanh chưa rất nhiều dưỡng chất tốt cho cơ thể đặc biệt là EGCG. Bên cạnh đó, trà xanh nguyên chất từ thiên nhiên có hàm lượng axit amin rất lớn có khả năng giúp cơ thể chống lại bệnh tật, vi khuẩn và ngăn ngừa ung thư.

Trà xanh chống oxy hoá rất tốt (Nguồn: media.tintucvietnam.vn)

12. Đu đủ

Đu đủ mang đặc trưng của vùng nhiệt đới, đây chính là loại trái cây Việt Nam tươi, ngon, sạch. So với các loại hoa quả khác, đu đủ chứng một lượng vitamin C nhiều không thể tin được, nhiều nghiên cứu cho thấy, đu đủ chứa 200% hàm lượng vitamin C cần thiết cho cơ thể trong một ngày. Đu đủ còn hỗ trợ tích cực cho hệ tiêu hóa khỏe mạnh vì có nhiều papain, đây là enzyme tiêu hóa. Bên cạnh đó, đu đủ còn có folate, vitamin B và kali, đều là các dưỡng chất tốt cho sức khỏe. Đu đủ hầm giò heo, gỏi đu đủ, canh đu đủ nấu sườn là những món ăn rất phổ biến trong thực đơn của mỗi gia đình.

Đu đủ là loại trái cây bổ dưỡng chứa rất nhiều vitamin (Nguồn: cdn.explus.vn)

13. Kiwi

Kiwi cũng là một loại hoa quả nên đưa vào thực đơn hằng ngày để cơ thể khỏe mạnh. Kiwi chứa rất nhiều vitamin C, kali, folate và vitamin K, các chất này đều giúp gia tăng số lượng bạch cầu trong cơ thể, thúc đẩy quá trình trao đổi chất trong cơ thể, tăng sức đề kháng chống lại bệnh tật. Trái kiwi ăn sống hoặc kèm với sữa chua sẽ rất tốt cho sức khỏe.

Kiwi nổi tiếng với sự bổ dưỡng cho sức khoẻ (Nguồn: photo-3-baomoi.zadn.vn)

14. Thịt gia cầm

Thịt gà là một món ăn quen thuộc của người phương Đông nói chung và người Việt nói riêng. Từ xa xưa, để phục hồi sức khỏe, người ta đã dùng gà hầm thành canh để bồi bổ cơ thể, chống lại bệnh tật. Các món ăn làm từ thịt gia cầm giúp cải thiện các triệu chứng cảm lạnh và tăng cường hệ miễn dịch rất tốt. Thịt gia cầm đã trở thành món ăn không thể thiếu trong mỗi gia đình: gà xào nấm, cháo vịt, canh gà nấu nấm,…

Trong thịt gà hay gia cầm nói chung đều có rất nhiều vitamin B6. Vitamin B6 là được xem như chìa khóa thúc đẩy quá trình trao đổi chất. Bên cạnh đó, nước hầm từ xương gà chứa rất nhiều chondrointin, gelatin và các dưỡng chất khác tăng cường hệ miễn dịch và chữa các bệnh liên quan đến đường ruột.

Thịt gà, thịt vịt đều rất bổ dưỡng (Nguồn: lauganoi.com)

15. Hạt hướng dương

Rất nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng hạt hướng dương chứa vitamin B6, phốt pho, và magie. Đây đều là các khoáng chất tốt cho hệ miễn dịch. Ngoài ra, hạt dương chứa hàm lượng dồi dào vitamin E, chống lại lão hóa tốt cho da và mắt. Bên cạnh đó, vitamin E rất quan trọng trong việc duy trì và điều chỉnh hệ miễn dịch trong cơ thể.

Hạt hướng dương chứa rất nhiều vitamin E (Nguồn: namvanlong.com)

16. Cua biển

Cua biển là một trong các loại loại thuỷ hải sản giàu dinh dưỡng, cung cấp những dưỡng chất tốt cho sức khỏe, giúp tăng cường hệ miễn dịch chống lại bệnh tật. Ngoài cua biển thì những loại động vật như tôm hùm, nghêu, sò,… cũng rất tốt cho sức khỏe. Hầu hết các loại thực phẩm này đều rất dễ chế biến thành nhiều món ngon khác nhau và được khuyến nghị có trong chế độ ăn hằng ngày của con người. Cua biển là món ăn yêu thích của mỗi người thường được chế biến: cua biển hấp, canh cua biển, cua biển nướng muối ớt,…

Cua biển chứa rất nhiều khoáng chất tốt cho sức khoẻ (Nguồn: photo-2-baomoi.zadn.vn)

17. Nấm đông cô

Nấm đông cô là một trong những loại nấm tươi, bổ, an toàn được thêm vào nhiều thức ăn, tạo nên tinh hoa của ẩm thực vì ngoài thơm ngon thì nấm đông cô còn rất bổ dưỡng. Đây là một loại rau củ giàu dinh dưỡng với hàm lượng chất béo và protein cao. Ngoài ra, nấm đông cô còn có chứa một lượng lớn ergosterol và Mushisterol có thể chuyển thành vitamin D có tác dụng tốt trong việc tăng sức đề kháng và với bệnh tật, ngăn ngừa và chữa bệnh cúm. Ngoài nấm đông cô, thì một số loại nấm khác cũng rất tốt cho sức khỏe, tăng sức đề kháng. Nấm đông cô có thể chế biến được những món ăn như: canh gà hầm nấm đông cô, canh gà hầm nấm đông cô, rau cải xanh xào nấm đông cô,…

Nấm đông cô là thực phẩm rất thơm ngon và bổ dưỡng (Nguồn: hellobacsi.com)

18. Măng tre

Từ xa xưa thời tổ tiên ông bà chúng ta, măng tre là một loại thực phẩm cứu đói trong loạn lạc và chiến tranh. Măng tre có bốn mùa, giàu hàm lượng protein thực vật, vitamin và vi dưỡng chất khác. Vì thế có tác dụng hiệu quả để tăng sức đề kháng, cải thiện sức khỏe và ngăn ngừa bệnh tật như dịch cúm H7N9. Là một món ăn ngon trong suốt 4 mùa, vào mùa xuân và mùa đông mầm tre ngon hơn. Gợi ý những món ăn chế biến từ măng: nộm măng thịt bò, măng cuộn lá lốt, măng xào bò,…

Măng tre rất giàu đạm và các khoáng chất khác (Nguồn: photo-2-baomoi.zadn.vn)

Trên đây là các loại thực phẩm tăng sức đề kháng tốt cho cơ thể. Và các thực phẩm này hoàn toàn dễ tìm.