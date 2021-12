18 thuốc bổ xương khớp cho người già tốt nhất không tác dụng phụ

3.2. Thực phẩm chức năng hỗ trợ giảm đau nhức, bồi bổ xương khớp Go Healthy Go Glucosamine 1 A Day 1500mg

2.3. Flex Power EX



Bước vào tuổi già, con người ngày càng đối mặt với nhiều triệu chứng bệnh khác nhau. Trong đó, loãng xương là một trong những bệnh không thể tránh khỏi. Hãy cùng Blog Saigon-Gpdaily điểm qua một số loại thuốc bổ xương khớp cho người già rất tốt hiện nay nhé!



1. Thuốc bổ xương khớp cho người già của Mỹ

1.1. Thực phẩm chức năng hỗ trợ xương khớp Solgar Glucosamine Chondroitin MSM

Thực phẩm chức năng hỗ trợ xương khớp Solgar Glucosamine Chondroitin MSM có xuất xứ từ Mỹ, với thành phần cấu tạo bao gồm Methyl Sulfonyl Methane, Glucosamine Hydrochloride 750mg, Natri 47,5mg,… thực phẩm chức năng Solgar Glucosamine Chondroitin MSM là thực phẩm giúp cải thiện sức khỏe, hỗ trợ cho việc bôi trơn xương khớp và làm tăng cường sự đàn hồi của các tế bào sụn, phòng chống bệnh thoái hoá khớp. Hiện tại, sản phẩm này đang được bán trên thị trường với giá từ 1.800.000VND đến 2.200.000VND.

Thực phẩm chức năng xương khớp của hãng Solgar đến từ Mỹ (Nguồn: ebay.com)

1.2. Thuốc bổ xương khớp cho người già Principle Nutrition Triple-Strength Glucosamine + Chondroitin + MSM

Thực phẩm chức năng bổ xương khớp Principle Nutrition chất lượng cao được sản xuất tại Mỹ, với thành phần chủ yếu gồm Chondroitin Sulfate Methyl-sulphonyl-methane, D-Glucosamine Sulfate có tác dụng trong việc hỗ trợ để điều trị chứng đau xương khớp, viêm khớp,… Với mức giá chỉ từ 400.000VND đến 600.000VND, hiện sản phẩm đang rất được ưa chuộng đối với người tiêu dùng Việt.

Người cao tuổi dùng Triple-Strength của Principle Nutrition giúp xương chắc khỏe (Nguồn: healthpasar.vn)

1.3. Thuốc bổ khớp Davinci Disc Discovery

Thuốc bổ xương khớp cho người già của Mỹ Davinci Discovery với thành phần chính bao gồm sụn phần khí quản của bò rừng, các loại vitamin, pepsin, chondroitin sulfate và khoáng chất có tác dụng rất tốt cho sự phục hồi của xương khớp, đồng thời cũng hỗ trợ phòng tránh các bệnh về khớp như gai đốt cột sống, thoái hóa khớp,,… Hiện sản phẩm đang được bán trên thị trường với giá 800.000VND – 1.000.000VND đối với một hộp 180 viên.

1.4. Thuốc bổ khớp Osteo Bi-Flex Triple Strength

Sản phẩm có xuất xứ từ Mỹ, với thành phần chính bao gồm Chondroitin, Glucosamine, MSM với hàm lượng cao,… rất tốt cho xương khớp, giúp phục hồi, cũng như tăng cường sự bền bỉ cho cơ, làm tăng hệ miễn dịch và giúp phòng tránh các bệnh lý liên quan đến xương khớp ví dụ như thoái hóa khớp, viêm khớp,… Với giá cả phải chăng từ 600.000VND đến 850.000VND cho một hộp 120 viên, đây xứng đáng là sự ưu tiên hàng đầu của người tiêu dùng.

Osteo Bi-Flex Triple Strength ( Nguồn: nutshellnutrition.com )

1.5. Bổ xương khớp của Mỹ Glucosamine HCL

Một trong những thuốc bổ xương khớp cho người già không thể bỏ qua là Glucosamine HCL có nguồn gốc từ Mỹ, với thành phần là Glucosamine HCL loại 1500mg giúp hỗ trợ sự giảm mất đi canxi trong xương, bên cạnh đó, còn giúp làm tăng khả năng tạo ra dịch nhờn giúp bôi trơn các khớp cho sự vận động trở nên linh hoạt hơn. Hiện tại, sản phẩm đang được bán với giá từ 500.000VND đến 700.000VND trên thị trường.

1.6. Sụn vi cá mập GNC Shark Cartilage

Sản phẩm GNC Shark Cartilage có xuất xứ từ Mỹ giúp hỗ trợ trong việc điều trị các loại bệnh về xương khớp, thoát vị đĩa đệm cũng như thoái hóa cột sống. Giá bán tham khảo: 800.000VND đến 1.000.000VND.

Có thể dùng GNC Shark Cartilage để chữa trị xương khớp hay thoát vị đĩa đệm (Nguồn: vitaminler.com)

2. Thuốc bổ xương khớp cho người già của Nhật

2.1. Glucosamine 1500mg Orihiro

Thuốc bổ xương khớp cho người già của Nhật Glucosamine 1500mg Orihiro là một trong những sản phẩm được bán khá chạy trong thời gian gần đây. Với thành phần chủ yếu được bào chế từ nhiều loại vỏ hải sản như cua, tôm, tinh chất sụn từ vi cá mập chứa nhiều thành phần như: chondroitin, Glucosamine, Hyaluronic acid,… giúp hỗ trợ tái tạo sụn khớp. Hiện tại, sản phẩm có giá dao động từ 700.000VND đến 900.000VND đối với một hộp 900 viên.

Thuốc bổ xương khớp Glucosamine ( Nguồn: xachtaynhatkymaster.jweb.vn )

2.2. Viên uống bổ khớp - chống lão hóa Glucosamine & Hyaluronic acid

Viên uống bổ khớp – chống lão hóa Glucosamine & Hyaluronic acid xuất xứ từ Nhật là một lựa chọn phù hợp dành cho bạn để cải thiện tiến trình lão hóa nhanh chóng của xương khớp. Với thành phần chủ yếu được chiết xuất từ sụn vi cá mập, nấm men, mầm đậu nành, collagen hay glucosamine, silicon dioxide,… có tác dụng làm giảm cơn đau khớp, tăng cường sự thu nhận canxi cho xương. Hiện tại sản phẩm đang có giá bán từ 700.000VND đến 900.000VND.

2.3. Flex Power EX

Flex Power EX có xuất xứ từ Nhật Bản, với chiết xuất từ sụn vi cá mập Chondroitin, thuốc bổ xương dành cho người già Flex Power EX giúp hỗ trợ trong việc làm giảm các cơn đau từ xương khớp, giảm đau phần vai gáy và đặc biệt là ức chế sự phát triển của các khối u. Hiện tại, sản phẩm đang được bán với giá khoảng 1.400.000VND trên thị trường.

2.4. Thực phẩm bổ khớp sụn vi cá mập Orihiro Squalene

Thực phẩm bổ khớp sụn vi cá mập Orihiro Squalene là sản phẩm có nguồn gốc từ Nhật Bản, với thành phần được chế biến từ sụn của cá mập được đông khô. Sử dụng sản phẩm này giúp cung cấp cho bạn dầu gan cá mập tinh chất (có chứa tới khoảng 99.6% Squalene) và glucosamine, giúp hỗ trợ giảm cơn đau từ xương khớp hay thoái hóa khớp. Với giá bán từ 600.000VND đến 800.000VND đây là mức giá phù hợp để bạn có thể chọn mua sản phẩm này.

Sụn vi cá mập chữa bệnh về xương khớp của Orihiro Squalene (Nguồn: bizweb.net)

3. Thuốc bổ xương khớp cho người già tốt của các nước khác

3.1. Thực phẩm bổ xương khớp cho người già nano canxi NanoCan100

Thực phẩm bổ xương khớp nano canxi NanoCan100 hữu ích, mang đến tác dụng tốt cho xương khớp được sản xuất tại Việt Nam, có chứa các thành phần bao gồm Canxi Gluconate, Canxi nano,… giúp làm cải thiện loãng xương ở người già, giúp bảo vệ xương và răng chắc khỏe, hỗ trợ cải thiện các tình trạng như chuột rút hay hạ canxi huyết. Hiện sản phẩm có giá từ 300.000VND đến 500.000VND trên thị trường.

Thực phẩm bổ xương khớp cho người già nano canxi NanoCan100 (Nguồn: saigon-gpdaily.com.vn)

3.2. Thực phẩm chức năng hỗ trợ giảm đau nhức, bồi bổ xương khớp Go Healthy Go Glucosamine 1 A Day 1500mg

Thực phẩm chức năng hỗ trợ giảm đau nhức xương khớp hiệu quả Go Healthy Go Glucosamine 1 A Day 1500mg có xuất xứ từ New Zealand, giúp bổ sung Glucosamine cùng nhiều loại dưỡng chất khác hỗ trợ trong việc tăng cường sự chắc khỏe cho xương khớp. Với thành phần có nghệ và gừng sẽ giúp phòng tránh sự viêm ổ khớp,… Hiện sản phẩm đang được bán với giá từ 650.000VND đến 900.000VND.

Thực phẩm bổ xương khớp Go Healthy Go Glucosamine+ (Nguồn: chovietuc.com)

3.3. Viên uống sụn cá mập Bell Shark Cartilage

Với xuất xứ từ Canada, viên uống sụn cá mập Bell Shark Cartilage có chứa chất chondroitin giúp bôi trơn cho khớp. Bên cạnh đó, thành phần chondroitin trong sụn của cá mập còn có tác dụng chống sự viêm đau khớp, nhức xương khớp,… Hiện sản phẩm đang được bán với giá 300.000VND đến 600.000VND. Ngoài ra, bên cạnh việc sử dụng loại thực phẩm này, bạn cũng có thể sử dụng combo 3 hộp thực phẩm chức năng sụn vi cá mập bổ trợ hiệu quả xương khớp Bell Shark Cartilage.

Sụn cá mập giúp xương khớp linh hoạt, chắc khỏe (Nguồn: yes24.vn)

3.4. Thực phẩm chức năng viên uống phòng ngừa thoái hóa khớp Vita Health Knee Support Tab

Được sản xuất tại Úc, thực phẩm chức năng viên uống phòng ngừa thoái hóa khớp Vita Health Knee Support Tab mang lại giá trị cao, tốt cho xương khớp. Với thành phần bao gồm: Glucosamin, Chondroitin sulfate hay canxi carbonate,…giúp làm giảm các triệu chứng đau do việc viêm khớp hay thoái hóa khớp. Hiện sản phẩm đang được bán với giá từ 600.000VND đến 800.000VND.

3.5. Thực phẩm chức năng phục hồi và duy trì sức khỏe xương khớp CVIN Glucosamine – Collagen Type II

CVIN Glucosamin và Collagen Type II có xuất xứ từ Việt Nam giúp duy trì sự chắc khỏe, cứng cáp của xương khớp, bao gồm các thành phần như Collagen Type II hay Chodroitin Sulfat có tác dụng làm tăng sự tiết ra các dịch nhầy bôi trơn ổ khớp và hạn chế sự thoái hóa khớp. Hiện sản phẩm đang được bán với giá từ 200.000VND – 300.000VND trên thị trường.

Thực phẩm chức năng CVIN Glucosamine – Collagen Type II (Nguồn: static-saigon-gpdaily.com.vn)

3.6. Thực phẩm chức năng bảo vệ xương khớp Shark Cartilage

Thực phẩm chức năng bảo vệ xương khớp Shark Cartilage từ Canada có chứa loại bột sụn cá mập, Magnesium Stearate,… Có tác dụng làm giảm đau nhức khớp, cải thiện sự vận động của các khớp, đồng thời cũng giúp hỗ trợ việc giảm thoái hóa xương khớp hay thoát vị đĩa đệm. Cho đến hiện tại sản phẩm này đang có giá từ 450.000VND đến 700.000VND trên thị trường. Ngoài ra, bên cạnh việc sử dụng thực phẩm chức năng này, việc tham khảo và dùng các loại sữa công dụng tốt cho xương khớp người già cũng là một cách hữu hiệu để bổ trợ cho việc phòng chống thoái hóa khớp.

3.7. Thực phẩm chức năng bổ khớp Hanmi Glucosamine 100

Thực phẩm chức năng Hanmi Glucosamine mang lại sự chắc khỏe cho xương khớp cũng là một sự lựa chọn hợp lý song song bên cạnh việc sử dụng các loại thuốc bổ xương dành cho người già. Có xuất xứ từ Hàn Quốc, với thành phần chứa sụn vi cá mập ở dạng bột, Opti-MSM, Vitamin C,… sản phẩm giúp hỗ trợ cải thiện sự suy giảm Glucosaminoglycan qua đó giúp làm giảm đi nhanh chóng nguy cơ thoái hóa xương khớp. Ngoài ra, Hanmi Glucosamine 100 còn có tác dụng hỗ trợ giảm đau ở người bị viêm xương khớp, các bệnh thấp khớp, đau nhức xương khớp,… Hiện sản phẩm đang được bán với giá từ 600.000VND đến 900.000VND trên thị trường.

3.8. Thực phẩm chức năng Cốt Thoái Vương

Là thương hiệu Việt Nam chất lượng cao, thực phẩm chức năng Cốt Thoái Vương bổ sung canxi giúp xương chắc khỏe tạo được lòng tin trong lòng người tiêu dùng Việt. Với thành phần bao gồm dầu vẹm xanh, nhũ hương, cao thiên niên kiện,Glycine, Canxi Gluconate,… sản phẩm giúp hỗ trợ làm giảm đau xương khớp và làm chậm đi quá trình bị thoái hóa nhanh chóng của xương khớp, hỗ trợ sự điều hòa thoái hóa các đốt sống. Hiện sản phẩm đang được bán với giá 200.000VND – 400.000VND.

Thực phẩm chức năng Cốt Thoái Vương (Nguồn: nhathuochaiphong.com)

Người cao tuổi xương khớp càng ngày càng thoái hóa và dễ có mắc các bệnh lý. Vì thế, lựa chọn thuốc bổ xương khớp cho người già phù hợp và sử dụng đúng cách là rất quan trọng. Điều này không chỉ giúp cải thiện tình trạng đau nhức, thoái hóa các khớp do tuổi già,… mà còn phòng tránh các vấn đề nghiêm trọng như không thể vận động xảy ra. Đặc biệt, nếu gia đình bạn có người cao tuổi thì cần quan tâm sát sao, thường xuyên đưa họ đi thăm khám sức khỏe tổng quát cũng như thực hiện đầy đủ việc khám cơ – xương khớp tại các bệnh viện uy tín gần khu vực mình sinh sống để tiện di chuyển nhé!