19 bộ nồi tốt bền nhất hiện nay chống dính giữ nhiệt giá từ 400k

17. Bộ nồi 3 chiếc nắp kiếng OR- 06QĐNK



Các bộ nồi nấu ăn sẽ giúp bạn đồng nhất sản phẩm nhà bếp, vừa tiện lợi vừa giúp không gian bếp thêm sang trọng và tiện nghi. Nhưng với sự ra đời của nhiều thương hiệu hiện nay thì bộ nồi nào tốt nhất đây? Và nên mua ở đâu để có sản phẩm chất lượng nhất?



1. Bộ 5 nồi inox ba đáy nắp kính Fivestar FS08CG1

Bộ 5 nồi inox ba đáy Fivestar FS08CG1 bao gồm một nồi 20cm, nồi 24cm, một chảo lẩu 24cm, một xửng hấp 24cm, một quánh 18cm và ba chiếc nắp kính chắc chắn và cao cấp. Sản phẩm thuộc top 10 bộ nồi inox bền đẹp, không gỉ có giá từ 700k rất dễ lau chùi, không gỉ sét, không sinh ra chất độc hại.

Đáy nồi được kết cấu ba lớp là inox 430, nhôm đúc và inox 430 giúp dẫn nhiệt nhanh, tỏa nhiệt đều và chống khét. Nắp nồi được làm bằng kính cường lực có khả năng chịu nhiệt tốt, có lỗ chống trào. Núm nắp và quai cầm chắc chắn, có thể treo lên tường hoặc kệ bếp để không gian luôn gọn gàng.

Giá tham khảo: 859.000 VNĐ.

Bộ nồi inox Fivestar (Nguồn: websosanh.vn)

2. Bộ 3 nồi inox 3 đáy Sunhouse SH888

Trả lời cho câu hỏi bộ nồi nấu ăn nào tốt không thể không nói đến bộ 3 nồi inox Sunhouse SH888. Nằm trong danh sách bộ nồi inox 3 đáy cao cấp dùng cho mọi loại bếp, sản phẩm có khả năng dẫn nhiệt nhanh, tỏa nhiệt đều và giảm tiêu hao năng lượng do khả năng lưu nhiệt cao. Bộ ba nồi có các kích thước khác nhau, đáp ứng nhu cầu đa dạng trong gia đình. Quai nồi được làm bằng nhựa chống nóng, chịu nhiệt tốt, đảm bảo an toàn cho người dùng khi sử dụng.

Giá tham khảo: 559.000 VNĐ.

3. Nồi tròn Staub 10cm màu xám

Sản phẩm được sản xuất tại Pháp theo phương pháp thủ công nên chất lượng rất vượt trội, giữ nhiệt và phân bổ nhiệt tốt, đặc biệt là tuổi thọ rất cao. Vì khả năng giữ nhiệt tốt nên nồi tròn Staub 10cm màu xám rất thích hợp để nấu các món súp, cháo, hầm…

Nồi Staub dẫn nhiệt tốt, cứng cáp và tuổi thọ cao (Nguồn: dienmaygiatot.com)

Trên nắp nồi có núm tay cầm được làm bằng niken mạ vàng có thể chịu tới 250 độ C. Bên trong và bên ngoài nồi được tráng men ba lớp chống dính, chống trầy xước rất tốt. Với thiết kế đơn giản nhưng vô cùng tinh tế, sản phẩm trở thành một món đồ nội thất làm không gian nhà bếp thêm sang trọng.

Giá tham khảo: 2.167.110 VNĐ.

4. Bộ nồi chảo inox 304 Elmich Praha EL3338

Thêm một câu trả lời cho câu hỏi bộ nồi nào tốt nhất đó chính là bộ nồi chảo inox 304 Elmich Praha EL3338. Bộ sản phẩm được cấu tạo đáy năm lớp dày có khả năng truyền nhiệt nhanh, giữ nhiệt lâu tiết kiệm thời gian và nhiên liệu. Cấu tạo đáy năm lớp cũng giúp thức ăn không bị bám dính, giữ trọn dinh dưỡng trong thực phẩm. Bộ nồi này có thể sử dụng trên bếp gas, bếp từ, bếp hồng ngoại và bếp điện.

Giá tham khảo: 3.990.000 VNĐ.

Bộ nồi chảo inox 304 Elmich Praha EL3338 (Nguồn: dktcdn.net)

5. Bộ 3 nồi Inox 3 đáy từ Goldsun GE33-3306SG

Sản phẩm có thiết kế tiện dụng và hiện đại với ba kích thước khác nhau lần lượt là 16cm, 20cm và 24cm. Bạn có thể chế biến nhiều món ăn với lượng thực phẩm theo nhu cầu. Bộ nồi được thiết kế đáy ba lớp là inox 304-nhôm-inox 304 rất chắc chắn và dày dặn. Phía bên trong nồi được phủ lớp chống dính của Mỹ rất an toàn cho sức khỏe và dễ dàng lau chùi. Ngoài ra, nắp nồi được làm bằng kính cường lực có khả năng chịu nhiệt tốt, tiện quan sát thức ăn trong quá trình nấu. Bộ 3 nồi Inox 3 đáy từ Goldsun GE33-3306SG sử dụng trên mọi loại bếp kể cả bếp từ. Muốn biết bộ nồi nào tốt nhất chắc chắn bạn nên tham khảo bộ nồi này.

Giá tham khảo: 399.000 VNĐ.

6. Bộ nồi chảo Lock&Lock Stone LCA6202S3

Bộ nồi chảo Lock&Lock Stone LCA6202S3 được làm từ nhôm đúc nguyên khối với ưu điểm là truyền nhiệt nhanh, hạn chế việc mất nhiệt trong khi nấu nên giảm năng lượng tiêu hao. Ngoài ra, sản phẩm còn được thiết kế tới bảy lớp giữ nhiệt giúp thức ăn nóng lâu hơn. Bên ngoài nồi được phủ đá ceramic và sơn chịu nhiệt mang lại sự chắc chắn và tuổi thọ cao.

Bộ nồi chảo Lock&Lock Stone LCA6202S3 được làm từ vật liệu cao cấp (Nguồn: shopee.vn)

Bộ nồi chảo Lock&Lock Stone LCA6202S3 có vung bằng thủy tinh trong suốt chịu nhiệt tốt, tay cầm và núm nắp được làm bằng nhựa chống nóng, chịu nhiệt cao. Sản phẩm có thể sử dụng trên nhiều loại bếp như bếp gas, bếp hồng ngoại, bếp điện, bếp từ…

Giá tham khảo: 2.065.000 VNĐ.

7. Bộ 3 nồi inox từ Scanpan Impact 71030000

Theo kinh nghiệm chọn bộ nồi của các bà nội trợ đảm đang thì bộ 3 nồi inox từ Scanpan Impact 71030000 rất đáng sở hữu. Sản phẩm được làm từ inox 18/10 có độ dày cao, dẫn nhiệt tốt và lưu nhiệt vượt trội. Tay cầm rỗng chịu nhiệt, chống cháy và tránh nóng, bỏng.

Bộ sản phẩm không chứa chất độc hại, an toàn cho sức khỏe cả gia đình. Ngoài ra, bộ nồi còn có kiểu dáng và thiết kế hiện đại làm nổi bật không gian nhà bếp.

Giá tham khảo: 3.590.000 VNĐ.

8. Bộ nồi canh oxy hóa mềm Supor Healthy TW08001

Bộ nồi được làm từ hợp kim nhôm dày tỏa nhiệt đều, dẫn nhiệt tốt giúp thức ăn chín nhanh và tiết kiệm nhiên liệu. Công nghệ oxy hóa mềm tạo thành ba lớp chắc chắn bao quanh thành nồi giúp thực phẩm không bị cháy khét, độ bền của nồi cao hơn.

Bộ nồi canh oxy hóa mềm Supor Healthy TW08001 có ba nồi kích cỡ khác nhau lần lượt là 18cm, 20cm và 22cm đáp ứng nhu cầu nấu ăn đa dạng trong gia đình.

Giá tham khảo: 609.000 VNĐ.

9. Bộ nồi inox đáy 5 lớp Kangaroo KG866

Không thể thiếu bộ sản phẩm này khi nói đến bộ nồi nào tốt nhất hiện nay. Bộ nồi inox đáy 5 lớp KG866 của Kangaroo sử dụng chất liệu inox 304 cao cấp, bền bỉ, an toàn tuyệt đối với sức khỏe người dùng. Chất liệu này cũng rất dễ vệ sinh, lau chùi sau khi sử dụng.

Bộ nồi Kangaroo kích thước đa dạng, phù hợp nhu cầu của gia đình (Nguồn: kangaroo.vn)

Đáy nồi được thiết kế năm lớp là: inox – nhôm – kim loại – nhôm – inox 430 giúp truyền nhiệt nhanh, phân bổ nhiệt đều và giữ nhiệt tốt, không làm thức ăn bị cháy khét. Nắp nồi được làm bằng kính cường lực chịu nhiệt tốt, kín hơi và dễ dàng quan sát thức ăn.

Giá tham khảo: 650.000 VNĐ.

10. Bộ 03 nồi tráng men Fujihoro SKW-332

Bộ 03 nồi tráng men Fujihoro SKW-332 được làm bằng thép chắc chắn, cứng cáp và không bị biến dạng khi nấu nướng ở nhiệt độ cao. Phía trong và ngoài của nồi được tráng men sứ đạt tiêu chuẩn JIS của Nhật Bản nên có thể chịu nhiệt tới 850 độ C. Ngoài ra, sản phẩm còn rất an toàn cho sức khỏe, không chứa chất gây ung thư, chịu kiềm và axit tốt.

Giá tham khảo: 1.493.400 VNĐ.

11. Bộ nồi chảo gang Lodge LCC3

Đây là thương hiệu nồi gang nổi tiếng của Mỹ được người dùng khắp thế giới tin dùng trong hơn 100 năm qua. Vì chất liệu chính là gang đúc nên nồi có độ bền rất cao, hạn chế gãy vỡ và chống dính tự nhiên. Đặc biệt là rất an toàn cho sức khỏe, không chứa chất độc hại.

Bộ nồi có thể sử dụng trên nhiều loại bếp khác nhau như bếp gas, bếp điện, bếp từ hay kể cả lò nướng. Nếu bạn đang tìm kiếm bộ nồi nào tốt nhất hiện nay thì đừng bỏ qua việc chọn mua bộ nồi chảo gang Lodge LCC3 chất lượng tốt này nhé.

Giá tham khảo: 2.737.900 VNĐ.

12. Bộ 3 nồi Zwilling Base 66380-000

Bộ 3 nồi Zwilling Base 66380-000 có đáy ba lớp sử dụng công nghệ Sigma Classic dẫn nhiệt nhanh, tỏa nhiệt đều và giữ nhiệt tốt. Đặc biệt là nồi có thêm vòng đệm silicone giúp ngăn thoát ẩm ra ngoài. Toàn bộ nồi được làm bằng thép không gỉ 18/10 rất chắc chắn, bền bỉ và không thôi ra chất độc hại, an toàn cho sức khỏe. Nắp kính trong suốt chịu nhiệt, chịu hơi cao và có thể dễ dàng quan sát thức ăn bên trong. Tay cầm được làm bằng thép không gỉ, cách nhiệt chống bỏng, an toàn khi sử dụng.

Giá tham khảo: 4.951.078 VNĐ.

13. Bộ nồi 6 món Zebra Extreme Infinity

Bạn băn khoăn mua bộ nồi của hãng nào tốt thì nên tham khảo bộ nồi 6 món Zebra Extreme Infinity xuất xứ Thái Lan. Bộ sản phẩm này được làm từ inox SUS 304 chắc chắn, bền đẹp, chống gỉ, chịu nhiệt tốt và rất dễ vệ sinh. Nắp nồi kín khít hạn chế hơi và nhiệt thoát ra ngoài. Trên nắp có lỗ thoát hơi để hạn chế trào bọt. Sản phẩm có thể sử dụng trên bếp gas, bếp từ, bếp hồng ngoại. Ngoài ra, bộ nồi có thiết kế tinh tế, màu sắc trang nhã nên tô điểm thêm không gian bếp thêm lịch sự và hiện đại.

Giá tham khảo: 1.199.000 VNĐ.

14. Bộ 3 nồi sứ Royalcooks Santa Rosa RC-SET03

Bộ 3 nồi sứ Royalcooks Santa Rosa RC-SET03 được làm từ chất liệu sứ cao cấp có khả năng chịu nhiệt từ -20 độ C đến 550 độ C và có thể sử dụng trong lò nướng. Điều này giúp bạn có thể dễ dàng chế biến nhiều món ăn ở mức nhiệt khác nhau. Chất liệu sứ cao cấp có khả năng giữ nhiệt tốt nên thức ăn chín đều và nóng lâu hơn.

Giá tham khảo: 1.490.000 VNĐ.

15. Bộ 3 nồi thủy tinh sứ trắng Luminarc

Đây cũng là một trong các gợi ý hay cho câu hỏi bộ nồi nào tốt nhất mà bạn nên tham khảo một lần. Bộ 3 nồi thủy tinh sứ trắng Luminarc cao cấp làm từ chất liệu thủy tinh màu trắng vừa thẩm mỹ vừa đảm bảo chất lượng lại rất dễ vệ sinh sau khi sử dụng. Tay cầm có thiết kế cao sát với miệng nồi để hạn chế khả năng bị bỏng khi tiếp xúc.

Bộ 3 nồi thủy tinh sứ trắng Luminarc có thể chịu được khoảng nhiệt cao từ -40 độ C đến 800 độ C. Dù ở nhiệt độ cao, sản phẩm vẫn không sản sinh ra chất độc hại, rất an toàn cho sức khỏe người dùng.

Giá tham khảo: 3.822.000 VNĐ.

Bộ nồi thủy tinh vừa chất lượng vừa thẩm mỹ (Nguồn: shopee.vn)

16. Nồi chống dính có nắp tay cầm Maxim Casablanca 17 cm

Nồi chống dính có nắp tay cầm Maxim Casablanca 17 cm được làm từ hợp kim nhôm cao cấp có khả năng dẫn nhiệt tốt, tỏa nhiệt nhanh và đều. Ngoài ra, chất liệu nhôm còn giúp trọng lượng của nồi nhẹ và độ bền cao.

Bên trong nồi được phủ lớp chống dính Teflon và sơn chịu nhiệt ở bên ngoài. Tất cả mang lại chất lượng vượt trội, thức ăn không bị cháy xém và tuổi thọ sản phẩm tốt. Ngoài ra, bộ sản phẩm còn có thiết kế gọn nhẹ, màu sắc nổi bật và sang trọng mang tính thẩm mỹ cho căn bếp.

Giá tham khảo: 395.000 VNĐ.

17. Bộ nồi 3 chiếc nắp kiếng OR- 06QĐNK

Đây cũng là một bộ nồi rất đáng lựa chọn nếu bạn đang tìm kiếm bộ nồi nào tốt nhất. Bộ nồi 3 chiếc nắp kiếng OR- 06QĐNK thu giữ nhiệt lâu cũng như giúp thức ăn không bị cháy khét. Quai cầm được làm bằng hợp kim inox không bị chảy nhựa, chống nóng, chống bỏng cho người dùng. Sản phẩm có thể sử dụng ở nhiều loại bếp như bếp gas, bếp than, bếp từ, bếp điện.

Giá tham khảo: 582.000 VNĐ.

18. Bộ 2 nồi cán rời Neoflam Miris

Một cách chọn bộ nồi được khá nhiều người áp dụng đó là chọn sản phẩm sao cho tiện ích, tiết kiệm không gian, đặc biệt là với những gia đình có căn bếp khiêm tốn. Bộ 2 nồi cán rời Neoflam Miris là sự lựa chọn hoàn hảo vì cán có thể tháo rời nên tiết kiệm không gian lưu trữ cũng như bạn có thể tận dụng nồi làm khuôn bánh, nướng thịt rau củ quả… cực tiện lợi.

Giá tham khảo: 2.350.000 VNĐ.

Bộ nồi cán rời giúp tiết kiệm không gian lưu trữ (Nguồn: shopify.com)

19. Nồi Moneta Nova 28cm

Sản phẩm cuối cùng nằm trong danh sách bộ nồi nào tốt nhất hiện nay Blog Saigon-Gpdaily gợi ý cho bạn tìm hiểu lựa chọn đó là nồi Moneta Nova 28cm chất liệu cao cấp. Nồi sử dụng công nghệ chế tạo nguyên khối mang lại hiệu quả truyền và giữ nhiệt cao. Ngoài ra, các lớp bề mặt được phủ lớp vi tinh thể gia tăng độ bền và chống dính tốt.

Giá tham khảo: 1.980.000 VNĐ.

Bây giờ thì bạn đã biết bộ nồi nào tốt nhất hiện nay rồi đúng không nào? Để sở hữu bộ nồi chất liệu cao cấp, sang trọng mời bạn tham khảo và lựa chọn các sản phẩm có tại Saigon-Gpdaily. Ở đây, sản phẩm có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, được cung cấp bởi các nhà cung ứng chính thức. Đặc biệt, Saigon-Gpdaily luôn có các chương trình ưu đãi giảm giá cực kỳ hấp dẫn. Truy cập và tham khảo ngay hôm nay để lựa chọn sản phẩm tốt nhất cho gia đình!