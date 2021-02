19 cách chữa bệnh giời leo ở mặt, miệng, mắt, cổ nhanh khỏi không sẹo

3.2. Bổ sung Vitamin C



Giời leo là một căn bệnh ngoài da thường gặp do virus herpes zoster, dù không quá nguy hiểm nhưng bệnh này sẽ có thể ra các biến chứng về sau nếu bạn không chữa trị kịp thời và dứt điểm. Vậy bị giời leo phải làm sao? Hãy cùng Blog Saigon-Gpdaily tìm hiểu kỹ hơn qua bài viết dưới đây.



1. Bệnh giời leo là gì

Bệnh giời leo thực chất là một căn bệnh có nguyên nhân xảy ra do sự xâm nhập của các virus herpes zoster, một loại virus khá nguy hiểm cũng là nguyên nhân gây ra bệnh thủy đậu hiện nay.

Hiện nay, bệnh giời leo khá phổ biến, những triệu chứng từ căn bệnh này sẽ khiến người bệnh cảm thấy vô cùng khó chịu, bứt rứt và đau rát. Vì chúng có thể xuất hiện ở rất nhiều vị trí trên cơ thể nên ngay từ khi xuất hiện, bạn hãy có những biện pháp xử lý tốt nhất để tránh bệnh lây lan và trở nên nguy hiểm.

Khi bị giời leo sẽ xuất hiện các mụn nước nhỏ sẽ nổi li ti trên bề mặt (Nguồn: obs.line-scdn.net)

2. Bệnh giời leo có nguy hiểm không

Bệnh giời leo có thể xảy ra ở mọi lứa tuổi khác nhau, ở trên bất cứ vị trí nào của cơ thể. Khi bị bệnh này, làn da bạn sẽ xuất hiện những mảng màu đỏ sưng lên, sau đó các mụn nước nhỏ sẽ nổi li ti trên bề mặt và vỡ ra trong khoảng 2 – 3 tuần. Nếu bạn không chăm sóc kỹ càng có thể sẽ để lại những vết sẹo xấu xí.

Thường thì bệnh giời leo ở mắt là nguy hiểm nhất, bởi chúng có thể bị viêm nhiễm nặng, đồng thời để lại nhiều vết sẹo cho giác mạc. Trong trường hợp bệnh trở nặng, bạn sẽ có thể bị viêm kết mạc và loét ở giác mạc, gây ảnh hưởng lớn đến thị lực, thậm chí mù lòa nếu không được chữa trị đúng cách.

Vậy bị giời leo phải làm sao? Hãy cùng Saigon-Gpdaily tham khảo một số cách trị giời leo được mang đến sau đây.

3. Cách trị bệnh giời leo ở miệng nhanh nhất

Bị giời leo nên làm gì? Khi không may bị giời leo ở miệng, bạn có thể áp dụng một số cách chữa trị sau đây.

3.1. Điều trị bằng thuốc kháng sinh

Tùy theo từng giai đoạn nặng, nhẹ của bệnh mà bạn có thể sử dụng các loại thuốc kháng sinh thích hợp để điều trị đạt hiệu quả tốt nhất. Trong đó, các loại thuốc kháng virus như acyclovir, valacyclovir, famciclovir… được rất nhiều bác sĩ sử dụng cho bệnh nhân không may bị mắc căn bệnh này và thường mang lại hiệu quả tốt.

3.2. Bổ sung Vitamin C

Bổ sung Vitamin C là một cách trị bệnh giời leo ở miệng hiệu quả. Với các hoạt tính của mình, vitamin C sẽ có tác dụng làm vết thương do giời leo gây ra nhanh phục hồi hơn. Bạn có thể sử dụng kết hợp với các sản phẩm vitamin và thực phẩm dinh dưỡng tổng hợp để bổ sung dinh dưỡng cần thiết cho cơ thể khi bị bệnh.

3.3. Dùng mật ong

Mật ong thiên nhiên nguyên chất có chứa các chất kháng khuẩn và kháng virus tuyệt vời, nên đây cũng chính là một trong những nguyên liệu thiên nhiên điều trị khi tìm hiểu bị giời leo phải làm sao. Chúng có thể điều trị các vết mụn rộp do giời leo gây ra và khử trùng, chữa lành những vết thương này hiệu quả mà không để lại sẹo.

3.4. Atiso đỏ

Bạn chỉ cần ngắt lấy những cánh hoa Atiso đỏ xay nhuyễn sau đó chiết thêm một ít nước rồi đắp hỗn hợp này tại vùng miệng bị giời leo. Chỉ sau một thời gian ngắn, tính mát từ sản phẩm này sẽ mang đến cảm giác dễ chịu và hiệu quả bất ngờ cho bạn đấy.

3.5. Cam thảo

Bạn cũng có thể sử dụng cam thảo ở dạng bột hay trà để chữa bệnh giời leo. Chúng có tác dụng làm mát cơ thể và làm thuyên giảm những vết thương do giời leo gây ra một cách nhanh chóng.

Có rất nhiều cách chữa bệnh giời leo ở miệng, tùy theo từng giai đoạn của bệnh (Nguồn: nhathuoclongchau.com)

4. Cách trị giời leo ở mặt

4.1. Sử dụng thuốc kháng virus theo đơn của bác sĩ

Bị giời leo nên làm gì? Sử dụng các loại thuốc kháng virus theo đơn của bác sĩ được xem là cách trị giời leo ở mặt hiệu quả nhất hiện nay.

Để tiêu diệt loại virus gây bệnh này, các loại kháng sinh như Famciclovir hay Acyclovir được dùng khá phổ biến. Tùy theo mức độ nặng nhẹ của bệnh mà bác sĩ sẽ kê đơn thuốc với liều lượng phù hợp nhất cho bạn sử dụng.

4.2. Bôi thuốc mỡ theo chỉ định của bác sĩ

Bị giời leo phải làm sao? Ngoài thuốc kháng sinh, bạn cũng có thể kiểm soát căn bệnh này bằng cách bôi thuốc mỡ kháng virus theo chỉ định của bác sĩ khám và điều trị. Thuốc mỡ sẽ làm dịu đi những vệt nước do giời leo mang đến, đồng thời giúp chúng nhanh chóng bị vỡ ra và giúp vết thương liền lại nhanh chóng.

4.3. Giữ cho vùng da bị bệnh luôn khô ráo

Trong quá trình điều trị bệnh giời leo, bạn cần giữ sạch sẽ và khô ráo vùng da bị tổn thương. Bạn có thể sử dụng khăn mặt có sợi lông mềm mịn thấm nước ấm để vệ sinh vùng da này mỗi ngày để đảm bảo vết thương không bị nhiễm trùng.

4.4. Tránh trầy xước

Hạn chế tối đa những trầy xước có thể tác động đến vùng da bị tổn thương do giời leo bởi chúng cũng là một nguyên nhân khiến vết thương lâu lành, thậm chí còn bị nhiễm trùng và khó điều trị dứt điểm đấy.

Bạn có thể dùng thuốc kháng sinh Valcivir để trị bệnh giời leo theo chỉ định của bác sĩ da liễu (Nguồn: tintucsuckhoe.net)

5. Cách chữa bệnh giời leo ở mắt

5.1. Sử dụng thuốc

Tùy theo mức độ bệnh của bạn mà bác sĩ da liễu sẽ kê những toa thuốc phù hợp nhất.

Trong đó, các loại thuốc kháng viêm, chống virus và kháng sinh sẽ được tận dụng tối đa để chống bội nhiễm và giúp bạn sát khuẩn vết thương ngay tại chỗ. Ngoài ra, bác sĩ còn có thể cho bạn dùng thuốc nhỏ mắt để nuôi dưỡng và bảo vệ mắt khi bị giời leo. Đồng thời đưa ra những lời khuyên bị giời leo phải làm sao.

5.2. Dùng băng gạc giảm đau

Bạn có thể dùng băng, gạc y tế lạnh để đắp vào vùng da bị giời leo, chúng sẽ giúp vết thương của bạn giảm đi triệu chứng đau rát và khó chịu.

5.3. Vệ sinh các vùng da bị tổn thương

Bằng các dung dịch sát khuẩn và các dung dịch làm khô vết thương nhanh chóng như eosin, bạn có thể vệ sinh vùng da bị tổn thương, tránh các vi khuẩn xâm nhập và gây bội nhiễm. Bạn tuyệt đối không nên dùng các loại lá cây bừa bãi để đắp lên vết thương của mình.

5.4. Bổ sung dinh dưỡng tăng sức đề kháng cho cơ thể

Ngoài các loại thuốc uống thông thường, bạn có thể bổ sung các chất dinh dưỡng để tăng sức đề kháng cho cơ thể như các loại rau củ, trái cây tươi, các loại thực phẩm bổ dưỡng có tính giải nhiệt cao. Ngoài ra, bạn cũng nên uống nhiều nước lọc hơn để cấp nước cho cơ thể khi bị bệnh.

Hãy bổ sung các loại trái cây có tính mát để tăng sức đề kháng cho cơ thể khi bị giời leo (Nguồn: s1.bloganchoi.com)

6. Cách chữa giời leo ở cổ

6.1. Uống thuốc theo chỉ định của bác sĩ

Để điều trị chứng bệnh giời leo ở cổ, bạn sẽ thường được các bác sĩ chỉ định dùng các loại thuốc có khả năng kháng viêm, kháng virus như Acyclovir, Famciclovir, Valacyclovir với liều lượng phù hợp với độ tuổi và mức độ nặng nhẹ của mình.

Các loại thuốc này sẽ ức chế sự hoạt động của virus, giảm đau rát và đào thải độc tố tích tụ trong các mạch máu, giúp bệnh nhanh lành hơn.

6.2. Giữ vệ sinh cá nhân sạch sẽ

Để biết trị giời leo làm sao hết, bạn cần giữ vệ sinh cá nhân sạch sẽ đồng thời lựa chọn các loại quần áo rộng rãi, thoáng mát để tránh chà xát với vùng da bị bệnh, gây tổn thương đến chúng.

6.3. Phòng tránh bụi bẩn

Bạn cần che chắn vết thương do giời leo gây ra khi đi ra đường một cách cẩn thận để tránh các vi khuẩn và bụi bẩn từ môi trường tiếp xúc với vết thương, gây ra bội nhiễm nguy hiểm, khiến vết thương lâu lành hơn.

6.4. Chữa bệnh Zona thần kinh ở cổ theo y học cổ truyền

Sử dụng thuốc đông y cũng là một cách chữa bệnh Zona thần kinh ở cổ theo y học cổ truyền. Với các loại thuốc quý có thành phần 100% từ thiên nhiên có tính tiêu diệt virus hiệu quả. Sử dụng chúng mỗi ngày sẽ giúp bạn phục hồi chức năng của da, tăng miễn dịch, kháng viêm đồng thời giúp bạn xóa sạch các vết sẹo do giời leo gây ra đấy.

6.5. Dùng liệu pháp vật lý trị liệu

Đây là một liệu pháp tốn khá nhiều chi phí, tuy nhiên chúng lại có thể điều trị tận gốc khi bị giời leo phải làm sao. Sử dụng công nghệ phun sương Nana công nghệ cao sẽ dễ thấm sâu vào từng tế bào da, giúp làn da của bạn phục hồi nhanh chóng. Không chỉ có thế, liệu pháp này còn dùng ánh sáng để tác động lên da, giảm sưng rát và điều trị bệnh sau vài liệu trình.

7. Cách chữa giời leo dân gian

Bị giời leo phải làm sao? Hiện nay trong dân gian cũng có rất nhiều cách chữa giời leo hiệu quả mà bạn có thể áp dụng đấy.

Rau sam với tính mát sẵn có của mình sẽ làm giảm đau do giời leo gây ra chỉ sau vài lần sử dụng. Không những thế, sử dụng rau sam mỗi ngày cũng sẽ là cách đơn giản để làm ức chế sự phát triển của virus, khiến chúng biến mất hoàn toàn đấy.

Bạn có thể sử dụng đậu xanh kết hợp cùng lá khổ qua để trị giời leo. Chúng có tính hàn, mát nên sẽ làm dịu làn da của bạn nhanh chóng, giảm bớt độ ngứa và khó chịu do vết thương gây ra, giúp chúng đóng vảy nhanh chóng. Đây cũng là câu trả lời cho câu hỏi bị giời leo làm sao hết của bạn đấy.

Mủ từ trái sung non sẽ làm các vết phồng rộp bớt sưng, rát và giúp chúng khô lại nhanh chóng.

Cỏ nhọ nồi sẽ là một cây thuốc từ thiên nhiên lành tính rất hiệu quả để điều trị giời leo. Loại quả này sẽ khiến vết thương giảm đau rát và khó chịu, đồng thời khiến chúng lành lại trong thời gian ngắn sử dụng.

Sau bài viết này, bạn đã biết bị giời leo phải làm sao để giảm đau nhanh chóng và chữa trị hiệu quả rồi đúng không nào? Đừng quên khám tổng quát sức khỏe định kỳ để bảo vệ bản thân cũng như có những định hướng điều trị kịp thời.