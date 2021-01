19 laptop văn phòng tốt nhất 2019 bảo mật tốt pin trâu giá từ 10tr

Các mẫu laptop văn phòng tốt nhất 2019 đa dạng với kiểu dáng, thiết kế, thương hiệu, tính năng ưu việt sẽ giúp bạn hoàn thành công việc tốt mà vẫn giải trí, thư giãn cực mượt mà. Tham khảo 19 mẫu xứng đáng lựa chọn trong bài viết dưới đây.



1. Asus ZenBook UX433FN

Chiếc laptop văn phòng tốt nhất 2019 đầu tiên là dòng máy đến từ Asus có thiết kế độc đáo với diện tích màn hình lớn, trên bốn cạnh không viền nên bạn cảm giác hình ảnh chân thực, sống động hơn. Màn hình hỗ trợ công nghệ ASUS Splendid và ASUS Tru2Life Video giúp bạn tự do tinh chính các thông số bảo đảm độ thoải mái tối đa cho đôi mắt. Bản lề ErgoLift là một kỹ thuật tuyệt tác để tự động nâng bàn phím tới vị trí gõ dễ chịu nhất. Độ nâng đã được các nhà sáng tạo tính toán chi tiết để cải thiện hiệu suất âm thanh và hiệu suất làm mát tối đa. Laptop ZenBook UX433FN ứng dụng công nghệ ASUS Wifi Master và trang bị Wifi lớp gigabit với tốc độ tải xuống cực nhanh để người dùng có trải nghiệm truyền phát tốt, mượt mà, kết nối internet ổn định. Bàn phím đầy đủ kích cỡ có đèn nền đem đến trải nghiệm gõ phím tuyệt vời.

Giá tham khảo là 23.155.000 đồng.

ASUS ZenBook 14 UX433FN nhỏ gọn, nhẹ nhàng (Nguồn: pchocasi.com.tr)

2. Asus Zenbook S UX391UA-ET081T

Một trong các mẫu laptop văn phòng tốt nhất 2019 là Asus Zenbook S UX391UA-ET081T với thiết kế mỏng nhẹ, ít tốn không gian khi chỉ nặng 1kg và mỏng 12,9mm nên bạn dễ dàng cho vào túi xách mang theo bên mình. Sản phẩm ứng dụng công nghệ vượt trội bản lề ErgoLifft độc quyền có thể tự động nâng bàn phím đến vị trí đánh máy thoải mái nhất. Bộ vi xử lý tuyệt vời Core i7-8550u mới giúp bạn tận hưởng các hiệu năng siêu nhạy, mượt mà, làm việc đạt tối đa hiệu suất. Màn hình ZenBook S đẹp Full HD sắc nét, hình ảnh chi tiết sống động. Khi sử dụng sản phẩm này bạn sẽ bất ngờ vì khả năng kết nối ở bất cứ nơi đâu và pin bền, sạc nhanh.

Giá tham khảo là 33.990.000 đồng.

3. Dell XPS 13 9370

Dell XPS 13 9370 là laptop văn phòng nên mua của hãng Dell có cấu hình cao, giá tốt đáp ứng mọi nhu cầu sử dụng. Với thiết kế nhỏ nhưng bền, mạnh, hiệu năng cao, sản phẩm có thêm màu vàng, trắng, mỏng và nhẹ so với các phiên bản truyền thống. Màn hình viền Infinity Edge không viền cỡ 13,3 inch có mép viền siêu mỏng gần như không có viền, hình ảnh trở nên sáng rõ và nổi bật hơn. Bàn phím của máy Dell XPS 13 9370 ổn định và chắn chắn, khu vực TouchPad với kích cỡ 4,1 x 2,4 inch cung cấp khả năng tương tác nhanh và chính xác. GPU Intel UHU 620 được tích hợp trong sản phẩm này giúp bạn dễ dàng chỉnh sửa video hoặc tải game nhẹ.

Giá tham khảo là 28.090.000 đồng.

Chiếc laptop văn phòng tốt nhất 2019 Dell XPS 13 9370 (Nguồn: windowscentral.com)

4. Dell XPS 15 9570

Máy tính xách tay Dell XPS 15 9570 có bộ khung làm bằng chất liệu nhôm phay cắt CNC, vỏ màu bạc chắc chắn. Bộ vi xử lý mới của Dell cung cấp tuỳ chọn GPU mới, tích hợp Intel UHD 630, GTX 1050 hoặc bản GTX 1050Ti. Màn hình hiển thị hai tuỳ chọn là FHD và 4K UHD với chất lượng siêu tốt, công nghệ tràn viền Infinity Edge dùng tấm nền IPS hỗ trợ góc nhìn lên đến 178o. Độ sáng cao tới 400 nits, độ tương phản và màu sắc bảo đảm chân thực, sống động, chống phản chiếu.

Giá tham khảo là 31.590.000đ.

5. Macbook Pro 13.3 inches Touch Bar

Bạn đang thắc mắc dòng laptop cho văn phòng nào tốt thì không thể bỏ qua những đánh giá chi tiết về Macbook Pro 2018 13 inch dưới đây. Macbook Pro 13.3 inches Touch Bar có cấu hình Intel Core i5 4 nhân 2.3GHz mạnh mẽ, Turbo Boost lên tới 3.8GHz, RAM 8GB giúp máy hoạt động nhanh gấp đôi so với thế hệ trước. Ổ cứng SSD 256GB cho phép bạn lưu nhiều thông tin tài liệu cả văn bản, video, hình ảnh. Máy sử dụng card đồ hoạ Intel Iris Plus Graphics 655. Chíp T2 trên máy làm nhiệm vụ điều khiển ổ đĩa, quạt tản nhiệt, hệ thống, boot và âm thanh. Dùng T2 nên Apple có thể kiểm soát nhiều hơn với máy tính, bảo đảm hiệu năng tối ưu của máy và tăng thêm tính bảo mật. Sản phẩm sẽ boot máy 2 lần để an toàn không bị firmware xâm nhập lấy dữ liệu. Màn hình Retina hiện đại đem đến trải nghiệm hình ảnh tốt, màu sắc trung thực. Hệ điều hành macOS High Siera nâng cao các tính năng của máy.

Giá tham khảo là 42.800.000 đồng.

Macbook Pro 13.3 inches Touch Bar (nguồn: shopify.com)

6. Macbook Air (2018)

Trong các mẫu laptop văn phòng tốt nhất 2019 thì Macbook Air (2018) có thiết kế gần như lột xác hoàn toàn với lớp vỏ nhôm bóng láng mượt và vân tay khó bám. Nằm chính giữa là logo táo sáng đẹp. Sản phẩm mỏng, bền chắc, hiện đại hơn so với dòng 2016. Cân nặng chỉ 1,25kg nhỏ gọn. Màn hình retina của Macbook Air có kích thước 13.3 inch, độ phân giải là 2560 x 1600, hiện thị hình ảnh chất lượng cao, kí tự sắc nét rõ ràng. Cảm biến vân tay giống như chiếc nút bấm bằng kính ở phía trên bên phải bàn phím có kích thước chỉ bằng một nửa phím F12. Cảm biến này lồi lên bằng bề mặt các phím khác chỉ chạm là mở.

Giá tham khảo 26.500.000 đồng.

7. Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 6

Nếu bạn đang tìm kiếm các mẫu laptop văn phòng tốt nhất 2019 thì Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 6 thế hệ mới với thiết kế hiện đại với viền màn hình mỏng, trọng lượng nhẹ và có bản lề giúp tăng độ bền cho màn hình. Bản lề có thể mở bằng một tay, màu đen tạo cảm giác cứng cáp. Nắp máy làm từ vật liệu nhựa gia cường bằng sợi thuỷ tinh hoặc sợi carbon trong khi thân và đáy máy làm từ hợp kim magnesium để máy nhẹ và bền. Sản phẩm có 2 cổng USB-C ở cạnh trái, 2 cổng USB-A tại mỗi cạnh, jack âm thanh 3.5 mm combo và HDMI. Viền trên màn hình chứa cụm cảm biến hồng ngoại hỗ trợ nhận diện khuôn mặt người qua Windows Hello và camera. Tốc độ nhận diện của cụm camera bằng tính năng Face Recognition khá nhanh và chính xác. Bàn phím và bàn rê của ThinkPad X1 Carbon Gen 6 rất tốt, hành trình phím dài, cảm giác gõ tay mềm, êm ái.

Giá tham khảo là 40.347.000 đồng.

Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 6 là lựa chọn hấp dẫn cho dân văn phòng (Nguồn: imgur.com)

8. Lenovo Yoga 520 80X80107VN 14 inch

Lenovo Yoga 520 80X80107VN với thiết kế xoay gập 360 độ là laptop văn phòng tốt nhất 2019 được đánh giá cao hiện nay. Với thiết kế này nên bạn dễ dàng sử dụng máy giống một chiếc laptop thông thường nhưng cũng có thể dựng lên dạng lều để trình chiếu hoặc gập sát màn hình dùng như máy tính bảng. Vỏ máy sản xuất bằng chất liệu nhôm mát lạnh và đã xử lý dạng sần nên khi tiếp xúc tạo cảm giác tay tốt. 4 góc máy bo cong nhẹ nên khi cầm nắm di chuyển thoải mái. Màn hình 14 inch phân giải chuẩn HD cho chất lượng hình ảnh chân thực sắc nét, màu sắc trung thực. Màn hình có tính năng cảm biến đa điểm hỗ trợ tương tác tốt, các thao tác mềm mượt, trơn nhạy. Cấu hình chip Core i3-7130U với tốc độ 2.7GHz đem đến hiệu năng xử lý ổn định. Bàn phím dạng AccuType đặc trưng của hãng Lenovo với các phím hình chữ U.

Giá tham khảo là 9.849.000 đồng.

9. MSI PS42 8RB-234VN

Sản phẩm có bộ vi xử lý Intel Core i5 thế hệ 8, ổ lưu trữ SSD giúp máy có thể lưu trữ và xử lý tuyệt vời, thời gian khởi động ngay lập tức. Laptop chính hãng MSI PS42 8RB-234VN thiết kế khung máy làm bằng nhôm siêu nhẹ, có trọng lượng chỉ 1,19kg và kích thước 15,9mm. Viền màn hình mỏng 5,7mm nên tỉ lệ hình ảnh hiện trên màn hình nhiều hơn trong khung máy có kích thước 14.1 inch, bạn sẽ được chiêm ngưỡng khung cảnh tuyệt vời trên màn hình chống loá với độ phân giải FHD và công nghệ IPS. Công nghệ tản nhiệt Cooler Boost 3 độc quyền của MSI trang bị 2 quạt chuyên dụng và 3 ống dẫn nhiệt để máy luôn mát mẻ kể cả khi dùng trong thời gian lâu. Âm thanh của laptop rất sống động với Nahimic 3 Audio tăng cường âm nhạc.

Giá tham khảo là 22.990.000 đồng.

10. LG Gram 14ZD980-G.AX52A5

Đối với các mẫu laptop văn phòng tốt nhất 2019, sản phẩm LG Gram 14ZD980-G.AX52A5 có dung lượng pin cực lớn tới 72 Wh, thời gian sử dụng lâu dài. Máy có trọng lượng chỉ 995 gram nhưng màn hình 14 inch là một trong những laptop nhẹ nhất trên thị trường. Độ phân giải màn hình Full HD tạo nên hình ảnh chất lượng sắc nét tuyệt hảo. Màu sắc hiển thị đúng chính xác, độ tương phản và chi tiết rõ ràng, chân thực, vượt trội đem lại trải nghiệm hấp dẫn cho người dùng. Đường viền máy siêu mỏng đem lại tầm nhìn rộng vô hạn. Bộ xử lý Intel Core thế hệ 8 mới với hiệu năng cao hơn, RAM 8GB và ổ cứng SSD 256GB giúp máy chạy mượt hơn.

Giá tham khảo là 25.790.000 đồng.

LG Gram 14ZD980-G.AX52A5 màu sắc tươi sáng bắt mắt (Nguồn: laptopworld.vn)

11. LG Gram 2018 15Z980-G.AH55A5

Laptop LG Gram 2018 15Z980-G.AH55A5 là một trong những laptop nhẹ nhất trên thị trường khi chỉ nặng 1095 gam, màn hình ấn tượng với 15.6 inch. Pin 72 Wh nên bạn có thể làm việc thời gian 19 giờ liên tục. Bộ nhớ cao cấp DDR4 nhanh hơn gấp đôi so với DDR3, bộ nhớ kênh kép với băng thông cao hơn nhiều so với bộ nhớ kênh đơn. Bộ xử lý Intel Core thế hệ thứ 8 mới đem lại kết quả hoạt động ưu việt cho các nội dung hiển thị 4K và game nặng. Máy siêu bền khi được làm bằng kim loại magie nano carbon.

Giá tham khảo là 33.990.000 đồng.

12. Acer Swift 5 SF514-52T-87TF

Laptop có kiểu dáng đẳng cấp mỏng nhệ với cấu hình mạnh mẽ. Vật liệu sản xuất từ hợp lim Magie và Liti cao cấp chế tạo nên vỏ máy nên tăng tính mỏng nhẹ nhưng siêu bền. Bề mặt đáy làm từ cấu trúc kim loại giúp máy chắc chắn hơn. Acer Swift 5 SF514-52T-87TF dùng công nghệ cảm ứng vân tay cho phép đăng nhập bằng 1 cú chạm mà không khiến máy giảm khả năng bảo mật. Màn hình cảm ứng 14 inch FHD sắc nét, tấm nền IPS có viền màn hình mỏng. Hiệu năng ổn định, bộ vi xử lý Intel Core i7-8550U với tốc độ tối đa tới 4GHz mang lại sức mạnh ổn định và tiết kiệm năng lượng điện hiệu quả. Pin 2 Cell dùng liên tục 8 giờ.

Giá tham khảo là 24.490.000 đồng.

13. Acer Swift SF114-32-P8TS NX.GXQSV.001 14 inches

Laptop Acer Swift SF114-32-P8TS NX.GXQSV.001 thiết kế cao cấp mỏng nhẹ bằng vỏ nhôm nguyên khối nhưng rất chắc chắn. Màu xanh Mint bắt mắt trẻ trung ấn tượng, độ mỏng là 14.95mm, trọng lượng là 1,3kg. Sản phẩm có màn hình chống chói, độ phân giải cao FHD, tấm nền IPS cùng viền màn hình siêu mỏng chỉ 6.3mm đem đến trải nghiệm màu sắc tuyệt hảo, góc nhìn rộng hơn đẹp hơn. Kết nối siêu tốc trên Swift có chuẩn Wifi 802.11ac 160MHz. Khoá Fingerprint cho phép mở khoá bằng 1 nút chạm. Thời lượng pin siêu tốt với 20 tiếng hoạt động liên tục.

Giá tham khảo là 9.857.000 đồng.

14. HP Spectre x360 13-ap0087TU 5PN12PA

Laptop HP Spectre x360 13-ap0087TU 5PN12PA làm bằng chất liệu hợp kim nhôm carbon có tông màu xanh biển sâu tạo cảm giác mát mẻ, mới lạ, lịch lãm. Viền quanh màn hình kiểu vát kim cương vàng với góc vát vuông thành sắc cạnh. Máy có cổng Thunderbolt 3 cho phép truyền dữ liệu tốc độ cao và khả năng kết nối các màn hình 4K hay 1 CPU rời hiệu quả. Bàn phím tạo cảm giác gõ thoải mái với hành trình phím vừa phải, kích thước phím lớn, hợp lý, độ chịu lực lí tưởng là 70 gram do HP thiết kế. Bàn phím này đã được cung cấp 2 mức sáng đèn nền backlit nên khi bạn dùng vào ban đêm cũng dễ dàng hơn. Máy mỏng 14.5mm, trọng lượng nhẹ là 1.3kg. Bản lề chạm khắc 3 khấc để nắp máy được cố định lại chắc chắn, logo “Spectre” khắc gọn giữa các mấu bản lề đem lại tính thẩm mỹ cao. Màn hình máy độ phân giải Full HD, độ sáng ổn định là 287 nits, viền màn hình rất mỏng.

Giá tham khảo là 41.790.000đ.

HP Spectre x360 13-ap0087TU 5PN12PA nằm trong danh sách laptop văn phòng tốt nhất năm 2019 (Nguồn: saigon-gpdaily.com.vn)

15. HP Elite X2 1013 G3 5DJ72PA

Sản phẩm có thiết kế nhỏ gọn, thanh mảnh với giá đỡ chắc chắn, màu sắc thanh lịch sang trọng toát lên đẳng cấp người dùng. Màn hình WUXGA (3000 x 2000 pixels) đem lại hình ảnh sống động sắc nét, độ nhạy cao và chất lượng tốt. Kích thước 13 inch cho phép thao tác dễ dàng hơn. Công nghệ màn hình LED cho màu sắc, độ sáng, độ tương phản hiển thị tốt hơn. HP Elite X2 1013 G3 5DJ72PA trang bị bộ vi xử lý mạnh, tốc độ nhanh nhờ chip Intel Core i5-8250U, RAM 8GB giúp máy có thể chạy cùng lúc nhiều chương trình mà vẫn mượt mà không bị giật, lag. Ổ cứng SSD với dung lượng 256GB để bạn lưu nhiều tài liệu, nội dung, trò chơi.

Giá tham khảo là 38.590.000 đồng.

16. HP Envy 13-ah1010TU 5HY94PA 13.3 inches

Máy có trọng lượng 1.21kg, vỏ ngoài làm từ nhôm nguyên khối có các chi tiết ghép nối ít để nâng cao độ cứng, bền, mạnh mẽ cho sản phẩm. Bản lề nâng khi mở máy thì gáy màn hình sẽ nâng đáy máy phía sau lên cao khoảng 0,5cm giúp máy toả nhiệt tốt hơn. Bàn phím Chiclet thiết kế chống tràn, các phím tương đối lớn, khoảng cách phím cũng lớn, hành trình phím sâu giúp bạn thoải mái khi ấn. Đèn nền LED hỗ trợ người dùng khi làm việc ở nơi ánh sáng kém. Màn hình 13.3 inch, phân giải Full HD hiển thị hình ảnh tuyệt vời hơn. HP Envy 13-ah1010TU 5HY94PA có cấu hình mạnh mẽ nhờ bộ vi xử lý Core i5-8265U. Thời lượng in ưu việt lên tới 14 tiếng đồng hồ liên tục.

Giá tham khảo là 20.190.000 đồng.

17. HP Pavilion 15-cs2059TX 6YZ07PA 15.6 inches

Sản phẩm có kích thước nhỏ gọn dễ dàng cho bạn mỗi khi di chuyển nhờ thiết kế viền mỏng và làm bằng chất liệu kim loại nguyên khối. HP Pavilion 15-cs2059TX 6YZ07PA có màn hình 15.6 inch đặc sắc nét căng. Hình ảnh rõ ràng sống động từ mọi góc độ với góc nhìn rộng tới 178 độ và độ phân giải cao. Hiệu năng xử lý tốt khi ứng dụng chip i7-8565U 1.8GHz boost cao nhất tới 4.6GHz. Bạn thoải mái dùng trong xử lý dữ liệu, tải lưu các tiện ích, trò chơi, ứng dụng. RAM DDR4 có tốc độ xử lý nhạy, nhanh đảm bảo người sử dụng dễ dàng thực hiện thao tác mượt mà. Khả năng kết nối với các chuẩn như cổng USB 3.1, cổng USB Type C, cổng hỗ trợ Audio Jack và cổng HDMI. Bên cạnh đó còn có hỗ trợ mạng LAN tốc độ 1Gb/s, chuẩn Wifi 802.1ac và Bluetooth.

Giá tham khảo là 19.999.000 đồng.

18. Microsoft Surface Laptop 2

Sản phẩm có trọng lượng chỉ 1,2kg khá nhẹ, mặt lưng máy bằng nhôm, hình logo Microsoft sáng bóng, vuông vức. Các cạnh của góc máy không bo tròn quá nhiều nên đem lại cảm giác hiện đại, sang tròn. Ở phía sau máy là dải tản nhiệt chạy dọc theo cạnh thân mát, quạt êm ái không phát ra tiếng động mạnh nên bạn dùng máy buổi tối cũng không ảnh hưởng tới người cùng phòng. Lớp vải Alcantara “xịn” tràn xuống phần phím nên mỗi khi gõ, tay người dùng đặt lên một bề mặt êm không hề khó chịu. Diện tích đệm tay rộng khoảng gằng 1 nửa cụm bàn phím. Màn hình 13.5 inch tỷ lệ 3:2 cho phép hiển thị nhiều nội dung hơn.

Giá tham khảo là 25.000.000 đồng.

Microsoft Surface Laptop 2 thiết kế sang trọng, bền bỉ (Nguồn: images.idgesg.net)

19. Huawei Matebook X pro

Sản phẩm có bộ vi xử lý Intel Core i7-8550U 4 lõi 8 luồng với xung nhịp tối đa cao tới 4.0 GHz, Ram 16GB Buss 2133 mạnh mẽ, ổ cứng SSD 512GB NVMe và một card đồ hoạ để bạn lưu trữ được nhiều dữ liệu, thông tin trong máy. Huawei Matebook X pro có nhiều cổng USB kết nối bên ngoài hiệu quả, Wifi chuẩn AC 802, webcam ninja, Bluetooth 4.1, đèn nền phím, loa, micro và một jack cắm tai nghe 3.5mm. Tỷ lệ màn hình 91%, viền máy mỏng giúp hiển thị hình ảnh rộng, sinh động hơn. Độ phân giải cao 3000 x 2000 pixels, độ bao phủ màu sắc là 100% sRGB, tỉ lệ tương phản 1500:1 và độ sáng màn hình là 450 nits để người dùng trải nghiệm hình ảnh tuyệt vời nhất. Âm thanh sống động nhờ bộ 4 loa tần số cao, giảm tạp âm với hệ thống âm thanh Dolby Atmos.

Giá tham khảo là 35.990.000 đồng.

Huawei Matebook X pro (nguồn: timeincuk.net)

Với 19 mẫu laptop văn phòng tốt nhất 2019 kèm thông tin chi tiết trên đây hy vọng sẽ giúp bạn dễ dàng lựa chọn được cho mình một sản phẩm phục vụ công việc, giải trí. Giữa rất nhiều sản phẩm công nghệ kém chất lượng, bị làm giả hiện nay, bạn hãy là người tiêu dùng thông thái để sở hữu chiếc laptop chính hãng, thông minh đa tính năng và hưởng nhiều ưu đãi hấp dẫn nhé!