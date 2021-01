19 loại hoa chưng Tết đẹp tượng trưng cho sự may mắn tài lộc sum vầy

Hoa chưng Tết là điều không thể thiếu trong mỗi gia đình dịp đoàn viên. Tuy nhiên, lưu ý việc chọn và chưng hoa sao cho hợp phong thủy cũng khá quan trọng. 12 loài hoa mang ý nghĩa tốt đẹp may mắn dưới đây sẽ là những lựa chọn tốt nhất để khởi đầu một năm mới hoàn hảo.



1. Ý nghĩa các loài hoa chưng Tết Kỷ Hợi 2019

1.1. Hoa mai chưng Tết 2019

Hoa mai là loài hoa phổ biến trong miền Nam và không thể thiếu vào dịp Tết. Hoa mai biểu tượng cho sự phú quý, giàu sang, hạnh phúc và ấm no. Đẹp nhất và đắt nhất là loài hoa mai năm cánh, tượng trưng cho ngũ phúc là: hạnh phúc, trường thọ, khoái lạc, hòa bình và thuận lợi. Đồng thời, năm cánh hoa này còn tượng trưng cho ngũ hành Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ có trong trời đất, sinh ra vạn vật. Do đó, chưng hoa mai là một hình ảnh quen thuộc trong mỗi gia đình Việt Nam vào dịp Tết cố truyền. Hoa mai càng nhiều cánh thì ý nghĩa càng tốt đẹp.

Mai vàng tượng trưng cho phú quý, no ấm, hạnh phúc, nở rộ vào dịp Tết (nguồn: trungdan.com)

1.2. Hoa đào

Nếu như miền Nam có Mai vàng, thì hoa đào một trong các loại hoa chưng Tết quen thuộc của miền Bắc. Hoa đào có sắc hồng tươi tắn tượng trưng cho sự tươi mới, niềm hi vọng và những điều may mắn. Ngoài ra, loài hoa này còn tượng trưng cho sự phát triển mạnh mẽ, sinh sôi nảy nở, đổi mới. Do đó, ngày Tết chưng hoa đào giúp gia chủ phát tài, phát lộc, khỏe mạnh, có nhiều sinh khí và xua đuổi những điều không may.

Sắc đào nở rộ, loài hoa không thể thiếu ở miền Bắc (nguồn: toplist.vn)

1.3. Hoa lan

Hoa lan là loài hoa đẹp và giá thành khá cao nên trước đây ít được trưng trong các gia đình Việt. Những năm gần đây đời sống người dân được nâng cao và hoa lan xuất hiện ngày càng nhiều hơn, đặc biệt là trong những ngày Tết. Theo người Hy Lạp cổ đại, hoa lan dùng để vinh danh những anh hùng, sau này nó có ý nghĩa của sự sang trọng, cao quý. Chưng hoa lan ngày Tết gia đình bạn sẽ có niềm hi vọng vào sự phát tài, yên vui, vạn sự như ý.

Hoa lan thể hiện sự sang trọng và được dùng để trang trí cho dịp Tết (Nguồn: hoalantoda.com)

1.4. Hoa cúc

Với sức sống dẻo dai của mình, hoa cúc trở thành biểu tượng của phúc lộc, hoan hỉ, sự sống trường tồn. Ngoài ra, nó còn tượng trưng cho lòng hiếu thảo, sự cao thượng, sự kiên trì, quân tử. Do đó đây là loại hoa được chưng rất nhiều trong ngày Tết. Bạn có thể bắt gặp những chậu hoa cúc từ nhỏ đến lớn được đặt trong nhà hay ở ngoài hè, nơi chào đón khách vào nhà.

Hoa cúc có rất nhiều loại khác nhau như cúc trắng, cúc vàng, cúc mâm xôi. Kết hợp với các loại chậu trồng cây đa dạng kiểu dáng, dù bạn chơi loại hoa nào thì loài hoa bình dân này cũng sẽ giúp gia đình có thêm thật nhiều phúc khí, an yên.

Rất nhiều loại hoa cúc với màu sắc và hình dáng khác nhau được lựa chọn để trang trí (Nguồn: nongnghieppho.com)

1.5. Hoa đồng tiền chưng Tết

Loài hoa chưng Tết này ngay từ cái tên đã nói lên ý nghĩa của mình. Chưng hoa đồng tiền vào ngày Tết sẽ giúp bạn có một năm sung túc, phát lộc phát tài, làm ăn suôn sẻ thuận lợi, tiền bạc dư dả.

Ngoài ra, ý nghĩa của hoa đồng tiền còn phụ thuộc vào từng màu sắc. Ví dụ, hoa đồng tiền hồng có ý nghĩa khích lệ, ca ngợi; đồng tiền trắng có ý nghĩa thuần khiết, trong sáng; đồng tiền vàng là hạnh phúc niềm vui hay đồng tiền đỏ chính là thể hiện tình yêu chân chính.

Mỗi màu hoa đồng tiền đều mang một ý nghĩa sâu sắc cho ngày Tết (Nguồn: hatgiongphuongnam.com)

1.6. Hoa cát tường

Cát tường là loài hoa có nguồn gốc từ nước Mỹ và rất được người dân ưa chuộng. Một phần là vì nó có cái tên đẹp,thể hiện cho sự kiêu sa, may mắn và hoan hỉ. Một phần vì hoa có màu sắc rất đằm thắm, ngọt ngào và quý phái. Chưng hoa cát tường ngày Tết giúp gia đình bạn có một năm như ý.

Hoa cát tường mang ý nghĩa may mắn và hoan hỉ (Nguồn: baomoi.com)

1.7. Hoa cúc vạn thọ chưng Tết 2019

Cúc vạn thọ là loài hoa đặc biệt được sử dụng trên bàn thờ trong dịp Tết. Hoa có kích thước lớn, nở rất to và đặc biệt là rất lâu tàn nên bạn có thể dùng chơi mấy ngày Tết vẫn đẹp như mới.

Hoa cúc vạn thọ có ý nghĩa mong ông bà cha mẹ sống lâu, trường thọ để ở bên cạnh con cháu. Bạn có thể trang trí nhà cửa với hoa cúc vạn thọ trắng để có thêm nhiều may mắn, bình an. Ngoài ra, cúc vạn thọ còn có tác dụng xua đuổi côn trùng, làm chất tạo hương hay chưng cất tinh dầu.

Cúc vạn thọ mang lời chúc sức khỏe đến những bậc cao niên trong gia đình (Nguồn: youtube.com)

1.8. Hoa thủy tiên

Một loài hoa chưng Tết nữa bạn có thể tham khảo là hoa thủy tiên. Từ lâu người Hà Nội đã có thú chơi hoa thủy tiên mỗi độ Tết đến xuân về. Theo người phương Đông loài hoa này có ý nghĩa an lành, tốt đẹp giúp gia chủ thăng tiến, sáng suốt và có nhiều may mắn. Do đó, chưng hoa thủy tiên ngày Tết sẽ giúp gia đình bạn cầu được ước thấy, vạn sự như ý.

Loài hoa này có rất nhiều màu khác nhau và mỗi màu lại mang một ý nghĩa nhất định. Ví dụ thủy tiên vàng có ý nghĩa là sự quan tâm, hào hiệp, sự hồi sinh còn thủy tiên trắng mang ý nghĩa sang trọng, kiêu sa.

Hoa thủy tiên mang đến sự sang trọng cũng như may mắn cho gia chủ (Nguồn: lamtho.vn)

1.9. Hoa lay ơn

Hoa lay ơn còn có tên gọi khác là hoa dơn hay hoa lan kiếm. Đây là loài hoa có nguồn gốc từ Châu Âu và Châu Phi. Hoa lay ơn được cho là loài hoa tốt đẹp, có tác dụng xua đuổi tà ma, điềm xấu cũng như mang lại may mắn, tài lộc cho gia chủ.

Mỗi màu hoa lay ơn lại có ý nghĩa khác nhau. Ví dụ hoa lay ơn đỏ thể hiện cho tình yêu say đắm; lay ơn trắng có ý nghĩa là tình bạn cao cả, tình yêu; lay ơn hồng phớt biểu tượng cho sự ngưỡng mộ; lay ơn hồng thẫm mang ý nghĩa là lòng biết ơn hay tình yêu nồng cháy là ý nghĩa của hoa lay hơn cam.

Các sắc màu của hoa lay ơn trong năm mới (Nguồn: khoahocphattrien.vn)

1.10. Hoa đỗ quyên

Cũng giống hoa đào và hoa mai, hoa đỗ quyên nở rộ vào dịp Tết nên được người dân chưng Tết rất nhiều. Loài hoa này có ý nghĩa sum vầy, sung túc, xua đuổi điềm xấu và mang lại những điều tốt đẹp đến với gia chủ. Hoa đỗ quyên rất bền, bạn có thể chơi tới một hai tháng mà hoa vẫn chưa tàn.

Hoa đỗ quyên thi nhau đua nở mỗi dịp xuân về (Nguồn: hoanhap.vn)

1.11. Hoa hồng

Chắc hẳn ai cũng biết hoa hồng chính là chúa tể của các loài hoa. Do đó bạn nên có một bình hoa hồng để chưng Tết. Mỗi màu sắc của hoa hồng sẽ mang một ý nghĩa riêng biệt. Ví dụ, hoa hồng đỏ biểu tượng cho tình yêu say đắm, sự lãng mạn. Hoa hồng cam thể hiện cho sự khát vọng, hăng hái. Hoa hồng tím thể hiện cho sự quyến rũ, khao khát hay hoa hồng trắng thể hiện sự tôn kính, thủy chung.

Hoa hồng sẽ giúp cho không gian nhà bạn thêm sang trọng vào những ngày Tết (Nguồn: funnyfood.com.vn)

1.12. Hoa chưng Tết cẩm tú cầu

Đây là loài hoa phổ biến nhất ở Đà Lạt và còn có tên gọi khác là hoa bát tiên. Hoa cẩm tú cầu có ý nghĩa là sự thành tâm. Hoa có hình tròn rất đẹp, màu sắc đa dạng giúp không gian trở nên sáng bừng và sang trọng.

Hoa cẩm tú cầu có sắc màu tươi tắn thể hiện cho sự sang trọng và may mắn (Nguồn: hoatuoihatinh.com)

2. Cách chưng hoa ngày Tết theo phong thủy

2.1. Cắm hoa thật

Tết là thời điểm bắt đầu của một năm mới, do đó bạn nên cẩn trọng trong việc lựa chọn những đồ vật trang trí sao cho mang lại nhiều thuận lợi, may mắn nhất. Trong đó có việc chưng hoa sao cho hợp phong thủy, thu hút được nhiều phước khí nhất. Cắm hoa thật là một trong các cách giúp gia đình bạn có thêm nhiều niềm vui, sinh khí và sự khởi đầu tốt đẹp. Một điều đặc biệt bạn cần chú ý là khi chơi hoa tươi đến khi hoa bị úa tàn thì nên thay hoa mới ngay. Bởi khi đó hoa đã chuyển mùi, sinh khí cũng không còn tốt nữa. Nên thay ngay để không ảnh hưởng đến không khí trong gia đình.

Chỉ dùng hoa tươi trong dịp Tết, thay ngay khi hoa đã bị héo tàn (Nguồn: blog.btaskee.com)

Bạn có hai cách chơi hoa tươi là cắm bình và cắm chậu. Với hoa cắm bình, bạn mua những bông hoa tươi nhất, chưa nở hẳn, được cắt sẵn tại chợ và về cắm vào bình hoa nhà mình. Có thể cắm nhiều loại với nhau để tạo sự đa dạng và bắt mắt. Với cách này bạn không cần phải chăm sóc hoa nhưng khi hoa tàn phải thay ngay.

Cắm hoa trong bình đòi hỏi sự khéo léo và tinh tế của người cắm (Nguồn: phunutoday.vn)

Còn với hoa cắm trong chậu, đây là cách chơi hoa sinh ra nhiều phước khí nhất vì nó có sự sinh sống, sinh sôi nảy nở. Tuy nhiên, bạn cần chú ý chăm sóc hoa, tươi nước, đặt hoa ở vị trí có ánh sáng tốt để hoa phát triển.

Những chậu hoa tươi nhiều màu sắc được dùng để chưng Tết (Nguồn: ilike.com.vn)

2.2. Cắm hoa giả

Trong phong thủy rất chuộng màu sắc và sự phong phú. Hoa giả tuy không có hương thơm nhưng màu sắc lại rất đa dạng và có nhiều chủ đề khác nhau. Do đó, vào ngày Tết bạn có thể lựa chọn những chậu hoa giả để sinh khí tốt và mang lại nhiều may mắn. Hoa giả không tốn công chăm sóc nên bạn cũng không mất nhiều thời gian và công sức.

Hoa giả với nhiều màu sắc tha hồ cho bạn lựa chọn để chưng Tết (Nguồn: lamsao.com)

2.3. Vị trí trưng bày

Khi chọn hoa chưng Tết bạn cần đặc biệt chú ý đến vị trí đặt hoa nhé. Ở mỗi vị trí sẽ có những loài hoa phù hợp và ngược lại. Khi chưng hoa ngày Tết bạn cần chú ý một số vị trí như sau.

Với phòng ăn, đây là không gian riêng tư, là nơi sum họp của cả gia đình nên bạn chưng các loài hoa nhẹ nhàng, có ý nghĩa tốt đẹp sum vầy với gia đình như hoa huệ, hoa hồng, hoa cúc. Tránh trưng bày các loài hoa mang không khí ảm đạm khiến bữa ăn gia đình buồn bã, tẻ nhạt.

Hoa phòng khách nên cắm phóng khoáng theo tính cách của gia chủ (Nguồn: kientrucvietas.com)

Với phòng khách, đây là không gian hướng ngoại và thể hiện cá tính của gia chủ. Vì vậy khi chưng hoa phòng khách không nên bó buộc vào bất cứ khuôn mẫu nào mà hãy trang trí theo trình độ thưởng thức hoa của gia chủ. Thường chưng hoa phòng khách mang tính nghệ thuật cao, thể hiện được tầm nhìn phóng khoáng, tránh sự nhàm chán, đơn điệu.

Thoải mái chưng hoa Tết trong phòng khách theo sở thích của mình (Nguồn: hoatuoi360.com)

2.4. Phương hướng cắm hoa ngày Tết

Để hợp phong thủy bạn nên cắm hoa đúng với hướng tốt của gia chủ để tránh những điều không may và thu hút được nhiều may mắn, tài lộc đến với gia đình. Một số hướng phù hợp với các đối tượng bạn có thể tham khảo như sau.

Hướng Tây: phù hợp với người mệnh Kim, nên chưng hoa có màu vàng hoặc màu trắng

Hoa cúc chưng Tết với màu vàng tươi (Nguồn: dienhoa24gio.com)

Hướng Bắc: là cung quan lộc, ứng nhiều với con trai mang mệnh Thủy. Do đó thích hợp chưng hoa màu xanh dương, màu đen hay màu trắng.

Chưng hoa thủy tiên trắng nhân dịp xuân về (Nguồn: hannahlinhflower2.com)

Hướng Đông: là cung gia đạo và hợp với con trai trưởng mang mệnh Mộc. Do đó, bạn nên chưng các loại hoa có màu tím đen, xanh, lục.

Hướng Nam: là cung danh vọng, địa vị. Do đó, nếu bạn có con gái thuộc mệnh Hỏa nên chưng hoa có màu xanh lá cây hoặc màu đỏ.

Lựa chọn hoa mào gà đỏ mang sự sung túc đến cho năm mới (Nguồn: baomoi.com)

Hướng Tây Bắc: ứng với người cha mang mệnh Kim, nên chưng hoa màu vàng, trắng.

Hướng Đông Nam: ứng với con gái lớn có mệnh Mộc, nên chưng màu xanh, tím.

Hướng Tây Nam: ứng với người mẹ mang hành Thổ, nên chưng hoa màu đỏ, vàng.

Chưng hoa mai mang đến tài lộc cho dịp Tết đến (Nguồn: maixuan.vn)

Hướng Đông Bắc: ứng với người con trái út mang mệnh Thổ, nên chưng hoa màu vàng hoặc màu đỏ.

2.5. Chọn hoa theo ý nghĩa phong thủy

Một cách chưng hoa ngày Tết hợp phong thủy nữa mà bạn nên nắm kỹ đó là lựa chọn loại hoa. Như đã nêu ở trên, bạn có tới 12 loài hoa có ý nghĩa tốt để trưng ngày Tết nhưng dĩ nhiên bạn không thể chưng hết tất cả các loài hoa này. Vậy nếu phải lựa chọn thì nên chọn loại nào?

Trước tiên, cũng như việc lựa chọn các vật phẩm phong thủy bạn nên chọn hoa theo màu sắc tương sinh. Trong phong thủy, quy luật tương sinh rất quan trọng. Bạn chọn được các yếu tố tương sinh với mệnh của mình thì tốt và ngược lại. Quy luật tương sinh được thể hiện: Kim sinh Thủy, Thủy sinh Mộc, Mộc sinh Hỏa, Hỏa sinh Thổ, Thổ sinh Kim. Trong ngũ hành này sẽ có những màu sắc phù hợp tương ứng. Do đó, khi chọn hoa chưng ngày Tết bạn nên chọn những loài hoa mang màu sắc thuộc mệnh tương sinh ra mệnh của gia chủ. Ví dụ, gia chủ mệnh Kim thì nên chọn hoa có màu vàng vì màu vàng là màu của mệnh Thổ – Thổ sinh Kim rất tốt.

Bảng tham khảo màu sắc hoa hợp mệnh, giúp bạn chọn hoa đẹp chưng trong ngày Tết (Nguồn: baomoi.com)

Ngoài ra, một số lưu ý trong chọn hoa được ông bà ta đã đúc kết như Đông Đào Tây Liễu nghĩa là những ngôi nhà hướng Đông nên chưng hoa Đào. Bên cạnh đó, không nên chưng hoa xương rồng trong nhà vì có thể gây cảnh nghi kỵ, gia đình nặng nề. Nếu đặt bên ngoài thì nó có ý nghĩa trừ tà rất tốt.

Chưng hoa Tết sao cho phù hợp nhất (Nguồn: thuthuatphanmem.vn)

Hi vọng với 12 gợi ý về những loài hoa chưng Tết cũng như các cách chưng hoa vào ngày Tết đã nêu ở trên sẽ giúp gia đình có thêm được nhiều tài lộc, may mắn, sức khỏe và hạnh phúc.