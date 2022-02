19 resort Hội An đẹp tiện nghi có hồ bơi gần biển, phố cổ giá từ 1tr

2. The Palm Garden Beach Hội An



Nếu bạn đang rục rịch chuẩn bị cho một chuyến đi Hội An cùng bạn bè và người thân thì hãy tham khảo ngay 19 resort Hội An đẹp nhất sau đây để tận hưởng một kỳ nghỉ trọn vẹn nhé.



1. Vinpearl Hoi An Resort & Villas

Nếu bạn đã từng trải nghiệm các dịch vụ hoàn hảo tại Vinpearl resort & spa Hội An thì đây chắc chắn sẽ là một điểm đến lý tưởng khiến bạn muốn quay lại lần nữa. Nằm tại vị trí đắc địa ngay bên bờ biển cửa Đại, bạn sẽ được tận hưởng không khí mát mẻ trong căn hộ hướng biển siêu sang tại đây. Với thiết kế sang trọng và các tiện ích hấp dẫn như hồ bơi ngoài trời, phòng gym, sân tennis, quầy bar… Vinpearl Hội An mang đến cho du khách hệ sinh thái nghỉ dưỡng toàn diện chỉ với mức giá từ 3.300.000đ/phòng/đêm.

Vinpearl Hội An Resort & Villas tại vị trí đắc địa bên bờ biển cửa Đại (Nguồn: vinpearlpremiumdanang.vn)

2. The Palm Garden Beach Hội An

Theo kinh nghiệm du lịch Hội An dành cho các bạn trẻ thì The Palm Garden Beach là một trong các khách sạn uy tín nằm tại đường Lạc Long Quân, sát biển cửa Đại. Đến đây, du khách sẽ được ngắm nhìn thành phố biển ngay tại phòng, dễ dàng di chuyển đến các bãi tắm và khu vui chơi liền kề. Mỗi góc trong Palm Garden Resort đều có nét đặc trưng riêng biệt, từ khu vườn nhiệt đới xinh đẹp đến thảm cỏ xanh bao la đều mang một màu sắc thuần khiết, trong trẻo, giúp bạn như đang hòa mình vào thiên nhiên vậy. Hiện nay mức giá thuê chỉ từ 3.330.000 đ/phòng/đêm.

The Palm Garden Beach Hội An (Nguồn: agoda.net)

3. Sunrise Premium Resort Hội An

Sự mềm mại của cỏ cây, vẻ đẹp tinh khiết của bầu trời trong xanh, âm thanh thánh thót từ những chú chim đến đậu vào buổi sớm sẽ đánh thức mọi giác quan, khiến bạn hòa mình vào thiên nhiên từ lúc nào không hay. Ngay tại các phòng mở của khách sạn, bạn có thể chiêm ngưỡng toàn diện vẻ đẹp của biển cũng như để gió cuốn đi mọi âu lo, muộn phiền trong cuộc sống thường nhật. Đây là một trong các resort Hội An đẹp nhất cho bạn ghé qua vào mùa hè này, hiện nay mức giá phòng tương đối phải chăng, bạn chỉ phải trả từ 3.678.000đ/đêm để trải nghiệm toàn bộ tiện ích cũng như có chuyến nghỉ lễ hoàn hảo nhất.

4. Golden Sand Resort & Spa Hội An

Được ví như cánh cổng ngăn cách giữa thiên nhiên và lòng thành phố nhộn nhịp, Golden Sand Resort & Spa Hội An mang đến một không gian yên tĩnh với cỏ cây tươi tốt và nguồn ẩm thực vô cùng đa dạng. Với hơn 212 phòng khách sạn hướng ra phía biển, bạn hoàn toàn có thể vừa thưởng thức các món ăn độc đáo, vừa ngắm nhìn đại dương bao la dưới con mắt của kẻ si tình. Mức giá thấp nhất tại đây chỉ từ 5.403.000đ/phòng/đêm.

Golden Sand Resort & Spa Hội An (Nguồn: agoda.net)

5. Almanity Hoi An Wellness Resort

Nằm ở vị trí vàng của Hội An cổ kính, khi đến đây bạn sẽ được trải nghiệm toàn bộ các tiện ích tuyệt vời cho một chuyến du lịch đáng nhớ. Cụ thể hơn, tại Almanity Hoi An Wellness bạn sẽ được tham gia nhiều hoạt động giải trí đa dạng như tập gym, thư giãn tại bể bơi ngoài trời, spa, trải nghiệm các thức uống mới lạ trên quầy bar và nhiều tiện ích hấp dẫn khác. Mức giá hiện tại chỉ từ 7.268.000đ/phòng/đêm.

6. Victoria Hội An Beach Resort & Spa

Là một trong các resort Hội An đẹp nhất, Victoria Hội An Beach Resort & Spa mang đến cho bạn các trải nghiệm đậm chất thượng lưu với bể bơi ngoài trời, nhà hàng bên biển, dịch vụ spa chuyên nghiệp và vô vàn tiện ích hấp dẫn khác. Với đa số các phòng có hướng nhìn ra đại dương bao la, bạn sẽ có dịp hòa mình vào làn gió mượt và thưởng thức hương vị mặn nồng của bình minh và hoàng hôn nơi đây. Chỉ với 4.390.000đ, bạn đã có ngay một đêm nghỉ dưỡng tuyệt vời bên những người thân yêu của mình.

Victoria Hội An Beach Resort & Spa (Nguồn: pinimg.com)

7. Hội An Beach Resort

Thương hiệu Hội An Beach Resort từ lâu đã gắn liền với nhiều kỷ niệm đẹp của du khách khi bước chân tới Hội An. Đây là điểm đến lý tưởng nếu bạn là một người yêu thiên nhiên, muốn hòa mình vào không khí cổ xưa của làng quê Việt Nam, trải nghiệm các món ăn đậm chất truyền thống. Thưởng thức đồ ăn nhẹ tại khu nghỉ mát Sun Breezy Sunshine Bar hoặc những bữa tiệc yên bình cùng gia đình tại River Breeze Restaurant là kỷ niệm đáng nhớ trong chuyến đi nghỉ dưỡng lần này của bạn. Tất cả các tiện ích hấp dẫn này được gói gọn trong mức giá chỉ từ 3.777.000đ/phòng/đêm.

8. Allegro Hoi A – Little Luxury Hotel & Spa

Bạn sẽ thấy mức giá từ 30.000.000đ/phòng/đêm là vô cùng xứng đáng, thuộc một trong các resort Hội An đẹp nhất từ trước đến nay, Allegro mang đến một nét văn hóa ẩm thực không thể nhầm lẫn với các món ăn hấp dẫn, đa dạng dưới tay những nhà đầu bếp tài hoa của Việt Nam và trên thế giới. Ngoài nét ẩm thực độc đáo thì kiến trúc tại đây cũng vô cùng ấn tượng bởi sự pha lẫn giữa truyền thống và hiện đại vô cùng hài hòa, tạo nên một thể thống nhất truyền đạt tư tưởng văn học đẹp đẽ.

9. TTC hotel premium

Là một trong các không gian lý tưởng để hưởng thụ và nghỉ dưỡng, TTC Hotel trang bị đầy đủ tiện nghi cao cấp cho mỗi phòng. Bạn sẽ được thưởng thức những tách cà phê thơm ngon và buffet mỗi sáng để cung cấp đủ năng lượng cho ngày dài sôi động. Hiện nay mức giá 1 phòng TTC hotel premium chỉ từ 2.256.000đ/đêm

TTC Hotel là điểm nghỉ dưỡng lý tưởng của du khách khi đến Hội An (Nguồn: agoda.net)

10. Beachside Boutique Hội An

Mang nét đẹp của Hội An vào kiến trúc độc đáo, Beachside Boutique Hội An sẽ không làm bạn thất vọng bởi không gian yên tĩnh, ẩm thực đa dạng và nhiều tiện ích như buffet ăn sáng, bể bơi ngoài trời, phòng tập và các dịch vụ spa khác. Với mức giá khiêm tốn chỉ 1.539.000đ/phòng/đêm, bạn và gia đình đã có được những trải nghiệm vô cùng đáng nhớ tại đây.

11. La Sies Hội An Resort & Spa

Nếu bạn đang tìm kiếm một resort Hội An đẹp, đậm chất thơ thì La Sies Hội An Resort & Spa chính là ứng cử viên sáng giá nhất. Với khu vườn xanh mát được cắt tỉa gọn gàng, bể bơi trong vắt nằm giữa thiên nhiên, bạn sẽ hoàn toàn được chìm đắm trong không gian thơ mộng mà bất kì khu nghỉ dưỡng cao cấp nào cũng khó thể sánh kịp. 5.302.000đ/phòng/đêm sẽ là mức giá rất phải chăng cho hàng loạt các tiện ích hấp dẫn này.

12. An Villa

Nép mình bên bờ sông Cổ Cô, An Villa là ốc đảo nhiệt đới yên bình ở Hội An xinh đẹp.

Nếu bạn đang tìm cách giảm căng thẳng trong môi trường tự nhiên, thanh bình, thì An Villa là lựa chọn hoàn hảo của bạn. Mức giá thuê chỉ từ 2.519.000đ/phòng/đêm để trải nghiệm trọn vẹn những khoảnh khắc đáng sống tại đây.

Resort Hội An đẹp mê hồn cho du khách trong và ngoài nước thưởng ngoạn (Nguồn: agoda.net)

13. Koi Resort & Spa

Nằm trên con đường Âu Cơ, đây là một trong các resort Hội An đẹp mê ly pha chút nét dễ thương cho bạn tham khảo để cùng những người thân yêu nghỉ dưỡng vào mùa hè này. Với mức giá chỉ từ 2.161.000đ/phòng/đêm, bạn sẽ có cơ hội trải nghiệm toàn bộ tiện ích hấp dẫn tại đây như ban công hướng biển, bữa sáng đa dạng, bể bơi ngoài trời và dịch vụ spa chuyên nghiệp.

14. Senvila Boutique Resort

Núp mình trong hàng cọ xanh mát, thảm cỏ được cắt tỉa nghệ thuật cùng bể bơi ngoài trời vô cùng hấp dẫn, đây sẽ là điểm đến khá lý tưởng cho bạn lựa chọn khi đặt chân tới Hội An. Với mức giá chỉ từ 1.407.000 đ/phòng/đêm, bạn sẽ được hòa mình cùng thiên nhiên và tận hưởng phút giây yên bình bên gia đình tại thiên đường nghỉ dưỡng Senvila Boutique Resort.

15. Hội An Waterway Resort

Với lối đi ra bãi biển được thiết kế riêng cho khách du lịch khi tới đây, bạn hoàn toàn có thể yên tâm vì không phải chen chúc, vướng víu mỗi lần thả mình nơi làn nước mặn. Tất cả những trải nghiệm hấp dẫn này được gói gọn chỉ trong mức giá từ 941.870đ/phòng/đêm. Ngoài ra, bạn cũng có thể tham khảo các gói dịch vụ cao cấp hơn như spa, quầy bar, phòng tập …tại resort đậm chất Hội An này.

Resort Hội An có hồ bơi đẹp đạt tiêu chuẩn cho bạn trải nghiệm khó quên (Nguồn: c-ctrip.com)

16. Belle Maison Hadana Hoi An Resort & Spa

Là một trong các resort Hội An gần biển Cửa Đại mặn mòi hương gió, Belle Maison Hadana Hoi An Resort & Spa không chỉ là điểm dừng chân lý tưởng cho các du khách ưa chuộng kiến trúc hiện đại mà còn làm hài lòng những bạn trẻ yêu thích dịch vụ spa cao cấp. Khi đến đây bạn sẽ được nghỉ dưỡng tại căn hộ hướng biển cùng thưởng thức các món ăn đa dạng đến từ các đầu bếp nổi tiếng khắp vùng. Hiện mức giá cho bạn tham khảo chỉ từ 1.438.000 đ/phòng/đêm.

17. Le Pavillom Hoi An Resort & Spa

Chỉ cách Đình Cẩm Phô 600m, Le Pavillom Hoi An Resort & Spa mang đến cho bạn bầu không khí trong lành của thiên nhiên, cỏ cây và hoa trái. Nằm giữa vị trí trung tâm tấp nập xe cộ, Le Pavillom vẫn giữ cho mình nét đẹp trầm mặc cổ xưa, pha chút phóng khoáng và tinh tế của nét văn hóa Hội An không thể nhầm lẫn. Đến đây bạn sẽ được trải nghiệm dịch vụ cao cấp với mức giá chỉ từ 1.120.000đ/phòng/đêm.

Review resort Hội An sang chảnh cho bạn đắm chìm trong không gian thơ mộng (Nguồn: agoda.com)

18. Hội An Odyssey Hotel

Là một trong các resort Hội An đẹp nằm tại địa chỉ Trần Trung Tri, Cẩm Nam, tp. Hội An, Quảng Nam. Odyssey Hotel mang màu sắc không quá mới lạ nhưng đủ hấp dẫn với nhiều du khách khi đặt chân đến thành phố cổ kính này. Với mức giá resort Hội An Odyssey Hotel chỉ từ 1.100.000đ/phòng/đêm, bạn đã có thể hòa mình vào không gian thoáng đãng cùng vô vàn tiện tích sang trọng tại đây như bể bơi ngoài trời, khu spa cho phái đẹp, cửa ra biển lớn và khu ẩm thực đa dạng cho thực khách. Theo những kinh nghiệm chọn khách sạn đẹp giá rẻ gần khu phố cổ Hội An thì đây sẽ là điểm đến thú vị cho bạn nghỉ dưỡng trong mùa lễ này.

19. Hội An Garden Villas

Với quá nhiều sự lựa chọn khi đặt chân đến đây, bạn chắc chắn sẽ bị choáng ngợp bởi hàng loạt các resort Hội An đẹp và chất lượng đang chờ đón. Tuy nhiên Hội An Garden Villas sẽ là một lựa chọn không tồi cho bạn trải nghiệm trong kỳ nghỉ dưỡng lần này. 500.000đ/phòng/đêm là mức giá sàn vô cùng lý tưởng để bạn tận hưởng các tiện ích vô cùng hấp dẫn tại đây như bể bơi, sân vườn thoáng mát và phòng có cửa sổ hướng ra biển…

