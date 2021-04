19 tác dụng của táo đỏ tốt cho sức khỏe bà bầu, làm đẹp da, phòng bệnh

Táo đỏ là một trong những loại trái cây được tiêu thụ nhiều nhất bởi những giá trị dinh dưỡng tuyệt vời mà loại quả này mang lại. Vì vậy, hãy cùng Blog Saigon-Gpdaily tìm hiểu về tác dụng của táo đỏ với sức khỏe và có nên gọt vỏ táo khi ăn không nhé!



1. Thành phần dinh dưỡng của táo đỏ

Trong táo đỏ có chứa các loại chất chống oxy hóa mạnh, chất phytochemical, polyphenol, vitamin và khoáng chất…. có tác dụng trong việc tăng cường sức khỏe tim và hệ miễn dịch. Bên cạnh đó, loại trái này còn có những dưỡng chất như lipit, protein, canxi, photpho, sắt và các loại vitamin A, B1, B2, C,… cần thiết cho cơ thể. Nhờ những thành phần dinh dưỡng trên có thể nói táo đỏ là một trong những loại trái cây mang lại giá trị cao về mặt sức khỏe cho con người.

Công dụng của táo đỏ là gì (Nguồn: nexcesscdn.net)

2. Nên gọt vỏ táo hay để nguyên khi ăn?

Bên cạnh câu hỏi ăn táo đỏ có tốt không thì vấn đề nên gọt vỏ táo hay để nguyên khi ăn cũng là thắc mắc của nhiều người. Trong khi một quả táo cỡ trung bình có khoảng 4,4g chất xơ, thì đối với một quả táo không có vỏ chỉ còn lại khoảng 2,1g. Ngoài ra nếu bạn gọt vỏ táo còn dẫn đến sự giảm năng lượng, các loại dưỡng chất quan trọng như: kali, vitamin C, folate, vitamin A và vitamin K.

Tuy nhiên bạn cần lưu ý nếu để nguyên vỏ táo khi ăn thì phải lựa chọn táo sạch không tồn dư thuốc bảo vệ thực vật. Vì vậy, bạn nên tìm mua hàng ở nơi cung cấp hoa quả sạch uy tín, chất lượng như VinMart, Saigon-Gpdaily.com để tránh mua phải loại có những chất độc hại gây nguy hiểm đến sức khỏe. Đây là nơi chuyên bán những loại thực phẩm sạch, tươi mới, những loại trái cây nhập khẩu từ những nơi uy tín trên thế giới. Đặc biệt hơn khi mua hàng trên Saigon-Gpdaily.com sẽ được giao hàng cực nhanh chỉ trong vòng 2 giờ, cùng nhiều ưu đãi mức giá hấp dẫn.

Nên hay không nên gọt vỏ táo khi ăn để nhận được những tác dụng của táo đỏ tốt nhất (Nguồn: 4.bp.blogspot.com)

3. 19 tác dụng của táo đỏ với sức khỏe

3.1. Hỗ trợ hệ tiêu hóa tốt hơn

Ăn táo đỏ có tác dụng gì cho sức khỏe? Câu trả lời là sẽ giúp hỗ trợ cho hệ tiêu hóa tốt hơn. Táo có chứa nhiều chất xơ và đặc biệt là một loại chất xơ hòa tan gọi là pectin có tác dụng cải thiện tiêu hóa. Theo một vài nghiên cứu chỉ ra rằng pectin hạn chế vi khuẩn gây bệnh tiêu chảy. Hơn nữa, vỏ táo có một nguồn chất xơ không hòa tan tốt gọi là cellulose giúp thực phẩm đi qua đường tiêu hóa tốt hơn, có công dụng điều trị bệnh táo bón hiệu quả.

3.2. Cải thiện sức khỏe não bộ

Tác dụng của táo đỏ tiếp theo là tăng cường sức khỏe não bộ, giảm nguy cơ mắc các bệnh như Alzheimer, Parkinson, cải thiện việc truyền tín hiệu giữa các tế bào thần kinh trong não và kích thích các tế bào não, điều cần thiết trong việc duy trì một hệ thống thần kinh hoạt động và khỏe mạnh. Quercetin – một loại chất chống oxy hóa rắn có trong vỏ táo có khả năng làm giảm căng thẳng bằng cách ngăn chặn các gốc tự do có thể làm hỏng các tế bào não.

Táo đỏ có tác dụng cải thiện sức khỏe cho não (Nguồn: s1.marquis.vn)

3.3. Giúp da đẹp, trẻ trung hơn

Thành phần vitamin C có trong táo đỏ giúp tạo collagen, đây là một loại protein và là thành phần quan trọng quyết định làn da có khỏe khoắn, căng đẹp hay nhăn nheo, thiếu sức sống. Collagen giúp duy trì hàng rào chống thấm nước cho da, cải thiện giúp làn da đẹp hơn và khiến bạn trông rạng rỡ hơn. Vitamin C cũng là dưỡng chất quan trọng đối với tóc và móng.

3.4. Tăng khả năng miễn dịch

Trong thành phần của táo đỏ có vitamin C và các chất chống oxy hóa khác góp phần tăng cường khả năng miễn dịch. Theo các nghiên cứu chỉ ra rằng chất chống oxy hóa có tên quercetin có thể củng cố hệ miễn dịch cho một người, đặc biệt là khi bị căng thẳng. Chất xơ hòa tan có trong táo có xu hướng giảm viêm và có các đặc tính tốt giúp tăng cường hệ miễn dịch của bạn. Vì vậy ngoài sử dụng các loại thực phẩm chức năng, vitamin hỗ trợ hệ miễn dịch tốt thì bạn nên cho thêm táo đỏ vào thực đơn hằng ngày của mình để cải thiện sức khỏe hiệu quả.

Tác dụng của táo đỏ là tăng khả năng miễn dịch (Nguồn: colora.exdomain.net)

3.5. Cải thiện sức khỏe của mắt

Bên cạnh việc giúp da đẹp, trẻ trung hơn, hay tăng khả năng miễn dịch… thì công dụng của táo đỏ còn là cải thiện sức khỏe của mắt. Các loại vitamin như vitamin C và A có trong táo rất tốt cho mắt vì những vitamin này có thể tránh cho mắt mệt mỏi, khô và giúp điều trị bệnh quáng gà, đồng thời cũng loại bỏ các gốc tự do giúp ngăn ngừa đục thủy tinh thể. Những người ăn nhiều loại trái cây giàu chất chống oxy hóa như táo có khả năng phát triển đục thủy tinh thể thấp hơn 10 – 15%.

3.6. Giảm nguy cơ mắc bệnh tim và đột quỵ

Sử dụng táo đỏ thay cho các loại thực phẩm chức năng hỗ trợ tim mạch khỏe mạnh cũng có tác dụng giảm thiểu nguy cơ mắc bệnh tim và đột quỵ. Ăn táo thường xuyên giúp làm giảm mức cholesterol, các yếu tố khác gây ra xơ vữa và viêm trong thành động mạch. Đây là một trong những công dụng của táo đỏ mà không ai ngờ tới được cho sức khỏe của con người.

Một trong những tác dụng của táo đỏ rất tuyệt vời là giúp giảm nguy cơ mắc bệnh tim và đột quỵ (Nguồn: blog.saigon-gpdaily.com.vn)

3.7. Giảm nguy cơ ung thư

Ăn táo đỏ có tác dụng gì giúp giảm nguy cơ ung thư? Câu trả lời là nhờ vào lượng chất xơ có trong loại trái cây này. Cân nặng tăng quá mức cũng có thể làm tăng nguy cơ mắc các loại bệnh ung thư khác nhau và vai trò của chất xơ là giúp giảm cân bằng cách tạo cảm giác no lâu hơn.

Các dưỡng chất như quercetin, triterpenoids và pectin có tác dụng làm chậm sự phát triển của ung thư ruột kết, phổi và vú trong một số giai đoạn phát triển của bệnh. Vì vậy sau khi sử dụng các gói tầm soát ung thư hiệu quả thì bạn nên dùng thêm táo đỏ để hỗ trợ làm giảm nguy cơ mắc căn bệnh này.

3.8. Giảm cân, đẩy lùi béo phì

Tác dụng của táo đỏ được biết đến nhiều nhất là giảm cân, đẩy lùi béo phì. Chất xơ hòa tan được khuyến nghị nên dùng cho những người béo phì và người muốn giảm cân vì giúp thu hút nước và tạo thành một loại gel làm chậm quá trình tiêu hóa khiến bạn cảm thấy no lâu hơn. Táo cũng có thể chống lại bệnh béo phì bằng một hợp chất gọi là axit ursolic có trong da, có khả năng làm tăng chất béo tốt gọi là mỡ nâu hỗ trợ việc đốt cháy calo. Bạn nên có một thực đơn ăn táo cụ thể để giảm cân hiệu quả hơn.

Ăn táo giúp giảm cân và chống béo phì (Nguồn: eurusvn.com)

3.9. Cho xương chắc khỏe

Bên cạnh việc thường xuyên khám xương khớp để đảm bảo xương chắc khỏe thì bạn nên dùng thêm táo đỏ – một loại trái cây tuyệt vời cho xương. Trong thành phần của táo có một chất phytonutrient khá độc đáo gọi là phloridzin được tìm thấy trong vỏ có thể giúp cải thiện mật độ xương và giảm gãy xương đặc biệt là đối với phụ nữ sau khi mãn kinh. Đây cũng là một nguồn boron tự nhiên tuyệt vời, một khoáng chất đóng vai trò chính trong việc xây dựng xương chắc khỏe và giảm nguy cơ loãng xương.

3.10. Cho răng khỏe hơn

Táo đỏ được ví như là một “bàn chải đánh răng tự nhiên” vì chất xơ và vỏ dày của loại hoa quả này có thể hoạt động giống như bàn chải chà để giảm các mảng bám và tích tụ lại để bảo vệ răng của bạn trong khi kích thích nướu. Ăn một quả táo cũng tạo ra nước bọt có thể cung cấp nước rửa để loại bỏ vi khuẩn và các hạt thức ăn.

Táo đỏ giúp cho răng chắc khỏe hơn (Nguồn: product.hstatic.net)

3.11. Thải độc cho gan

Ăn nhiều táo đỏ cũng có tác dụng thải độc cho gan và tiết kiệm chi phí hơn sử dụng các loại thuốc bổ gan Hàn Quốc tốt nhất. Ăn 20 quả táo đỏ khô mỗi ngày có thể chữa bệnh viêm gan. Đối với những người mắc bệnh như: xơ gan, viêm gan cấp tính, người có lượng huyết thanh cao thì hầm canh với táo đỏ sẽ giúp giảm lượng huyết than trong 30 ngày.

Tác dụng của táo đỏ khô giúp thải độc cho gan (Nguồn: baomoi.vn)

3.12. Giảm nguy cơ mắc bệnh hen suyễn

Ăn một quả táo mỗi ngày có thể giúp phụ nữ mang thai ngăn ngừa hen suyễn và khò khè ở trẻ. Theo một nghiên cứu mới, những người phụ nữ thường xuyên ăn táo khi mang bầu sẽ có những đứa trẻ ít bị hen suyễn hoặc thở khò khè hơn những người không ăn hoặc hiếm khi ăn khi mang thai.

3.13. Bảo vệ dạ dày chống lại thuốc chống viêm không steroid

Thuốc chống viêm không steroid (NSAID) là một loại thuốc giảm đau, nếu sử dụng quá thường xuyên có thể gây tổn thương cho niêm mạc dạ dày của bạn. Polyphenol có trong vỏ táo có thể hữu ích trong việc tránh hoặc điều trị những tác dụng phụ do NSAID gây ra. Ngoài ra axit chlorogenic và catechin trong táo có thể hữu ích cũng như làm giảm tổn thương niêm mạc dạ dày của bạn do các loại thuốc này.

Công dụng của táo đỏ giúp bảo vệ dạ dày chống lại thuốc chống viêm không steroid (Nguồn: benhviemdaday.net)

3.14. Ngăn ngừa hen suyễn

Táo đỏ chứa các chất chống oxy hóa và phytochemical mạnh mẽ. Những chất dinh dưỡng này cung cấp các đặc tính chống viêm mạnh mẽ giúp làm giảm viêm đường hô hấp, do đó có tác dụng bảo vệ chống hen suyễn, các vấn đề về hô hấp liên quan và chức năng phổi nói chung.

3.15. Hạ cholesterol trong máu

Thành phần của táo đỏ rất giàu flavonoid, đây là chất chống oxy hóa mạnh mẽ có đặc tính chống cholesterol có tác dụng giúp loại bỏ mảng bám gây tắc nghẽn động mạch và giúp chống tăng huyết áp. Pectin được tìm thấy trong táo đỏ cũng ngăn chặn sự hấp thụ cholesterol “xấu” dẫn đến bệnh tim mạch.

Hạ cholesterol trong máu (Nguồn: blog.saigon-gpdaily.com.vn)

3.16. Giảm cân

3.17. Chống ung thư

3.18. Ngăn ngừa bệnh Alzheimer

Quercetin, một chất chống oxy hóa mạnh có trong táo giúp bảo vệ các tế bào não khỏi tổn thương từ các gốc tự do liên quan đến bệnh thoái hóa. Tế bào não được điều trị bằng quercetin có ít thiệt hại đối với DNA và protein tế bào hơn so với các tế bào được điều trị bằng Vitamin C hoặc những tế bào không tiếp xúc với chất chống oxy hóa.

Quercetin trong táo giúp ngăn ngừa bệnh Alzheimer (Nguồn: khoahocthoidai.vn)

4. Ăn táo đỏ quá nhiều có tốt không?

4.1. Tác hại khi ăn nhiều táo đỏ

Ăn táo đỏ có tốt không và có nên ăn nhiều? Thực tế trong táo có hàm lượng đường khá cao, chính vì thế mà khi lạm dụng quá nhiều không những không mang lại hiệu quả mà còn ảnh hưởng đến sức khỏe của bạn như đầy bụng, khó tiêu, gây ảnh hưởng xấu đến thận và chức năng tiêu hóa….

Không nên ăn quá nhiều táo đỏ, thay vào đó bạn có thể sử dụng táo xanh có vị hơi chua (Nguồn: assets.s3.amazonaws.com)

4.2. Ai không nên ăn nhiều táo đỏ?

Mặc dù tác dụng của táo đỏ được đánh giá cao tuy nhiên bạn cũng cần lưu ý về những trường hợp không nên ăn nhiều táo đỏ. Đầu tiên là người mắc bệnh về tiêu hóa, hay khó tiêu. Phụ nữ trong thời kỳ kinh nguyệt không nên loại trái cây này vì sẽ dẫn đến mất máu, gây hại cho sức khỏe. Ngoài ra người bị tiểu đường cũng không nên ăn táo đỏ vì sẽ khiến lượng đường huyết trong máu tăng cao gây ra các biến chứng thậm chí là nguy hiểm đến tính mạng.

Táo đỏ giàu dinh dưỡng nhưng cũng nên dùng có liều lượng phù hợp (Nguồn: thegioinongsan.net)

Như vậy từ những thông tin cụ thể và rõ ràng được cung cấp trên, Blog Saigon-Gpdaily hy vọng bạn sẽ có thêm hiểu biết về những tác dụng của táo đỏ đối với sức khỏe cũng như việc nên và không nên khi sử dụng táo đỏ. Nhanh tay đến hệ thống siêu thị uy tín VinMart hay đặt hàng online tại Saigon-Gpdaily.com để có những quả táo đỏ thơm ngon nhập khẩu chất lượng nhé!