19 xe tay ga nhỏ gọn nhất 2019 trọng lượng nhẹ cho nam nữ giá từ 15tr

Hiện nay, tại thị trường Việt Nam người tiêu dùng đều lựa chọn mua những chiếc xe máy có thiết kế tinh tế, tiết kiệm nhiên liệu tiêu thụ tối đa, dễ điều khiển và đặc biệt là có kích thước gọn. Hãy cùng Blog Adayroi điểm qua danh sách 19 xe tay ga nhỏ gọn nhất 2019 ngay sau đây.



1. Danh sách 10 mẫu xe tay ga nhỏ gọn nhất 2019 dành cho nữ

1.1. Honda Vision 2019 – xe tay ga nhỏ gọn cho nữ được ưa chuộng nhất

Đây là một trong những xe tay ga nhỏ gọn nhất 2019 của hãng xe máy Nhật Bản Honda có thiết kế tinh tế và thân thiện với người dùng. Phần đầu chiếc xe tay ga được thiết kế với phần viền được mạ bằng kim loại và cụm đèn pha bo tròn có kích thước lớn. Cụm đèn xi-nhan và đèn pha trong suốt tạo ra những luồng ánh sáng mạnh trong mọi điều kiện không gian, đồng thời giúp Honda Vision 2019 vẻ ngoài thanh lịch, năng động và trẻ trung hơn các phiên bản trước. Phần đuôi xe được tích hợp cụm đèn xi-nhan và đèn sau liền khối giúp tạo ra thiết kế tổng thể thon gọn và tinh tế. Theo đánh giá xe tay ga Honda Vision 2019 chi tiết thì sản phẩm sử dụng động cơ 108cc eSP, xy-lanh đơn giúp giảm mức tiêu hao nhiên liệu 10% tương đương với 57,9 km/lít. Mức giá xe Vision 2019 tại thị trường Việt Nam: Honda Vision 2019 phiên bản bản cao cấp là 31.800.000đ, ở phiên bản thể thao màu hồng là 30.000.000đ và phiên bản đen nhám có mức giá 32.800.000đ.

Honda Vision 2019 có thiết kế trang nhã và tinh tế (Nguồn: webike.vn)

1.2. SYM Attila Venus 125 cc

SYM Attila Venus 125cc được sáng tạo dựa trên cảm hứng sắc đẹp của nữ thần tình yêu Venus và mang rất nhiều cảm hứng nghệ thuật trong thiết kế bên ngoài. Phần đầu xe đã được cách điệu so với những phiên bản trước nhưng vẫn rất thời trang và tinh tế. Phần thân SYM Attila Venus 125cc được tạo dáng với những đường cong gợi cảm như hình tượng của vị thần sắc đẹp và tình yêu. Phần đuôi xe cũng được thiết kế mềm mại nhưng lại rất thon gọn. Sản phẩm được trang bị động cơ 125cc 4 thì cho mô-men xoắn 8,6Nm ở mức điểm 6.500 vòng/phút và công suất 8.3Ps tại mức 7.500 vòng/phút. SYM Attila Venus 125cc được tích hợp các tính năng công nghệ hiện đại giúp khởi động êm, tiết kiệm nhiên liệu và tăng tuổi thọ như hệ thống công nghệ đốt cháy cao cấp, hệ thống phun xăng điện tử hiện đại EFI. Bạn có thể đặt mua xe tay ga SYM Attila Venus 125cc phiên bản thường với mức giá 35.900.000đ, phiên bản Smart Idle có giá 36.900.000đ và phiên bản CBS có mức giá 38.900.000đ.

1.3. Yamaha Janus

Yamaha Janus là chiếc xe tay ga nhẹ nhất của hãng được ra mắt thị trường với giá niêm yết là 32.000.000đ. Sản phẩm Yamaha Janus được tích hợp chìa khóa thông minh (Phiên bản Yamaha Janus 2019 Premium) và tính năng dừng động cơ tạm thời (Phiên bản Deluxe và Premium). Xe tay ga Yamaha Janus có chiều dài 1.850mm, chiều cao 770m và trọng lượng rất nhẹ 97kg nên rất phù hợp đối với những khách hàng là những phụ nữ trẻ tuổi.

1.4. Suzuki Address 110 Fi

Suzuki Address 110 Fi- sản phẩm xe tay ga nhỏ gọn nhất 2019 của hãng mới được sản xuất để cạnh tranh với các dòng sản phẩm cùng phân khúc của những các hãng khác. Đây là sản phẩm xe tay ga có kiểu dáng nhỏ gọn và trọng lượng nhẹ chỉ 97kg, đồng thời được tích hợp kèm những tính năng tân tiến và hiện đại. Kiểu dáng của Suzuki Address được thiết kế với những góc cạnh sắc nét làm tôn lên vẻ đẹp trẻ trung, hiện đại nhưng rất cá tính. Động cơ của xe hoạt động mạnh mẽ với xy-lanh đơn 4 thì dung tích 113cc, tự động làm mát bằng không khí giống như các loại xe tay ga nhỏ gọn cùng hãng và phân khúc. Động cơ của xe máy Suzuki Address có thể sản sinh ra 8,6Nm mô-men xoắn tại mức 6.500 vòng/ phút và 6,7Kw công suất tối đa ở thời điểm 8.000 vòng/phút. Mức giá tham khảo khi đăng ký mua xe tay ga 110cc FI Suzuki Address tại những đơn vị phân phối chính hãng là từ 28.280.000đ.

Suzuki Address 110cc sử dụng hệ thống phun xăng điện tử Fi tân tiến (Nguồn: muasamxe.com)

1.5. Kymco Like 125

Vào đầu năm 2019 hãng xe máy Kymco đã cho ra mắt sản phẩm xe tay ga Kymco Like 125 hoàn toàn mới với kiểu dáng thiết kế gọn nhẹ và thoải mái. Kymco Like 125 sử dụng động cơ có dung tích 125cc, 4 van xả và hút giúp tăng hiệu suất động cơ, vận hành êm ái và tiết kiệm nhiên liệu hơn các sản phẩm cùng dòng. Xe tay ga Kymco Like 125 sử dụng hệ thống phanh tân tiến ABS cả bánh trước và sau, giúp đảm bảo độ an toàn cho người dùng cho trường hợp phải phanh gấp. Bạn có thể sở hữu xe tay ga Kymco Like 125 màu trắng hay các màu khác với mức giá chỉ từ 56.990.000đ.

1.6. Piaggio Zip E3

Piaggio Zip E3 được thiết kế nhỏ gọn, thanh thoát nhưng không kém phần mạnh mẽ và dễ dàng sử dụng để di chuyển trong từng ngõ ngách. Sản phẩm được sản xuất với trọng lượng 89kg, chiều cao yên 765mm, chiều dài 1.700mm và chiều rộng 680mm mang lại sự thoải mái và dễ dàng phù hợp với mọi đối tượng người dùng. Piaggio Zip E3 có động cơ khỏe sản sinh được 4,2KW trong vòng 6.750 vòng/phút và 8,6Kw trong 8.000 vòng/phút. Nếu có nhu cầu mua Piaggio Zip E3 phiên bản màu đỏ cao cấp hay các màu sắc khác bạn sẽ phải chi trả mức giá từ 36.600.000đ.

1.7. Xe ga 50cc Giorno

Xe tay ga 50cc Giorno được thiết kế với phong cách cổ điển Retro với những màu sắc đơn giản, trang nhã và rất thanh thích. Giorno 50cc có những đường nét bo tròn hiện đại ở đuôi, thân xe, cụm đèn xi nhan và đèn pha được sơn toàn diện tạo ra màu sắc cổ điển pha trộn phong cách hiện đại hài hòa. Sản phẩm được tích hợp đồng hồ hiển thị LCD mang phong cách Retro giúp hiển thị rõ các thông số của xe. Chiếc xe tay ga sử dụng động cơ 4 kỳ ESP 50cc, làm mát tự động bằng không khí và kết hợp với công nghệ PGM – Fi phun xăng điện tử. Xe tay ga 50cc Giorno có thể sản sinh ra 4,1Nm mô-men xoắn ở mức 7.500 vòng/phút và 4,5 mã lực tại 8.000 vòng/phút. Hiện tại, bạn có thể đăng ký mua xe tay ga 50cc Giorno cao cấp, chính hãng với mức giá chỉ từ 15.900.000đ.

1.8. Xe tay ga UMG Selena 125cc

Nếu bạn muốn lựa chọn một chiếc xe tay ga gọn nhẹ cho nữ để sử dụng di chuyển hàng ngày hãy tham khảo qua UMG Selena 125cc. Xe tay ga UMG Selena 125cc được thiết kế với phong cách hiện đại, thanh lịch và trang nhã. Sản phẩm sử dụng động cơ mạnh mẽ 4 thì 125cc có hiệu suất mạnh mẽ, tự động làm mát thân xe bằng không khí, bộ hãm phanh cao cấp và hệ thống phun xăng hiện đại Delphi. Bạn có thể đặt mua xe tay ga UMG Selena 125cc phiên bản màu đen hay các màu sắc khác tại Adayroi với mức giá chỉ từ 28.900.000đ.

1.9. Xe tay ga Taya Giorno 50cc

Xe tay ga Taya Motor Giorno 50cc được sản xuất với phong cách kiêu hãnh và sang trọng bởi những đường nét tinh tế và màu sắc bắt mắt. Điểm đặc biệt của sản phẩm này là có thiết kế gọn gàng, nhỏ nhắn với trọng lượng nhẹ chỉ từ 80kg, thích hợp để sử dụng chi chuyển trong thành phố đông đúc. Taya Motor Giorno 50cc sử dụng động cơ 4 kỳ tân tiến, tự động làm mát bằng không khí và kết hợp với buồng đốt thế hệ mới tạo ra tốc độ vượt trội. Bạn có thể sở hữu ngay xe Taya Motor Giorno 50cc phiên bản màu bạc hay các màu sắc khác với mức giá chỉ từ 18.900.000đ.

1.10. Xe tay ga Mo-no 50cc

Xe tay ga Mo-no 50cc được thiết kế với phong cách cổ điển Retro với cụm đèn bo tròn đằng trước mềm mại, xi-nhan rời ở 2 bên đều sử dụng công nghệ bóng đèn Halogen. Đồng hồ hiển thị của chiếc xe tay này sử dụng màn hình LCD phong cách tân cổ điển. Mo-no 50cc sử dụng động cơ 3 kỳ ESP 50cc, tự động làm mát bằng không khí, sản sinh ra mô-men xoắn 4,1Nm tại mức 7.500 vòng/phút và 4,5 mã lực tại thời điểm đạt 8.000 vòng/phút. Nếu có nhu cầu, bạn hãy đăng ký mua xe tay ga Mo-no 50cc động cơ êm ái, tiết kiệm nhiên liệu và vận hành êm ái với mức giá chỉ từ 18.300.000đ.

Xe tay ga Mo-no 50cc đa dạng màu sắc để người dùng có thể lựa chọn thoải mái. (Nguồn: xebaonam.com)

2. 9 xe tay ga nhẹ nhất hiện nay dành cho nam giới

2.1. Air Blade 2019 125cc

Đây là một trong những mẫu xe tay ga nhỏ gọn nhất 2019 dành cho nam giới đã khá phổ thông và thu hút được sự quan tâm của đông đảo người tiêu dùng. Không giống như những phiên bản trước có kích thước lớn, Honda Air Blade 2019 đã được cải tiến đáng kể với thiết kế gọn gàng và góc cạnh hơn. Sản phẩm được trang bị khối động cơ ESP 125cc, cơ chế ngắt động cơ tạm thời, hệ thống đèn LED và hệ thống phanh Combi Brake hỗ trợ. Air Blade phiên bản 2019 được hãng Honda sản xuất hướng đến đối tượng người dùng chủ yếu là nam giới ở độ tuổi thanh thiếu niên với mức giá từ 38.500.000đ – 43.200.000đ (Tùy màu sắc, phiên bản và khu vực phân phối). Nếu bạn muốn sở hữu xe tay ga Honda Air Blade 2019 phiên bản cao cấp cùng mức giá ưu đãi 42.000.000đ và nhận kèm thêm nhiều quà tặng hấp dẫn khác.

2.2. SYM Shark Mini 125 Sport

SYM Shark Mini 125 Sport là một trong những chiếc xe tay ga nhẹ nhất đã và đang được rất nhiều người tiêu dùng lựa chọn trong đầu năm 2019 bởi kiểu dáng mạnh mẽ, khỏe khoắn và rất phù hợp với phái mạnh. Chiếc xe tay ga này được trang bị những tính năng công nghệ tân tiến và hiện đại như đèn pha halogen ở tay lái, đèn định vị Led, nút mở yên thuận tiện, hệ thống dừng tự động Smart Idle hay hệ thống phun xăng điện tử EFI. SYM Shark Mini 125 Sport được trang bị động cơ SES phiên bản mới kết hợp với hệ thống phun xăng cao cấp giúp xe có tuổi thọ cao, sản sinh ra công suất 6.2ps/ 8000rpm và ít hao tốn nhiên liệu. Người tiêu dùng có thể chọn mua xe tay ga nhỏ gọn cho nam SYM Shark Mini 125 Sport chính hãng với mức giá niêm yết 30.090.000đ tại các cơ sở, đại lý của SYM trên toàn quốc.

2.3. Yamaha Free Go 125

Yamaha FreeGo 125cc được đánh giá là một trong những chiếc xe tay ga nhỏ gọn nhất 2019, nổi bật với thiết kế tổng quan mang phong cách hiện đại, thể thao, phóng khoáng và mạnh mẽ. Phần yên của xe tay ga Yamaha FreeGo 125cc có kích thước khá rộng rãi giúp người dùng luôn cảm thấy thoải mái khi ngồi ở trên. Phần cốp xe có dung tích lớn lên tới 25L, giúp người dùng có thể chứa được rất nhiều đồ đạc ở bên trong. Sản phẩm xe tay Yamaha FreeGo 125cc trang bị đồng hồ hiển thị LCD sắc nét thể hiện rõ các thông số, hỗ trợ người dùng nắm bắt rõ được tình trạng xe trong quá trình sử dụng. Hai bánh xe của Yamaha FreeGo 125cc có kích cỡ lớn giúp đảm bảo an toàn cho người dùng khi di chuyển trên mọi cung đường và đồng thời góp phần làm nổi bật cho thiết kế bên ngoài. Chiếc xe tay ga này sử dụng động cơ cao cấp 125 Blue Core xy-lanh 4 thì và 2 van làm mát tự động bằng không khí bên ngoài. Theo bảng giá xe moto Yamaha mới nhất 2019, người dùng có thể sở hữu xe tay ga FreeGo phiên bản tiêu chuẩn màu xanh chính hãng hoặc các màu sắc khác với mức giá chỉ từ 33.000.000đ.

2.4. Suzuki Impulse 125 FI

Suzuki Impulse 125 FI là một trong những chiếc xe tay ga có trọng lượng được hãng sản xuất vào đầu năm 2019 với thiết kế hiện đại và cao cấp. Phía trước đầu xe được tích hợp hệ thống đèn pha đôi cá tính và mặt đồng hồ hiển thị được thiết kế sang trọng. Phần thân Suzuki Impulse 125 FI được thiết kế trang nhã và có kích thước lớn hơn so với các phiên bản trước. Phía đuôi xe được sản xuất với kiểu dáng sắc nhọn và cụm đèn sau mạnh mẽ, khỏe khoắn và thể thao. Chiếc xe tay ga này được trang bị động cơ 125cc 4 thì kết hợp với tính năng phun xăng điện tử. Vậy chiếc xe tay ga nhỏ gọn giá bao nhiêu? Hiện tại, người dùng có thể chọn mua xe tay ga Suzuki Impulse 125cc FI phiên bản tiêu chuẩn với mức giá 31.390.000đ, phiên bản đen nhám là 31.990.000đ và phiên bản Ecstar có mức giá 31.490.000đ.

2.5. Kymco People One Fi 125

Theo đánh giá tổng quan thì xe tay ga Kymco People One Fi 125 được thiết kế bên ngoài với phong cách sang trọng nhưng không kém phần hiện đại. Với trọng lượng 121kg, Kymco People One Fi 125 phù hợp với những người dùng thích sử dụng các phương tiện di chuyển có trọng lượng nhẹ, êm ái hơn là những phương tiện có kích thước lớn và bốc lửa khi vận hành. Kymco People 16 Fi 125 được tích hợp động cơ xy-lanh đơn 4 thì có dung tích 124cc kết hợp với hệ thống phun xăng điện tử DIS tân tiến và tự động làm mát bằng không khí. Mức giá tham khảo: 40.390.000đ.

Kymco People One Fi 125 có kiểu sáng sang trọng, thanh lịch và hiện đại (Nguồn: chainimage.com)

2.6. Piaggio Liberty One 125 cc

Xe tay ga Piaggio Liberty One 125cc được sản xuất với phong cách cá tính và độc đáo dựa trên ý tưởng nghệ thuật đương đại đường phố kết hợp những khối hình học không gian. Sản phẩm được trang bị đèn định vị LED, đồng hồ hiển thị thông số LCD, cốp mở điện dung, đèn chiếu sáng Halogen và phần hộc để đồ tích hợp kèm cổng sạc USB. Piaggio Liberty One 125cc sử dụng động cơ 125cc tân tiến 3 van 4 thì kết hợp cùng hệ thống phun xăng điện tử FI tạo ra hiệu suất hoạt động lớn, vận hành mượt mà và êm ái. Mức giá tham khảo khi đặt mua xe tay ga Piaggio Liberty One 125cc chính hãng: 48.900.000đ.

Piaggio Liberty One 125cc được sáng tạo dựa trên nhiều ý tưởng nghệ thuật (Nguồn: giaxevespa.com.vn)

2.7. Xe ga Zipi 50cc

Xe tay ga Zipi 50cc là một trong những chiếc xe tay ga nhỏ gọn nhất 2019 phù hợp với đa dạng đối tượng người dùng. Zipi 50cc sử dụng động cơ 50cc cho hiệu suất vận hành ở mức độ không quá cao nhưng lại được tích hợp kèm nhiều tiện ích, tính năng công nghệ hiện đại như: Đèn chiếu sáng halogen, cốp đồ rộng, gầm xe cao, yên xe có kích thước lớn… Bạn có thể mua xe tay ga Zipi 50cc đời mới, chính hãng với mức giá 14.800.000đ tại các đơn vị phân phối được hãng Zipi ủy quyền.

2.8. Xe tay ga Taya Crea

Nếu bạn vẫn đang phân vân có nên mua xe tay ga nhỏ gọn hay không hãy tham khảo qua sản phẩm xe tay ga 50cc Taya Crea. Xe tay ga 50cc Taya Crea được thiết kế rất bắt mắt với những đường nét tinh tế không kém phần hiện đại. 50cc Taya Crea có cốp kích thước lớn, sàn để chân rộng rãi giúp người dùng thoải mái sử dụng. Sản phẩm sử dụng động cơ 50cc cho hiệu suất vận hành ở mức trung bình. Nếu bạn là người chưa có bằng lại, hay cần sắm cho con cái của mình một phương tiện di chuyển để thuận tiện việc đi học thì việc chọn mua xe tay ga 50cc Taya Crea là rất phù hợp. Mức giá tham khảo: 19.900.000đ.

Taya Crea đã và đang được rất nhiều học sinh, sinh viên sử dụng để thuận tiện cho quá trình đi học (Nguồn: shopee.vn)

2.9. Xe ga 50cc Nio F1 Nioshima

Xe tay ga 50cc Nio F1 Nioshima được đánh giá là có thiết kế kiểu dáng hài hòa và cân đối kết hợp với màu sắc bên ngoài trang nhã, thanh lịch. Sản phẩm được trang bị các công nghệ hiện đại, tân tiến và những tính năng tiện ích như cốp đồ rộng, cốp phụ, chắn bắn bùn hiệu quả, đèn LED cao cấp, hệ thống tiết kiệm nhiên liệu, khóa điều khiển từ thông minh. Nio F1 Nioshima sử dụng động cơ 50cc, thích hợp với những người dùng chưa có bằng lái hay chưa đủ tuổi sử dụng xe gắn máy phân khối lớn. Người dùng có thể sở hữu xe tay ga 50cc Nio F1 Nioshima phiên bản màu trắng hay các màu sắc khác với mức giá chỉ từ 19.500.000đ.

Với thông tin về những chiếc xe tay ga nhỏ gọn mà Blog Adayroi đã vừa chia sẻ, hy vọng rằng quý bạn đọc sẽ lựa chọn được cho mình một sản phẩm phù hợp nhất. Nhanh tay đặt mua xe tay ga nhẹ nhất hiện nay nhập khẩu chính hãng tại Adayroi nhận được nhiều ưu đãi hấp dẫn ngay từ hôm nay.