20 cách chăm sóc vợ khi mang bầu 9 tháng 10 ngày đầy đủ chu đáo nhất

Dưới đây là cách chăm sóc vợ khi mang bầu mà những ông chồng cần nên biết. Việc chăm sóc vợ khi mang bầu vô cùng cần thiết để bà bầu có được một thai kỳ khỏe mạnh và an toàn, là tiền đề cho quá trình vượt cạn thuận lợi “mẹ tròn con vuông”.



1. Đọc một số sách về mang thai

Sách về mang thai vô cùng quan trọng cho cả mẹ bầu và người chồng. Vì vậy, chồng nên sắp xếp đọc sách về mang thai để hiểu rõ về thai kỳ cùng vợ. Hầu hết những sách về mang thai đều được biên soạn kỹ lưỡng và vô cùng chi tiết. Việc tìm hiểu những thông tin, kiến thức thai giáo nhằm mục đích chia sẻ và thấu hiểu với những vấn đề mà vợ đang phải đối diện. Đặc biệt, sách cũng còn hướng dẫn bạn chăm sóc vợ, con theo từng thời kỳ được tốt hơn. Đây là cách chăm sóc vợ khi mang bầu quan trọng đầu tiên các đấng ông chồng nên thực hiện.

2. Đồng hành cùng vợ đến các cuộc hẹn với bác sĩ

Suốt thời gian thai kỳ vợ bạn sẽ phải đi thăm khám rất nhiều lần. Cho nên bạn đừng quên việc đi cùng vợ đến bác sĩ chuyên khoa sản uy tín. Vợ của bạn sẽ cảm thấy được sẻ chia nhiều hơn. Đặc biệt việc đi thăm khám cùng sẽ đảm bảo an toàn cho vợ bạn khi di chuyển. Những chuyến thăm khám cũng giúp bạn nắm được tình hình sức khoẻ của vợ và con của bạn. Đây cũng là cơ hội thắt chặt tình cảm cho vợ chồng bạn nữa.

Chăm sóc vợ thật kỹ khi mang thai. (Nguồn: fujiluxury.vn)

3. Giảm căng thẳng cho cô ấy

Một trong những cách chăm sóc vợ khi mang bầu là tìm cách giảm căng thẳng cho cô ấy bằng nhiều cách khác nhau. Việc giảm căng thẳng giúp vợ bạn có được tinh thần thoải mái, sảng khoái. Có được điều này cả vợ và con của bạn đều được hưởng lợi tích cực. Những cách làm giảm căng thẳng cho cô ấy là đi dạo, tặng quà, kể chuyện vui,… Hoặc đôi khi chỉ là những cử chỉ ân cần, chăm sóc lẫn nhau thì vợ bạn cũng đã giảm bớt được những căng thẳng hàng ngày phải đối mặt.

4. Giúp cô ấy nhận được giấc ngủ sâu

Việc chăm sóc vợ bầu quan trọng là quan tâm đến giấc ngủ. Bạn có biết giấc ngủ sâu vô cùng quan trọng cho bà bầu hay không? Hãy tạo điều kiện cho vợ bạn có được giấc ngủ sâu. Trong thời gian ngủ cả mẹ và thai nhi đều có thời gian thoải mái nghỉ ngơi và tái tạo lại sức khỏe. Để vợ bầu có được giấc ngủ sâu bạn có thể chủ động tạo điều kiện cho vợ bằng cách không làm phiền, tạo không gian cho vợ, chủ động sắp xếp công việc nhà cũng như những công việc liên quan để vợ có thể an tâm ngủ ngon hơn.

Thấu hiểu tình trạng mang thai của vợ. (Nguồn: dwbxi9io9o7ce.cloudfront.net)

5. Kiên nhẫn

Bạn có biết chăm sóc vợ mang bầu cần sự kiên nhẫn rất nhiều. Tâm lý phụ nữ mang thai thay đổi khá nhiều. Vì vậy, là chồng bạn hãy chuẩn bị và tự rèn luyện tính kiên nhẫn khi chăm sóc vợ của mình. Có thể cô ấy có những thay đổi không như bình thường thì hãy thông cảm cho vợ mình. Việc kiên nhẫn cũng khiến mẹ bầu cảm thấy được chia sẻ và đồng hành nhiều hơn. Một số thai phụ có sự thay đổi tính nết khá nhiều khiến nhiều người xung quanh mệt mỏi. Hoặc nhiều thai phụ lại có thay đổi về thói quen. Dù là thay đổi gì đi nữa, có thể thai phụ khác hoàn toàn với hình ảnh thường thấy nhưng bạn vẫn nên kiên trì và chấp nhận với hình ảnh mới, con người mới của vợ mình. Những thay đổi này sẽ có sự chuyển biến ngay trước khi sinh hoặc sinh xong một cách nhanh chóng nhất.

6. Xử lý đi tiểu thường xuyên

Quá trình mang thai cơ thể phụ nữ sẽ có sự thay đổi lớn về nhu cầu đi tiểu, nó nhiều hơn mức bình thường. Bạn có thể giúp vợ mình bằng cách hỗ trợ cô ấy đi tiểu mỗi khi có nhu cầu. Đi cùng cô ấy như đỡ người, bật điện sáng, đi cùng, … để cô ấy cảm thấy an tâm. Hơn hết, bạn không nên có thái độ hay phàn nàn về việc cô ấy đi tiểu thường xuyên. Điều ấy làm cô ấy suy nghĩ và có thể buồn phiền ảnh hưởng đến sức khoẻ và cả thai nhi. Bạn cũng cần lưu ý rằng, chú ý giữ gìn vệ sinh nơi buồng/nhà tắm để đảm bảo an toàn tối đa cho thai phụ khi sử dụng. Luôn để sàn nhà khô, có điện sáng… để thai phụ có thể sử dụng an toàn mọi lúc.

Chia sẻ mọi vấn đề với thai phụ. (Nguồn: dwbxi9io9o7ce.cloudfront.net)

7. Hành động như bạn đang mang thai

Bạn có thể đồng cảm với vợ của mình bằng cách hãy hành xử với cô ấy như thể bạn cũng mang thai. Những sinh hoạt, thói quen hay cách cư xử mỗi ngày đều có nét tương đồng cùng cô ấy sẽ khiến vợ bạn cảm thấy được đồng cảm hơn. Bạn đừng lo là cô ấy cảm thấy bị chọc ghẹo mà ngược lại, việc bạn làm sẽ khiến cô ấy cảm thấy vui hơn, được đồng hành nhiều hơn vì có cùng người giống mình, cảm thấy có người cùng phe với mình. Cách chăm vợ bầu này nên được chú ý sẽ rất hiệu quả đấy.

8. Nói với cô ấy: cô ấy xinh đẹp và bạn yêu cô ấy

Dù rằng giai đoạn mang thai sẽ có nhiều thay đổi về ngoại hình, tính cách và cả những gì liên quan đến cô ấy. Nhưng bạn phải luôn luôn chứng tỏ với cô ấy là những thay đổi đó không làm cô ấy xấu đi trong mắt bạn. Vợ luôn luôn là người phụ nữ xinh đẹp, quyến rũ và bạn luôn luôn yêu vợ thật nhiều. Những lời nói này luôn có sức mạnh lớn tác động đến thai phụ. Quan điểm phụ nữ yêu bằng tai có lẽ đúng trong trường hợp này. Vì vậy, những ông chồng không nên bỏ qua những lời nói yêu thương có cánh để vợ bầu được an tâm và luôn cảm nhận được sự quan tâm, tâm lý của bạn.

9. Giúp cô vượt qua cơn ốm nghén

Cách chăm sóc vợ khi mang thai là giúp vợ vượt qua cơn ốm nghén khó chịu. Những cơn ốm nghén luôn khiến thai phụ mệt mỏi không ngừng nghỉ. Vì vậy, nếu có được sự quan tâm chăm sóc từ người chồng thì thai phụ dường như được an ủi thêm phần nào. Ốm nghén khiến cho vợ bầu mệt mỏi chán ăn, buồn nôn… Có nhiều người có tình trạng ốm nghén nặng nề. Lúc này, bạn không nên lơ là cô ấy. Cơn ốm nghén có tác động và ảnh hưởng xấu đến sức khỏe và cả tâm lý của thai phụ rất nhiều. Là chồng bạn có thể dựa trên những dấu hiệu ốm nghén để tìm cách xoa dịu cho vợ của mình một cách nhanh chóng.

10. Bổ sung vitamin B6

Vitamin B6 nói riêng và vitamin nói chung có tác dụng hỗ trợ bổ sung cho bà bầu khá nhiều. Vitamin B6 được khuyến cáo có khả năng hỗ trợ giảm nhanh chóng những cơn nghén khiến thai phụ mệt mỏi. Bạn có thể bổ sung bằng các thực phẩm giàu vitamin B6 hoặc sử dụng chế phẩm vitamin chất lượng được kiểm duyệt của bộ Y tế. Tuy nhiên, bạn không nên tự ý cho cô ấy dùng mà cần tham khảo thêm ý kiến của các chuyên gia y tế để đảm bảo an toàn cũng như hiệu quả sử dụng.

Bạn còn cần thực hiện, chia sẻ thêm cùng vợ của mình những việc làm có ý nghĩa sau đây:

11. Vòng tay

12. Soda gừng

13. Bánh quy

14. Trà gừng hoặc bạc hà

15. Giữ cho mình sạch sẽ

16. Sẵn sàng để vợ trút giận hoặc khóc

17. Hãy sẵn sàng đối diện với việc tăng cân

18. Chứng đãng trí trong thai kỳ

19. “Cấm sờ” vào vùng núi đôi

Khi chồng nắm bắt được tâm lí của vợ khi mang thai thì cô ấy sẽ rất hạnh phúc (nguồn: peopledotcom)

20. Tuyệt đối không được cằn nhằn

Thai kỳ là khoảng thời gian vô cùng quan trọng cho mẹ bầu, thai nhi cũng như đối với cả gia đình. Việc chăm sóc thai phụ không chỉ gói gọn ở chính thai phụ mà còn ở cả những người xung quanh. Nhất là những người chồng, hãy trang bị và thực hành ngay những cách chăm sóc vợ khi mang bầu trên đây để khiến hành trình 9 tháng 10 ngày bầu bí của vợ bạn hạnh phúc và nhiều kỉ niệm, gắn kết tình cảm vợ chồng hơn. Bên cạnh đó, các ông chồng đừng quên tham khảo lựa chọn cho vợ dịch vụ thai sản chuyên nghiệp, chất lượng ở bệnh viện uy tín gần nơi ở nhất sẵn sàng chào đón thiên thần nhỏ của mình chào đời.