20 loại sữa cho bé kém hấp thu biếng ăn suy dinh dưỡng từ 6 tháng tuổi

Hãy cùng Blog Saigon-Gpdaily tìm hiểu 20 loại sữa cho bé kém hấp thu dưới đây để lựa chọn sản phẩm phù hợp với con yêu của mình nhé.



1. Vì sao bé con của bạn kém hấp thu dinh dưỡng?

Nhiều bậc phụ huynh không hiểu vì sao đã bổ sung đầy đủ các chất cho con nhưng bé vẫn chậm lên cân thậm chí còn còi cọc, thiếu sức sống. Theo nghiên cứu của các chuyên gia dinh dưỡng thì vấn đề dù đã bổ sung cho trẻ đầy đủ chất, trẻ ăn tốt song vẫn còi cọc là bởi các nguyên do sau:

Bổ sung nhiều nhưng không đủ chất: Các mẹ cứ nghĩ con ăn nhiều, ăn khỏe và đủ số lượng bữa là đã có thể giúp bé phát triển tốt. Tuy nhiên, nếu cho bé ăn nhiều nhưng không chất lượng, không đầy đủ các chất cần thiết trong một bữa ăn thì cơ thể bé hoàn toàn không hấp thu được nhiều chất dinh dưỡng, dẫn đến thiếu chất, làm bé chậm tăng cân và còi cọc.

Mẹ bổ sung quá sớm hoặc quá muộn: Đây là một trong những lý do thường hay gặp dẫn đến tình trạng bé hấp thụ kém. Bé còn quá nhỏ, hệ tiêu hóa còn yếu mà các mẹ đã cho ăn hoặc một số bé do cho ăn quá trễ, khiến bé khó tiêu hóa và chậm hấp thu.

Chế độ dinh dưỡng trong các bữa ăn không cân đối: Vì thấy bé ngon miệng với một số thực phất nhất định mà các mẹ liên tục cho bé ăn một số món từ ngày này qua ngày khác khiến thiếu cân đối dưỡng chất, dẫn đến tình trạng thừa chất này thiếu chất kia. Để bé hấp thu tốt cần cân bằng chế độ dinh dưỡng và bổ sung chất dinh dưỡng bằng cách cho bé dùng sữa dành cho bé kém hấp thu.

Do cách chế biến của mẹ: Món ăn không đa dạng, thiếu đổi mới, màu sắc nhàm chán, hương vị không kích thích, không hợp khẩu vị làm trẻ cảm thấy nhàm chán, không ngon miệng và lười ăn.

Do cơ thể trẻ suy dinh dưỡng, không hấp thu dưỡng chất: Nếu bạn không mắc phải những lỗi trên nhưng bé vẫn thấp bé, nhẹ cân thì chỉ có thể do thể trạng của bé yếu, bé đang bị suy dinh dưỡng nên biếng ăn, cơ thể không hấp thụ được chất dinh dưỡng.

Việc biết được nguyên do khiến trẻ hấp thu kém, biếng ăn và còi cọc sẽ giúp các bậc cha mẹ tìm được phương pháp và thay đổi chế độ dinh dưỡng phù hợp hơn cho bé. Để khắc phục tình trạng hấp thu kém ở trẻ các bậc cha mẹ có thể thay đổi chế độ ăn cho phù hợp và bổ sung thêm cho trẻ các loại sữa cho bé kém hấp thu, biếng ăn.

Làm sao khi trẻ kém hấp thu dinh dưỡng (Nguồn: viador.vn)

2. Cách chọn sữa cho trẻ kém hấp thu dinh dưỡng

Ngoài việc cân đối lại chất dinh dưỡng trong bữa ăn hằng ngày của bé, thì để bé hấp thu tốt và ăn ngon miệng bố mẹ cần bổ sung thêm các dưỡng chất cần thiết bằng cách lựa chọn cho bé loại sữa cho trẻ kém hấp thu phù hợp. Vậy loại sữa nào phù hợp nào phù hợp cho trẻ kém hấp thu.

Chọn sữa phù hợp với tuổi của bé: Mỗi độ tuổi sẽ có một chế độ dinh dưỡng và cần một số dưỡng chất nhất định riêng do vậy khi lựa chọn sữa cần chọn mua loại sữa đúng với độ tuổi, chọn mua sữa phù hợp với tuổi sẽ giúp bé hấp thu đủ, hấp thu nhanh.

Chọn sữa có tỷ lệ năng lượng cao: Đối với trẻ kém hấp thụ các mẹ nên chọn loại sữa có giàu năng lượng. Do những trẻ biếng ăn, còi cọc sẽ không uống được nhiều, nên dù uống một ít cũng đã bổ sung được một lượng lớn năng lượng và các chất dinh dưỡng cần thiết.

Tỷ lệ chất dinh dưỡng cân đối: Khi lựa chọn sữa cho dành cho trẻ kém hấp thụ cần chú ý đến thành phần dinh dưỡng có trong sữa phải cân đối, nghĩa là hàm lượng các vitamin, khoáng chất, chất béo, chất đạm phải có tỉ lệ cân đối.

Lưu ý thành phần chất xơ FOS tốt cho khả năng hấp thu của bé: Chất xơ FOS có tác dụng kích thích hệ tiêu hóa hoạt động tốt, giúp bé ăn ngon, ăn khỏe, hấp thu tốt và không bị táo bón. Để chọn được loại sữa dành cho bé kém hấp thu đúng và chuẩn các mẹ cần phải nắm được các tiêu chí cơ bản trên. Việc bổ sung loại sữa phù hợp cộng với chế độ dinh dưỡng hợp lý sẽ giúp bé hấp thụ tốt và tăng cân nhanh.

Giúp con yêu ăn tốt, hấp thụ được dinh dưỡng bố mẹ cần trang bị những kiến thức chăm con khoa học (Nguồn: bacsinho.com)

3. 20 loại sữa cho trẻ kém hấp thu dinh dưỡng từ 6 tháng tuổi

Sữa mẹ là nguồn dinh dưỡng không thể thiếu dành cho trẻ trong giai đoạn phát triển. Tuy nhiên kể từ tháng thứ 06 trở đi, ba mẹ cần bổ sung thêm cho con các dưỡng chất thiết yếu có trong các loại sữa bột giúp bé tăng cân, phát triển khỏe mạnh.

Trên thị trường có vô vàn loại sữa đến từ nhiều thương hiệu khác nhau, nên chọn loại sữa kích thích bé hấp thụ cho phù hợp, hãy cùng chúng tôi điểm qua 20 loại sữa cho trẻ kém hấp thu dinh dưỡng từ 6 – 24 tháng dưới đây nhé!

Chọn loại sữa dành riêng cho bé kém hấp thu (Nguồn: vinamilk.com.vn)

3.1. Sữa cho trẻ kém hấp thu dinh dưỡng dưới 1 tuổi

Đối với những bé dưới 1 tuổi đang mắc phải tình trạng biếng ăn, gầy guộc, kém hấp thu chất dinh dưỡng thì các mẹ có thể tham khảo các loại sữa dành cho trẻ kém hấp thụ sau:

Sữa Aptamil Anh: Sữa hỗ trợ rất tốt cho bé biếng ăn, hấp thu kém trong giai đoạn từ 0 – 6 tháng với hàm lượng chất dinh dưỡng phong phú, có đầy đủ 13 loại vitamin và các khoáng chất thiết yếu giúp bổ sung chất đầy đủ dinh dưỡng, kích thích bé tiêu hóa tốt, hấp thu nhanh. Ngoài ra, trong sữa còn có DHA, ARA, Omega 3, 6 thúc đẩy phát triển trí não và thị giác ở trẻ. Sữa Aptamil Anh số 1 – 900g có giá khoảng 560.000 VND.

Sữa Nutrilon Séc: Không khó để lý giải vì sao đây lại là loại sữa được nhiều bà mẹ tin dùng đến như vậy, chỉ cần nhìn vào hàm lượng dinh dưỡng bạn sẽ rõ. Nutrilon có khả năng bổ sung các dưỡng chất cần thiết giúp trẻ có cân nặng đạt chuẩn, ăn ngon miệng và tiêu hóa khỏe nhờ trong sữa chứa các loại vi chất như: Vitamin, protein …omega 6, omega 3 cũng như nhiều khoáng chất (sắt, kali, kẽm…). Giá của một lon Sữa Nutrilon số 1 800g có giá khoảng 550,000 VNĐ.

Sữa Meiji Nhật: Sữa Meiji là loại sữa cho bé kém hấp thu đến từ một thương hiệu nổi tiếng lâu đời ở Nhật, Meiji được các bà mẹ rất tin dùng bởi có chất lượng tốt, ổn định và uy tín. Sữa Meiji chứa nhiều dưỡng chất kích thích trẻ ăn ngon, tiêu hóa nhanh, hấp thu tốt và tăng cân đều nhờ có: sắt, canxi, vitamin D, khoáng chất và vitamin. Meiji được đánh giá là loại sữa tốt cho sự phát triển toàn diện cho trẻ. Giá một lon Sữa Meiji số 0 800g có giá khoảng 525.000 đồng.

Sữa Physiolac Pháp: Đây là dòng sữa dành riêng cho trẻ hấp thu kém, suy dinh dưỡng và biếng ăn. Trong Sữa Physiolac chứa các loại vitamin thiết yếu cùng các khoáng chất, chất béo cần thiết giúp cải thiện khả năng hấp thu dinh dưỡng, cân nặng tăng trưởng tốt và bé khỏe mạnh hơn. Một lon Sữa Physiolac 1 900g có giá khoảng 380,000 VNĐ.

Sữa Physiolac Pháp (Nguồn: chiaki.vn)

Sữa Biomil của Bỉ: Đây là loại sữa hoàn toàn có thể thay thế sữa mẹ bởi thành phần dinh dưỡng giống sữa mẹ đến 99%. Biomil hội tụ nhiều ưu điểm khiến các bậc phụ huynh chọn mua nó thay vì các sản phẩm khác vì sữa chứa nhiều dưỡng chất quý giá như: Các loại vitamin, khoáng chất, chất đạm, chất béo, Omega,… giúp bé tiêu hóa tốt, hấp thu nhanh, tăng cân nhanh và thông minh hơn. Giá thành một lon Sữa Biomil Số 1 800g khoảng tầm 510,000 VNĐ.

Chăm sóc con yêu với nguồn dinh dưỡng từ sữa bột ngoài của các thương hiệu uy tín để con được cung cấp đầy đủ dưỡng chất (Nguồn: najmama.aktuality.sk)

Sữa Nan của Nga: Đây là dòng sản phẩm đến từ một thương hiệu có uy tín lâu đời tại Nga, với khả năng tăng cường hệ miễn dịch, giúp bé tiêu hóa tốt, hấp thu nhanh. Với hàm lượng OPTIPRO protein, dầu thực vật, huyết thanh, đường lactose cùng DHA và ARA giàu có. Đây yếu tố chính giúp trẻ tiêu hóa tốt, hấp thụ nhanh, tăng cân tốt và thông minh hơn. Với những ưu điểm vượt trội trên thì không khó để lý giải vì sao đây là dòng sữa cho bé kém hấp thụ được tin dùng. Giá của một lon Sữa Nan Nga số 1 800g có giá khoảng 410,000 VNĐ.

Sữa Nutrient Kid: Nutrient kid một sản phẩm của Viện Dinh Dưỡng Học Việt Nam được khoa học chứng minh rất tốt cho trẻ biếng ăn, còi xương, chậm hấp thu. Sữa có tác dụng giúp bé tăng cân nhanh và ổn định nhờ chứa hàm lượng lớn các dưỡng chất như: protein, chất béo, đạm, vitamin và khoáng chất khác. Giá thành một lon sữa Nutrient Kid số 1, 700g khoảng tầm 350,000 đồng.

Sữa Pediacare Gold: Đây là dòng sữa của Viện Dinh Dưỡng đơn vị uy tín hàng đầu trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe trẻ em. Sữa Pediacare Gold là sản phẩm giàu năng lượng, chứa nhiều dưỡng chất có lợi thúc đẩy trẻ hấp thu nhanh, ăn ngon miệng như: chất đạm, chất béo, chất xơ FOS, lysine, taurine, bột đường, các loại vitamin và các khoáng chất. Đây là sản phẩm l tưởng cho trẻ tăng cân chậm, hấp thu kém, trẻ suy dinh dưỡng.

Sữa France Lait số 2: Đây là sản phẩm sữa dành riêng cho trẻ từ 6 – 12 tháng, bổ sung các dưỡng chất cần thiết, hỗ trợ trẻ phát triển toàn diện. France Lait số 2 có hàm lượng các chất dinh dưỡng như chất đạm, các axit béo, các loại vitamin và khoáng chất,… được cân chỉnh với tỷ lệ cân đối giúp bé hấp thu khỏe và tiêu hóa dễ dàng. Hiện nay một lon sữa France Lait Số 2, 400g được bán với giá khoảng 247,000 VNĐ.

Sữa France Lait số 2 (Nguồn: tinhbotnghelenhi.com)

Sữa Glico số 0: Đây là dòng sản phẩm sữa hiệu Glico phù hợp cho bé trên 6 tháng bán chạy số 1 ở thị trường Nhật Bản. Sữa Glico có thành phần dinh dưỡng vượt trội với các dưỡng chất như: Các loại vitamin cùng các khoáng chất, chất đạm và chất béo bão hòa. Tất cả kết tinh lại trong lon sữa Glico giúp bé hấp thu tốt các dưỡng chất, tăng cân nặng nhanh. Giá thành một lon sữa Glico của Nhật số 0, 820g khoảng tầm 425,000 VNĐ.

3.2. Sữa cho trẻ kém hấp thu dinh dưỡng trên 1 tuổi

Đối với trẻ trên 1 tuổi thì những loại sữa dành cho trẻ kém hấp thụ sau là lựa chọn tối ưu mà các bậc phụ huynh có thể lựa chọn để để bổ sung dưỡng chất, thúc đẩy bé tăng cân nhanh, tiêu hóa tốt và hấp thu nhanh.

Tùy độ tuổi, giai đoạn phát triển của bé mà mẹ chọn loại sữa phù hợp cho con dễ hấp thu (Nguồn: twitter.com)

Sữa Dielac grow plus 1+: Đây là sản phẩm dành riêng cho trẻ từ 1 tuổi trở lên bị suy dinh dưỡng, chậm tăng cân và hấp thụ kém nhờ công thức chứa giàu chất đạm và chất béo. Ngoài ra, Dielac grow plus 1+ còn chứa các khoáng chất như Lysin, kẽm, FOS/Inulin và Vitamin nhóm B hỗ trợ trẻ tiêu hóa khỏe, hấp thu tốt chất dinh dưỡng, kích thích trẻ thèm ăn. Hơn nữa, thành phần DHA, ARA, Cholin, Taurin có trong sữa là dưỡng chất quan trọng kích thích phát triển trí não bé phát triển. Hiện nay giá của một lon sữa Nutifood Grow Plus + đỏ giá: 290.000đ/ hộp 900g, Nutifood Grow Plus + xanh giá: 190.000đ/ hộp 900g.

Sữa XO Kid: Đây là dòng sữa cho bé kém hấp thụ lý tưởng dành cho bé trên 1 tuổi tăng cân và khỏe mạnh hơn. Sữa có hương vị thơm ngon, dễ uống, kích thích trẻ ngon miệng, giúp bé tiêu hóa và hấp thu tốt nhờ trong sữa chứa đường Oligosaccharide và hỗn hợp Lactobacillus. Ngoài ra, sữa còn có CPP, chiết xuất Natto, chiết xuất hạt cây rum giúp trẻ phát triển cao lớn và khỏe mạnh vượt trội. Giá một lon sữa XO Kid 800g 477,000 đồng.

Sữa Nuti Grow Plus đỏ: Grow Plus đỏ là dòng sữa dành riêng cho trẻ biếng ăn, thấp còi, hấp thụ kém với công thức Weight Pro+ cung hệ các chất dinh dưỡng thiết yếu như vitamin và khoáng chất, hàm lượng đạm, các axit béo giúp trẻ cải thiện cân nặng, cao lớn, khắc phục tình trạng thấp còi, hấp thụ kém ở trẻ nhỏ và bổ sung nhiều vi chất thúc đẩy não bộ phát triển. Một hộp sữa Nuti Grow Plus đỏ 900g dành cho trẻ trên 1 tuổi có giá khoảng 380.000 VNĐ.

Sữa Friso: Khác với nhiều loại sữa khác, Friso được tinh chế từ 100% sữa bò tự nhiên,. Sữa được chế biến theo công nghệ Lock NutriTM giúp giữ trọn lượng đạm và lợi khuẩn prebiotic có trong sữa giúp bé dễ tiêu hóa và hấp thu tốt, không còn táo bón. Ngoài ra, sữa Friso chứa nhiều chất dinh dưỡng cần thiết như Canxi, Kẽm, Sắt và các vitamin giúp trẻ tăng cân và phát triển toàn diện. Giá của một hộp sữa Frisolac Gold số 3 400g dành cho trẻ từ 1-2 tuổi có giá 225.000 VNĐ.

Sữa Enfagrow A+4 360 Brain Plus: Sữa Enfagrow A+4 Brain chứa các dưỡng chất cần thiết cho sự phát triển thể trạng của bé. Đây là dòng sữa có khả năng tăng cường hệ miễn dịch, tăng cường sức đề kháng và tiêu hóa tốt nhờ chứa các chất dinh dưỡng cần thiết, chất xơ Prebiotic và những vi chất quan trọng. Ngoài ra với hàm lượng Canxi, Vitamin D, Photpho và Magie, góp phần cung cấp cho trẻ đầy đủ năng lượng, Vitamin và khoáng chất cần thiết cho sự phát triển toàn diện. Sữa Enfagrow A+ 4 360 Brain Plus 900g có giá khoảng 450.000 VNĐ.

Sữa Enfagrow A+4 360 Brain Plus (Nguồn: sendo.vn)

Sữa Abbott Grow có khả năng giúp hệ tiêu hóa của bé hoạt động tốt, hấp thu nhanh nhờ có hàm lượng chất xơ Prebiotic, Vitamin A và Kẽm cân đối. Ngoài ra, hàm lượng DHA và AA có trong sữa còn giúp bé phát triển trí não, mắt sáng, dáng cao. Giá thành của một lon sữa Abbott Grow cho trẻ từ 1-2 tuổi 900g có giá khoảng 272.000 đồng.

Bổ sung thêm nguồn dưỡng chất cần thiết bằng sữa ngoài (Nguồn: loveofmom.vn)

Sữa Dutch Lady: Đây là loại sữa dành riêng cho trẻ biếng ăn trên 12 tháng tuổi, với 29 dưỡng chất cần thiết dành cho trẻ biếng ăn, còi cọc; chất xơ tự nhiên Inulin và axit béo giúp nâng cao khả năng hấp thụ chất và giúp bé tiêu hóa tốt. Không những giàu năng lượng, sữa chứa hàm lượng DHA, Omega 3, Omega 6 giúp trẻ phát triển trí não. Giá một lon sữa Dutch Lady 900g có giá khoảng 230.000 VNĐ.

Sữa NAN Kid số 4: NAN Kid số 4 với công thức đặc biệt, không chỉ cung cấp các dưỡng chất cần thiết cho cơ thể trẻ mà còn góp phần thúc đẩy quá trình trao đổi chất, tăng cường khả năng hấp thụ. Hàm lượng Probiotics Bifidus BL có trong sữa là yếu tố chính giúp bé tiêu hóa tốt các loại thực phẩm, ăn ngon miệng và cải thiện cân nặng tốt. NAN Kid số 4 thật sự là loại sữa cho bé kém hấp thụ tuyệt vời mà các mẹ nên sử dụng cho bé. Giá của một hộp sữa NAN Kid số 4 900g có giá khoảng 370.000 VNĐ.

Sữa Nuvita Grow: Nuvita Grow một sản phẩm đến từ thương hiệu NutiFood nổi tiếng. Hàm lượng các loại vitamin, chất đạm, khoáng chất cùng FOS/Inulin và Nucleotides có trong sữa là yếu tố chính giúp tăng cường hệ miễn dịch, giảm nguy cơ nhiễm trùng đường ruột, chống táo bón, giúp trẻ tiêu hóa tốt, hấp thụ nhanh, tăng cân ổn định. Sữa Nuvita Grow 900g có giá khoảng 180.000 VNĐ.

Sữa Optimum Gold số 4: Optimum Gold số 4 là sản phẩm sữa hỗ trợ phát triển triển thể chất cho bé từ 2 đến 6 tuổi, được đánh giá có khả năng hỗ trợ hệ tiêu hóa của bé hoạt động tốt nhờ chứa lợi khuẩn Probiotic, nguồn đạm Whey giúp bé tiêu hóa khỏe, hấp thu tốt các chất dinh dưỡng. Ngoài ra, hàm lượng các vitamin, khoáng chất thiết yếu và hỗn hợp Nucleotide có trong sữa cũng là một trong những yếu tố giúp nâng cao sức đề kháng, tăng cường miễn dịch, giúp bé khỏe mạnh.

Lựa chọn sữa Optimum Gold 4 cho trẻ bổ sung dưỡng chất (Nguồn: saigon-gpdaily.com.vn)

Với những chia sẻ trên chắc hẳn các mẹ đã nắm được tầm quan trọng của việc sử dụng sữa cho bé kém hấp thụ trong việc bổ sung chất dinh dưỡng, kích thích tiêu hóa, giúp bé cải thiện thể trạng và phát triển toàn diện. Hy vọng với những chia sẻ trên các mẹ sẽ lựa chọn được loại sữa phù hợp cho bé nhà mình.