20 loại sữa cho trẻ suy dinh dưỡng tăng cân phù hợp cơ địa các độ tuổi

Sữa mẹ là nguồn dinh dưỡng hoàn thiện nhất cho trẻ nhỏ chứa hàng triệu tế bào sống gồm bạch cầu, tế bào biểu mô, vi khuẩn có đặc tính sinh học, tế bào gốc. Trong quá trình phát triển, trẻ cũng cần ăn thêm các thực phẩm bổ sung như sữa bột, bánh ăn dặm, kẹo vitamin… để đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng của cơ thể. Cùng tìm hiểu bài viết dưới đây về những loại sữa bổ sung cho trẻ suy dinh dưỡng nhé.

1. Chế độ dinh dưỡng cho trẻ suy dinh dưỡng từ 6 – 36 tháng

1.1 Nguyên tắc trong khẩu phần ăn cho trẻ suy dinh dưỡng

Khi trẻ em từ 6 – 36 tháng tuổi bị suy dinh dưỡng, các bà mẹ nên chú ý cải thiện khẩu phần ăn cho con sao cho đầy đủ dưỡng chất nhất theo nguyên tắc:

Tăng cường các chất bổ dưỡng giúp trẻ tăng cân như: chất đạm, tinh bột, chất béo, chất xơ, vitamin, khoáng chất.

Bổ sung dầu ăn vitamin vào bữa ăn cho bé , bởi chất béo có tác dụng giúp bé hấp thu các chất dinh dưỡng tốt hơn.

Đồ ăn của bé nấu đặc vừa phải để bé dễ tiêu hóa

Cho bé ăn thêm nhiều bữa phụ.

Không ép trẻ ăn quá nhiều làm áp lực lên dạ dày non nớt của bé. Đồng thời, ép bé ăn có thể làm bé nôn.

Đa dạng thực phẩm từ tự nhiên cho bé (Nguồn: wp.com)

1.2 Vai trò của 4 nhóm dinh dưỡng cho sự phát triển thể chất của bé

Tinh bột là nguồn cung cấp năng lượng cho bé hoạt động và phát triển hệ thần kinh. Ngoài ra, tinh bột còn giúp hệ tiêu hóa của bé hoạt động tốt hơn.

Chất xơ có nhiều trong các loại rau xanh, hoa quả. Chất xơ giúp nhuận tràng, hỗ trợ hệ tiêu hóa khỏe mạnh, ngăn ngừa táo bón ở trẻ em.

Chất béo giúp bé có thêm năng lượng để vận động nhanh nhẹn. Chất béo hòa tan các vitamin A, D, E giúp bé hấp thu vitamin tốt hơn. Ngoài ra, chất béo còn cấu thành nên các mô não và võng mạc của trẻ.

Chất đạm. Đây là thành phần không thể thiếu trong khẩu phần ăn của bé cũng như trong các loại sữa đặc trị cho trẻ suy dinh dưỡng. Chất đạm (protein) giúp sản sinh ra các nhóm cơ, chất kháng thể và các dịch bài tiết. Ngoài ra, protein còn giúp cho việc chuyển hóa các chất trong cơ thể, tiêu hóa tốt và giúp bé ăn ngon hơn.

1.3 Thực đơn cho trẻ suy dinh dưỡng 6 tháng tuổi trở lên

Nước cháo xay trộn sữa. Các mẹ lấy 70g gạo tẻ, 70g thịt nạc và rau củ nấu thành 600ml cháo nhuyễn và chia thành bốn bữa cho bé ăn. Mỗi bữa cho thêm từ 3-5 thìa sữa bột.

Sữa cao năng lượng. Các mẹ cho con uống sữa theo hướng dẫn trên bao bì, pha với nước sôi để ấm và mỗi ngày cho bé uống khoảng 500ml.

Bột hoặc cháo xay. Mẹ dùng nước giá đậu xanh làm lỏng thức ăn, sau đó xay ra cho bé ăn từ 3-4 bữa.

1.4 Thực đơn cho trẻ suy dinh dưỡng từ 13 đến 24 tháng tuổi

Sữa cao năng lượng Mẹ cho bé uống từ 150-200ml sữa cao năng lượng vào buổi sáng khoảng 6h. Nên chọn sữa mát vì bé suy dinh dưỡng thường cơ địa rất nóng.

Sữa công thức Vào khoảng 12h trưa, mẹ có thể cho bé uống thêm 200ml sữa cho trẻ suy dinh dưỡng.

Các món cháo có rau. Mẹ nấu khoảng 30g gạo tẻ, 50g thịt, cá, một quả trứng gà, 10ml dầu ăn, 20g rau xanh. Sau đó xay nhuyễn cháo và cho bé ăn khoảng 200ml mỗi bữa.

1.5 Thực đơn cho trẻ suy dinh dưỡng từ 25 đến 36 tháng tuổi

Sữa cao năng lượng Vào 7h sáng, mẹ cho bé uống khoảng 200ml sữa cao năng lượng.

Cơm nát Vào 11 giờ trưa, mẹ cho bé ăn cơm nát được nấu từ 70g gạo, 50g thịt hoặc cá, tôm, trứng, 100g rau xanh, 5g dầu mỡ cho trẻ em.

Các món cháo Mẹ cho bé ăn thêm các món cháo giàu dưỡng chất như: cháo tim lợn, cháo cóc, cháo ếch, cháo lòng đỏ trứng gà, cháo tôm, cháo chim cút, cháo cá, cháo gà…

Cho bé ăn cháo xay để tăng thêm nguồn dưỡng chất (Nguồn: googleusercontent.com)

2. Sữa non cho trẻ suy dinh dưỡng có tốt không?

2.1 Sữa non dành cho trẻ suy dinh dưỡng là gì?

Sữa non là những giọt sữa mẹ đầu tiên được tiết ra sau khi mẹ sinh bé. Sữa non chỉ có trong vài ngày sau khi bé ra đời. Theo nhiều nghiên cứu, sữa non có nhiều kháng thể và dưỡng chất hơn so với sữa trưởng thành. Với trẻ sơ sinh và trẻ suy dinh dưỡng thì sữa non là dòng sữa quý giá nhất.

Hiện nay có nhiều loại sữa công thức được chế biến các thành phần giống như sữa non của mẹ. Và các mẹ có thể cho bé suy dinh dưỡng uống loại sữa này để bổ sung thêm các dưỡng chất IgG, IgA, IgM giúp bé nhanh lớn và tăng cường sức đề kháng.

2.2 Đánh giá 5 loại sữa non cho trẻ suy dinh dưỡng tốt nhất

Sữa non Goodhealth

Sữa được làm từ 100% bột sữa non của bò rất giàu dinh dưỡng, Vitamin, Protein và khoáng chất. Sữa non Goodhealth bổ sung kháng thể, tăng cường hệ miễn dịch và sức đề kháng cho cơ thể. Giá tham khảo: 615.000 VNĐ/Hộp 100g.

Sữa non Goodhealth giúp bé tăng cân, khỏe mạnh (Nguồn: youtube.com)

Sữa non Ildong 2

Sữa được làm từ sữa bò non cao cấp giàu IgG, IGF, DHA giúp bé hấp thu tốt các chất dinh dưỡng. Ngoài ra, canxi, magie, phốt pho có trong sữa giúp bé phát triển chiều cao. Ngoài ra, probiotics có trong sữa non Ildong 2 giúp cân bằng hệ vi sinh đường ruột giúp khắc phục tình trạng biếng ăn, bảo vệ hệ tiêu hóa của trẻ. Giá tham khảo: 455.000 VNĐ/lon 100g.

Sữa non Ildong 2 (Nguồn: slatic.net)

Sữa non Smart

Sữa non Smart là một trong những loại sữa cho trẻ suy dinh dưỡng bổ sung các kháng thể từ sữa non giúp bé nhanh lớn, tăng cường hệ miễn dịch. DHA có trong sữa giúp bé phát triển não bộ vượt trội. Giá tham khảo: 167.000 VNĐ/Hộp 20 gói.

3. Có nên cho trẻ uống sữa cao năng lượng?

3.1 Sữa cao năng lượng là gì?

Sữa cao năng lượng là loại sữa có năng lượng nhiều hơn so với các loại sữa bình thường. Theo tiêu chuẩn CODEX của châu Âu thì sữa cao năng lượng khi được pha theo công thức chuẩn trên bao bì của nhà sản xuất thì trong 1000ml sẽ cho khoảng 800 – 1.000 Kcal. Trong khi đó ở các loại sữa thường chỉ có khoảng 680 Kcal/1000ml sữa mà thôi.

Sở dĩ sữa cao năng lượng có hàm lượng Calo nhiều hơn là vì trong sữa có bổ sung các chất protein, chất bột đường, chất béo. Tất cả tạo nên công thức dinh dưỡng đầy đủ và giàu năng lượng. Sữa cao năng lượng có thể dùng cho trẻ từ 1-10 tuổi.

3.2 Top 5 loại sữa cao năng lượng cho bé suy dinh dưỡng

Sữa bột Diamond Nutrient Kid 2

Thành phần của sữa chứa đầy đủ các chất cho bé phát triển cân nặng và chiều cao như chất đạm, đường bột, chất béo, vitamin D3, canxi, phốt pho. Ngoài ra, trong sữa còn có sữa non và các vitamin giúp bé tăng cường hệ miễn dịch. Giá tham khảo: 315.000 VNĐ/Hộp 700g.

Sữa bột Diamond Nutrient Kid (Nguồn: shopee.vn)

Sữa bột Nutifood Grow Plus

Đây là sữa bột nguyên kem Nutifood Grow Plus giàu dinh dưỡng, vitamin A, E, C, chất đạm, chất béo… giúp bé tăng cân tốt. Chất xơ hòa tan có trong sữa giúp chống béo phì, ngăn táo bón. Ngoài ra, sữa Nutifood Grow Plus còn bổ sung thêm các vitamin B, kẽm, lysine kích thích bé mau đói và ăn ngon hơn. Giá tham khảo: 275.000 VNĐ/Hộp 900g.

Sữa bột Nutifood Grow Plus (Nguồn: khoedepvn.net)

Sữa dê Goatamil BA

Đây là loại sữa cho trẻ suy dinh dưỡng, biếng ăn, thấp còi. Sữa Goatamil BA có năng lượng cao, tăng cường protein và chất béo, vitamin giúp cải thiện cân nặng cho trẻ hiệu quả. Nguyên liệu làm sữa được nhập khẩu trực tiếp từ Hà Lan, đảm bảo độ dinh dưỡng và an toàn cho bé yêu. Giá tham khảo: 540.000 VNĐ/Hộp 800g.

Sữa dê Goatamil BA có hàm lượng dinh dưỡng cao (Nguồn: muachung.com)

Sữa bột Dutch Lady Complete

Sữa Dutch Lady Complete với hàm lượng dinh dưỡng quan trọng có trong thịt, cá, trứng, tôm… giúp trẻ hấp thu tốt, tăng cân. Ngoài ra, trong sữa còn giàu DHA, Omega 3, Omega 6 giúp bé phát triển não bộ. Giá tham khảo: 245.000 VNĐ/Hộp 900g.

Sữa bột Dutch Lady Complete (Nguồn: shoptretho.com.vn)

4. Sữa đặc trị cho trẻ suy dinh dưỡng là gì?

4.1 Thành phần của sữa đặc trị cho bé suy dinh dưỡng là gì?

Trong sữa đặc trị trẻ bị suy dinh dưỡng chứa đầy đủ dưỡng chất cần thiết để bé cải thiện cân nặng và chiều cao:

Chất đạm, đặc biệt là đạm whey giàu alpha-lactalbumin

Chất béo hòa tan giúp bé hấp thu các chất dinh dưỡng, vitamin tốt hơn

Chất xơ hoà tan inulin & FOS cùng các chủng lợi khuẩn BB12, Bifidobacterium giúp bé tiêu hóa tốt, chống béo phì và ngăn táo bón.

Canxi, phốt pho, magie, vitamin D3 giúp bé phát triển chiều cao

DHA, Taurin, Cholin, axit linoleic, axit alpha-linolenic giúp bé phát triển não bộ.

4.2 Top 10 loại sữa đặc trị cho bé suy dinh dưỡng

Sữa S26 và Sữa S26 Gold 3 (Úc)

Trong sữa bột S26 có chứa các khoáng chất thiết yếu, vitamin nhóm A, B, D, E, Acid Folic, Beta-carotene và DHA. Tất cả tạo nên hệ dưỡng chất đầy đủ cho bé phát triển toàn diện. Giá tham khảo: 425.000 VNĐ/Hộp 900g.

Sữa S26 Gold 3 (Nguồn: suadiamondnutrientkid.com)

Sữa Glico của Nhật

Đây là sữa Glico sản xuất dựa theo công thức đầu tiên của Nhật có chứa năm loại nucleotide giúp tăng trưởng tế bào trong cơ thể của bé. Sữa đã loại bỏ các chất béo khó tiêu và bổ sung thêm các men tiêu hóa cho bé hấp thu chất dinh dưỡng tốt hơn. Sữa Glico còn giàu sắt, vitamin D, canxi và DHA. Ngoài ra, sữa Glico còn được đánh giá là sữa mát, giúp bé tăng cân mà không lo táo bón. Giá tham khảo: 475.000 VNĐ/Hộp 820g.

Sữa Glico của Nhật (Nguồn: bibomart.com.vn)

Sữa Nutrient Kid

Đây là sản phẩm sữa cho trẻ suy dinh dưỡng nổi tiếng của thương hiệu sữa Eneright đạt tiêu chuẩn New Zealand. Trong sữa có chứa hàm lượng đạm có giá trị sinh học cao, đồng thời có bổ sung thêm chất béo, chất đường bột và chất xơ giúp bé tăng cân nhanh mà không lo béo phì, táo bón. Giá tham khảo: 390.000 VNĐ/Hộp 700g.

Sữa KidTalent

Đây là dòng sữa cao năng lượng được khuyên dùng cho trẻ biếng ăn, nhẹ cân, thấp còi. Trong sữa chứa Whey Protein Concentrate, Whey Protein Hydrolysate, sữa non giúp bé tăng cân. Lysine, Canxi có trong sữa giúp bé phát triển tầm vóc. Giá tham khảo: 450.000 VNĐ/Hộp 900g.

Sữa KidTalent (Nguồn: shopee.vn)

Sữa Pediacare Gold

Sữa Pediacare Gold có hàm lượng năng lượng cao được cấu thành từ các chất đạm, đường bột, chất béo, chất xơ hòa tan. Ngoài ra, Taurine, choline và các vitamin, khoáng chất giúp bé phát triển về trí não. Giá tham khảo: 445.000 VNĐ/Hộp 900g.

Sữa Pediacare Gold (Nguồn: suadiamondnutrientkid.com)

Sữa P100

Đây là sản phẩm sữa cao năng lượng với Protein, Fat, carbohydrate cao hơn các sản phẩm thông thường. Trong sữa có thêm vitamin nhóm B kích thích trẻ mau đói và ăn ngon hơn. Giá tham khảo: 215.000 VNĐ/Hộp 400g.

Sữa P100 (Nguồn: ytimg.com)

Sữa Care 100 Plus

Trong sữa care 100 Plus có chứa Protein đậu nành tinh chế, đường, chất béo thực vật, sữa bột giúp bé tăng cân tốt. Ngoài ra, vitamin A, D, E, kẽm, selen giúp bé tăng cường hệ miễn dịch. Giá tham khảo: 340.000 VNĐ/Hộp 900g.

Care 100 Plus (Nguồn: megaads.vn)

Sữa Honilac

Thành phần của sữa có chứa sữa non, Beta-glucan, năm loại Enzym tiêu hóa giúp bé ăn ngon, tiêu hóa tốt. DHA, Taurine, EPA giúp bé phát triển não bộ. Ngoài ra, canxi và vitamin D3 giúp bé phát triển tầm vóc vượt trội. Giá tham khảo: 460.000 VNĐ/Hộp 900g.

Sữa Honilac (Nguồn:truonganjsc.com.vn)

Sữa Nido Mỹ

Đây là sản phẩm sữa tươi dạng bột nguyên kem nên giàu dưỡng chất, canxi, sắt giúp bé phát triển toàn diện. Các vitamin A, D, giúp bé phát triển hệ xương thị giác.

Giá tham khảo: 650.000 VNĐ/Hộp 1.6kg.

Sữa Nido Mỹ (Nguồn: hstatic.net)

