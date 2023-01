Để chúc mừng ngày 20/11 sắp tới, sau đây là gợi ý của Blog Adayroi về 20 lời chúc mừng ngày nhà giáo Việt Nam bằng tiếng Anh và 10 bài hát hay tặng thầy cô. Cùng tham khảo ngay.



1. 20 lời chúc mừng ngày nhà giáo Việt Nam bằng tiếng Anh ý nghĩa nhất

Ngày 20/11 sắp tới, bạn không phải chỉ chuẩn bị món quà ý nghĩa dành tặng thầy cô 20/11 mà còn phải tìm hiểu, tham khảo các lời chúc mừng ngày nhà giáo Việt Nam bằng tiếng Anh ý nghĩa và phù hợp. Hy vọng rằng lời chúc ngày 20 tháng 11 bằng tiếng Anh trong bài viết này sẽ giúp ích cho bạn. Cụ thể:

1.1. Having a teacher like you is a blessing from above. Thank you for changing my world.

Tạm dịch: Có một giáo viên như thầy cô là một phước lành từ trên cao. Cảm ơn thầy cô đã thay đổi thế giới của em.

1.2. Thank you for being my second parent and a fantastic mentor. Happy Teachers Day!

Tạm dịch: Cảm ơn thầy cô đã là cha mẹ thứ hai và một người cố vấn tuyệt vời của em. Chúc mừng ngày Nhà giáo!

Gợi ý lời chúc mừng ngày nhà giáo Việt Nam bằng tiếng Anh ý nghĩa (Nguồn: congdonggamer.com)

1.3. Wishing you joy and happiness, you are an amazing teacher, and you only deserve the best.

Tạm dịch: Chúc thầy cô vui vẻ và hạnh phúc, thầy cô là một giáo viên tuyệt vời, và thầy cô xứng đáng với những điều tốt nhất.

1.4. You are the spark, the inspiration, the guide, the candle to my life. I am deeply thankful that you are my teacher.

Tạm dịch: Thầy cô là tia lửa, nguồn cảm hứng, kim chỉ nam, ngọn nến cho cuộc đời em. Em vô cùng biết ơn thầy cô đã là giáo viên của em.

1.5. Even though my grades may not always be the best, I assure you that having you as my teacher makes me truly blessed. For now I know that you’ll never give up on me, Thank you for helping me be all I can be. Because of you I can see that my future is bright, Above all you taught me to shine forth my light. Happy Teachers Day my teacher!

Tạm dịch: Mặc dù điểm số của em có thể không phải lúc nào cũng tốt nhất, em đảm bảo với thầy cô rằng có thầy cô là giáo viên của em là điều thực sự may mắn. Bây giờ em biết rằng thầy cô sẽ không bao giờ từ bỏ em, cảm ơn thầy cô đã giúp em trở thành tất cả những gì em có thể. Vì thầy cô mà em có thể thấy rằng tương lai của em rất tươi sáng, Trên tất cả thầy cô đã dạy em tỏa sáng. Chúc mừng ngày nhà giáo.

1.6. On this day we honor teachers like you, Who give of themselves in all that they do. So thank you my teacher for all that you gave, And I promise to try my best to behave!

Tạm dịch: Vào ngày này, chúng em tôn vinh những giáo viên như thầy cô, người cho đi tất cả những gì mình có. Vì vậy, cảm ơn giáo viên của em cho tất cả những gì thầy cô đã cho chúng em, và em hứa sẽ cố gắng hết sức để cư xử thật tốt!

1.7. From ABC’s to red, white and blue, from history and mathematics too, all I want to say is a big THANK you!

Tạm dịch: Từ ABC đến đỏ, trắng và xanh, từ lịch sử và toán học cũng vậy, tất cả những gì em muốn nói là CẢM ƠN thầy cô!

1.8. Thank you for all your help. No one else can teach this subject as well as you do. You’re the best teacher. Happy Teacher’s Day.

Tạm dịch: Cảm ơn tất cả sự hỗ trợ của thầy cô với chúng em. Không ai có thể dạy môn học này tuyệt vời như thầy cô. Thầy cô chính là người thầy tốt nhất của chúng em. Chúc mừng ngày nhà giáo.

1.9. Though you wrote in black and white, you bought colour in my life. Happy Teacher’s Day.

Tạm dịch: Mặc dù thầy cô viết bằng phấn trắng và bảng đen nhưng thầy cô đã mang đến màu sắc cho cuộc đời chúng em. Chúc mừng ngày nhà giáo.

1.10. You have always been an excellent educator who knew exactly how to illuminate a soul with its own light. Happy teachers’ day to my favorite teacher!

Tạm dịch: Thầy cô luôn là một nhà giáo dục xuất sắc, người biết chính xác làm thế nào để chiếu sáng một linh hồn bằng ánh sáng của chính nó. Chúc mừng ngày nhà giáo đến với giáo viên yêu thích của em!

Tham khảo lời chúc mừng ngày nhà giáo Việt Nam bằng tiếng Anh (Nguồn: zicxa.com)

1.11. All the efforts and hard works your invested to bring out the best in us can never be repaid in mere words. We can only feel grateful for having a teacher like you!

Tạm dịch: Tất cả những nỗ lực và công việc khó khăn mà thầy cô đã đầu tư để chúng em phát huy tốt nhất sẽ không bao giờ có thể được hoàn trả bằng những từ ngữ đơn thuần. Chúng em vô cùng biết ơn vì có một giáo viên tuyệt vời như thầy cô.

1.12. Our parents gave us life and it was you who taught us how to live it. You introduced honesty, integrity, and passion to our character. Happy teacher’s day 2019!

Tạm dịch: Cha mẹ của chúng em đã cho chúng em cuộc sống và chính thầy cô là người đã dạy chúng em cách sống nó. Thầy cô đã dạy chúng em sự trung thực, liêm chính và niềm đam mê. Chúc mừng ngày nhà giáo 2019!

1.13. You gave us all the reasons to dream big and all the resources to achieve it. You are a blessing in our life. Happy teachers day!

Tạm dịch: Thầy cô đã cho chúng em tất cả các lý do để mơ ước lớn và tất cả các nguồn lực để đạt được nó. Thầy cô là một phước lành trong cuộc sống của chúng em. Chúc mừng ngày Nhà giáo!

1.14. Dear teacher, you have been a great mentor and guide and have shaped my career well. I thank you for your effort and hope you remain a superb mentor for others also. Happy Teachers Day…

Tạm dịch: Thưa thầy/cô, thầy/cô đã là một người cố vấn và hướng dẫn tuyệt vời và đã định hình tốt sự nghiệp của em. Em cảm ơn thầy/cô vì nỗ lực của thầy/cô và hy vọng thầy/cô vẫn là một người cố vấn tuyệt vời cho những người khác. Chúc mừng ngày nhà giáo…

1.15. Teacher, you have shaped me to become the person I am today. I am forever grateful to everything you have for me! Happy teachers day!

Tạm dịch: Thầy/cô là người đã định hình em trở thành con người của em ngày hôm nay. Em mãi mãi biết ơn tất cả những gì thầy/cô dành cho em! Chúc mừng ngày nhà giáo!

1.16. Thank you for teaching me a subject I thought I could never understand or be interested in. Thank you for making learning fun. Happy Teacher’s Day!

Tạm dịch: Cảm ơn thầy cô đã dạy em một môn học mà em nghĩ rằng em không bao giờ có thể hiểu hoặc quan tâm. Cảm ơn thầy/cô đã làm cho việc học trở nên thú vị như thế. Chúc mừng ngày nhà giáo!

1.17. Thanks for being our safe zone, someone who tried to be our friend first and a teacher later! We all owe you so much! Happy teachers day!

Tạm dịch: Cảm ơn vì đã là vùng an toàn của chúng em, một người đã cố gắng trở thành bạn của chúng em trước và là giáo viên sau! Chúng em đều nợ thầy cô rất nhiều! Chúc mừng ngày nhà giáo!

1.18. Being a teacher isn’t like a 9 to 5 job, thanks for being available whenever we had a problem. Thanks for always making us feel that way! Happy teacher’s day!

Tạm dịch: Trở thành một giáo viên không giống như một công việc 9 đến 5, cảm ơn vì đã có mặt bất cứ khi nào chúng em gặp vấn đề. Cảm ơn vì luôn khiến chúng em cảm thấy như vậy! Chúc mừng ngày nhà giáo!

1.19. It’s been an utmost honor to be able to attend your classes; you taught us in the most possible friendly way! Thank you for being kind to us!

Tạm dịch: Đó là một vinh dự tối đa để có thể tham dự các lớp học của thầy cô; thầy cô đã dạy chúng em theo cách thân thiện nhất có thể! Cảm ơn thầy cô đã tử tế với chúng em!

1.20. Thanks for being an excellent teacher who sacrificed who knows how many sleep at night! We are indebted to have a guide like you in our life!

Tạm dịch: Cảm ơn vì đã trở thành một giáo viên xuất sắc, người đã hy sinh biết bao nhiêu giấc ngủ! Chúng em mắc nợ để có một người hướng dẫn như thầy cô trong cuộc sống của chúng em!

Một số lời chúc mừng ngày nhà giáo Việt Nam bằng tiếng Anh hay và ý nghĩa cho bạn (Nguồn: wp.com)

2. Học thuộc 10 bài hát chúc mừng ngày nhà giáo bằng tiếng Anh để dành tặng thầy cô

Ngoài những lời chúc, bạn có thể gửi đến thầy cô những bài hát chúc mừng hay và ý nghĩa bằng tiếng Anh. Chúng sẽ thay bạn thể hiện sự biết ơn và tình cảm nồng nhiệt đối với thầy cô của mình. Dưới đây là một số bài hát dùng để chúc mừng ngày nhà giáo bằng tiếng Anh.

Bụi phấn (tiếng Anh)

I love the way you changed my life

You opened up my heart and mind

You encouraged me to follow my dream

I loved all those days

When you showed me the way

To trust in myself

And learn well each day

How could I forget?

The time that we shared

Bên cạnh những lời chúc và bài hát ý nghĩa để chúc mừng ngày nhà giáo việt nam bằng tiếng Anh, bạn đừng quên lựa chọn cho mình một tấm thiệp đẹp và ý nghĩa. Bạn có thể mua hoặc tự tay làm tấm thiệp chúc mừng 20/11 tặng thầy cô. Thêm nữa, bạn có thể mua quà tặng cho thầy cô của mình tại Adayroi với nhiều món quà đa dạng, chính hãng, chất lượng tại mức giá hợp lý. Có thể kể đến như các sản phẩm thời trang cao cấp, các bộ mỹ phẩm chính hãng tốt, bộ ấm trà Nhật Bản tinh tế đẹp mắt, … Bất kỳ món quà nào bạn muốn mua đều có tại đây.

Tóm lại, trên đây là những bật mí hay ho của Adayroi về lời chúc và các bài hát chúc mừng ngày nhà giáo bằng tiếng Anh. Hy vọng rằng quý bạn đọc đã có giải đáp tốt nhất cho mình. Đặt mua online bộ quà tặng ý nghĩa tại Adayroi, giao nhanh chóng với giá ưu đãi lớn bạn nhé.