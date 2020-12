20 lợi ích bảo hiểm du lịch quốc tế đảm bảo an toàn hạn chế rủi ro

Du lịch nước ngoài là một trong những món đầu tư để cuộc sống thêm phong phú nhưng nếu không trang bị sẵn bảo hiểm du lịch thì những rủi ro xảy ra cũng mang đến nhiều tổn thất. Cùng Blog Saigon-Gpdaily điểm danh 20 lợi ích bảo hiểm du lịch quốc tế mang lại giúp đảm bảo an toàn hơn ngay sau đây nhé!



1. Vì sao bảo hiểm du lịch cực kỳ quan trọng khi xuất ngoại

1.1. Những rủi ro không lường trước ở một đất nước xa lạ

Khi đi du lịch nước ngoài, đặc biệt khi đi tự túc bạn sẽ chắc chắn gặp phải một số các sự cố rắc rối, đó có thể là bị mất cắp, bị giật túi, mất các giấy tờ – chứng từ cá nhân, tai nạn khi sang đường,.. và hàng chục các sự cố không tên khác mà bạn có thể gặp bất cứ khi nào. Những lúc như vậy bạn sẽ thực sự hiểu lợi ích bảo hiểm du lịch quốc tế mang đến cho mình là như thế nào.

1.2. Khác biệt về văn hóa, chủng tộc, ngôn ngữ

Khi đi du lịch thông thường tiếng anh là ngôn ngữ giao tiếp chính, số lượng người biết và am hiểu tiếng địa phương rất ít. Lúc này nếu bạn gặp rắc rối, sự cố bất ngờ sẽ rất khó để giải quyết nhanh chóng, chưa kể đến trường hợp gặp nguy hiểm nữa.

Bảo hiểm du lịch nước ngoài hữu ích trong việc giảm bớt nỗi lo tài chính khi gặp rắc rối, sự cố không may ở nơi xa lạ (Nguồn: pjico.com.vn)

1.3. Đừng biến chuyến đi chơi thành món nợ khổng lồ

Trong trường hợp nếu bạn đi nước ngoài và có thuê xe ô tô, các phương tiện di chuyển của người địa phương để tiện di chuyển và bất ngờ gây tai nạn thì lúc này sẽ phải đền bù rất nhiều tiền. Thậm chí số tiền bỏ ra có thể vượt rất nhiều so với tiền cho chuyến đi du lịch của bạn. Nếu lúc này bạn đã đăng ký bảo hiểm du lịch chất lượng sẽ hỗ trợ bạn giải quyết các vấn đề phát sinh một cách nhanh chóng và đỡ tốn kém hơn. Nhân viên công ty bảo hiểm lúc này sẽ tham gia vào hỗ trợ bạn tối đa để kết thúc nhanh chóng các vấn đề theo giá trị gói bảo hiểm mà bạn đã mua. Chắc chắn lúc này bạn sẽ không cảm thấy cô đơn, lạc lõng hay khó xử, đặc biệt là hạn chế nhất có thể khả năng dính đến pháp luật nước bạn.

1.4. Rắc rối ảnh hưởng đến trải nghiệm du lịch

Mục đích của các chuyến đi hầu hết là để trải nghiệm cuộc sống, khí hậu và tận hưởng những giờ phút vui vẻ. Thế nhưng nếu bạn liên tục dành thời gian để giải quyết các rắc rối phát sinh thì chuyến đi sẽ chẳng còn vui vẻ và thú vị nữa. Tất cả những gì còn ám ảnh bạn sẽ chỉ là các rắc rối, chuyện xui rủi, xúi quẩy mà thôi.

1.5. Mua bảo hiểm du lịch xin visa dễ dàng hơn

Chưa dừng lại ở những hỗ trợ trên, lợi ích bảo hiểm du lịch quốc tế sẽ còn giúp bạn tăng tỉ lệ đậu visa hơn bình thường.

2. Quyền lợi bảo hiểm du lịch quốc tế

Cũng giống như bảo hiểm trễ chuyến bay không còn lo lắng bị huỷ bay, tham gia bảo hiểm du lịch bạn sẽ được bồi thường khi có:

2.1. Tai nạn cá nhân

Tử vong

Các tai nạn xảy đến ngoài tầm kiểm soát và dẫn đến tử vong bất ngờ cho người được bảo hiểm khi đang đi du lịch sẽ được giải quyết nhờ bảo hiểm du lịch. Công ty bảo hiểm sẽ xác thực và bắt đầu các khoản tiền bồi thường cho người nhà của bạn theo như những quy định trên hợp đồng đã ký kết giữa hai bên.

Thương tật

Trong quá trình vui chơi, du lịch, tham quan người tham gia bảo hiểm vô tình gặp các tai nạn không may xảy đến sẽ được công ty bảo hiểm chi trả thích hợp dựa trên gói bảo hiểm mà người đăng ký đã chọn mua trước đó. Số tiền bồi thường cho tai nạn cá nhân dẫn đến tử vong hoặc thương tật nặng/vĩnh viễn từ 200 triệu – 5 tỷ đồng.

2.2. Chi phí y tế

Chi phí y tế tại nước ngoài

Trong các quyền lợi dành cho người đăng ký mua bảo hiểm du lịch, mức chi phí y tế tại nước ngoài cũng đã được bao gồm khi gặp thương tích, bệnh tật trong thời gian bạn đang thực hiện chuyến du lịch của mình. Tuy nhiên, chi phí y tế sẽ được loại trừ khi ở trong các trường hợp sau đây: chi phí y tế yêu cầu dịch vụ chăm sóc riêng (chăm sóc đặc biệt); chi phí y tế cho việc phẫu thuật thẩm mỹ, các loại dụng cụ trợ thính – thị lực, các loại đơn thuốc cho những ca này; chi phí y tế cho việc điều trị nha khoa không do tai nạn gây nên; các chương trình nắn xương hay châm cứu; cấy ghép nội tạng. Tóm lại, các dịch vụ y tế ở nước ngoài thường sẽ ngốn tiền rất nhiều nhưng mức phí bảo hiểm du lịch được tính theo ngày và thấp hơn so với tổng chuyến đi.

Chi phí thăm bệnh

Chi phí này được tính là phí đi lại và ăn ở thăm nom của người thân đến chăm sóc cho người đăng ký bảo hiểm khi người đó bị nạn bất ngờ và không có khả năng tự chăm sóc mình lúc nằm viện. Có một số công ty bảo hiểm sẽ quy định chi trả chi phí này chỉ trong trường hợp người đăng ký bảo hiểm đó không có người thân hoặc bạn bè của mình đi cùng trong chuyến. Mức đền bù, chi trả này sẽ phụ thuộc vào gói bảo hiểm mà bạn đăng ký với công ty trước đó.

Trợ cấp nằm viện

Các công ty bảo hiểm sẽ chi trả trợ cấp nằm viện cho người đăng ký bảo hiểm gặp thương tật hoặc tai nạn bất ngờ trong quá trình du lịch. Trợ cấp tối thiểu hiện tại cho một ngày nằm viện khoảng 600,000 vnđ/người tối đa 1.050.000 vnđ/người. Thế nhưng trợ cấp này sẽ không được chi ra nếu người đăng ký bảo hiểm nhập viện do bệnh có sẵn tái phát.

Có bảo hiểm du lịch bạn sẽ được bảo đảm an toàn và an tâm về nhiều mặt, kể cả chi phí nằm viện, cấp cứu khẩn cấp hay tử vong (Nguồn: genvita.vn)

2.3. Sự cố đi lại, hỗ trợ du lịch

Mất giấy tờ thông hành

Khi bạn bị mất giấy thông hành hoặc giấy tờ như visa, hộ chiếu cá nhân khi đang đi du lịch thì phía công ty bảo hiểm sẽ chi trả giúp bạn chi phí để làm lại visa hoặc giấy thông hành mới. Đồng thời các chi phí đi lại, ăn ở khách sạn trong thời gian bạn đang xin cấp lại giấy tờ đã mất cũng được công ty bảo hiểm chi trả và mức thanh toán này tuỳ vào chương trình bảo hiểm bạn đã mua.

Nhận hành lý chậm

Trong trường hợp hành lý của bạn bị thất lạc hoặc chuyển đến chậm trong khoảng 6 – 12 tiếng kể từ khi đáp máy bay xuống nơi bạn đến và bạn cần phải mua đồ dùng cá nhân sử dụng gấp/ cần thiết để sử dụng thì công ty bảo hiểm sẽ giúp bạn chi trả các chi phí mua mới này. Tuỳ theo các quy tắc bảo hiểm du lịch quốc tế của từng công ty, bạn sẽ được chi trả với số tiền khác nhau, hiện tại thấp nhất là 1.000.000 vnđ và cao nhất là 18.240.000 vnđ. Hãy tham khảo thật kỹ để chọn lựa các gói và phía công ty bảo hiểm để được hưởng trọn vẹn quyền lợi.

Thiệt hại, mất hành lý và tư trang

KHông phải gói bảo hiểm nào cũng sẽ chịu trách nhiệm thanh toán chi phí về thiệt hại mất hành lý, hư hỏng hành lý hoặc tư trang khi đi du lịch cho bạn. Vì thế hãy lưu ý chọn lựa để được đền bù thỏa đáng khi bị thất lạc hành lý, mất mát do trộm cắp, hoặc hư hại trong quá trình vận chuyển đồ dùng của bạn.

Chuyến đi bị trì hoãn

Trong trường hợp chuyến bay của bạn bị trì hoãn suốt 6 giờ, 8 giờ, 12 giờ đồng hồ liên tiếp khiến bạn không thể đến nơi trong thời gian định sẵn do sự ảnh hưởng bởi thời tiết, kỹ thuật bay,… công ty bảo hiểm sẽ đền bù cho bạn các khoản tiền phù hợp, tương ứng với gói bảo hiểm mà bạn đã chi trả. Lúc này bạn không còn lo lắng đến các chi phí thu khách sạn hay ăn uống trong lúc chờ đến giờ bay.

Hủy chuyến đi

Nếu trước chuyến bay khởi hành mà người mua bảo hiểm du lịch tự huỷ chuyến thì các khoản tiền vé máy bay, phí thanh toán khách sạn trước đó sẽ không được trả lại thì công ty bảo hiểm sẽ hoàn lại giúp bạn. Tuy nhiên, công ty sẽ chỉ chi trả trong trường hợp người mua bảo hiểm gặp các vấn đề bất khả kháng như người thân gia đình, đối tác, bạn đồng hành bay bị tử vong/ốm đau nghiêm trọng hoặc bản thân người được bảo hiểm đó phải đi hầu tòa, bị cách ly để kiểm dịch,… Hạn mức bồi thường cho việc huỷ chuyến có thể từ 18,000,000 vnđ – 228,000,000 vnđ tuỳ vào gói bảo hiểm.

Rút ngắn chuyến đi

Trong trường hợp người đăng ký bảo hiểm du lịch chủ động rút ngắn chuyến du lịch do gặp phải những lý do bất khả kháng, không lường trước được sẽ được công ty bảo hiểm chi trả phí mà người được bảo hiểm đó không được các bên khác trả lại do rút chuyến đột ngột. Rút ngắn chuyến đi là việc người đi tự ý rút ngắn hoặc chấm dứt hành trình du lịch sau khi đã khởi hành bay để trở lại Việt Nam. Hoàn toàn khác với việc huỷ chuyến – trước khi khởi hành.

2.4. Hỗ trợ khẩn cấp

Vận chuyển y tế cấp cứu

Công ty bảo hiểm sẽ chi trả chi phí vận chuyển y tế cấp cứu cho người được bảo hiểm bị thương tật, tai nạn hay ốm đau bất ngờ trong chuyến đi dù cho là phương tiện xe cứu thương, máy bay, hay tàu hoả,…

Hồi hương thi hài về Việt Nam

Nếu người mua bảo hiểm bị tử vong do tai nạn bất ngờ khi đi du lịch, phía công ty bảo hiểm sẽ chịu chi phí trong việc hỏa táng, chôn cất tại nước ngoài hoặc phí hồi hương thi hài về Việt Nam.

Dịch vụ hỗ trợ khẩn cấp 24/7

Các công ty bảo hiểm luôn có các dịch vụ hỗ trợ 24/7 để nhằm hỗ trợ những người được bảo hiểm được giải đáp thắc mắc hoặc kịp thời hỗ trợ giải quyết các vấn đề phát sinh.

Thoải mái tận hưởng các chuyến đi cùng gia đình bạn bè khi đã đăng ký mua bảo hiểm du lịch (Nguồn: vietravel.net)

2.5. Các quyền lợi khác

Trách nhiệm dân sự và bồi thường

Công ty bảo hiểm có trách nhiệm bồi thường và hỗ trợ cho người được bảo hiểm đầy đủ các quyền lợi thích đáng khi gặp sự cố khi đang đi du lịch. Số tiền bồi thường sẽ tương ứng với các cam kết đã quy định trong hợp đồng thống nhất giữa hai bên.

Hư hỏng phương tiện

Trong trường hợp phương tiện bạn sử dụng ở nước ngoài trong chuyến du lịch bị hư hỏng do tác động ngoại cảnh thì công ty bảo hiểm sẽ căn cứ vào nguyên nhân cũng như gói bảo hiểm của bạn để hỗ trợ bồi thường chi phí hư tổn này.

Thiên tai

Nếu nơi bạn đến hoặc sắp đến du lịch bị thiên tai bão lũ quét qua làm thiệt hại nặng nề khiến chuyến đi của bạn thành công cóc thì công ty bảo hiểm sẽ giúp bạn đền bù lại số tiền đã bỏ ra đó hoặc tìm cho bạn một chuyến đi đến nơi khác với giá trị tương ứng.

Khủng bố

Điểm đến du lịch của bạn gặp phải khủng bố nặng khiến cho các sân bay đóng cửa ngưng hoạt động trong thời gian bạn đã book tour du lịch và đã đặt cọc hoặc hoàn trả 100% số tiền bỏ ra.úc này công ty bảo hiểm sẽ hoàn trả lại số tiền cho bạn khi chuyến đi bị huỷ.

Dịch bệnh

Thành phố, địa điểm mà bạn đang ghé thăm xảy ra dịch bệnh, bạn bị lây nhiễm hoặc có dấu hiệu bị lây nhiễm và không thể tiếp tục du lịch nếu bạn đã mua bảo hiểm du lịch rồi sẽ không cần lo lắng các chi phí nằm viện và luôn được hỗ trợ chuyển đến cơ sở y tế chất lượng để điều trị

Chiến tranh, bạo động

Tương tự như việc gặp bạn gặp khủng bố. Nếu quốc gia du lịch gặp các vấn đề chiến tranh hay bạo động nội bộ nguy hiểm, chuyến du lịch của bạn sẽ được hoàn trả phí cho bạn khi bạn không đi hoặc đã đến và buộc phải quay về.

Tóm lại, ngoài các loại bảo hiểm với nhiều quyền lợi thiết thực về sức khỏe, tai nạn, bảo hiểm vật chất nhà cửa ra thì bảo hiểm du lịch quốc tế hay bảo hiểm công tác nước ngoài cũng rất quan trọng và hữu ích. Nếu bạn là người thường xuyên thích xê dịch, khám phá các quốc gia hoặc hay đi công tác nước ngoài thì hãy tìm cách bảo vệ cho mình trước khi những rủi ro, sự cố bất ngờ xảy đến.

Mong rằng bạn đã có thêm được những thông tin hữu ích qua bài viết chia sẻ về 20 lợi ích bảo hiểm du lịch quốc tế Blog Saigon-Gpdaily chia sẻ.