20 món ngon từ sườn heo nịnh miệng giàu dinh dưỡng bồi bổ sức khỏe

14. Sườn non nướng ngũ vị

Sườn heo là một trong những nguyên liệu khá phổ biến và dễ chế biến nhiều loại món ăn khác nhau. Để có thực đơn thay đổi hằng ngày bạn hãy cùng tham khảo ngay bí quyết nấu 20 món ngon từ sườn heo thơm ngon trong bài viết sau đây.



1. Sườn xào chua ngọt

Thịt heo tươi sạch mua tại VinMart luôn được các mẹ chọn mua bởi sự phong phú đa dạng trong cách chế biến món ăn. Sườn xào chua ngọt sẽ giúp kích thích vị giác của dùng và cho cảm giác được ăn cơm ngon hơn. Sườn rửa sạch bằng nước lạnh, chặt thành từng miếng vừa ăn. Sau đó trần sơ qua với nồi nước sôi và vớt ra để cho ráo nước. Hành khô đem thái nhỏ, hành lá cắt nhỏ.

Trộn đều hành cùng các nguyên liệu dầu giấm lên men tự nhiên, tương cà, nước mắm và các gia vị khác. Đặt chảo lên bếp cho nóng cho chút dầu ăn vào chiên sườn cho săn lại. Phi hành cho thơm cho hỗn hợp nước đã pha vào xào sau đó cho sườn vào xào chung cho đến khi chín. Tắt bếp múc sườn ra dĩa và rắc ít hành lá lên trên.

Sườn xào chua ngọt thích hợp để ăn cùng cơm trắng (Nguồn: cooky.vn)

2. Sườn rang muối

Đây là một món ăn gợi ý tuyệt vời cho câu hỏi sườn heo làm món gì ngon? Để làm món này trước tiên sườn mua về mang đi rửa sạch, rồi chần qua với nước sôi. Tiếp đó chặt thành từng miếng vừa ăn và bỏ vào tô. Trứng gà đập vào bát cho thêm chút bột năng và đánh đều.

Lá lốt rửa sạch thái chỉ, sả rửa sạch để nguyên cây, gừng cạo vỏ rồi thái chỉ. Cho hỗn hợp trứng gà đã đánh cùng nêm nếm các gia vị vào bát sườn trộn đều và ướp trong 15 phút. Bắc chảo chống dính chất liệu bền tốt lên cho dầu vào đun nóng rồi đổ sườn vào chiên giòn các mặt. Cho gừng, lá lốt và sả vào trong chảo phi cho thơm rồi bỏ ra dĩa. Cho ít muối biển sạch tự nhiên nguyên hạt lên rang nóng rồi cho sườn và các nguyên liệu đã phi cho xào và sóc đều khoảng 1 đến 2 phút là được.

3. Sườn nướng cà phê

Đây là một món ngon từ sườn heo có tên khá lạ nhưng hương vị thì cực kỳ thơm ngon. Món ăn này thích hợp cho những buổi tiệc tùng và tiệc nướng cùng bạn bè và gia đình. Trước tiên bạn cần một bát nhỏ và trộn đều những loại nguyên liệu đã chuẩn bị. Sườn rửa sạch sau đó cắt thành từng miếng vừa ăn.

Cho sườn vào tô và trộn đều với hỗn hợp đã chuẩn bị. Bọc kín và cho vào ngăn mát trong tủ lạnh khoảng 3 tiếng. Sau đó làm nóng lò nướng đa năng, tiện dụng khoảng 10 phút ở nhiệt độ 200 độ C, lót dưới khay một lớp giấy bạc rồi cho sườn đã tẩm ướp lên nướng trong khoảng 45 phút. Sau đó bạn lấy khay thịt ra mở lớp giấy bạc ở trên rồi nướng khoảng 10 phút nữa là thịt chín đều.

Sườn nướng cà phê phù hợp cho những bữa tiệc tùng (Nguồn: afamily.com)

4. Sườn heo nướng mật ong và sa tế

Một trong những món ăn với sườn heo đang gây sốt trên mạng hiện nay là sườn heo nướng mật ong và sa tế. Sườn rửa sạch sau đó cắt thành từng khúc và để ráo nước. Ướp sườn với mật ong tươi nguyên chất tự nhiên, sa tế, tỏi băm cùng các loại gia vị khác. Ướp sườn từ 1 đến 2 tiếng cho ngấm gia vị. Sau đó đem sườn nướng trên lửa than hay trong lò nướng. Sử dụng lò nướng đa dụng để nướng sườn có vị ngon tự nhiên và không bị khét. Cứ khoảng 10 phút bạn dùng cọ quét lớp nước sốt đều lên mặt sườn rồi tiếp tục nướng cho đến khi chín.

5. Sườn non kho thơm

Món ăn được nhiều thành viên trong gia đình yêu thích hiện nay làm từ sườn đó chính là sườn non kho thơm. Món ngon từ sườn heo được dùng với cơm trắng trong các bữa cơm hằng ngày. Đầu tiên, sườn rửa sạch với nước sau đó trụng sơ qua với nước sôi cho bớt mùi. Sau đó cắt sườn theo từng miếng vừa ăn và ướp cùng với các loại gia vị tăng hương đậm đà.

Thơm gọt vỏ, bỏ mắt và cùi thơm sắt thành tiếng miếng dễ ăn. Cho hành vào chảo phi thơm sau đó cho sườn vào xào đều, xào một lúc cho sườn săn lại cho khóm vào xào chung. Cho vào chảo một ít nước rồi nêm nếm gia vị vừa ăn. Kho cho đến khi nước quánh lại và sườn chín thì tắt bếp.

Sườn non kho thơm chuẩn cơm mẹ nấu (Nguồn: comgiaotanoi.net)

6. Canh sườn nấu kim chi

Sườn rửa sạch sẽ sau đó trụng sơ qua với nước sôi rồi cắt thành từng miếng vừa ăn. Ướp sườn với dầu mè, ớt băm, tỏi băm, bột ngọt, bột nêm và ướp khoảng 20 phút. Sau đó xếp sườn vào đáy nồi, sau đó xếp kim chi chua cay hấp dẫn vị giác lên trên đổ nước kim chi vào cùng thêm nước nguội cho sấp nước. Sau đó bật bếp đun cho đến khi sôi, nêm nếm gia vị cho vừa ăn. Bạn có thể dùng kèm món này cùng với cơm trắng.

Sườn nấu canh kim chi ngon chuẩn vị ẩm thực Hàn Quốc (Nguồn: daotaobeptruong.vn)

7. Sườn kho tiêu

Một những món ngon từ sườn heo dễ làm được nhiều bà nội trợ chế biến cho các bữa cơm trong gia đình nữa là sườn kho tiêu. Sườn non bạn rửa sạch với nước sau đó trụng sơ qua với nước sôi. Để ráo rồi cắt thành từng khúc vừa ăn. Ướp sườn với hành băm nhuyễn, gia vị và hạt tiêu cay thơm đặc trưng trong khoảng 30 phút. Tiếp đó bắc chảo lên bếp phi hành cho thơm rồi cho sườn vào chảo xào cho săn, thêm một nước rồi kho cho đến khi rút nước. Trước khi tắt bếp cho thêm một ít tiêu lên trên. Món sườn kho tiêu này có thể dùng kèm với cơm trắng.

Đây là món ăn không thể thiếu và rất quen thuộc trong căn bếp các bà nội trợ (Nguồn: phapluatdansinh.phapluatxahoi.vn)

8. Sườn hấp cay

Sườn chặt thành miếng vừa ăn bỏ vào nồi nấu với nước cùng rượu trắng và gừng. Đun sôi thì vớt sườn ra và rửa sạch. Bắc chảo lên bếp cho dầu thực vật tốt cho sức khỏe, tỏi và sa tế vào phi thơm. Cho sườn và toàn bộ nguyên liệu khác vào trừ ô mai xí muội. Xào đều hỗn hợp cho ngấm vị nhất có thể. Múc sườn đã xào chín ra cho vào dĩa sau đó cho ô mai xí muội lên và hấp khoảng 15 phút nữa cho sườn chín mềm.

Sườn hấp cay phù hợp cho thời tiết lạnh (Nguồn: congthucmonngon.com)

9. Sườn nấu khoai tây

Với nguyên liệu sườn có nhiều cách để chế biến món ăn ngon cho bữa cơm gia đình. Sườn nấu khoai tây cũng là một những món ngon từ sườn heo rất dễ chế biến. Trước tiên phải chọn được sườn heo tươi ngon đảm bảo chất lượng, đem rửa sạch chặt thành từng miếng vừa ăn. Ướp sườn với nước mắm, muối, hành băm nhỏ trong vòng 30 phút để ngấm gia vị.

Khoai tây với cà rốt gọt vỏ rửa sạch sau đó cắt thành từng miếng vừa ăn. Lưu ý chọn khoai tây chắc củ, thành phần dinh dưỡng đa dạng để món ăn thêm ngon. Phi hành cho thơm rồi cho sườn vào xào sau đó đổ ngập nước và đun lửa nhỏ trong 1 giờ. Khi sườn chín cho khoai tây và cà rốt vào đun tiếp. Nêm nếm thức ăn cho vừa vị, sau khi tắt bếp xong cho ít hành lá lên trên cho thơm.

10. Canh sườn nấu củ quả

Về cách thực hiện thì bạn có thể làm giống như cách sườn nấu khoai tây, ngoài khoai tây bạn cho thêm các loại rau củ giàu dinh dưỡng khác như su su vào để cho nước có được vị ngọt thanh tự nhiên.

Bát canh sườn nấu củ quả tốt cho sức khỏe và giải nhiệt tốt (Nguồn: thitngonquocte.vn)

11. Sườn sốt me

Sườn sơ chế thật sạch sau đó ướp cùng gia vị và hạt tiêu trong vòng 15 phút. Hành khô và tỏi băm nhỏ phi trong chảo dầu cho thơm. Lọc bỏ xác hành phi và tỏi phi, sau đó cho sườn vào nấu. Xào sườn cho đến khi chín vàng 2 mặt. Dùng chiếc chảo khác thêm chút dầu ăn vào nấu cho cà chua mềm.

Tiếp đó đổ nước cốt me vào đảo đều, nêm nếm gia vị cho vừa ăn rồi cho sườn vào đun cho tới khi nước sánh lại. Món sườn sốt me này có thể ăn kèm cùng với cơm trắng. Đây là món ăn đơn giản mà các anh chồng có thể tự chuẩn bị cho vợ của mình đấy.

Sườn sốt me thơm ngon và bổ dưỡng (Nguồn: wikitieudung.com)

12. Sườn nướng chao

Đây là một trong những món nướng dễ làm cuối tuần ở nhà ngon miệng lại bổ dưỡng. Nguyên liệu chuẩn bị cho món ăn này là sườn non, chao, sa tế, hạt điều và gia vị. Sườn non để nguyên cây và rửa sạch. Đánh tan chao cùng sa tế vào màu hạt điều và đường và sau đó ướp lên sườn khoảng 2 tiếng cho ngấm gia vị. Tiếp đó bạn chuẩn bị bếp điện hay bếp than để nướng sườn. Trong quá trình nướng bạn cũng nên lưu lý phết dầu ăn lên miến sườn để tránh bị cháy và khô.

13. Sườn rim nước dừa

Một trong những món ngon từ sườn heo nữa mà bà nội trợ có thể tham khảo để nấu cho gia đình mình thưởng thức đó chính là sườn rim nước dừa. Sườn rửa sạch và chặt thành từng miếng vừa ăn. Ướp sườn với hành băm, tỏi băm và ớt băm cùng với các gia vị nêm nếm khác. Trộn đều và ướp trong vòng 15 phút. Cho vào nồi nước dừa cùng dầu ăn, đường và sườn vào rim cho đến khi thịt chín đều. Nêm nếm món ăn cho vừa vị và nấu cho đến khi cạn nước. Món ăn này hoàn toàn phù hợp để ăn cùng cơm trắng.

Nước dừa ngọt béo quyện cùng vị mặn mà của thịt sườn (Nguồn: youtube.com)

14. Sườn non nướng ngũ vị

15. Sườn chiên nước mắm

Sườn chiên nước mắm cũng là một món ăn không thể bỏ qua trong thực đơn ăn uống hằng ngày của gia đình bạn. Để làm, sườn bạn rửa sạch trụng qua với nước sôi rồi chặt thành từng miếng vừa ăn và để thật ráo nước. Tỏi bóc vỏ, hành lá và ớt cắt nhỏ. Ướp sườn cùng các gia vị cho ngấm trong khoảng 20 phút.

Đặt chảo lên bếp cho dầu ăn vào đun nóng rồi bỏ sườn vào chiên. Lật sườn cho đến khi miếng sườn vàng đều 2 mặt. Dùng một chảo khác đặt lên bếp phi thơm hành tỏi, ớt cùng một ít nước mắm, đường bột ngọt và tiêu sau đó cho sườn vào sóc và đảo đều trong 3 phút cho ngấm. Món này có thể ăn cùng với cơm trắng là chuẩn vị.

Sườn chiên nước mắm thích hợp để ăn cùng cơm trắng (Nguồn: thucthan.com)

16. Sườn rán giòn

17. Sườn rim mặn ngọt

18. Sườn rim sả ớt

19. Sườn lăn bột chiên giòn

20. Canh sườn non nấu măng chua

Sườn non dùng nấu canh măng cho vị ngon đúng điệu (Nguồn: maggi.com.vn)

