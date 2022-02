20 món quà Tết cho bố mẹ chồng hợp ý chuẩn gu của con dâu thông thái

Tết đến cũng là dịp bạn hay được dẫn về ra mắt gia đình người ấy. Ngoài việc chuẩn bị cho vẻ ngoài chỉnh chu, quần áo tóc tai gọn gàng thì một món quà ra mắt là không thể thiếu, nhằm thể hiện sự tinh tế của mình và gây ấn tượng với nhà bên ấy. Cùng tham khảo 20 gợi ý quà Tết cho bố mẹ chồng nào.



1. Gợi ý 20 món quà Tết ý nghĩa cho bố mẹ chồng

Hôn nhân chính là cái kết viên mãn nhất của tình yêu, thế nhưng trước khi tiến tới hôn nhân bạn sẽ phải vượt qua rất nhiều cửa ải khó khăn, đặc biệt là những buổi ra mắt với gia đình của người ấy vào ngày Tết. Một cách để lấy lòng nhị vị phụ huynh chính là chọn quà Tết ý nghĩa cho bố mẹ chồng, làm sao vừa thể hiện mình là người tinh tế, mà vừa là người dâu tâm lý. Dưới đây là 20 sản phẩm quà Tết được nhiều nàng dâu gợi ý nhất.

1.1 Giỏ quà Tết phong thủy tặng bố mẹ chồng

Giỏ quà tết chắc chắn là món quà đơn giản nhất khi muốn tặng người thân, đặc biệt là bố mẹ chồng. Những món hộp bánh, kẹo, mứt tết, rượu, trà được gói ghém cẩn thận trong giỏ quà tượng trưng cho sự đủ đầy nên người nhận sẽ cảm thấy rất ấm lòng. Đặc biệt, gia đình Việt Nam thường có thói quen chưng bánh trái trên bàn thờ tổ tiên vào những ngày tết nên tặng giỏ quà là hoàn toàn hợp lý. Khi chọn mua giỏ quà, bạn nên chú ý vào sở thích của ba mẹ chồng, cũng như nên quan tâm đến các thành viên còn lại.

Các giỏ quà tết gói trang nhã lịch sự với nhiều mức giá khác nhau sẽ là lựa chọn nhanh chóng nếu như bạn không có quá nhiều thời gian. Hoặc để tỏ rõ thành ý của mình hơn, bạn có thể mua bánh mứt riêng và tự gói theo thẩm mỹ.

Một giỏ quà tượng trưng cho sự đủ đầy hẳn sẽ giúp bạn lấy lòng bố mẹ chồng dễ dàng. (Nguồn: ensa)

1.2 Bộ bình trà

“Khách đến nhà không trà cũng bánh”, người Việt Nam rất coi trọng vị khách đến chơi, và luôn mong muốn tiếp đón khách một cách chu đáo nhất. Vậy tại sao không chọn ngay bộ tách trà bền đẹp, họa tiết hoa văn độc đáo để làm quà Tết cho bố mẹ chồng nhỉ? Bộ ấm tách trà có rất nhiều loại, bạn nên chọn những bộ có chất liệu tốt, xuất xứ rõ ràng để làm quà. Và cũng đừng quên chú ý đến màu sắc, những người lớn tuổi thì hay thích bộ tách trà có màu sắc nhã nhặn như màu trắng, màu kem, màu xanh cỏ úa, cùng các họa tiết hoa lá nhẹ nhàng.

Bộ bình trà tết tặng bố mẹ chồng (Nguồn: quatangtetynghia.com)

1.3 Hoa trang trí Tết

Tết đến thì nhà nào cũng nô nức tìm những loại hoa tươi nhất để tăng sắc xuân cho ngôi nhà, vậy là bạn đã có thêm 1 câu trả lời cho vấn đề nan giải “tặng quà gì cho bố mẹ chồng ngày Tết” rồi nhé. Để làm quà cho bố mẹ chồng thì bạn không nên lựa những chậu cây quá to, mà hãy chọn những loài hoa tinh tế như chậu hoa lan, chậu hoa tầm xuân, hoa tulip,… những chậu cây phát tài nhỏ nhỏ xinh xinh cũng là một lựa chọn hay. Mách nhỏ thêm là hãy hỏi người ấy của bạn về sở thích của bố mẹ chồng để món quà thêm hoàn hảo hơn.

Giỏ hoa quả biếu Tết (Nguồn: envyfood.com)

1.4 Quần áo mới

Tết đến thì tặng quần áo mới là hợp lý, để các bậc phụ huynh có thể diện những trang phục mà con dâu tặng, sau đó tự hào khoe mỗi khi ai đó hỏi về. Bạn có thể nhờ người yêu hoặc chồng của mình hỏi về số đo của bố mẹ chồng, sau đó mua những bộ đồ thời trang lịch sự phù hợp với dáng người cũng như tính cách của bố mẹ. Người lớn thì thường thích những trang phục đơn giản, lịch sự và có tính thoải mái cao. Bạn có thể lựa chọn những bộ đồ ngủ đôi, pijama cho cả bố và mẹ, được làm từ chất liệu thoáng mát, mềm mại. Một cách tốt hơn đó chính là dẫn bố mẹ chồng đi lựa đồ tết. Qua những buổi chọn đồ như vậy bạn có thể hiểu thêm về tính cách bố mẹ chồng để tình cảm giữa bố mẹ và con dâu được gắn kết hơn.

1.5 Các sản phẩm tăng cường sức khỏe

Người lớn tuổi thường gặp các vấn đề về sức khỏe như đau mỏi chân tay, đau lưng, ngủ không ngon,… thế nên hãy tinh ý chọn quà Tết cho bố mẹ chồng là những loại thực phẩm chức năng, hay những thực phẩm chức năng tăng cường sức khỏe: sữa non, hồng sâm Hàn Quốc, đông trùng hạ thảo,… Ngoài ra còn có các loại thực phẩm chức năng dành riêng để lấy lòng mẹ chồng như viên uống bổ sung Collagen, vitamin E, giúp tăng cường chống lão hóa, căng bóng làn da.

Thực phẩm chức năng như một cách thể hiện sự quan tâm của mình đến sức khỏe của các bậc phụ huynh. (Nguồn: vinid.net)

1.6 Túi sưởi

Thêm một món quà chứng tỏ sự quan tâm cho sức khỏe của bố mẹ chồng chính là túi sưởi ấm. Túi này có rất nhiều công dụng, khi cảm giác đau nhức tay chân, đắp túi sưởi lên sẽ đỡ được rất nhiều. Đặc biệt, ở những khu vực miền Bắc Việt Nam có mùa đông lạnh, thì túi sưởi sẽ là một món quà Tết cho bố mẹ chồng hợp lý, mỗi khi sử dụng túi sưởi này, bố mẹ người ấy sẽ nhớ về bạn và tình cảm giữa đôi bên gia đình sẽ đầm ấm hơn.

1.7 Con vật phong thủy

Những con vật phong thủy thiết kế tinh xảo chắc chắn sẽ khiến gia đình chồng ấn tượng về bạn ngay từ lần gặp đầu tiên. Những con vật thường được dùng làm hình tượng tốt để làm vật phong thủy như bộ tứ Long Lân Quy Phụng, hay chú ngựa mang ý nghĩa tài lộc ào ào, con cóc mang vinh hoa phú quý,… Chất liệu để làm con vật phong thủy cũng đa dạng không kém, rẻ nhất là thủy tinh hoặc pha lê, sau đó đến đồng, đá phong thủy, bạc, vàng,… Và để chuẩn bị món quà này bạn phải tìm hiểu kỹ ý nghĩa của con vật mình sẽ chọn, và phải phù hợp với mệnh phong thủy nhà bố mẹ chồng để tránh những hiểu lầm không đáng có.

Heo phong thủy biếu tết (Nguồn: quavang.vn)

1.8 Quà Tết cho bố mẹ chồng túi xách

Là phụ nữ thì chắc hẳn ai cũng có niềm đam mê với những chiếc túi xách, có thể là mẹ chồng của bạn cũng vậy. Thế nên hãy giải quyết câu hỏi tặng quà gì cho bố mẹ chồng ngày Tết bằng những chiếc túi, đặc biệt là túi xách hàng hiệu dành cho người phụ nữ quyền lực – mẹ của người ấy. Thường phụ nữ trung niên chọn túi xách theo vẻ ngoài lịch sự, học không qua tâm đến đó là của thương hiệu nổi tiếng nào, nó có đang là chiếc túi được nhiều người yêu mến hay không, mà họ chỉ quan tâm chiếc túi đó có phục vụ tốt cho nhu cầu hàng ngày hay không. Vì thế hãy chọn những chiếc túi có kích cỡ vừa phải, chất liệu cứng cáp và có màu sắc nhã nhặn.

Túi xách tặng mẹ (Nguồn: baomoi.vn)

1.9 Đồ gia dụng hiện đại

Đừng nghĩ chỉ những người trẻ mới thích thú với những món đồ điện gia dụng thông minh, mà những người lớn tuổi cũng rất vui nếu sở hữu những món đồ đấy. Bạn có thể chọn những món đồ đơn giản: cây lau nhà thông minh, máy ép nước trái cây đa năng, hoặc cao cấp hơn một chút là máy hút bụi tự động, nó sẽ chạy khắp nhà và mang lại cảm giác ấm cúng hơn cho ngôi nhà đấy. Màu sắc của những món đồ gia dụng nên chọn để làm quà nên có màu sắc trung tính như trắng, đen hoặc nâu xám để có thể phù hợp với bất kỳ phong cách nội thất nào.

Đồ gia dụng hiện đại giúp đỡ đần công việc của các bà mẹ. (Nguồn: sapo.vn)

1.10 Vải may áo dài

Lại thêm một món quà tết đặc biệt dành cho mẹ chồng nữa đây. Đó chính là vải may áo dài. Các mẹ và những người phụ nữ trung niên thường thích những loại vải sang trọng để may làm áo dài như vải lụa, vải gấm, vải nhung. Màu sắc khi chọn vải cũng phải phù hợp với độ tuổi của mẹ chồng như màu xanh úa, màu tối,… Và nếu muốn lấy lòng mẹ chồng hơn, hãy thử tìm hiểu các nhà may đẹp, và hẹn một buổi để dẫn mẹ đi may đo, chắc hẳn hai mẹ con sẽ hiểu nhau hơn.

1.11 Caravat

Ở trên toàn là những món quà dành riêng cho mẹ chồng rồi, thì đừng để bố chồng phải phật lòng bằng cách chọn caravat màu sắc phù hợp với áo sơ mi của ông nhé. Loại caravat nên chọn để làm quà cho đàn ông trung niên thường được may từ vải lụa, màu sắc trung tính như nâu, xám, đen, với họa tiết kẻ sọc tinh tế. Hoặc nếu bố chồng là người có tính cách trẻ trung, hãy lựa chọn các màu trung tính nhưng có độ trẻ trung cao hơn như xanh than, xanh cổ vịt, cùng với họa tiết chấm bi vui mắt.

Chọn mua caravat cho bố chồng dịp tết (Nguồn: 4.bp.blogspot)

1.12 Tranh phong thủy

Một bức tranh phong thủy tốt có thể làm sáng bừng cả căn nhà. Nếu bố mẹ chồng của bạn có niềm tin vào phong thủy, hoặc đơn giản là bạn muốn góp thêm một ít màu sắc cho căn nhà của người ấy, thì nên chọn tranh phong thủy làm quà Tết. Những bức tranh phong thủy hay được người lớn tuổi yêu thích là về chủ đề đồng quê, chủ đề biển,… bởi nó làm người khác cảm giác yên bình khi nhìn vào, và cũng làm cho không gian như rộng rãi hơn. Tranh phong thủy thường được vẽ bằng chất liệu sơn dầu hoặc sơn mài, mang tính thẩm mỹ cao.

Để lựa chọn tranh phong thủy phối màu hài hòa thì cần phải chú ý đến kích thước tranh, chất liệu màu vẽ, chất lượng khung. Trên trang thương mại Saigon-Gpdaily cũng có nhiều lựa chọn về các loại tranh, ảnh treo tường với nhiều phong cách và giá cả hợp lý.

1.13 Chuyến du lịch ngày Tết

Chuyến du lịch ngày Tết là một lựa chọn sáng tạo cho món quà Tết ý nghĩa cho bố mẹ chồng. Hãy chọn những chuyến du lịch, lịch trình chi tiết có điểm đến là quê của bố mẹ để có thể kết hợp du lịch và thăm chúc tết họ hàng. Chuyến du lịch đó cũng có thể là cơ hội để bố mẹ chồng và bạn hiểu rõ về nhau hơn thì sao? Hãy chú ý nên chọn những chuyến du lịch trong nước và thời gian du lịch vừa phải để bố mẹ còn sắp xếp công việc dễ dàng. Một trong những điểm đến được gợi ý nhiều nhất để chọn làm nơi nghỉ dưỡng chính là các khu Vinpearl đẳng cấp 5 sao chạy dọc từ Bắc vào Nam, kết hợp nhiều loại hình vui chơi nghỉ dưỡng chất lượng tốt.

Du lịch Vinpearl ngày tết (Nguồn: dulichvietnam.com.vn)

1.14 Bộ chăn ga gối đệm

Có rất rất nhiều món quà để các nàng dâu có thể chọn làm quà Tết cho bố mẹ chồng, trong số đó là bộ chăn ga gối đệm. Để phù hợp với những người lớn tuổi, bạn nên chọn các bộ ga làm từ chất liệu tốt như thun cao cấp, vải kaki,… đồng thời phải lựa chọn màu sắc phù hợp, mang lại cảm giác ấm cúng nhưng cũng phải nhẹ nhàng như màu kem, màu xanh da trời. Một trong số những chất liệu cao cấp nhất để chọn khi mua chăn ga chính là lông cừu. Theo các chuyên gia nghiên cứu, chăn lông cừu giữ ấm giấc ngủ, thấm hút mồ hôi và diệt khuẩn, bảo vệ sức khỏe.

1.15 Hoa quả lạ

Hãy làm mới mâm ngũ quả chưng ngày tết của nhà người ấy bằng các loại hoa quả độc đáo. Trên thị trường hiện nay có rất nhiều loại hoa quả được tạo hình thẩm mỹ để chưng vào ngày tết như dưa hấu khắc chữ Phúc Lộc Thọ, dưa hấu hình thỏi vàng, dưa hình vuông, trái lê hình trái tim,… Những loại trái cây này không hề độc hại, chỉ là khi quả bắt đầu lớn thì người nông dân sẽ cho vào khuôn tạo hình để phục vụ thị hiếu của người dùng. Khi mua những loại trái cây này nên tìm hiểu kỹ nguồn gốc xuất xứ để bảo vệ sức khỏe bố mẹ thật tốt.

Tặng cây lạ chơi Tết (Nguồn: phatthu.com)

1.16 Trang sức

Trang sức cũng là một trong những món quà tặng tốt để dành riêng cho mẹ chồng. Bạn có thể chọn tặng những món trang sức nhỏ, xinh xắn: nhẫn, lắc tay, hoa tai, dây chuyền, hoặc mua nguyên bộ trang sức sang trọng để món quà mang tính đồng bộ hơn. Loại trang sức mà phụ nữ trung niên ưa chuộng thường được làm từ vàng, bạc, hoặc được mạ vàng để mang đến vẻ ngoài quý phái. Ngoài ra, trang sức ngọc trai cũng được các mẹ rất hài lòng, vì nó mang một nét vừa cổ điển lại vừa trang nhã, dịu dàng.

1.17 Đồng hồ

Ngoài mẹ chồng thì bố chồng cũng là người rất cần phải lấy lòng để nâng cao tình cảm hai bên. Món quà thường được tặng cho bố chính là những chiếc đồng hồ. Người lớn tuổi thì họ thường không quan trọng lắm vào mẫu mã của chiếc đồng hồ lắm, vì họ chỉ cần được con dâu quan tâm là đã hạnh phúc lắm rồi. Tuy nhiên bạn cũng phải tinh ý khi chọn đồng hồ cho người già, nên chọn các mẫu đồng hồ mặt tròn, số to rõ, và nên có thêm mặt điện tử để dễ quan sát. Màu đồng hồ nên chọn là màu đen hoặc nâu, không nên chọn các màu quá nổi hoặc các mẫu quá cầu kỳ.

Chọn đồng hồ cho bố vợ dịp tết (Nguồn: donghonam.org)

1.18 Mỹ phẩm

Phụ nữ dù trẻ hay lớn tuổi đều thích mỹ phẩm, và đều thích nếu được ai đó tặng mỹ phẩm cho mình, càng thích hơn nếu đó là con dâu của mình đã tận tâm tìm và tặng cho mình. Loại mỹ phẩm nên tặng cho mẹ chồng thường là các loại kem dưỡng da chống lão hóa. Nếu có thể, nên chọn các loại mỹ phẩm hữu cơ, có chiết xuất từ thiên nhiên như lá trà xanh, mật ong, ốc sên vì người sử dụng sẽ cảm thấy an tâm hơn. Còn nếu chọn son môi cho mẹ chồng thì nên chọn những màu hồng nhẹ nhàng, phù hợp với lứa tuổi trung niên.

1.19 Ví hàng hiệu tặng bố chồng dịp Tết

Ngoài túi xách cho mẹ thì bạn có thể suy nghĩ lựa chọn những chiếc ví hàng hiệu để làm quà tết cho bố chồng. Dành cho mẹ thì có ví cầm tay để đi tiệc đám cưới, tiệc cuối năm, còn dành cho bố thì có những chiếc ví da để đựng các loại giấy tờ, tiền, thẻ khi đi ra đường. Ví mua tặng cho bố chồng thì nên có kiểu dáng nhỏ gọn vừa đủ để cho vào túi áo khoác hoặc túi quần, chất liệu làm từ da hoặc giả da, màu sắc thì nên là màu sẫm.

1.20 Rượu ngoại

Gợi ý cuối cùng trong danh sách các món quà để chọn quà Tết cho bố mẹ chồng chính là rượu ngoại. Loại rượu mà bạn nên chọn là rượu vang làm từ nho tươi với nồng độ cồn thấp để bố mẹ chồng có thể lấy đãi khách vào dịp tết. Rượu vang có nhiều loại, rượu vang trắng, vang đỏ, vang đen, mỗi loại được làm từ các loại nho khác nhau.Nếu như bố chồng bạn là người thích lai rai với bạn bè, hãy chọn loại rượu có độ cồn cao hơn rượu vang một chút. Còn nếu bố mẹ chồng bạn không thích rượu, hãy chọn những loại nước táo hay nước nho để làm quà.

Những chai rượu vang sang trọng cũng là 1 gợi ý hay để làm quà đầu năm cho bố mẹ chồng. (Nguồn: virginexperiencedays.co.uk)

Việc tìm quà Tết cho bố mẹ chồng đôi khi rất khó khăn nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt hạnh phúc của bố mẹ thì bạn sẽ vui lây. Ngoài việc tặng quà tết, các nàng dâu hãy nhớ chung tay với bố mẹ dọn dẹp nhà cửa, chuẩn bị tươm tất để đón tết về nhé. Một cái tết ấm áp không nhất thiết phải có bánh kẹo đắt tiền, có quần áo đẹp để mặc, mà đôi khi đơn giản chỉ cần con cháu quây quần cùng bố mẹ, ông bà, ngồi bên nhau cười nói. Một cái tết ý nghĩa nhất chỉ cần tất cả thành viên cùng đoạn tụ và sum vầy.

