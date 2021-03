20 mũ bảo hiểm độc lạ fullface họa tiết sáng tạo cá tính giá từ 200k

3.3. Mũ bảo hiểm nửa đầu NTMax họa tiết chữ “We will rock you”

2.4. Mũ bảo hiểm fullface Speed and Strength SS1600 Straight Savage

1.11. Nón bảo hiểm Tow for One

1.4. Mũ bảo hiểm The female terminator



Mũ bảo hiểm là vật dụng để đảm bảo an toàn cho người tham gia giao thông mà còn là nguồn cảm hứng sáng tạo của các nhà sản xuất nhằm đáp ứng đa dạng nhu cầu của người tiêu dùng. Blog Saigon-Gpdaily xin giới thiệu 20 mẫu mũ bảo hiểm độc lạ được nhiều người sưu tầm sử dụng.



1. Mẫu nón bảo hiểm độc lạ, đẹp ấn tượng

1.1. Nón bảo hiểm nhân đôi

Tình yêu luôn thể hiện ở khắp mọi nơi, kể cả khi bạn đội chiếc mũ bảo hiểm. Thật hạnh phúc khi bạn và người yêu hoặc hai người bạn thân cùng nhau đội cùng một kiểu mũ tình nhân độc đáo, thời trang. Chắc chắn người đi đường sẽ dồn ánh nhìn vào bạn đấy. Hơn thế nữa những chiếc mũ này còn là vật bảo vệ cho các bạn trên những cung đường trải nghiệm đầy ý nghĩa.

Nón bảo hiểm nhân đôi (Nguồn: gzyingliang.com)

1.2. Nón bảo hiểm có cần gạt nước ở kính chắn

Chiếc mũ bảo hiểm độc lạ được trang bị thêm cần gạt nước (Rainpal) là một phát minh nhằm giải quyết tình trạng bạn điều khiển xe trong thời tiết mưa. Chiếc cần gạt này có hệ thống nút hoặc bộ điều khiển gắn vào tay lái. Tuy nhiên theo đánh giá, chiếc cần này có một số nhược điểm nó làm mất đi tính nguyên bản của chiếc mũ bảo hiểm, gây tiếng ồn, ở tốc độ cao chiếc cần hoạt động không hiệu quả.

1.3. Mũ bảo hiểm vui nhộn

Những hình ảnh vui nhộn, dễ thương tạo sự trẻ trung cho chiếc mũ bảo hiểm độc lạ này, là điểm hấp dẫn đối với các bạn trẻ. Chiếc nón làm bằng nhựa chuyên dụng, có ba lớp chắc chắn, bảo vệ an toàn cho người đội khỏi lo mũ bảo hiểm độc lạ có tốt không.

Mũ bảo hiểm vui nhộn (Nguồn: slatic .net)

1.4. Mũ bảo hiểm The female terminator

Mũ bảo hiểm trang bị mặt nạ để bảo vệ thêm cả vùng mặt cho người đội. Màng chắn kim loại chắc chắn, khu vực miệng có lỗ thở để bạn cảm thấy thoáng khí và thoải mái. Dây đai, khóa cài dễ dàng điều chỉnh. Nó còn phục vụ cho bạn cả trong lễ hội Halloween hoặc các buổi dạ hội hóa trang. Đây thực sự là loại mũ bảo hiểm moto độc lạ.

Mũ bảo hiểm The female terminator (Nguồn: alicdn.com)

1.5. Mũ bảo hiểm Quả óc chó

Một nhóm các nhà thiết kế đã tạo ra mẫu mũ bảo hiểm hình quả óc chó lạ mắt. Bộ thiết kế trong hoàn toàn giống một quả óc chó đang ăn giở tạo sự thích thú cho người sử dụng chiếc mũ bảo hiểm độc lạ này.

1.6. Mũ bảo hiểm quả bóng Disco

Đây là một thiết kế dành cho những ai yêu thích thể thao, có phong cách năng động, trẻ trung. Cấu tạo hoàn toàn giống một chiếc mũ bảo hiểm bình thường và đảm bảo sự an toàn cho người sử dụng.

1.7. Mũ bảo hiểm Transfomers

Chiếc mũ bảo hiểm độc lạ này được trang bị thêm phần cảm biến giọng nói, cực kỳ độc đáo, mang lại trải nghiệm mới mẻ cho người sử dụng.

Hình Transfomers (Nguồn: herocity.de)

1.8. Nón bảo hiểm hình bóng bãi biển

Đơn giản là hình các quả bóng bãi biển sặc sỡ sắc màu được thể hiện hiện trên chiếc mũ bảo hiểm vô cùng thời trang, chắc chắn bạn sẽ không từ chối khi đội những chiếc mũ là những tác phẩm tuyệt tác như thế.

1.9. Nón bảo hiểm Marvel

Đây là chiếc mũ bảo hiểm fullface độc, thiết kế lạ mắt. Hình ảnh các anh hùng nổi tiếng được trang trí trên mũ kèm theo các dòng chữ cực chất sẽ tạo phong cách rất ngầu khi bạn đội chiếc mũ tham gia giao thông. Sản phẩm có cấu tạo chắc chắn kèm theo phần lưỡi trai che nắng, gió. Mặt trong có lớp lưới thoáng mát, ôm trọn phần đầu tạo cảm giác rất dễ chịu.

Nón bảo hiểm Marvel (Nguồn: motoworld.vn)

1.10. Nón bảo hiểm Phi hành gia

Hình thức của mũ giống như chiếc mũ dành cho các phi hành gia thực thụ. Kiểu dáng ấn tượng cộng với chất liệu bền chắc làm cho bạn hài lòng.

1.11. Nón bảo hiểm Tow for One

Kiểu dáng mũ bảo hiểm Tow for One rất thời trang. Mũ làm bằng chất liệu nhựa ABS cao cấp, quai đeo, khóa cài chắc chắn, lớp lót có khả năng kháng khuẩn, sạch sẽ tạo cảm giác an toàn khi di chuyển trên đường.

1.12. Nón bảo hiểm chú hề

Hình hai chú hề ngộ nghĩnh được trang trí trên thân mũ rất thu hút, tạo tâm trạng vui vẻ cho bạn. Chất liệu mũ cao cấp, chất lượng, cực kỳ thoải mái. Phần đệm lót có thể tháo rời để vệ sinh. Hệ thống thông gió tiên tiến, không tạo cảm giác ngột ngạt, nóng bức. Kính bảo vệ mắt, tạo tầm nhìn tốt nhất khi điều khiển xe. Tấm cao su trên đỉnh mũ che mưa, nắng. Quai đeo dễ điều chỉnh. Chiếc mũ sẽ bảo vệ phần đầu của bạn một cách hiệu quả.

Nón bảo hiểm chú hề (Nguồn: alicdn.com)

1.13. Nón bảo hiểm mặt nạ đầu lâu

Phần mặt nạ gắn vào mũ bằng dây thu cố định, bền chắc, thực sự hấp dẫn người sử dụng. Chiếc mũ bảo vệ khu vực đầu, mặt cho bạn hiệu quả khỏi mưa, bụi, gió, nhất là khi gặp sự cố trên đường. Đây còn là sản phẩm mũ bảo hiểm độc lạ giúp bạn không bị đụng hàng với bất kỳ ai.

Nón bảo hiểm mặt nạ đầu lâu (Nguồn: thegioigangtay.vn)

2. Nón bảo hiểm fullface độc đúng chuẩn

2.1 Mũ bảo hiểm fullface AGU tem sói

Với thiết kế thời trang, đẹp mắt, cá tính, mạnh mẽ mũ bảo hiểm fullface AGU tem sói rất hấp dẫn giới thanh thiếu niên, những người trẻ tuổi ưa thích du lịch bằng xe máy, xe moto phân khối lớn. Cấu tạo mũ gồm 3 lớp, phần ngoài cùng phủ nhựa cao cấp, sáng bóng, dễ dàng lau chùi. Chất liệu nhựa cao cấp còn mang đến tính an toàn cao. Trọng lượng nhẹ tạo cảm giác thoải mái khi đội. Lớp lót thoáng khí, sạch sẽ. Giá tham khảo 399.000 đồng

2.2. Mũ bảo hiểm fullface Royal M136 V.20

Phom mũ nhỏ gọn, được nghiên cứu thiết kế phù hợp với vòng đầu của người Việt Nam. Chất liệu nhựa ABS cao cấp tạo nên độ bền, an toàn, chịu được lực va đập lớn của mũ. Mũ bảo hiểm fullface Royal M136 V.20 trang bị kính nhựa chống xước, chống tia UV bảo vệ mắt bạn và tạo ra tầm nhìn lý tưởng khi điều khiển xe. 5 lỗ thông khí trên mũ tạo độ thoáng mát, tấm lót kháng khuẩn không mùi hôi khi đội lâu. Giá tham khảo 490.000 đồng.

Mũ bảo hiểm fullface Royal M136 V.20 (Nguồn: hstatic.net)

2.3. Mũ bảo hiểm Fullface Sunda 811

Mũ bảo hiểm Fullface Sunda 811 sử dụng chất liệu vỏ mũ bằng nhựa ABS nhập khẩu từ Hàn Quốc, Thái, Nhật chịu được độ va đập lớn. Hệ thống thông gió thông minh giúp mũ luôn thoáng khí, có thể đóng lại khi trời mưa, ngăn cản các vật lạ bay vào mũ. Phần dưới cằm có bộ phận thông gió giúp không khí luôn được lưu thông, người đội thoải mái thở. Kính làm bằng vật liệu đặc biệt tạo được góc quan sát tốt, hình ảnh rõ để bạn lái xe an toàn. Phần lớp lót được làm bằng vải kháng khuẩn, thấm hút mồ hôi, nhanh khô, không nấm mốc bảo vệ da đầu bạn. Phần mút xốp nguyên sinh có thể hấp thụ lực hiệu quả. Khóa cài chắc chắn, quai dây có thể điều chỉnh độ dài ngắn linh hoạt phù hợp với nhiều người. Giá tham khảo 899.000 đồng

2.4. Mũ bảo hiểm fullface Speed and Strength SS1600 Straight Savage

Phần vỏ mũ làm bằng nhựa cao cấp, chịu được lực va đập mạnh. Bề mặt được phủ lớp sơn bóng sáng dễ dàng vệ sinh khi bị bẩn. Mũ bảo hiểm fullface Speed and Strength SS1600 Straight Savage có phần lót được sử dụng công nghệ thấm nước Cool-Core vừa vặn với vòng đầu, triệt tiêu lực hiệu quả, tạo sự thoải mái khi đội. Hệ thống thông gió tiên tiến làm thoáng khí, giảm độ ngột ngạt. Kính mũ trong, chống xước, chống mờ, dễ quan sát. Khóa cài giúp người dùng dễ thao tác. Giá tham khảo cho chiếc mũ bảo hiểm độc lạ này là 4.600.000 đồng.

Mũ bảo hiểm fullface Speed and Strength SS1600 Straight Savage (Nguồn: saigon-gpdaily.com.vn)

2.5. Mũ bảo hiểm fullface AGV K1 E2205 Top Asia Fit Flavum

Mũ bảo hiểm fullface AGV K1 E2205 Top Asia Fit Flavum áp dụng công nghệ HIR-TH để sản xuất phần lớp vỏ ngoài giúp sản phẩm có khả năng chống va đập một cách tối ưu. Vỏ bên trong cấu tạo bốn lớp EPS giúp người đội cảm thấy dễ chịu, thoải mái. Kiểu dáng có thiết kế đặc biệt giúp hạn chế chấn thương vùng cổ vừa đảm bảo độ an toàn khi bạn chạy với vận tốc lớn. Hốc gió đặc trưng của Pista rất tiện lợi làm không khí lưu thông hiệu quả. Lớp lót Asian Fit bên trong kháng khuẩn, kháng mùi tốt, phù hợp với vòng đầu người Á Đông. Giá tham khảo 5.990.000 đồng.

Mũ bảo hiểm fullface AGV K1 E2205 Top Asia Fit Flavum (Nguồn: saigon-gpdaily.com.vn)

3. Mũ bảo hiểm nửa đầu độc lạ

3.1. Mũ bảo hiểm nửa đầu thể thao XPro X100 hình gấu không kính

Mũ bảo hiểm nửa đầu thể thao XPro X100 hình gấu không kính là chiếc mũ bảo hiểm độc lạ có độ an toàn cao. Phần vỏ bằng nhựa ABS cao cấp, bền bỉ, chịu lực tốt. Phần xốp dày hấp thụ và phân tán lực hiệu quả. Thiết kế ấn tượng, độc đáo phù hợp với các bạn trẻ. Cấu tạo mũ có nhiều lỗ thông khí giúp bên trong luôn thoáng mát, không đọng mồ hôi, bảo vệ và nâng niu da đầu bạn. Dây quai và khóa cài chắc chắn, dễ điều chỉnh. Giá tham khảo 170.000 đồng.

Mũ bảo hiểm nửa đầu thể thao XPro X100 hình gấu không kính (Nguồn: websosanh.vn)

3.2. Nón bảo hiểm đèn LED thể thao BaseCamp LW 878-1

Đây là một thiết kế mũ bảo hiểm nửa đầu độc, lạ với hệ thống đèn LED chiếu sáng hai bên trông bạn sẽ cực ngầu khi đội mũ, nhất là vào ban đêm. Nón bảo hiểm đèn LED thể thao BaseCamp LW 878-1 được sản xuất trên dây chuyền công nghệ hiện đại, tiên tiến với phần xốp cao cấp được nhập khẩu, có độ bền cao giúp hạn chế lực xung động khi sự cố xảy ra. Phần vỏ bằng nhựa PC kết hợp công nghệ hút chân không tạo độ cứng chắc, chịu lực tốt , bảo vệ người dùng. Lớp mút bên trong có mắt lưới thoáng khí, tản nhiệt, giúp người đội cảm giác dễ chịu, êm ái. Sản phẩm có cấu tạo phù hợp với dạng đầu người Á Đông, có khả năng cản gió và phân chia lực hiệu quả. Khóa cài chắc chắn, dây quai dễ điều chỉnh, tiện ích cho người sử dụng. Vậy mũ bảo hiểm đẹp và độc giá bao nhiêu? Giá tham khảo 299.000 đồng.

Nón bảo hiểm đèn LED thể thao BaseCamp LW 878-1 (Nguồn: salt.tikicdn.com)

3.3. Mũ bảo hiểm nửa đầu NTMax họa tiết chữ “We will rock you”

Mũ mũ bảo hiểm độc lạ NTMax họa tiết chữ “We will rock you” được cấu tạo lớp ngoài bằng nhựa ABS chịu được lực tác động mạnh. Phần mút xốp dày dặn bám chắc với phần ngoài triệt tiêu được lực hiệu quả, ôm trọn đầu người đội. Lớp vải lót thoáng mát, không gây bí, nóng khi đội. Khóa và dây quai có thể thao tác dễ dàng để điều chỉnh độ dài, ngắn. Màu sắc mũ khỏe khoắn, thời trang, mang lại phong cách cá tính cho người dùng.

Lưu ý khi bạn đội mũ bảo hiểm cần lựa chọn chiếc mũ đúng size đầu mình, cần cài khóa mũ chắc chắn. Không nên sử dụng khi mũ đã bị hư hỏng hay va đập. Bảo quản mũ nơi cao ráo, khô thoáng. Giá tham khảo 199.000 đồng.

3.4. Mũ bảo hiểm NTMax hình con rùa

Mũ bảo hiểm NTMax hình con rùa có thiết kế đẹp mắt, khỏe khoắn, vui tươi nhờ hình chú rùa màu sắc sặc sỡ trên mũ. Cấu tạo 3 lớp bền chắc: lớp ngoài bằng nhựa chịu được lực va đập mạnh, phần mút xốp dày dặn bám chắc phần vỏ giúp phân tán lực, giảm chấn động, vải lót thoáng mát, không bị nóng bức, ngột ngạt khi đội. Dây quai chắc chắn, khóa cài dễ thao tác đóng mở. Giá tham khảo 139.000 đồng.

Mũ bảo hiểm NTMax hình con rùa (Nguồn: thitruongsi.com)

3.5. Mũ bảo hiểm nửa đầu Doraemon NTMax

Mũ bảo hiểm độc lạ nửa đầu Doraemon NTMax có phần vỏ bằng nhựa cao cấp, cứng cáp chịu được lực lớn tác động vào. Bề mặt được phủ sơn bóng sáng, dễ lau chùi bụi bẩn. Phần mút xốp chú trọng thiết kế ôm sát đầu, tạo sự thoải mái. Lớp lót êm ái, thơm tho giúp người đội thích thú. Dây quai chất lượng, dẻo dai, thoải mái điều chỉnh độ dài ngắn. Khóa cài chắc chắn, an toàn. Trọng lượng mũ vừa phải. Sản phẩm đã được kiểm định đạt chất lượng. Giá tham khảo 199.000 đồng.

3.6. Mũ bảo hiểm nửa đầu NTMax Stitch kèm kính phi công CP95

Mũ bảo hiểm nửa đầu NTMax Stitch kèm kính phi công CP95 có thiết kế trẻ trung, hiện đại. Phần kính phi công đính kèm mang lại sự ấn tượng cho người đội, tạo nên vẻ độc đáo cho mũ bảo hiểm độc lạ. Cấu tạo bằng nhựa cao cấp, chắc chắn. Phần mút xốp dày, bám chắc với phần vỏ giảm được lực tác động, an toàn cho người sử dụng khi va chạm. Lớp lót kháng khuẩn, êm ái. Đội mũ không gây cảm giác nóng bức, đau đầu. Khóa và dây quai chắc chắn. Giá tham khảo 199.000 đồng.

Mũ bảo hiểm nửa đầu NTMax Stitch kèm kính phi công CP95 (Nguồn: saigon-gpdaily.com.vn)

Những chiếc mũ bảo hiểm cực độc được giới thiệu trên đây chắc chắn mang lại nhiều điều thích thú cho bạn. Những chiếc mũ này đều được sản xuất theo công nghệ tiên tiến, có kiểm định chất lượng, đạt được độ an toàn cho người sử dụng? Tùy từng thiết kế và chủng loại các mức giá đa dạng phù hợp với nhiều người tiêu dùng. Tuy nhiên, theo các chuyên gia tư vấn về những nguyên tắc lựa chọn mũ bảo hiểm, tốt nhất bạn nên lựa chọn những chiếc mũ đúng chuẩn, bình thường để đảm bảo an toàn tối đa trên những chặng đường di chuyển. Hãy đặt hàng trên trang thương mại điện tử Saigon-Gpdaily.com để sở hữu mũ bảo hiểm độc lạ chất lượng với mức giá ưu đãi nhé.