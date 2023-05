21 tác dụng của bưởi tốt cho sức khỏe bà bầu, trẻ nhỏ, phòng bệnh

Bưởi không chỉ là một loại quả tráng miệng rất ngon sau mỗi bữa cơm của các gia đình mà nó còn có rất nhiều tác dụng với sức khỏe. Đặc biệt tất cả các phần trong quả bưởi đều được sử dụng hiệu quả. Cùng tìm hiểu những tác dụng của bưởi qua bài viết dưới đây của Blog Adayroi nhé.



1. Thành phần dinh dưỡng của bưởi

Như các bạn đã biết bưởi là một loại thực phẩm rất lành mạnh không nên bỏ qua trong thực đơn hằng ngày. Trong bưởi có chứa rất nhiều chất dinh dưỡng và đặc biệt là ít calo. Thực tế cho thấy bưởi là loại quả có chứa lượng calo ít nhất trong các loại hoa quả, tuy nhiên lại có rất nhiều dưỡng chất khác tốt cho sức khỏe.

Bưởi cung cấp lượng chất xơ khá lớn cho cơ thể, bên cạnh đó còn chứa 15 loại vitamin và khoáng chất khác rất cần thiết với cơ thể như: Carbs có khoảng 13 gram, Protein khoảng 1 gram, chất xơ khoảng 2 gram, vitamin C khoảng 64% RDI, vitamin A 28% RDI, kali 5% RDI, thiamine 4% RDI, Folate 4% RDI. Magiê 3% RDI,…

Ngoài ra các nhà nghiên cứu còn tìm thấy một nguồn chất thực vật có khả năng chống oxy hóa rất mạnh có trong bưởi. Những chất này có tác dụng rất tốt với sức khỏe của con người.

Uống nước ép bưởi mỗi ngày rất tốt cho cơ thể (Nguồn: adayroi.com)

2. Tác dụng của bưởi với bà bầu

2.1. Giảm nguy cơ tiểu đường

Đối với bà bầu, việc có một sức khỏe tốt rất cần thiết để nuôi dưỡng thai nhi. Đặc biệt trong giai đoạn đầu thai kỳ, cơ thể phụ nữ mang thai rất nhạy cảm nên rất dễ mắc bệnh. Tiểu đường là một vấn đề được các bà mẹ đặc biệt quan tâm khi mang thai. Có nhiều người, tiểu đường không xuất hiện ở giai đoạn đầu mà lại mắc phải ở những tháng cuối.

Để giảm bớt nguy cơ mắc tiểu đường, các bà bầu nên ăn nhiều bưởi ngay những tháng đầu thai kỳ để giảm carbohydrate và lượng đường trong cơ thể. Bên cạnh đó lượng đường tự nhiên trong bưởi rất an toàn, không quá ngọt như các loại quả khác.

Công dụng của bưởi phòng ngừa tiểu đường thai kỳ (Nguồn: draxe.com)

2.2. Phòng ngừa táo bón

Phụ nữ khi mang thai thường sẽ bị ảnh hưởng đến hệ tiêu hóa và nhu động ruột gây nên các chứng táo bón. Những trường hợp nhẹ có thể xử lý đơn giản, nhưng nếu tình trạng bị nặng sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến thai nhi và sức khỏe của mẹ. Bưởi chính là giải pháp an toàn, hiệu quả cho các bạn.

Trong bưởi có chứa vitamin C và các acid rất cao, hai chất này sẽ giúp cho hệ tiêu hóa hoạt động trơn tru, dễ dàng hơn. Chứng táo bón ở phụ nữ mang thai sẽ được giải quyết một cách nhẹ nhàng, đơn giản.

Tác dụng của bưởi giúp bà bầu trị táo bón lâu ngày hiệu quả (Nguồn: veinkc.com)

2.3. Hỗ trợ giảm chứng khó tiêu

Hầu hết phụ nữ khi mang thai thường rất khổ sở vì tình trạng ợ khan, khó tiêu, chướng bụng, đầy hơi,… Nguyên nhân của triệu chứng này là do hormone của thai kỳ tác động đến hệ tiêu hóa làm thức ăn khó tiêu. Giải pháp an toàn cho các mẹ bầu trong những trường hợp này đó là ăn nhiều bưởi, hoặc uống nước ép bưởi mỗi ngày.

Đặc biệt để điều trị hiệu quả hơn các bạn có thể nấu nước bưởi với gừng tươi để uống. Chắc chắn các bạn sẽ loại bỏ triệt để tình trạng khó tiêu. Tuy nhiên lưu ý không nên uống vào những lúc bụng đói.

2.4. Giúp điều hòa huyết áp cao

Tình trạng huyết áp cao xảy ra ở rất nhiều phụ nữ mang thai chiếm tới 8% . Hậu quả của việc này đó là dẫn đến sinh non, thậm chí nguy hiểm đến tính mạng của cả mẹ và bé nếu không được cấp cứu kịp thời. Để phòng chống, ngăn ngừa tình trạng nguy hiểm này các bà bầu có thể ăn bưởi mỗi ngày. Do bưởi có chứa cả kali và lycopene nên sẽ hỗ trợ rất tốt cho huyết áp của bà bầu.

Trong trường hợp các bà bầu gặp các hiện tượng cao huyết áp thì nên đến bệnh viện để theo dõi và được chăm sóc một cách tốt nhất. Đây là bệnh khá nguy hiểm nếu không được phát hiện kịp thời.

Những bà bầu bị huyết áp cao có thể dùng bưởi để ổn định (Nguồn: zcare.vn)

2.5. Hỗ trợ nhanh chóng chữa lành vết thương

Với phụ nữ mang thai sẽ không tránh được tình trạng sưng phù tích nước ở chân và bàn chân. Trong bưởi có lượng bioflavonoid và vitamin C rất cao, đây là cặp đôi hoàn hảo giúp loại trừ khả năng giữ nước và sưng tấy khiến đau nhức ở phụ nữ mang thai.

Ngoài ra sử dụng bưởi mỗi ngày cũng giúp cho tình trạng đau nhức do thấp khớp được giảm thiếu rất nhiều. Các vết thương cũng được cung cấp các chất kháng sinh cao và nhanh lành hơn.

2.6. Giúp điều hòa lượng đường huyết trong máu

Tác dụng của bưởi không chỉ giúp điều hòa huyết áp cao mà còn có hiệu quả rất tốt trong việc điều chỉnh lượng đường huyết trong máu. Bưởi là loại quả có hàm lượng đường rất ít và rất an toàn cho sức khỏe. Chính vì vậy các bà bầu có thể sử dụng nhiều mà không sợ bị thừa lượng đường. Không những thế với các dưỡng chất có trong bưởi sẽ giúp cho việc điều hòa lượng đường có trong máu tốt hơn.

Bưởi có tác dụng điều hòa đường huyết trong máu (Nguồn: songchatluong.com)

3. Tác dụng của bưởi đối với phụ nữ

3.1. Giảm cân hiệu quả an toàn

Các chuyên gia dinh dưỡng nghiên cứu và đưa ra kết quả rằng các bạn ăn nửa quả bưởi sau mỗi bữa ăn và kéo dài khoảng 12 tuần sẽ giúp giảm cân rất tốt. Bưởi là loại quả có chứa nhiều chất có tác dụng trong việc đốt cháy chất béo hiệu quả. Hơn nữa bưởi là một loại quả hoàn toàn tự nhiên nên rất an toàn với sức khỏe. Các bạn có thể tham khảo kết hợp với thực đơn món ăn bưởi giảm cân siêu nhanh dễ làm.

Công dụng của bưởi giúp giảm cân nhanh (Nguồn: yimg.com)

3.2. Làm đẹp giúp da căng mịn

Bưởi là một loại quả được dùng để làm đẹp rất hiệu quả. Đặc biệt là tinh dầu chiết xuất từ thiên nhiên như vỏ bưởi. Bưởi chứa hàm lượng vitamin C rất cao, đây là một trong những thành phần quan trọng của da. Các đốm tàn nhan trên da, mụn trứng cá, mụn đầu đen sẽ được loại bỏ dần dần và mang đến cho các bạn làn da căng mịn, sạch mụn.

Có được tác dụng thần kỳ như vậy là nhờ vitamin C có trong bưởi sẽ thúc đẩy quá trình tái tạo collagen. Chính vì vậy ăn bưởi thường xuyên sẽ giúp cho làn da của các bạn trở nên mịn màng, luôn hồng hào, tươi tắn. Và đặc biệt là sẽ nuôi dưỡng trong thời gian dài, chống lão hóa cho da. Ngoài ra, sử dụng tinh dầu bưởi sẽ giúp tóc nhanh dài giảm khô ngứa gãy rụng, hỗ trợ phần nào cho việc làm đẹp.

Các loại tinh dầu bưởi có tác dụng tuyệt vời dành cho làn da của phái đẹp (Nguồn: sachxanh.vn)

3.3. Giảm nguy cơ đột quỵ do tắc mạch máu não

Có nhiều người vẫn thắc mắc tác dụng của bưởi với nguy cơ đột quỵ như thế nào? Câu trả lời cho các bạn đó là bưởi được xem là một thần dược để phòng chống nguy cơ đột quỵ. Trong bưởi có hàm lượng flavonoid rất cao, đây là chất có khả năng đẩy lùi nguy cơ mắc đột quỵ cao. Chất này sẽ làm tăng khả năng của huyết quản và tiêu viêm, vì vậy khi ăn bưởi sẽ làm cho não bộ được bảo vệ tốt và giảm bớt nguy cơ đột quỵ.

Ăn bưởi giảm nguy cơ đột quỵ (Nguồn: adayroi.com)

3.4. Ngăn ngừa hình thành sỏi thận

Có thể các bạn chưa biết trong bưởi có chứa một hợp chất được gọi là d-limonene. Đây là hợp chất có trong các loại thuốc trị sỏi thận được bán tại các hiệu thuốc. Tuy nhiên các bạn có thể sử dụng bưởi thay bằng việc uống thuốc. Ăn bưởi vừa đảm bảo an toàn lại có thể ngăn ngừa hình thành sỏi thận hiệu quả hơn rất nhiều. Đặc biệt trong những trường hợp bạn đã xuất hiện các viên sỏi thì ăn bưởi cũng giúp làm tan sỏi rất tốt.

3.5. Giúp phòng chống ung thư

Bưởi có chứa rất nhiều axit phenolic đây là chất có khả năng ngăn chặn các bệnh ung thư, và các bệnh mãn tính như viêm khớp, bệnh gút,… Không những thế bưởi còn chứa nhiều vitamin A đây cũng là một loại vitamin rất quan trọng với hệ miễn dịch. Đồng thời nó cũng là một chất chống oxy hóa loại bỏ các tế bào gốc bị nhiễm bệnh trong cơ thế. Đặc biệt là các tế bào ung thư hoặc có nguy cơ bị ung thư. Tuy nhiên, bạn cũng nên lưu ý khám sức khỏe tổng quát thường xuyên để có thể kịp thời phòng chống với căn bệnh quái ác này.

Nước ép từ bưởi đào giúp phòng chống ung thư (Nguồn: benhvienaau.vn)

3.6. Bưởi bổ sung nhiều nước cho cơ thể hơn các loại trái cây khác

Bưởi là một loại trái cây chứa nhiều nước, đây là loại cỏ bổ sung nước cho cơ thể tốt nhất so với các loại quả khác. Không những thế khoáng chất được cung cấp từ bưởi rất lành tính, ít đường nên đảm bảo an toàn với sức khỏe của các bạn.

3.7. Phần vỏ trắng của bưởi giàu chất oxy hóa, chất dinh dưỡng và chất xơ hòa tan

Một trong những phần ở quả bưởi có rất nhiều chất oxy hóa, dinh dưỡng và chất xơ đó là vỏ trắng sau lớp vỏ xanh. Để cung cấp được nhiều chất dinh dưỡng đồng thời giúp cơ thể đẩy lùi được quá trình lão hóa thì các bạn hãy sử dụng phần thịt bưởi này. Các bạn có thể dùng để nấu các loại chè, hoặc làm mứt để ăn rất ngon và tốt. Sử dụng thường xuyên các bạn sẽ thấy lợi ích của việc ăn bưởi thể hiện rõ ràng như thế nào.

3.8. Giảm lượng chất béo trung tính trong cơ thể

Những người áp dụng chế độ ăn kiêng thường chọn bưởi là loại quả tráng miệng và ăn thường xuyên sau bữa ăn. Bưởi có khả năng đốt chất béo và calo dư thừa rất tốt trong cơ thể. Vì vậy chất béo trung tính sẽ được giảm bớt trong cơ thể hiệu quả.

Ăn bưởi nhiều có tốt không (Nguồn: adayroi.com)

3.9. Ruột bưởi màu hồng càng có nhiều chất chống oxy hóa

Bên cạnh bưởi trắng thì loại bưởi ruột màu hồng cũng có rất nhiều chất chống oxy hóa. Đây là chất sẽ giúp cho quá trình lão hóa trong cơ thể của bạn được làm chậm đi. Đặc biệt có tác dụng với các tế bào da vậy nên để có được làn da căng mịn cũng như một sức khỏe luôn tràn đầy năng lượng các bạn hãy ăn nhiều bưởi nhé.

3.10. Nước ép bưởi càng tốt cho cơ thể

Bên cạnh cách ăn bưởi thông thường các bạn có thể chế biến thành nhiều cách khác như uống nước ép bưởi cũng có tác dụng rất tốt. Những dưỡng chất có trong bưởi sẽ được khai thác triệt để giúp cung cấp tốt nhất cho cơ thể nhờ một trong nhiều loại thức uống bổ dưỡng và ngon lành này.

Công dụng từ bưởi giúp thon dáng đẹp da (Nguồn: mdpcdn.com)

4. Tác dụng của bưởi với trẻ em

4.1. Bảo vệ não bộ

Bưởi là một trong những loại rau củ quả ngon ngọt, bổ dưỡng có chức năng bảo vệ não bộ rất tốt cho trẻ. Bởi trong bưởi có chứa nhiều flavonoid giúp tăng cường chức năng của huyết quản và tiêu viêm rất tốt. Khi cung cấp chất này vào cơ thể sẽ giúp cho não bộ được bảo vệ và phòng ngừa nguy cơ xuất huyết não rất tốt.

Bưởi có giúp hấp thu dinh dưỡng tốt hơn (Nguồn: lioncity.com)

4.2. Giúp hệ tim mạch khỏe mạnh

Theo nghiên cứu trong 100g bưởi tươi có chứa 135mg kali. Đây là thành phần đặc biệt quan trọng với hệ tim mạch của bé. Nhịp tim sẽ được điều hòa một cách ổn định và không dẫn đến các nguy cơ bệnh tim hiệu quả. Ăn bưởi đồng nghĩa với việc làm giảm lượng cholesterol xuống ở mức thấp nhất và tim của bé được nuôi dưỡng khỏe mạnh. Vì vậy các bậc bố mẹ đừng quên cho trẻ ăn nhiều bưởi vào sau bữa ăn nhé.

4.3. Tăng hấp thu chất dinh dưỡng

Theo các chuyên gia dinh dưỡng, bưởi là một trong những thực phẩm tuyệt vời có chức năng chống oxy hóa vitamin C trong cơ thế. Lượng vitamin C trong cơ thể sẽ giúp các bé được phát triển hệ miễn dịch và sức đề kháng cao hơn. Từ đó khả năng chống lại các bệnh do các vi khuẩn có hại gây ra sẽ cao hơn, đồng thời loại bỏ các tế bào có hại. Bên cạnh đó vitamin C cũng giúp cho cơ thể của bé hấp thụ sắt từ chế độ ăn tốt hơn.

4.4. Trị cảm

Ăn bưởi hoặc uống các loại nước trái cây thường xuyên sẽ giúp làm tăng hệ miễn dịch trong cơ thể cho bé. Từ đó sẽ giúp trị cảm, ho đau họng hiệu quả cho các bé. Bưởi cũng là một trong những chất được dùng trong các vị thuốc trị ho cho trẻ em rất hiệu quả.

4.5. Tăng cường hệ miễn dịch cho cơ thể

Một trong những tác dụng của ăn bưởi với cơ thể trẻ em đó là cung cấp lượng vitamin C dồi dào. Tăng sức đề kháng và cải thiện hiệu quả nhất hệ miễn dịch trong cơ thể trẻ nhỏ. Các bệnh như cảm cúm, sốt, ho cũng sẽ được giảm bớt hiệu quả.

Ăn bưởi tốt cho hệ miễn dịch ở trẻ (Nguồn: vncdn.vn)

Hiện nay chợ cóc mọc lên khắp nơi, và chắc chắn sẽ không thiếu được các sạp bán hoa quả. Tuy nhiên, những loại hoa quả được bán ở chợ không được kiểm duyệt kỹ càng vì vậy chất lượng sẽ không được đảm bảo.

Các bạn có thể lựa chọn mua tại các siêu thị hoặc chợ để có được những sản phẩm tốt nhất. Trên đây những tác dụng của bưởi với sức khỏe đối với bà bầu, đối với phụ nữ và trẻ em. Đây là một loại quả rất tốt cho sức khỏe mà các bạn không nên bỏ qua cho gia đình mình.