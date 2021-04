21 tác dụng của dưa hấu chứa vitamin tốt cho sức khỏe, làn da, vóc dáng

Nhiều người cho rằng dưa hấu là loại trái cây có tính nóng, ăn nhiều sẽ không tốt cho sức khỏe nhưng lại không biết những giá trị dinh dưỡng mà dưa hấu mang lại. Vậy hãy cùng Blog Saigon-Gpdaily khám phá về 21 tác dụng của dưa hấu đến sức khỏe có thể làm bạn bất ngờ.



1. Thành phần dinh dưỡng của dưa hấu

1.1. Năng lượng cung cấp

Dưa hấu là loại trái cây có giá trị dinh dưỡng cao, cung cấp một lượng vừa phải năng lượng cho cơ thể. Phần lớn hơn 90% trọng lượng của dưa hấu là nước, vì thế mà hàm lượng calo có trong dưa hấu tương đối thấp.

Dưa hấu cung cấp thành phần dinh dưỡng tuyệt vời (Nguồn: snaped.fns.usda.gov)

1.2. Đường và chất xơ có trong dưa hấu

Hầu hết phần lớn lượng calo của dưa hấu xuất phát từ hàm lượng đường bên trong là fructozơ – một loại đường trái cây tự nhiên, cung cấp vị ngọt cho loại trái cây này. Bên cạnh đó dưa hấu còn chứa một lượng ít chất xơ không tiêu hóa hỗ trợ thúc đẩy sự vận hành của hệ thống tiêu hóa. Cứ khoảng 100g dưa hấu sẽ giúp cung cấp 0,4g chất xơ đến cho cơ thể.

1.3. Các vitamin và khoáng chất

Bạn hoàn toàn có thể yên tâm ăn dưa hấu tốt không vì loại hoa quả này có chứa một số loại vitamin A, C và các khoáng chất như kali đặc biệt cần thiết cho cơ thể con người. Vitamin A trong dưa hấu hỗ trợ thị lực tốt hơn, cả hai loại vitamin A và C đều giúp làn da và mái tóc khỏe mạnh. Ngoài ra kali còn giúp điều chỉnh huyết áp, ngăn ngừa tăng huyết áp và một yếu tố làm tăng nguy cơ mắc các bệnh về tim. Ăn nhiều dưa hấu kết hợp với các thực phẩm bổ dưỡng khác sẽ cung cấp cho cơ thể các loại khoáng chất và vitamin cần thiết để duy trì sức khỏe.

Chứa các khoáng chất cần thiết cho cơ thể (Nguồn: medicalnewstoday.com)

1.4. Các chất dinh dưỡng khác

Lycopene-một loại hợp chất dinh dưỡng trong dưa hấu làm cho ruột dưa có màu hồng đỏ. Lycopene là chất có lợi hoạt động như một chất chống oxy hóa trong cơ thể. Theo một nghiên cứu cho thấy rằng, một thực đơn giàu chất lycopene có thể hỗ trợ làm giảm nguy cơ mắc bệnh tim, ung thư da, ung thư tuyến tiền liệt, ung thư cổ tử cung, phổi và bàng quang. Loại trái cây này được đánh giá là một trong những thực phẩm giàu lycopene nhất, vì vậy bạn nên đưa dưa hấu vào chế độ ăn của mình thường xuyên hơn để duy trì thật tốt sức khỏe của bản thân.

2. Tác dụng của dưa hấu

2.1. Giữ cho trái tim khỏe mạnh

Ăn dưa hấu có lợi gì trong việc chăm sóc tốt sức khỏe cho bản thân? Theo nghiên cứu, ăn một lát dưa hấu mỗi ngày có thể ngăn chặn sự tích tụ cholesterol xấu giúp ngăn ngừa bệnh tim, giảm thiểu các chất béo tích tụ bên trong mạch máu. Những tác dụng tốt cho trái tim của dưa hấu là nhờ vào citrulline-một loại dưỡng chất chất có trong trái cây. Citrulline đem lại tác dụng có lợi đối với chứng xơ vữa động mạch, hỗ trợ làm giảm độ cứng động mạch ở phụ nữ thời kỳ mãn kinh.

Dưa hấu hỗ trợ làm giảm độ cứng động mạch ở phụ nữ (Nguồn: blogsmujer.com)

2.2. Giúp điều trị chống viêm

Một tác dụng của dưa hấu khác là giúp điều trị chống viêm nhờ vào lycopene- một hợp chất chính khác được tìm thấy trong dưa hấu có lợi ích tuyệt vời. Trong số các carotenoids khác nhau thì lycopene được coi chất là tốt nhất. Tác dụng có lợi của lycopene đối với chứng viêm còn tốt hơn cả beta-carotene, một loại caroten quan trọng.

2.3. Cung cấp nước cho cơ thể

Dưa hấu là một trong những nguồn hydrat hóa tốt nhất, cung cấp nước cho cơ thể vì nước chiếm tới 90% trọng lượng của loại hoa quả này So với rượu hoặc caffeine về mặt lợi tiểu thì dưa hấu mang lại hiệu quả tốt hơn vì đây là một nguồn hoàn toàn tự nhiên, đẩy nhanh quá trình đi tiểu mà không làm căng thẳng thận.

Sử dụng dưa hấu giúp bạn có một trái tim khỏe mạnh (Nguồn: healthline.com)

2.4. Giúp chống ung thư

Chất lycopene có trong dưa hấu có thể làm giảm mức độ phát triển của ung thư. Vì đây là một chất chống oxy hóa mạnh mẽ nên có tác dụng ngăn ngừa sự tấn công của một số căn bệnh ung thư.

Ngoài ra lycopene đặc biệt hữu ích trong điều trị nhiễm trùng HPV – một nguyên nhân gây ra ung thư cổ tử cung ở phái nữ. Sử dụng một chén dưa hấu tương đương với hai cốc chứa khoảng 20 miligam lycopene để mang lại hiệu quả tối ưu.

2.5. Có thể giúp giảm đau nhức cơ bắp

Đây là loại trái cây có nhiều chất điện giải và axit amin citrulline mang lại tác dụng giúp làm dịu cơ bắp bị đau sau khi tập luyện nặng. Theo một nghiên cứu từ Iran, thành phần citrulline trong dưa hấu có thể giúp giảm đau nhức, mỏi cơ bắp nhờ vào đẩy nhanh quá trình loại bỏ axit lactic. Bên cạnh đó uống nhiều nước ép dưa hấu giúp cơ bắp của bạn nhận được nhiều oxy hơn góp phần hỗ trợ phục hồi được nhanh hơn.

Dưa hấu có tác dụng giảm đau nhức cơ bắp (Nguồn: rd.com)

2.6. Hỗ trợ tiêu hóa

Dưa hấu là một trong những loại thực phẩm có tác dụng hỗ trợ cho hệ tiêu hóa khỏe mạnh nhờ vào hàm lượng nước có trong loại hoa quả này. Dưa hấu còn chứa chất xơ thúc đẩy quá trình tiêu hóa và ngăn ngừa táo bón hiệu quả.

2.7. Tốt cho bà bầu

Chăm sóc tốt cho mẹ bầu là vấn đề cần được quan tâm, đặc biệt là trong giai đoạn 3 tháng đầu của thai kỳ. Nhiều người thắc mắc bà bầu ăn dưa hấu được không? Với tác dụng là giảm chứng ợ nóng và các triệu chứng ốm nghén khác, ngoài ra các loại khoáng chất có trong dưa hấu giúp ngăn ngừa chuột rút và đau nhức cơ bắp.

Giúp giảm chứng ợ nóng và các triệu chứng ốm nghén (Nguồn: conlatatca.vn)

2.8. Có thể ngăn ngừa thoái hóa điểm vàng

Như chúng ta đã thấy, dưa hấu là một nguồn lycopene tuyệt vời, có tác dụng giảm nguy cơ mắc bệnh thoái hóa điểm vàng. Chất này là một phương pháp điều trị tiềm năng cho các rối loạn mắt như thoái hóa điểm vàng. Bên cạnh đó lycopene còn là chất chống oxy hóa rất cần thiết cho sức khỏe của mắt vì chúng cung cấp sự bảo vệ chống lại các gốc tự do. Ảnh hưởng của các gốc tự do có thể rất nghiêm trọng, có thể dẫn đến sự suy giảm của ống kính mắt, và thậm chí có thể gây mù.

2.9. Ngăn ngừa hen suyễn

Ăn dưa hấu có tác dụng gì trong việc ngăn ngừa hen suyễn? Là một trong những chất chống oxy hóa quan trọng, lycopene giúp cơ thể phản ứng với cảm lạnh và cảm cúm, làm giảm cơn hen suyễn ở trẻ em. Dưa hấu cũng hỗ trợ cho những người mắc bệnh hen suyễn thở đúng cách mà không cần phải hít từng hơi trong hoảng loạn. Bổ sung đủ vitamin A và lycopene sẽ có lợi rất nhiều cho những bệnh nhân hen suyễn.

2.10. Kiểm soát huyết áp

Trong dưa hấu có chứa citrulline là chất có liên quan chặt chẽ với arginine, đây là một loại axit amin cần thiết để duy trì huyết áp khỏe mạnh. Đây cũng là một nguồn giàu kali – chất dinh dưỡng được biết đến để điều hòa và cải thiện tình trạng cao huyết áp.

2.11. Cải thiện sức khỏe của da và tóc

Vitamin C có trong dưa hấu là loại chất dinh dưỡng cần thiết cho quá trình tổng hợp collagen. Tác dụng của collagen là giữ cho làn da của bạn mềm mại, căng bóng và mái tóc luôn luôn khỏe mạnh, không bị gãy, chẻ ngọn.

Bên cạnh đó, lycopene và beta-carotene có thể bảo vệ da chống lại cháy nắng. Beta-carotene cũng được biết đến là chất ngăn ngừa một số tình trạng da như bệnh vẩy nến và bệnh bạch biến. Vitamin A trong dưa hấu là một chất dinh dưỡng quan trọng khác góp phần vào sức khỏe của da, nó sửa chữa và tạo ra các tế bào da mới. Chính vì vậy, bạn nên thường xuyên sử dụng các thực phẩm giàu vitamin giúp tóc khỏe mạnh như dưa hấu để có được một làn da đẹp và một mái tóc chắc khỏe.

Dưa hấu giúp cải thiện sức khỏe của da và tóc (Nguồn: healthywomen.org)

2.12. Cải thiện sức khỏe xương

Tác dụng của dưa hấu trong việc cải thiện sức khỏe xương được đánh giá rất cao. Vitamin C là chất đóng vai trò chính ở đây có tác dụng cung cấp dinh dưỡng tốt cho xương và hỗ trợ chữa lành vết thương hiệu quả. Ngoài ra, bổ sung lycopene có thể ngăn ngừa loãng xương và gãy xương. Vitamin A trong dưa hấu có liên quan đến sự phát triển của xương.

2.13. Hỗ trợ giảm cân

Ngoài sử dụng các loại thực phẩm chức năng hỗ trợ giảm cân hiệu quả thì dưa hấu cũng giúp bạn thực hiện điều đó một cách lành mạnh. Với hơn 90% trọng lượng là nước, loại trái cây này có thể giúp bạn nạp ít calo hơn, tăng tốc độ trao đổi chất, loại bỏ độc tố và chất béo gây tăng cân.

Dưa hấu giúp hỗ trợ giảm cân (Nguồn: danifoxhypnosis.com)

2.14. Tốt cho thận

Mặc dù dưa hấu có một nguồn kali tốt, nhưng tỷ lệ này thấp hơn so với hầu hết các loại thực phẩm khác. Đây là lý do tại sao ăn loại trái cây này có thể tốt cho những người mắc bệnh thận mãn tính. Bạn có thể tìm mua sản phẩm trên VinMart hoặc trang web Saigon-Gpdaily.com để có được những loại thực phẩm tươi mới những loại thực phẩm tươi mới, đa dạng mỗi ngày giúp hỗ trợ tốt cho thận.

2.15. Tăng cường khả năng miễn dịch

Dưa hấu rất giàu vitamin C giúp tăng cường hệ thống miễn dịch cơ thể và vitamin A điều chỉnh hệ thống miễn dịch và bảo vệ nó khỏi bị nhiễm trùng.

2.16. Giúp điều trị bệnh tiểu đường

Mặc dù dưa hấu có chỉ số đường huyết cao, nhưng có tải lượng đường huyết thấp hơn (giá trị mà một loại thực phẩm cụ thể sẽ làm tăng mức đường huyết cá nhân), và do đó phù hợp với bệnh nhân tiểu đường. Sử dụng kết hợp nước ép bưởi, dưa hấu có tác dụng làm tăng khối lượng mô mỡ màu nâu và giảm khối lượng mỡ trắng dư thừa, cuối cùng giúp điều trị bệnh tiểu đường. Với những ai đang mắc bệnh tiểu đường, sử dụng nước ép dưa hấu điều độ kết hợp với kiểm tra bằng máy đo đường huyết chuẩn xác sẽ thấy được cải thiện rõ rệt.

Giúp kiểm soát lượng đường trong máu (Nguồn: keckmedicine.org)

2.17. Có thể thúc đẩy sức khỏe tình dục

Các axit amin citrulline trong dưa hấu giúp thư giãn, làm giãn các mạch máu và có thể hỗ trợ điều trị rối loạn cương dương. Citrulline được chuyển đổi thành arginine, là tiền chất của axit nitric giúp giãn mạch máu, thúc đẩy sức khỏe tình dục.

2.18. Có thể ngăn ngừa tổn thương tế bào

Dưa hấu giàu lycopene giúp bảo vệ các tế bào khỏi tổn thương liên quan đến bệnh tim. Lycopene chống lại các gốc tự do và ngăn ngừa tổn thương tế bào.

2.19. Ngăn ngừa đột quỵ nhiệt

Với hàm lượng nước cao, dưa hấu được biết đến là phương pháp để ngăn ngừa tăng thân nhiệt hiệu quả. Loại trái cây này cũng là một trong số ít giúp giải nhiệt, giảm bớt sự khó chịu khi khát nước và giảm kiệt sức do nhiệt.

Giúp giải nhiệt hiệu quả (Nguồn: intermountainhealthcare.org)

2.20. Thúc đẩy nướu khỏe mạnh

Vitamin C trong dưa hấu giữ cho mao mạch và nướu khỏe mạnh vì sự thiếu hụt vitamin C có thể gây chảy máu nướu và viêm nướu. Ngoài ra vitamin C trong dưa hấu cũng có thể tiêu diệt vi khuẩn trong miệng có thể dẫn đến bệnh nướu răng và các bệnh nhiễm trùng nướu khác.

2.21. Tăng mức năng lượng

Dưa hấu là một nguồn vitamin B dồi dào, chịu trách nhiệm sản xuất năng lượng trong cơ thể bạn. Là trái cây chứa ít calo và năng lượng cao giúp bạn duy trì hoạt động tốt hơn trong ngày. Một lý do mà bạn nên ăn dưa hấu là kali – chất điện giải giúp bạn không cảm thấy mệt mỏi sau một ngày dài.

Là một nguồn vitamin B dồi dào (Nguồn: greatperformersacademy.com)

Như vậy bạn có thể thấy rằng dưa hấu đem lại những giá trị dinh dưỡng rất tuyệt vời mà nhiều loại trái cây khác không có. Blog Saigon-Gpdaily cũng hy vọng rằng qua những thông tin hữu ích về tác dụng của dưa hấu trên có thể giúp bạn áp dụng được vào trong cuộc sống hằng ngày, qua đó lựa chọn được các loại thực phẩm ngon, bổ dưỡng, an toàn cho sức khỏe đảm bảo cuộc sống luôn khỏe mạnh.