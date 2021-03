21 tác dụng của quả vải bồi bổ sức khỏe, sắc đẹp, phòng chữa bệnh

Vải thiều chín rộ vào thời điểm cuối tháng 5, đầu tháng 6. Lúc này, giá của mỗi cân chỉ từ 8 cho đến 10.000 đồng, vì vậy các gia đình thường mua với số lượng lớn. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết tác dụng của quả vải và liệu ăn nhiều vải có tốt không. Ngay sau đây hãy cùng nhau tìm hiểu nhé.



1. Thành phần dinh dưỡng của quả vải

Vải là loại trái cây có họ hàng với chôm chôm và nhãn, vốn là loại cây sinh trưởng ở vùng nhiệt đới phổ biến nhất là Trung Quốc và các nước Đông Nam Á. Về thành phần, quả vải chứa tới 82% là nước và 16,5% Carbohydrate. Bên cạnh đó, vải còn là loại trái cây rất giàu chất xơ, Vitamin C, B, E và khoáng chất như Kẽm, Sắt, Magie, Canxi… Đặc biệt, theo nghiên cứu, vải còn có chứa hàm lượng các chất chống oxy hóa như Epigallocatechin Rutin, Oligonol… cao hơn nhiều so với những loại trái cây thông thường khác. Từ đó, có thể tìm ra các tác dụng của quả vải đối với sức khỏe, trí tuệ và vẻ đẹp của con người.

Một quả vải thiều chứa 1,5 – 1,7g Carbohydrate (Nguồn: gcaeco.vn)

2. Tác dụng của quả vải với sức khỏe và chữa bệnh

2.1. Ngăn ngừa dấu hiệu lão hóa

Ai cũng biết những tác dụng tuyệt vời nước cam trong làm đẹp da, ngăn ngừa lão hóa được bắt nguồn từ hàm lượng vitamin nhóm B, C cực kỳ dồi dào. Hai hoạt chất này cũng chiếm tỉ lệ khá đáng kể trong thành phần dinh dưỡng của quả vải, giúp chống oxy hóa, bảo vệ da khỏi những tác động xấu từ môi trường và các chất độc hại.

Da đẹp tự nhiên nhờ Vitamin C và B có trong vải và các loại hoa quả (Nguồn: kinhtenet.vn)

Bên cạnh việc ngăn ngừa các dấu hiệu lão hóa, người ta còn tìm thấy tác dụng của quả vải cực kỳ hữu ích trong việc loại bỏ các vấn đề liên quan tới da như nám, tàn nhang hay những vết thâm do mụn… nhờ Vitamin C và hoạt chất Oligonol giúp bảo vệ da, tăng độ đàn hồi và phục hồi các tổn thương do mụn, tia cực tím.

Giảm thâm nám và tàn nhang nhờ những trái vải tươi (Nguồn: youngspa.vn)

2.3. Giảm cháy nắng

Ngoài việc thường xuyên sử dụng kem chống nắng chống tia UV hiệu quả, việc bổ sung một vài trái vải trong khẩu phần ăn hàng ngày sẽ giúp bạn giảm cháy nắng, thậm chí là ngăn ngừa ung thư da. Dưới cái nắng gay gắt từ mặt trời, vitamin C và hoạt chất Oligonol sẽ giúp da an toàn trước những tia cực tím hay những năng lượng có hại.

Bí quyết giúp giảm cháy nắng và ung thư da (Nguồn: alobacsi.vn)

2.4. Tăng cường hệ miễn dịch

Công dụng của trái vải tiếp theo mà ít ai ngờ tới là khả năng tăng cường hệ miễn dịch. Vitamin C có trong vải là chất chống oxy hóa cực hữu hiệu, giúp đẩy lùi các gốc tự do, vi khuẩn, virus có hại cho cơ thể. Từ đó tăng cường khả năng miễn dịch và phòng ngừa bệnh tật.

Tăng cường hệ miễn dịch cho cả gia đình với những trái vải (Nguồn: elfi.com)

2.5. Cho mái tóc dày, dài và chắc khỏe hơn

Nhờ có các thành phần quý như Vitamin C, Niacin và Thiamin, vải trở thành vị cứu tinh cho những ai có mái tóc mỏng hoặc sơ yếu, thường xuyên gãy rụng.

Tác dụng của quả vải trong việc thúc đẩy sự phát triển của tóc (Nguồn: dep365.com)

2.6. Tạo sự mềm mại và óng ả cho mái tóc

Các dưỡng chất tuyệt vời có trong vải ngoài việc giúp bạn có một mái tóc dày và dài hơn còn có thể phục hồi những hư tổn cũng như tạo sự mềm mại, óng ả cho mái tóc. Ngoài vải thiều, còn là một trong những thực phẩm giúp tóc mọc dày, chắc khỏe và giảm gãy rụng có sẵn trong tự nhiên mà không phải ai cũng biết như đậu nành, xoài, bông cải xanh…

Phục hồi hư tổn và tạo sự mềm mượt cho mái tóc (Nguồn: phunuvagiadinh.vn)

2.7. Có tác dụng chống ung thư

Hoạt chất Flavonoid cùng với Quercetin và Kaempferol có trong mỗi trái vải là “đội quân” vô cùng tinh nhuệ giúp đẩy lùi và phá vỡ cấu trúc của các tế bào ung thư, đặc biệt là bệnh ung thư vú và ung thư da.

2.8. Tăng cường sức khỏe tim mạch

Các hợp chất thuộc nhóm polyphenol có trong quả vải giúp tăng cường và ổn định sức khỏe tim mạch, đặc biệt là ổn định huyết áp và ngăn ngừa đột quỵ, xơ vữa động mạch. Đặc biệt đối với những người mắc bệnh mạch vành, có thể tham khảo danh sách 22 loại thực phẩm dinh dưỡng tốt cho tim mạch, hỗ trợ điều trị bệnh hiệu quả.

Tăng cường sức khỏe tim mạch với hợp chất Polyphenol trong vải (Nguồn: lofficiel.vn)

2.9. Cải thiện tiêu hóa

Vải là loại thực phẩm tuyệt vời giúp cải thiện hệ tiêu hóa, giảm thiểu tình trạng như ợ hơi, kém ăn hay các bệnh đường ruột. Bên cạnh đó, các hoạt chất có trong quả vải còn giúp đường ruột se lại sau những tổn thương, làm sạch dạ dày, đào thải giun sán và bổ sung chất xơ cho hệ tiêu hóa.

Ăn ngon, ngủ ngon từ những công dụng của trái vải (Nguồn: ebay.com)

2.10. Ngăn ngừa đục thủy tinh thể

Nghiên cứu mới đây chỉ ra rằng, hoạt chất Phytochemical có trong vải thiều giúp ngăn ngừa sự phát triển bất thường của các tế bào gây ra bệnh ung thư và ức chế các tác nhân gây ra những khuyết tật về mắt như đục thủy tinh thể.

Vải thiều giúp ngăn ngừa đục thủy tinh thể và các bệnh về mắt (Nguồn: eothon.vn)

2.11. Giúp chống lại virus cúm

Tác dụng của quả vải còn được thể hiện qua khả năng chống lại chủng virus cúm, vốn được nhân lên và lây lan rất nhanh. Hiện nay, đã có một số quốc gia tiến hành chiết xuất tinh chất Oligonol có trong vải thiều để tạo ra các loại thuốc chữa bệnh.

Ăn vải thiều giúp ngăn ngừa và chống lại bệnh cúm (Nguồn: lofficiel.vn)

2.12. Hỗ trợ giảm cân

Nếu bạn đang tìm kiếm những thực phẩm chức năng giúp giảm cân an toàn hiệu quả thì không thể bỏ qua loại quả ngon như vải thiều. Với hàm lượng calo thấp, ít đường, giàu Vitamin và chất xơ, vải thiều trở thành loại hoa quả giúp giữ dáng, đẹp da vô cùng hoàn hảo cho chị em vào mỗi dịp hè về.

Mỗi ngày một ly nước ép vải thiều cho cơ thể luôn rạng ngời (Nguồn: ecomall.my)

2.13. Điều hòa lưu thông máu

Vải thiều giúp thúc đẩy sự tuần hoàn máu, từ đó đem oxi và các chất dinh dưỡng đến khắp các cơ quan để mọi hoạt động sống được diễn ra trơn tru và khỏe mạnh nhất. Điều này được tạo lên từ các hoạt chất như magiê, sắt, đồng, mangan, Folate và Vitamin C… có trong chính thành phần dinh dưỡng của vải.

Lưu thông máu tốt hơn với các hoạt chất có trong vải thiều (Nguồn: blogsaigon-gpdaily.com.vn)

2.14. Ngăn ngừa hiện tượng xơ vữa động mạch

Tác dụng của quả vải cuối cùng đối với hệ tim mạch là khả năng ngăn ngừa hiện tượng xơ vữa động mạch và phá vỡ các cục máu đông. Hợp chất polyphenol phong phú như Bioflavonoid hay còn gọi là Rutin giúp tăng tính bền vững của thành động mạch và hỗ trợ tích cực trong việc điều trị các bệnh mãn tính như giãn mạch hoặc trĩ.

2.15. Tăng khả năng chống viêm

Trước các tổn thương ngoài da hoặc bên trong cơ thể, hoạt chất Flavonoid (FRLFE) có trong mỗi trái vải chín sẽ giúp chống lại những tác nhân gây sưng, viêm một cách cực kỳ hữu hiệu. Bổ sung vải thiều trong khẩu phần ăn hàng ngày sẽ giúp tăng sức đề kháng và khả năng miễn dịch.

2.16. Cung cấp nguồn năng lượng tức thời

Như các bạn đã thấy, trong mỗi quả vải thiều chứa rất nhiều chất dinh dưỡng, đặc biệt là Vitamin, không chỉ giúp cơ thể phòng chống khỏi những loại bệnh tật nguy hiểm mà còn đem lại nguồn năng lượng tức thời, dồi dào nhưng vẫn rất khoa học.

Vitamin C giúp tạo enzyme hoạt hóa và sản sinh năng lượng (Nguồn: afcanyonrun.com)

2.17. Bảo vệ khỏi virus Herpes

Tác dụng của quả vải đối với việc phòng và chống các bệnh do virus hoặc vi khuẩn đã rõ. Tuy nhiên theo những nghiên cứu mới đây, thành phần dinh dưỡng của vải thiều còn có Proanthocyanidin – hợp chất với đặc tính chống vi rút rất mạnh. Đặc tính này làm tăng hiệu quả chống lại các loại virus hiếm gặp và nguy hiểm như Herpes hoặc Coxsackie.

2.18. Điều hòa huyết áp

Ăn vải nhiều có tốt không? Đặc biệt đối với những người bị huyết áp? Thực tế, vải thiều vốn là loại quả khá nóng nhưng lại có hàm lượng Kali và Natri ở mức cân bằng, từ đó duy trì huyết áp ở mức ổn định, giảm áp lực lên các thành mạch.

2.19. Giúp xương chắc khỏe hơn

Giống như một loại thực phẩm chức năng tăng cường sức khỏe xương khớp tự nhiên có mặt trên thị trường. Vải thiều chứa đầy đủ các dưỡng chất như magiê, phốt pho, mangan, đồng, sắt… giúp xương luôn chắc khỏe và tăng chiều cao hiệu quả.

Xương chắc khỏe và dẻo dai hơn với nhiều loại khoáng chất (Nguồn: vtv1..vn)

2.20. Ngăn ngừa thiếu máu

Thiếu máu là tình trạng khá phổ biến ở nữ giới, đặc biệt là phụ nữ sau sinh. Theo đó, hàm lượng đồng và sắt có trong vải thiều sẽ giúp bạn liên tục bổ sung và tái tạo các tế bào hồng cầu, ngăn ngừa tình trạng suy nhược, mệt mỏi do thiếu máu. Đây là một trong những tác dụng kỳ diệu của quả vải đối với mẹ bầu trong suốt thai kỳ.

Vải thiều giúp ngăn ngừa tình trạng thiếu máu (Nguồn: blogsaigon-gpdaily.com.vn)

2.21. Tăng Libido sự ham muốn

Theo kết quả nghiên cứu, vải thiều còn có tác dụng tăng sự ham muốn tình dục ở người nhờ các thành phần tự nhiên như đồng, sắt và Vitamin C. Những hợp chất này góp phần hình thành lên các loại hormon giới tính như Testosterone hoặc Estrogen…

Ăn vải giúp cải thiện chức năng sinh lý và tăng ham muốn (Nguồn: blogsaigon-gpdaily.com.vn)

Vừa rồi là toàn bộ những gợi ý xung quanh các tác dụng của quả vải thiều đối với sức khỏe của con người. Tuy nhiên, vải vẫn là loại quả có đặc tính khá nóng, mỗi lần người lớn chỉ nên ăn khoảng 10 quả và 3-4 quả đối với trẻ em, cũng không nên ăn vải ngay trước hoặc ngay sau bữa ăn.

