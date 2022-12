22 tác dụng của dưa lưới với sức khỏe, sắc đẹp, phòng trị bệnh

Dưa lưới là loại quả thuộc họ nhà bầu bí, chứa hàm lượng vitamin, khoáng chất dồi dào. Do đó, tác dụng của dưa lưới đối với cơ thể, sức khỏe con người được đánh giá cao. Vậy, ăn dưa lưới sẽ giúp bạn và gia đình nhận được những điều tuyệt vời gì?



1. Thành phần dinh dưỡng trong trái dưa lưới

Trong quả dưa lưới có chứa lượng lớn chất dinh dưỡng, có khả năng chống oxy hóa và các chất xơ, kali, vitamin C,…Đặc biệt là trong dưa lưới có chất điện phân dồi dào có tác dụng rất tốt cho tim mạch.

Tác dụng của dưa lưới với sức khỏe có rất nhiều, từ việc có khả năng hỗ trợ giảm cân, ngăn ngừa một số loại ung thư, cải thiện thị lực, chống lại bệnh tiểu đường… Bên cạnh đó, đây còn là một trong những loại quả mang lại lợi ích rất tốt cho phổi vì nó chứa nhiều vitamin A, cứ 250gr dưa lưới chứa lên tới 40% lượng vitamin A.

Ngoài ra, dưa lưới còn có thành phần beta carotene – một trong những chất có thể giúp cho bạn kiểm soát được sự thoái hóa điểm vàng làm suy giảm thị lực ở những người có tuổi. Nhờ chứa nhiều dưỡng chất cần thiết cho cơ thể mà dưa lưới được xếp vào danh sách những trái cây ngon được nhiều gia đình lựa chọn và ăn thường xuyên hơn.

Ăn dưa lưới có tốt không? Tác dụng của dưa lưới là gì? (Nguồn: cloudfront.net)

2. Tác dụng của dưa lưới với sức khỏe

2.1. Tăng cường hệ thống miễn dịch

Sử dụng dưa lưới một cách thường xuyên có thể cải thiện khả năng miễn dịch của bạn đối với sự thất thường, thay đổi của thời tiết và các bệnh khác mà bạn dễ mắc phải. Trong mỗi trái dưa lưới lại rất giàu vitamin C và vitamin A giúp tăng cường khả năng miễn dịch bằng cách kích thích các tế bào bạch cầu trong cơ thể của mỗi người, ngăn chặn các loại vi khuẩn tấn công gây ra bệnh tật.

Bên cạnh đó trong dưa có chứa chất chống oxy hóa mạnh mẽ, vitamin C cũng chống lại việc làm hỏng da, chống lão hóa sớm hiệu quả nếu bạn bổ sung nó vào trong mỗi bữa ăn hàng ngày.

2.2. Sức khỏe tim mạch

Dưa lưới có tác dụng gì? không thể bỏ qua lợi ích của nó đối với sức khỏe tim mạch. Bởi dưa lưới là rất giàu kali giúp kiểm soát huyết áp, ngăn ngừa tăng huyết áp và một trái tim khỏe mạnh, là một trong các loại hoa quả tốt cho người mắc bệnh tim. Trong quả này cũng rất giàu hợp chất adenosine có đặc tính làm loãng máu chính vì thế có lợi cho tim của bạn, giúp ngăn ngừa đông máu. Bên cạnh đó, nó còn có tác dụng cung cấp vitamin C ngăn ngừa xơ cứng động mạch tức và các cơn đau tim.

2.3. Ngăn ngừa ung thư

Dưa lưới được biết đến là loại quả có trong danh sách những thực phẩm có thể ngăn ngừa căn bệnh nguy hiểm ung thư chết người- một tác dụng của dưa lưới rất tuyệt vời. Trong thành phần quả có chứa vitamin C và beta-carotene cao có thể giúp chống lại và loại bỏ các gốc tự do khỏi cơ thể của bạn một cách hiệu quả. Khi các gốc tự do này tấn công các tế bào cơ thể thì chúng có thể gây ra sự phát triển của ung thư.

2.4. Thổi bay căng thẳng

Trong cuộc sống hàng ngày bạn luôn gặp phải những căng thẳng trong công việc, gia đình,… khiến bạn cảm thấy mệt mỏi. Lúc này hãy cho bản thân khoảng thời gian nghỉ ngơi và thưởng thức một ly nước ép dưa lưới để bù lại năng lượng đã mất đi, như vậy sẽ giúp bạn cảm thấy tốt hơn rất nhiều.

Kali có trong trái dưa lưới giúp cho nhịp tim của bạn hoạt động bình thường và thúc đẩy việc cung cấp oxy cho não, điều này giúp cho bạn cảm thấy thư giãn các dây thần kinh, chống lại căng thẳng, ngăn ngừa chết tế bào gây ra do căng thẳng oxy hóa và mang lại sự tập trung hơn.

2.5. Bảo vệ thị lực

Để bảo vệ mắt và có một thị lực tốt một cách tự nhiên thì bạn không nên bỏ qua dưa lưới trong các bữa ăn hàng ngày đâu nhé. Trong trái này rất giàu beta caroten giúp duy trì thị lực khỏe mạnh. Khi cơ thể hấp thụ, những beta caroten này được chuyển đổi thành vitamin A giúp ngăn ngừa nguy cơ phát triển đục thủy tinh thể và cải thiện thị lực.

Ăn dưa lưới hằng ngày để tăng cường các vitamin khoáng chất (Nguồn:bigcommerce.com)

2.6. Ngăn ngừa bệnh thận đái tháo đường

Bệnh thận đái tháo đường căn bệnh rối loạn thận, trong đó các tế bào thận bị tổn thương nguy hiểm. Chiết xuất dưa lưới có thể ngăn ngừa tình trạng mắc phải bệnh không mong muốn này. Hơn nữa, dưa lưới chứa ít đường, ít calo nên rất an toàn khi sử dụng cho bệnh nhân tiểu đường và những người mắc bệnh béo phì.

2.7. Có lợi cho phổi

Bạn có biết dưa lưới là một trong những loại trái cây tốt nhất cho phổi? Bổ sung ăn dưa thường xuyên sẽ giúp cơ thể không bị mất vitamin A trong một khoảng thời gian do hút thuốc liên tục hoặc tiếp xúc với khói thuốc. Nhờ đó, giúp trẻ hóa phổi và đặc biệt có lợi cho những người hút thuốc lá bị tổn thương nghiêm trọng phổi.

2.8. Điều trị chứng mất ngủ

Nhiều người bị chứng mất ngủ và đã thử rất nhiều biện pháp khắc phục tại nhà để có một giấc ngủ ngon nhưng không hiệu quả. Hãy thử ăn quả này để thấy được công dụng của nó trong việc điều trị chứng mất ngủ nhé. Dưa lưới có đặc tính nhuận tràng và làm giảm các dây thần kinh ngăn chặn sự lo lắng. Do đó, nó giúp người mất ngủ thoát khỏi chứng rối loạn giấc ngủ bằng cách làm dịu hệ thần kinh của họ.

2.9. Điều trị các vấn đề kinh nguyệt

Chu kỳ kinh nguyệt là một trong những thời điểm đáng sợ nhất đối với phụ nữ nếu gặp các vấn đề không tốt. Vitamin C trong dưa lưới có hiệu quả trong việc điều chỉnh dòng chảy kinh nguyệt và làm giảm chứng chuột rút kinh nguyệt ở phụ nữ. Ăn và uống nước ép dưa này thường xuyên trong kỳ kinh nguyệt có thể làm giảm lưu lượng và đông máu đáng kể nhờ vậy giúp chị em trải qua những ngày đèn đỏ nhẹ nhàng hơn bao giờ hết.

Dưa lưới là một món quà cho phụ nữ (Nguồn: wimpmusic.com)

2.10. Hỗ trợ giảm cân

Công dụng của dưa lưới tiếp theo đó chính là hỗ trợ giảm cân vì nó ít calo và nhiều chất xơ. Do đó, bạn có thể ăn nhiều quả này trong khi vẫn kiểm soát được lượng calo của mình. Chất xơ có lợi cho việc giảm cân vì phải mất một thời gian dài để rời khỏi dạ dày và đi vào đường tiêu hóa, do đó làm cho bạn cảm thấy no trong một thời gian dài hơn. Quá trình tiêu hóa chậm này ngăn bạn ăn quá nhiều. Bên cạnh đó, thực phẩm giàu chất xơ thường cồng kềnh và chiếm nhiều không gian trong dạ dày của bạn, khiến bạn cảm thấy no hơn và ngăn bạn ăn vặt giữa các bữa ăn.

2.11. Hỗ trợ cai thuốc lá

Bạn là người nghiện thuốc lá và đang cố gắng bỏ hút thuốc. Vậy làm thế nào để giúp nhanh chóng loại bỏ các triệu chứng khi cai. Bạn nên thử ăn dưa lưới vì bên trong quả này có chứa các khoáng chất và chất dinh dưỡng, giúp người hút thuốc đối phó với các triệu chứng cai hiệu quả. Hơn nữa, nó giúp cơ thể phục hồi nhanh hơn bằng cách bổ sung lượng vitamin A bị mất của cơ thể do hút thuốc liên tục.

2.12. Có lợi cho bà bầu

Nhiều bà mẹ đang trong giai đoạn mang bầu đều có chung một thắc mắc rằng ăn quả dưa lưới có thực sự có lợi cho sức khỏe bà bầu hay không? Axit folic thường được khuyên dùng cho những phụ nữ đang cố gắng thụ thai cũng như cho những người đang mang thai. Hàm lượng folate cao trong dưa lưới giúp sản xuất và duy trì các tế bào mới, đặc biệt là ở phụ nữ mang thai và nó cũng ngăn ngừa rối loạn ống trung tính ở thai nhi.

2.13. Hạt dưa lưới có tác dụng chữa nhiều bệnh

Không chỉ ăn phần thịt dưa lưới mới đem lại những lợi ích cho sức khỏe của con người mà ngay cả hạt của nó cũng có tác dụng chữa nhiều căn bệnh. Ăn hạt dưa lưới nghiền nát có thể giúp xua đuổi giun đường ruột và điều trị ho, sốt, chứng khó tiêu một cách hiệu quả.

2.14. Chữa đau răng

Tác dụng của dưa lưới rất đa dạng, không chỉ phần thịt dưa mà cả vỏ dưa cũng hữu ích, đó là trong việc điều trị đau răng. Cách làm đơn giản, bạn lấy khoảng 6 gram da dưa, thêm nước và đun nhỏ lửa cho đến khi chín. Khi làm mát, lọc và sử dụng nó như một nước súc miệng loại sạch vi khuẩn trong khoang miệng, nhờ đó giúp bạn cảm thấy đỡ đau răng hơn.

2.15. Điều trị viêm khớp

Thêm khẩu phần ăn loại quả này vào trong chế độ ăn uống của bạn có thể giúp tiêu diệt cơn đau và sự khó chịu liên quan đến viêm khớp. Trong thành phần của quả dưa lưới mang các đặc tính chống viêm có thể ngăn ngừa stress oxy hóa ở khớp và xương, do đó làm giảm viêm hiệu quả cho người bệnh. Tuy nhiên, để chữa trị bệnh viêm khớp lâu dài này một cách triệt để bạn cần đến khám xương khớp chuyên sâu tại các bệnh viện tốt nhận chuẩn đoán chính xác và tư vấn cách điều trị hiệu quả từ bác sĩ.

2.16. Thúc đẩy tiêu hóa

Dưa lưới là loại quả hoàn hảo cho dạ dày của bạn, giúp thúc đẩy tiêu hóa. Trái cây kỳ diệu này có đầy đủ chất xơ cần thiết giúp điều chỉnh nhu động ruột thích hợp. Nó cũng đảm bảo thức ăn bạn nạp vào cơ thể thành dòng trơn tru trong đường tiêu hóa, từ đó làm giảm nguy cơ ung thư đại trực tràng.

Dứa làm lợi tiêu hóa, đẹp da, có rất nhiều công dụng với phụ nữ (Nguồn:onecms.io)

3. Tác dụng của dưa lưới với làn da, mái tóc

3.1. Cấp ẩm và trẻ hóa làn da

Trái cây nhiều nước là một trong những cứu tinh cho làn da rất hiệu quả, an toàn, tự nhiên, đặc biệt là đối với chị em phụ nữ. Trong dưa lưới có chứa vitamin K và E đóng vai trò chính trong việc giữ cho làn da của bạn khỏe mạnh và rạng rỡ. Hàm lượng nước cao hydrat hóa làn da của bạn từ bên trong. Bên cạnh đó, nó cũng bổ sung nguồn vitamin B, choline và betaine tốt giúp trẻ hóa làn da.

3.2. Tái tạo tế bào da

Bạn có muốn trông trẻ trung và tươi tắn mọi lúc không? Chính dưa lưới có thể giúp bạn làm điều đó. Hàm lượng cao vitamin A và C trong trái này rất có lợi cho làn da của bạn. Vitamin A khuyến khích tái tạo da, trong khi vitamin C tham gia vào quá trình hình thành collagen, mô liên kết tạo nên sự tươi sáng trẻ trung cho làn da của bạn.

3.3. Lợi ích chống lão hóa

Dưa lưới có lợi ích chống lão hóa, chứa axit folic dồi dào tạo điều kiện tái tạo tế bào, do đó làm cho làn da của bạn khỏe mạnh, điều này đặc biệt có lợi cho phụ nữ mang thai. Ngoài ra dưa lưới giữ nếp nhăn, duy trì độ đàn hồi của da và tạo điều kiện cho quá trình tổng hợp collagen, do đó mang lại lợi ích chống lão hóa. Hãy bổ sung loại thực phẩm này vào bữa ăn hàng ngày của bạn để có được một làn da trẻ trung hơn nhé.

3.4. Điều trị bệnh chàm và các vấn đề về da khác

Nước ép dưa lưới cũng là một loại kem dưỡng da hiệu quả để điều trị bệnh chàm và loại bỏ tàn nhang. Nó cũng có thể được sử dụng như là một cách sơ cứu khi bị bỏng và trầy xước hiệu quả mà bạn nên biết để phòng trường hợp gặp phải mà không biết cách điều trị ra sao.

3.5. Chống rụng tóc

Inositol là một dạng vitamin B cần thiết để ngăn ngừa rụng tóc và thúc đẩy sự phát triển của tóc. Vitamin này chủ yếu được tìm thấy trong trái cây họ cam quýt trừ chanh, trong trái dưa lưới cũng có chứa đủ lượng inositol. Do đó, ăn loại quả này thường xuyên có thể kích thích mọc tóc nhanh chóng.

3.6. Thay thế dầu xả hoàn hảo

Trái dưa lưới còn có thể là một loại dầu dưỡng tóc hoàn hảo trong những tháng mùa hè. Để có thể tạo được loại dầu xả hoàn toàn tự nhiên này thì bạn cần nghiền một cốc dưa lưới bằng nĩa và mát xa tóc sau khi gội đầu rồi rửa sạch sau 10 phút.

Với những thông tin về tác dụng của dưa lưới trong bài viết trên hy vọng đã phần nào giúp bạn và gia đình thấy được những công dụng hiệu quả từ loại trái cây đối với sức khỏe.

Tuy nhiên, các lợi ích này chỉ có được khi và chỉ khi bạn lựa chọn được dưa lưới sạch, không chứa các chất bảo vệ thực vật. Vì thế, việc bạn cần làm là tìm kiếm địa chỉ mua trái cây uy tín, có nguồn gốc rõ ràng.

Lựa chọn trái cây sạch và an toàn đem lại lợi ích cho sức khỏe của bạn (Nguồn: verywellfit.com)

