23 dấu hiệu có thai sau 2 tuần quan hệ phụ nữ nào cũng cần biết

Mang thai và làm mẹ là thiên chức thiêng liêng, hạnh phúc của chị em phụ nữ, đồng thời kéo theo rất nhiều sự thay đổi về cuộc sống và tâm sinh lý. Vậy làm sao để phát hiện việc mình có thai sớm nhất? Sau đây là 23 dấu hiệu có thai sau 2 tuần quan hệ, phụ nữ ai cũng cần biết.



1. Những dấu hiệu có thai sau 2 tuần quan hệ

1.1. Ngực căng và nhạy cảm

Đây là một trong những dấu hiệu rõ ràng và thường thấy nhất. Nguyên nhân là do nồng độ Hormone trong người phụ nữ thay đổi kích thích bơm máu lên phần ngực gây đau và nóng rát. Bên cạnh đó kích thước ngực cũng thay đổi, đầu ngực có xu hướng sậm màu hơn.

Lượng Hormone tăng cao gây căng và nóng rát ở ngực (Nguồn: vanphongthamtu.info)

1.2. Âm đạo sẫm màu hơn bình thường

Khi phụ nữ có thai, âm đạo sẽ chuyển từ màu hồng sang đỏ tím. Lúc này, cơ thể sẽ tăng cường bơm máu đến các mô xung quanh âm đạo, căn bản cũng do sự thay đổi hormone để do quá trình thụ thai thành công.

Âm đạo sẽ chuyển màu sẫm hơn bình thường (Nguồn: hienhoahong.com)

1.3. Tiết dịch âm đạo

Dấu hiệu có thai sau 2 tuần quan hệ tiếp theo là dịch tiết từ âm đạo. Theo đó, những tuần đầu thai kỳ, âm đạo sẽ tiết ra một ít dịch sau đó giảm dần qua các tháng, đây là tình trạng bình thường, chỉ cần chú ý quan sát và theo dõi xem có dấu hiệu khác thường gì không và nhờ bác sĩ tư vấn về những điều quan trọng các mẹ cần chuẩn bị trước khi mang thai nữa nhé.

Phát hiện dấu hiệu mang thai từ dịch tiết âm đạo (Nguồn: khoahocdoisong.vn)

1.4. Máu báo thai

Một vài vệt máu hồng sẽ xuất hiện khi bạn bắt đầu mang thai, tình trạng này có thể gặp ở tuần thứ 6 hoặc 7, do không hay để ý đồ lót, nên rất nhiều bà mẹ đã vô tình bỏ lỡ dấu hiệu mang thai 2 tuần đầu độc đáo này.

Một vài vệt máu hồng sẽ xuất hiện khi bạn bắt đầu mang thai (Nguồn: giadinhtre.vn)

1.5. Nhạy cảm với các mùi vị

Sự thay đổi kỳ quặc xảy ra là các bà mẹ sẽ rất khó chịu với những mùi hương trước đây mình từng thích và ngược lại. Bạn sẽ cảm thấy dị ứng với các mùi như kim loại, mùi thức ăn… Nguyên nhân do sự thay đổi nồng độ estrogen trong cơ thể khiến phụ nữ trở nên nhạy cảm, dễ trở nên cáu gắt.

Khi bắt đầu mang thai phụ nữ trở nên nhạy cảm hơn với các mùi vị (Nguồn: promom.com)

1.6. Buồn nôn, chán ăn

Thời gian sớm nhất ốm nghén có thể ghé thăm mẹ bầu là sau 2 tuần thụ thai. Lúc này phụ nữ sẽ thích các loại đồ ăn giúp làm giảm cơn nghén, đặc biệt khó chịu với các loại thực phẩm như trứng, cà phê, đồ chiên rán… đồng thời buồn nôn, cơ thể mệt mỏi, chán ăn. Lúc này, cần bổ sung thêm các loại hoa quả tươi, giàu vitamin và các món ăn nhẹ.

1.7. Tiểu đêm, tiểu nhiều lần

Tương tự như dấu hiệu mang thai sau 3 tuần quan hệ, phụ nữ sẽ có xu hướng đi tiểu nhiều và tiểu về đêm khi bắt đầu mang thai do tử cung to ra, chèn ép bàng quang. Tuy nhiên, nhiều mẹ vẫn có thể bỏ lỡ dấu hiệu này do chúng khá giống với tình trạng thường ngày do thời tiết hoặc cơ thể suy nhược.

1.8. Trễ kinh

Thông thường chỉ khi thấy trễ kinh chị em phụ nữ mới để ý và dùng que thử thai để xác nhận, đây cũng là biểu hiện phổ biến và dễ phát hiện nhất. Có thể thử lại vài lần sau khoảng 3 ngày từ khi trễ kinh để chắc chắn nhất nhé.

Trễ kinh – biểu hiện phổ biến cho biết bạn đã mang thai (Nguồn: bloganchoi.com)

1.9. Que thử thai hiện 2 vạch

Nếu đang trong những tuần đầu của thai kỳ, bạn nên dùng que thử thai cách nhau khoảng 3 ngày để kiểm tra lại bởi lẽ có thể đo sai do nhiều tác động khác nhau.

Que thử thai giúp xác nhận những dấu hiệu mang thai (Nguồn: vicare.vn)

1.10. Đau bụng âm ỉ

Một vài cơn đau bụng âm ỉ là những dấu hiệu mang thai sau ở những tuần đầu tiên mà phụ nữ có thể sẽ cảm nhận được. Chúng thường bị nhầm lẫn với ngày “đèn đỏ” vì vậy, lúc này bạn nên nghỉ ngơi, thư giãn sau đó dùng một vài sản phẩm bổ trợ cho phụ nữ như que thử thai, bút thử thai để kiểm tra chính xác.

1.11. Cơ thể luôn trong trạng thái mệt mỏi

Lượng Hormone Progesterone sẽ gia tăng đột biến gây lên các cơn đau đầu, khó thở đồng thời cơ thể phải hoạt động hết công suất để cung cấp đủ lượng máu khi bạn bắt đầu mang thai. Tuy nhiên, tình trạng này chỉ diễn ra trong khoảng 3 tháng đầu thai kỳ mẹ cần lưu ý, sau đó các bà mẹ lại tràn đầy năng lượng.

Cơ thể mệt mỏi là một trong những dấu hiệu có thai sau 2 tuần quan hệ (Nguồn: luatvietnam.vn)

1.12. Đau lưng

Cơ bụng bắt đầu lỏng lẻo, nặng trĩu và kéo theo các cơn đau mỏi nhẹ ở phần hông lưng để thích nghi và sẵn sàng với sự phát triển của thai nhi. Dấu hiệu này cũng hay bị nhầm lẫn với chu kỳ kinh nguyệt. Một vài bí quyết giảm đau lưng khi mang thai nhanh chóng và hiệu quả mà các chị em cũng có thể áp dụng.

1.13. Đau đầu, căng thẳng thần kinh

Rất nhiều sự thay đổi đột ngột trong cơ thể từ Hormone đến khẩu vị, tâm lý… sẽ dễ gây căng thẳng thần kinh và stress cho phụ nữ trong giai đoạn này. Cách tốt nhất giúp mẹ bầu giảm stress hiệu quả là nghỉ ngơi, thư giãn và ăn ngủ sinh hoạt điều độ.

1.14. Táo bón

Hầu như phụ nữ nào khi bắt đầu mang thai cũng gặp phải tình trạng này. Nguyên nhân là do sự thay đổi hormone làm hạn chế khả năng hoạt động của đường ruột, gây khó khăn trong việc tiêu hóa và dẫn tới táo bón.

1.15. Huyết áp tụt hơn bình thường

Dấu hiệu để nhận biết việc huyết áp bị tụt dễ nhận thấy là chóng mặt, đau đầu, buồn ngủ… nếu không phải do tình trạng bệnh lý hoặc nguyên nhân khác thì rất có thể bạn đã mang thai rồi đấy!

1.16. Khó thở

Nếu bất chợt, bạn cảm thấy khó thở, hụt hơi thì rất có thể đây là dấu hiệu có thai sau 2 tuần quan hệ mà bạn nên chú ý. Bạn cần cung cấp nhiều hơn lượng oxi để cung cấp cho rất nhiều cơ quan trong cơ thể, phục vụ trong quá trình mang thai.

1.17. Thân nhiệt tăng

Với sự trao đổi chất mạnh và lượng hormone thay đổi liên tục, cơ thể các mẹ sẽ có xu hướng tăng thân nhiệt hơn so với bình thường, đôi khi sẽ bị nhầm lẫn với cảm cúm hoặc sốt.

Đôi khi dấu hiệu này thường bị nhầm lẫn với bệnh cảm, sốt (Nguồn: marrybaby.vn)

1.18. Thay đổi thói quen ăn uống

Thói quen ăn uống sẽ bị thay đổi rất nhiều nếu phụ nữ mang thai. Thậm chí, bạn sẽ thèm một số món kỳ quặc mọi lúc, mọi nơi hay nhạy cảm với thức ăn quen thuộc hàng ngày. Những cơn ốm nghén sẽ khiến việc ăn uống của mẹ bầu bị xáo trộn đáng kể.

Sự gia tăng Hormone dẫn tới thay đổi thói quen ăn uống (Nguồn: vtv.vn)

1.19. Dễ ngất xỉu

Thai 2 tuần tuổi đã vào tử cung chưa? Tùy thuộc nếu bạn xuất hiện nhiều hay ít các dấu hiệu, ví dụ như mệt mỏi và dễ ngất xỉu. Bởi lẽ, đôi khi hệ tuần hoàn hoạt động không đủ trơn tru hoặc nhu cầu, kèm theo các tác động khác, phụ nữ sẽ có thể bị ngất xỉu và kiệt sức.

Một vài dấu hiệu mệt mỏi, suy kiệt như ngất xỉu có thể xảy đến (Nguồn: duockhoaxanh.com)

1.20. Xuất hiện rôm, sảy

Nội tiết thay đổi, thân nhiệt tăng nhanh nếu không kịp thoát mồ hôi có thể dẫn đến rôm sảy ở mẹ bầu. Tuy nhiên, tình trạng này có thể xuất hiện hoặc không ở tùy người tùy từng cơ địa và môi trường sống.

Hiện tượng rôm sảy cũng có thể xảy đến trong giai đoạn này (Nguồn: hellobacsi.com)

1.21 Chảy máu cam

Áp lực lưu thông máu tăng cao sẽ có thể gây căng và tác động lên các thành mạch. Chính vì thế, ở những nơi thành mạch mỏng như mũi sẽ rất dễ chảy máu, ví dụ như chảy máu cam. Tình trạng này có thể chấm dứt sau khoảng thời gian ngắn.

1.22. Chuột rút

Hiện tượng chuột rút không phải là dấu hiệu có thai sau 2 tuần quan hệ phổ biến ở các bà mẹ, nguyên nhân xuất phát từ việc tử cung bị kéo dãn và gây chèn ép lên các cơ và mạch máu ở dưới chân. Một số phụ nữ cũng bị chuột rút khi bắt đầu chu kỳ kinh nguyệt.

1.23. Tăng cân

Nhiều người băn khoăn liệu có thai 2 tuần bụng có to không? Câu trả lời là có thể có những lý do ở đây không phải là “thai nhi” mà là mỡ! Sự thay đổi đột ngột về thói quen ăn uống, nội tiết sẽ dễ dẫn đến việc tăng cân không kiểm soát. Nếu đột nhiên bạn thấy cơ thể mình có vẻ nặng nề, tăng cân và khẩu vị ăn uống thay đổi, rất có thể bạn đã có tin vui rồi đấy.

Cân nặng thay đổi đột ngột cũng là một trong những dấu hiệu (Nguồn: giacngo.vn)

2. Có thai 2 tuần siêu âm được không

Thông thường, ở lần siêu âm đầu bạn sẽ nhận được kết quả từ bác sĩ là thai nhi đã được khoảng 4-5 tuần tuổi. Vậy tại sao lại không có kết quả ở thời gian sớm hơn? Lý do là ở tuần thứ hai của thai kỳ, lúc này vẫn chỉ đang trong quá trình trứng rụng, vẫn chưa thể chắc chắn đã được thụ thai hay chưa. Ngay cả khi trứng đã được thụ tinh vẫn phải di chuyển trong tử cung và chưa thể làm tổ, từ đó việc siêu âm cũng không thể xác định được vị trí cũng như tuổi của thai nhi.

Có thai 2 tuần siêu âm được không? Câu hỏi của nhiều bà mẹ (Nguồn: marrybaby.vn)

3. Thai 2 tuần tuổi đã vào tử cung chưa

Như chúng tôi vừa phân tích, sau khi được thụ tinh, phải từ 6-8 ngày sau hợp tử mới bắt đầu làm tổ ở tử cung, quá trình này diễn ra trong khoảng 7-10 ngày và sẽ kết thúc sau khoảng 2 tuần kể từ khi thụ tinh. Tuy nhiên, bạn chỉ có thể biết mình đã có thai hay chưa dựa vào các dấu hiệu và một vài phương pháp thử, việc siêu âm để xác định xem thai đã vào tử cung chưa là không thể. Mặt khác, quá trình này có thể nhanh hoặc chậm hơn phụ thuộc vào sức khỏe và nhiều yếu tố khác không thể chắc chắn. Phải đợi từ 4-5 tuần mới có thể có kết quả chính xác.

Quá trình thai vào tử cung có thể nhanh chậm tùy từng người (Nguồn:conlatatca.vn )

4. Có thai 2 tuần bụng có to không

Phải đến tháng thứ ba của thai kỳ, bụng của phụ nữ mới có dấu hiệu to lên, chính vì thế khi có thai 2 tuần, kích thước của bụng không hề thay đổi. Vậy nên, ngoài các dấu hiệu có thai sau 2 tuần quan hệ vừa mới liệt kê ở trên, việc bụng thay đổi không phải là dấu hiệu có thể đoán định được.

Phải đến tháng thứ ba của thai kỳ bụng mới có dấu hiệu thay đổi (Nguồn: singlemum.vn)

5. Đăng ký khám thai ở đâu tốt nhất hiện nay

Sau khi xuất hiện những dấu hiệu của việc mang thai, chị em phụ nữ có thể chủ động tìm mua những dụng cụ thử thai tại các hiệu thuốc hoặc cửa hàng tiện lợi. Bên cạnh đó, sau 4-5 tuần, nên trực tiếp đến kiểm tra, thăm khám tại các bệnh viện, phòng khám phụ sản uy tín. Theo đó, các bạn có thể tìm hiểu về các gói Dịch vụ thai sản trọn gói tại Vinmec – Hệ thống bệnh viện quốc tế hàng đầu cả nước, bao gồm việc theo dõi, thăm khám và sinh con trực tiếp tại bệnh viện chu đáo, chất lượng rất tốt. Ngoài ra, rất ít bệnh viện tại Việt Nam áp dụng việc thu thập lưu trữ máu cuống rốn sau sinh cho các bé với thời gian dài, an toàn và chi phí tiết kiệm như tại hệ thống phòng khám và bệnh viện Vinmec.

Khi xuất hiện những dấu hiệu mang thai như trên, ngoài việc kiểm tra và thăm khám, các mẹ cũng nên dành nhiều thời gian để thư giãn, nghỉ ngơi đồng thời chuẩn bị tinh thần thật tốt, thật thoải mái để chào đón thiên thần mới sắp chào đời cũng như tâm lý để trở thành các bậc cha mẹ. Nếu chưa thực sự sẵn sàng, bạn cũng nên trang bị những kiến thức về phòng tránh thai hay các dấu hiệu mang thai tuần đầu tiên của người mẹ càng sớm càng tốt.

Chào đón sự ra đời của bé yêu tại hệ thống bệnh viện quốc tế Vinmec (Nguồn: vinmec.com)

Hy vọng với những kiến thức bổ ích trên đây sẽ giúp các chị em chủ động trong việc nắm bắt sự thay đổi của cơ thể mình, nhất là khi có những dấu hiệu bất thường báo hiệu bạn có thể đang mang thai. Lắng nghe cơ thể và quan tâm đến bản thân cũng như thiên thần nhỏ của mình bạn nhé!